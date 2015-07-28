Золото посылает рынкам сообщение: «Мир меняется»

Многое уже было сказано в связи с недавним снижением цен на золото. И большинство из этих разговоров ведется о фундаментальных характеристиках самого золота - например, о закрытии шахт, о спросе и предложении и т.п. Остальные беседы включают в себя техническую сторону - например, долгосрочные тенденции и скользящие средние. Но у этой истории есть и другие стороны.

Например, золото, как правило, становится востребованным, когда инфляция начинает нагреваться. Когда экономика впервые отошла от Великой рецессии, золото выросло в цене, полагая, что инфляция будет в конечном итоге расти - не только из-за роста спроса на металлы и другие товары, который, как правило, сопровождает сильную экономику, но и благодаря той ликвидности, которую Федеральная резервная система создала для того, чтобы подтолкнуть экономику вперед.

Этот способ не сработал. Вместо того, чтобы нагреваться, инфляция на самом деле охлаждалась. Когда покупатели золота поняли это, они быстро сбросили драгоценный металл, отправив его цену по спирали вниз. Все это сопровождалось обещаниями центрального банка, что процентные ставки в ближайшее время поднимутся с текущих очень низких уровней. Долгое движение ставок вверх проходило в ожидании шагов ужесточения со стороны ФРС. Это сделало бумаги с фиксированным доходом более заманчивыми, чем золото и другие сырьевые товары, на которые перестали обращать внимание. Естественно, золото сбрасывали, тем самым вновь оказывая дополнительное давление на его цену.

Затем более высокие процентные ставки сделали доллар также привлекательным для инвестиций. Как следствие, еще меньше людей нервно искали деньги, чтобы вложить их в золото в качестве убежища.

Так называемый договор между Грецией и кредиторами приободрил помешанных на золоте. Назовем это «снижением недоверия к властям и их политике». До выпуска данных за второй квартал 2015 года основной момент был в том, что экономика отскочила назад ранее в этом году. Это сделало другие инвестиции — такие, как жилье - лучше, чем золото.

И, наконец, чтобы быть уверенным, что это не ровное плавание для котировок золота, идем дальше. Всегда будут непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти в любой стране, и они могут спровоцировать взлет золота и других драгоценных металлов - так же быстро, как и падение. Другими словами, золото всегда будет подвержено волатильности.

Тем не менее, нынешнее снижение длится дольше, чем обычно. Оно привело цены на золото к уровням, которых мы не видели с момента последнего спада.

Но не волнуйтесь. Разгром золотых цен не сделает ничего плохого экономике и вам, если вы, конечно, не заняты в бизнесе по добыче золота или вдруг не обнаружили, что ваши ставки по металлу оказались неправильными.