Золото: история взлета и хроника падения

Золото издавна считалось безопасным активом-убежищем. Так почему же инвесторы разлюбили драгоценный металл?

«Золотые» инвесторы возлагали большие надежды на Китай. Все думали, что драгоценный металл с удовольствием скупает не только зарождающийся средний класс Поднебесной, но и сама новая супердержава потихоньку создает свой собственный китайский Форт Нокс в запасниках центробанка в Пекине.



Разрушенные иллюзии



Но эта иллюзия оглушительно рухнула на прошлой неделе. Центробанк Китая за последние шесть лет купил всего лишь 604 тонны золота. Это много, очень много. Но это, по крайней мере, втрое меньше, чем предполагали рынки.

Получив это откровение, рынки не стали долго думать. В понедельник произошла агрессивная распродажа золота. Желтый металл потерял свое очарование в глазах пенсионных фондов, инвесторов и прочих экономически одаренных личностей, которые ринулись скупать золото, когда в 2011 году цены двинулись в сторону $2000 за тройскую унцию.

В считанные минуты после открытия физических и электронных бирж в Нью-Йорке и Шанхае драгоценный металл подешевел почти на 1,7 млрд долларов. Сброс золота к пятилетнему минимуму вплотную приблизился к психологически важной отметке в $1000 за тройскую унцию, после нескольких месяцев торгов в относительно узком диапазоне. По словам трейдеров, шорт-селлеры пытались заставить более нервных инвесторов капитулировать: «Они не верят в то, что покупатели могут выйти и отстоять свою позицию. Они собираются напугать рынок».

Нападение было своевременным. Ралли началось в 1999 году, с 250 долларов за тройскую унцию. В 2011 году котировки достигли рекордных $1 920 долларов. После этого в течение нескольких лет происходил спад, и к настоящему моменту «съедено» 40% от достигнутого максимума, и половина прибыли, накопленной с того самого 1999 года. 2015 год, по предположениям многих, должен был стать для золота успешным. Случилась масса неприятностей — возьмем хотя бы греческий кризис. Но неожиданно для всех, рынки проявили мало интереса к золоту как к инвестиционному убежищу, даже перед лицом Grexit и добавившегося к нему обвалу китайского фондового рынка.

По сути, золото стало собакой, которая не лает. Оно всегда имело двойственную природу, служа одновременно и валютой, и товаром. Однако сегодня ни одна из его ипостасей не привлекает инвесторов.

Вместо этого инвесторы обращаются к доллару США и казначейским облигациям — по их мнению, американец, достигший своих 12-летних максимумов, сейчас становится безопасной гаванью для сохранения капиталов.

Золото так и не оправилось после распродажи в понедельник: всю неделю оно снижалось. Пятницу металл закончил на отметке 1 098,40 доллара, но в течение торгового дня снижался до отметки в 1 077 доллара — это абсолютный минимум за 5,5 лет. Сейчас трейдеров занимает вопрос: сможет ли золото снизиться до трехзначных цифр, впервые в этом десятилетии?

Спрос на металл сильно подрывается потенциальным ростом процентной ставки в США, потому что в таком случае подорожает доллар и снизится привлекательность непроцентных активов. Goldman Sachs, один из самых влиятельных банков, торгующих сырьевыми товарами, предупредил на этой неделе, что ожидает падения ниже $1000 за тройскую унцию. Другие эксперты оценивают предполагаемое дно уровнем в $950, а многие верят в то, что золото утонет еще ниже. Они говорят, что параллельно к возвращением ФРС к нормальным уровням процентной ставки, цена на золото может вернуться к 850 долларам — именно такие котировки наблюдались в конце 2007 года перед самым мировым финансовым кризисом.

Для вкладчиков и инвесторов, которые покупали золото, гарантия статуса «убежища» выглядит насмешкой. Однако еще мрачнее ситуация складывается для золотодобывающей промышленности. Обесценивание золота грозит самому ее существованию.

Сейчас цена на золото оказывает мощнейшее давление на отрасль. Некоторое время для многих компаний выгоднее вообще не добывать золото и свернуть на время деятельность.



Блеск и нищета золотых котировок

Кстати, начало 12-летнего «золотого ралли» можно проследить пошагово.

В 1998 году Гордон Браун, который впоследствии стал канцлером британского казначейства, решил продать более половины золотовалютных резервов страны, чтобы найти средства для финансирования новоизбранного левоцентристского правительства. В тот момент золото стоило менее 370 долларов за тройскую унцию.

Скоро канцлер горько пожалел о своем ходе. В начале нового десятилетия ряд событий привел к многолетнему ралли золота. Европейские центробанки согласились ограничить продажи золота. Теракты 11 сентября отправили мир в новую эру повышенных тревог и неопределенности. А огромное население Китая стремительно перешло в эру индустриализации.

К концу 2006 года, когда США ощутили большой дефицит средств для финансирования конфликтов в Афганистане и Ираке, цены на золото подпрыгнули до $750 за тройскую унцию. В 2007 оно выросло на 30%, впервые в истории пробив уровень в 1000 долларов. И тут развернулся финансовый кризис. В следующие четыре года золото дорожало в среднем на 15% ежегодно, пока в 2011 году, с помощью кризиса в еврозоне и арабской весны, металл достиг рекордного уровня в $1950.

Сотни тысяч мелких инвесторов вложились в золото через биржевые фонды, которые помогали новой породе трейдеров покупать и продавать небольшие объемы металла. Джон Полсон, менеджер хедж-фонда, создал миллиардное состояние в преддверии обвала американского рынка жилья. На тот момент большую часть своих активов он перевел из долларов в золото, и это сделало его одним из крупнейших в мире владельцев слитков. Он утверждал, что решение центробанков проводить количественное смягчение и, по сути, печатать деньги, в конечном счете приведет к редукции бумажных валют и спровоцирует гиперинфляцию по веймарскому образцу.

Но идея о том, что слитки будут продолжать дорожать, не сработала. Видя в поле зрения уровень в $2000, золото вдруг остановилось. Потом, в апреле 2013 года, оно всего лишь за неделю рухнуло на 400 долларов после эпохального заявления Марио Драги о том, что ЕЦБ сделает всё, чтобы защитить евро. Изначально трейдеры говорили, что это была лишь фиксация прибыли, но с тех пор рынок золота так и не восстановился. В минувшие два года металл поселился в относительно узком диапазоне от $ 1150 до 1400. И вот, на минувшей неделе золото впервые с 2009 года устремилось к отметке в 1000 долларов.

По словам биржевых аналитиков, сейчас очень трудно спрогнозировать, где же находится сейчас минимальная цена на золото. Причина такой сложности — в том, что золото — это не медь и не цинк, оно не используется в промышленных масштабах. Джордж Чивли, портфельный менеджер одного из биржевых фондов, говорит: «В случае других металлов можно говорить о себестоимости и основном спросе. Но когда дело доходит до золота, тут оценки скорее похожи на оценки валют или акций. И это означает, что промахнуться очень легко».



Золотые жуки: главное - верить



Однако же золотые жуки и сейчас находят причины для оптимизма. Они считают, что Пекин лукавит и не раскрывает правды о том, сколько же действительно золота купил Народный Банк Китая. Поднебесная может хитрить в попытке снизить цену на золото и пополнить свои резервы изрядно подешевевшим металлом. Некоторые наблюдатели считают, что реальные китайские запасы приближаются, например, к немецким и составляют 3400 тонн, а не официально озвученные 1658 тонн.

«Медведи укусили золото, но скоро люди поймут, что у доллара больше недостатков, чем у иены, или евро, или другой валюты. А куда еще можно будет убежать в этом случае, как не в золото? Скоро оно снова засияет», — говорит Питер Шифф, который работает на инвестиционный фонд Euro Pacific Capital.

Всемирный золотой совет, группа, лоббирующая отрасль, после распродажи выпустил заявление о том, что китайский розничный спрос все еще «в добром здравии», и тенденция роста не за горами.

Но доказательства на местах менее убедительны. Множество инвесторских денег в Китае связано на фондовом рынке страны. «За прошедший год наши физические продажи золота в филиалах были не очень хорошими. Цена на золото сильно снизилась, но тётушки больше не приходят его покупать», — говорит сотрудник одного из крупнейших китайских государственных банков. Под «тетушками» он имеет в виду женщин среднего возраста, которые чаще всех остальных покупали золото во время обвала 2013 года.

Тем не менее, золотые жуки настаивают на своем. «Я могу рассчитать на салфетке, что покупка Китая крупнее, чем он декларирует», — говорят они, добавляя, что данные об импорте поддерживают их точку зрения. Они считают, что момент для золота обязательно настанет. «Математически это гарантированно произойдет — вопрос только в том, когда. Вы не должны поймать время для золота. Просто купите его и закройте глаза, и знайте, что время на вашей стороне».