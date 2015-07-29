ЦБ РФ приостановил покупку валюты в резервы из-за падения рубля

Центробанк РФ во вторник, 28 июля, приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в резервы из-за его скачков валютных курсов, сообщается на сайте регулятора. На какой срок регулятор приостановил покупку валюты, не сообщается. Подобный шаг накануне прогнозировали многие финансовые аналитики.

В понедельник, 27 июля, ЦБ РФ купил валюты на $160 млн, тогда как с 9 июня по 24 июля приобретал по $200 млн в день. В начале июня регулятор также сокращал объем покупки из-за резких курсовых колебаний, в том числе до нуля 5 июня. Всего с 13 мая по 23 июля ЦБ РФ купил на внутреннем валютном рынке более $10 млрд.

Начиная пополнение резервов 13 мая, в ЦБ говорили о ежедневных покупках в $100-200 млн, однако предупреждали, что в случае существенных изменений на валютном рынке могут изменить лимиты. Всего планируется нарастить запасы до $500 млрд за несколько лет.

Соответственно, как только ситуация на рынке стабилизируется, ЦБ возобновит практику. Аналитик Exness Сергей Кочергин считает, что это случится, когда доллар упадет в район 55-57 рублей. Если бы ЦБ сегодня не остановился, курс американской валюты мог бы улететь до 63-65 рублей, говорит он.

По итогам основной валютной сессии 28 июля доллар подорожал на 50 копеек, до 60,14 рубля, а евро — на 37 копеек, до 66,54 рубля. Сегодня к 12:36 по московскому времени за доллар на Московской бирже давали 59,61 рубля, за евро — 65,99.

Накануне, пишут аналитики Sberbank CIB, объем биржевых торгов составил около $8,5 млрд — вдвое больше обычного. Некоторому ослаблению рубля помогли компании-экспортеры и спекулянты, фиксирующие прибыль в районе 60 рублей за доллар. Решение ЦБ же аналитики оценивают двойственно. "Хотя подобные шаги имеют смысл в периоды резких валютных колебаний, рынок на основании этого может сделать ложный вывод, что ЦБ рассматривает курс в 60 рублей за доллар в качестве верхней границы своей зоны комфорта".

Прекращение покупок валюты со стороны ЦБ позволит лишь затормозить падение рубля. Для укрепления нужна стабилизация цен на нефть, которые пока не радуют. Накануне они упали до полугодовых минимумов. Едва вчера цена выросла до $54 за баррель, как сегодня к 11:26 по московскому времени вдруг рухнула к $52,51. К полудню баррель Brent снова торговался выше $53.

Среди факторов, которые сегодня могут повлиять на нефтяные котировки — информация по коммерческим запасам от управления энергетической информации США. В 17:30 по московскому времени обнародуют данные за прошлую неделю, по прогнозам, запасы снизятся на 0,1 млн баррелей. Однако на прошлой неделе прогноз по снижению в 1,7 млн баррелей не оправдался — запасы, наоборот, выросли на 2,5 млн баррелей. Реальное снижение запасов позволило бы подтолкнуть цены вверх.

Сегодня же пройдет вторая серия заседания ФРС США, на котором могут решить, повышать ли ставку. Итоги станут известны в 21:00 по московскому времени. Рост ставки может укрепить доллар, что всегда снижает стоимость сырья. Однако аналитики не ждут повышения. Не учитывает этого в ценах в полной мере и рынок.

Сегодня в 16:00 также обнародуют данные по недельной инфляции в России, статистика станет последней перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет 31 июля. Все больше аналитиков склоняются к тому, что регулятор может поддержать рубль, оставив ставку без изменений. Так, например, считает аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Аналитики "Газпромбанка" высказываются на этот счет чуть осторожнее. До конца года, отмечается в сегодняшнем обзоре, ставку в течение четырех заседаний снизят всего на 1,5 п.п., однако смягчение денежно-кредитной политики будет проходить не на всех заседаниях. Прогноз по инфляции к концу года у аналитиков остается неизменным — 11-12%.