Видео: Макс Кайзер. Почему в современном мире применяют неудачные тактические приемы?

Акции на Уолл-стрит подпрыгивают все выше и выше, постоянно покоряя собственные рекорды, а улицы Нью-Йорка тем временем заполоняют нищие. Такова сегодня картина западного мира: слишком очевидным становится разрыв между кажущимся финансовым благополучием и реальной жизнью. В рыночных ситуациях крупные корпорации и банки запросто могут завысить курсы своих акций с помощью определенных финансовых манипуляций.

В этом выпуске «Обзора Макса Кайзера» ведущие снова поднимают тему финансового неравенства, говорят о падении цен на сырьевые товары и критикуют политиков за их выбор методов борьбы с кризисом. Кроме того, крупный бизнес фактически отнимает у людей последние деньги, потому что добивается отмены законов, которые мешают ему получать сверхприбыль. Пора бороться с этой системой, уверен гость Майкл Кригер, создатель и редактор сайта «Блицкриг свободы» - с ним Макс Кайзер пообщается во второй половине передачи.

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