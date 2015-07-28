Том Демарк, предсказавший дно шанхайских акций, видит дальнейшее падение еще на 14%

Китайские акции упадут еще на 14% в течение следующих трех недель, а пока рынок демонстрирует модель, которая похожа на предвестник «аварии» в США в 1929 году. Именно Том Демарк предсказал дно Shanghai Composite Index в 2013 году.

Ориентиром для материковых акций будет уровень в 3200 - после падения на 8,5% в понедельник и на 1,7% во вторник. Фактически отмечается падение индекса более чем на 38% с 12 июня, и ситуация с показателем очень похожа на ту, когда Dow Jones Industrial Average в 1929 году потерял целых 48%.

Распродажи на китайском рынке в понедельник прошли на фоне новостей о том, что усилия правительства, в том числе запрет продажи акций крупных компаний, помогли остановить разгром, который уничтожил $4 трлн рыночной стоимости менее чем за месяц. Однако, сейчас рынок перестает верить в то, что правительство страны и дальше способно будет сдерживать падение рынка, потому что экономика Китая неизбежно замедляется.

"Жребий брошен", - говорит Демарк, основатель DeMark Analytics в Скоттсдейле, штат Аризона. Он провел более 40 лет, разрабатывая индикаторы для выявления рыночных переломных моментов. "Вы просто не можете манипулировать рынком. Фундаментальные основы диктуют рынкам, как им двигаться".

Он сделал аналогичное заявление в феврале 2014 года об индексе S&P 500, сказав, что, если будут соблюдаться определенные условия, американские акции достигнут момента, напоминающего время до биржевого краха 1929 года. S&P 500 подрос на 8% в течение следующих двух месяцев. Шанхайский индекс отскочил на 16% от минимума в пятницу, когда должностные лица пошли на крайние меры и поддержали акции. Чиновники позволили более чем 1400 компаниям приостановить торговлю своими акциями, отменили первичные публичные размещения, а также предоставили China Securities Finance Corp. государственное финансирование для выкупа акций местных компаний. Но это ралли было искусственным.

Shanghai Composite вновь упал сегодня на 1,68%. Ценные бумаги Китая не потянули поддержку и правительство "продолжит усилия по стабилизации рынка и настроений инвесторов", - сказал представитель комиссии по регулированию ценных бумаг Чжан Сяоцзюнь. Демарк считает, что их вмешательство не в состоянии выдержать недавнее ралли.

Демарк предсказал в феврале 2013 года, что индекс Shanghai Composite упадет, буквально за день до начала его почти 20%-ного обвала с девятимесячных максимумов. Четыре месяца спустя его прогноз о снижении китайских акций оказался пророческим, а датчик упал до четырехлетнего минимума в течение нескольких дней и потом снова начал расти. К августу 2014 года Демарк прогнозирует, что Shanghai Composite упадет после ралли на 10% с минимума в июне. Вместо этого индекс продолжал расти и поднялся более чем на 130% к середине июня.

И, наконец, Демарк говорит, что эйфория и паника на китайском рынке напомнила ему то, что было на рынке США в конце 1920-х годов. Dow Jones Industrial Average поднялся за пять лет более чем на 200%, а затем, в сентябре 1929 года, упал почти вдвое — всего за три месяца.