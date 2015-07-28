Бывшего министра финансов Греции хотят посадить за то, что он рассказал про «план Б»

Греческий портал Enikos.gr во вторник сообщает, что в парламент Греции были переданы иски от генпрокурора Верховного суда. Представитель правосудия требует начать процесс по делу Яниса Варуфакиса и выяснить, как сильно он навредил греческой экономике, когда был министром финансов. Кажется, Варуфакис слишком много рассказал прессе о секретных программах и заодно разозлил зарубежных партнеров.

Понятно, что обвинить Варуфакиса в том, что из-за него был нанесен "экономический ущерб" стране, не получится. Прокуроры должны найти что-то незаконное, на чем можно выдвинуть конкретные обвинения. Пока известно, что есть два таких аспекта. Во-первых, это поведение Варуфакиса во время переговоров с кредиторами — там он вел себя, мягко говоря, вызывающе. Во-вторых, это его неожиданный уход с поста сразу после подведения итогов референдума, на котором греки сказали "нет" программе экономии. Что касается второго аспекта, то сам Янис говорит, что ушел по другой причине - он понял, что Алексис Ципрас резко изменил свою позицию по вопросу бюджетной экономии и соглашается с кредиторами.



Но самое скандальное, конечно, будет расследование «плана Б», о котором последние два дня трубили многие СМИ. То скандальное выступление Варуфакиса на телеконференции опубликовали в издании eKathimerini и на сайте организатора конференции The Official Monetary and Financial Institutions Forum — конечно, не без разрешения Варуфакиса. Однако, даже во время самой конференции Янис говорил, что информация конфиденциальна и он будет все отрицать, если кто-то проговорится.

Сейчас становится непонятно, нарочно всплыла та информация или политик действительно пытался все скрыть. Но главное, что его рабочая группа втайне хотела буквально провести финансовый переворот за спинами кредиторов и даже самих официальных институтов Греции.

Но нужно отметить два момента: Варуфакис не осуществил свой план, а значит, его можно засудить только за факт существования "плана Б" и за "плохое поведение" на переговорах. Но посмотрим, как раскрутят эту тему греческие силы.