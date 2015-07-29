Открытое письмо: Ципрас, Грецию спасет только золото!

Недавно Кит Вайнер, глава Gold Standard Institute и исполнительный директор фонда Monetary Metals, в своем блоге опубликовал открытое письмо премьер-министру Греции Алексису Ципрасу. В этом письме он предлагает премьеру новый, "нетрадиционный" способ выхода из сложной ситуации, в которой сейчас находится Греция. Какие же советы Вайнер хочет дать Ципрасу?

Автор письма в первую очередь поздравил премьер-министра с тем, что тот сумел получить народную поддержку во время референдума, а греки сказали "нет" предложениям кредиторов. Действительно, еврозона давно предлагает стране неверные стимулы для займов, считает Вайнер, и из-за этого Греция попала в «долговую ловушку». И никакие традиционные способы не помогут выплатить этот долг — и надо скорее признать этот факт.

Похоже, что Ципрас согласился подписать соглашение с кредиторами о выделении помощи, потому что те угрожали по-максимуму усложнить выход из еврозоны. Они ведь запросто могли перекрыть доступ к любым новым кредитам, в том числе к программе экстренной помощи ELA, Европейскому стабилизационному механизму, а также отключить проведение денежных переводов через TARGET2 и прекратить программу покупки облигаций. И это все точно бы разрушило греческую банковскую систему. Затем пошли бы дефолты, греки не смогли бы совсем платить налоги, и страна стала бы государством-банкротом.

«Тройка хочет, чтобы Вы приняли еще один пакет помощи, чтобы обслуживать греческий долг. А так как это означает, что страна должна брать больше кредитов, то Вы не сможете в конечном итоге избежать дефолта», - пишет Вайнер.

В случае, если Греция объявит дефолт, она не сможет пользоваться евро, а потому стране нужен внешний капитал, чтобы суметь восстановить потом производство и торговлю. В общем, автор настаивает на том, что будущего у Греции нет, пока она использует евро.

Доллар, кстати, вполне реальный вариант - ФРС вряд ли будет против, ведь бизнес и банки смогут привлечь кредиты в долларах. Ввести новую драхму и деноминировать все долги в этой валюте — тоже не способ, потому что это может стать ловушкой. Приятно, конечно, напечатать свои деньги и расплатиться с долгами, но так не получится. Все потому, что вряд ли кто-то за пределами Греции будет пользоваться драхмой, да и внутри Греции она вряд ли будет востребована.

И потому остается только один вариант: внедрение золота в качестве денег, считает Вайнер. Причем у Греции есть возможность стать основателем нового золотого века. Во-первых, такое золото будет свободно от законов о валюте и от налогов на золото. Народ снова будет делать сбережения, и постепенно будет восстанавливаться бизнес. Плюс ко всему, золото из других стран спокойно можно будет привлечь в качестве капитала - "золотые" облигации более привлекательны и безопасны. К тому же такие кредиты будут честными: заемщик имеет возможность и намерение погасить долг.

В конце письма Кит Вайнер объясняет, почему Греция должна выпустить "золотые" облигации. Важный момент состоит в том, что покупатели не должны платить в евро или в другой бумажной валюте, они платят, выкупая непогашенные греческие облигации. Тогда не нужно будет объявлять дефолт или реструктурировать долги. К примеру, чтобы купить золотую облигацию на 1 тыс. унций, покупатель отдаст существующие греческие гособлигации на 500 тыс. евро. Со временем цена золота начнет расти, и тогда стране потребуется меньше золота, чтобы выплатить долг. А цена точно пойдет вверх, если рынки поймут, что золото снова монетизируется, - утверждает автор письма.

Вслед за Грецией идеей воспользуются другие страны, и с каждым новым траншем обменный курс бумажных облигаций к золотым облигациям будет расти. Рынок с удовольствием будет покупать долгосрочные облигации, и Греция сможет выплатить свои долги.

«В сложившейся ситуации, господин Ципрас, Вам нечего терять. Так почему не получить выгоду в будущем?», - в заключение спрашивает Кит Вайнер.

