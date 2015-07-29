Инвесторы должны учитывать, что золото может упасть до $350 за унцию

Авторы одного исследования говорят, что именно такой ориентир должны ставить перед собой инвесторы после недавнего снижения цен — и это только начало. Помешанные на золоте инвесторы только начали привыкать к падению цен больше чем на $100 за прошедший месяц, как им уже нужно готовиться к возможно еще большему снижению.

По крайней мере, таков прогноз Клода Эрба, бывшего менеджера по товарам фонда TCW Group, который вместе с профессором из Университета Дьюка Кэмпбеллом Харви предсказал в середине 2012 года глубокий спад в ценах на золото. Они прогнозировали долгосрочный медвежий рынок золота, когда он только начинался.

Вы думаете, что золото сейчас торгуется на уровнях ниже на $500, чем во время того исследования, но Эрба советует быть начеку. И вообще, на этой неделе он сказал, что золотое сообщество должно готовиться к тому, что золото будет торговать по цене $350 за унцию.

По его мнению, справедливая стоимость золота в настоящее время составляет $825 - по формуле, предложенной в том исследовании Эрба и Харви. Второе объяснение - всякий раз, когда золото снижается в конечном счете до справедливой стоимости, оно промахивается и падает гораздо ниже тех отметок. И вот поэтому аналитик считает, что если золото упадет ниже справедливой цены в той же степени, что сделало в середине 1970-х годов и конце 1990-х, то за унцию будут давать не больше $350.

Авторы исследования признают, что настоящие золотые жуки назовут такие перспективы возмутительными или просто нелепыми. Эрба использует пять хорошо известных этапов, характеризующих работу горя, чтобы описать тот момент, где находится сейчас рынок золота. Эти этапы - отрицание, гнев (агрессия), торги, депрессия и принятие - и он утверждает, что золотое сообщество сейчас находится в стадии «торги».

Он говорит, что в середине 2012 года золотые жуки были в фазе «отрицание». Прогноз Эрба и Харви о золоте за $800 был встречен почти с полным недоверием. Сегодня, когда золото более чем на $500 дешевле за унцию и прогнозы о тысяче долларов за унцию золота относительно распространены, золотые жуки прошли через фазу гнева и теперь они "торгуются с Богом". Эрба воображает, что они говорят себе что-то типа: "Пока золото остается выше $1000 за унцию, я буду ходить в церковь каждое воскресенье".

Они могут отставать от реальности, а потому Эрба беспокоится, смогут ли они жить с золотом по $350 за унцию? Если у них это получится, они продвинутся через две финальные ступени переживания горя.

Заметьте, что исследование этих ученых не соотносится с кратко- или даже среднесрочным рынком, поэтому говорить о конкретных сроках падения цен на золото нельзя. Эрба говорит, что это то же самое, как с акциями, которые, согласно формуле Йельского профессора Роберта Шиллера, были переоценены, по крайней мере, уже с начала 1990-х годов. А все это значит, что инвесторам нужно быть готовыми к тому, что золото может не просто упасть ниже отметки в $1000 за унцию, но в конце концов опуститься гораздо ниже.