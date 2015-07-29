Кто первым решится поднять ставки: ФРС США или Банк Англии?

Традиционно считается, что первым из центробанков, кто повысит ставки после кризиса, будет Федеральная резервная система, но недавние "ястребиные" заявления со стороны Банка Англии дают повод задуматься. Действительно, многие аналитики заметили, что заявления Банка Англии звучат как-то более решительно, тогда как Федрезерв продолжает говорить «загадками» и намеками, оправдываясь тем, что если что-то вдруг произойдет, то повышения ставок не будет.

"Ястребиные" настроения исходят от Банка Англии гораздо более явно, чем от ФРС", - говорит Дуг Бортвик, руководитель отдела по торговле валютой в Chapdelaine & Co.

По данным протокола последнего заседания центробанка Великобритании, трое представителей проголосовали за немедленное повышение ставки. И для этого были все основания: в Великобритании виден рост заработной платы, а глава Банка Англии Марк Карни предупреждал, что ужесточение монетарной политики может начаться раньше II квартала 2016 года — именно в этот период раньше ожидались какие-то изменения.

Конечно, даже если Банк Англии и опередит ФРС, вряд ли это остановит ралли доллара, по крайне мере, так думает Бортвик. Он говорит, что курс пары GBP/USD продолжит восходящее движение, но сильного роста пары не произойдет. Если ставку повысят в ноябре, то курс пары превысит отметку в 1,60.

Однако, большинство мировых экспертов все-таки склонно говорить, что первой ставку поднимет ФРС, и сделает это уже в сентябре этого года. Но и тут все неоднозначно. С каждым днем вероятность повышения ставок в сентябре снижается. А вот недавняя «утечка» информации от ФРС, в которой якобы были указаны прогнозы по ставке, могут сегодня подтвердиться: регулятор объявит о своем решении по поводу ставок вечером. К тому же, глава центробанка США Джанет Йеллен в этом месяце уже не раз заявляла, что нынешний экономический рост позволяет надеяться на первое повышение ставок до конца 2015 года.

У Банк Англии есть главная причина не торопиться с поднятием ставки — это укрепление фунта. Если ставку поднять, это приведет к снижению импортируемой инфляции, что только навредит экономике в условиях и без того крайне низкой инфляции. А для ФРС сложность в выборе момента усугубляется еще и очень сильным падением цен на сырьевые активы, которое мы наблюдаем в последнее время. А слабые цены на сырье могут сильно ударить по многим штатам Америки, вслед за этим возникнет дефляционное давление и регулятор может передумать повышать ставки, либо вновь перенесет этот шаг.