Microsoft выпустила Windows 10, акции компании пошли в рост на открытии торгов

В среду, 29 июля, начались продажи новой операционной системы от Microsoft, которую компания решила назвать Windows 10. С сегодняшнего дня купить ОС смогут жители 190 стран, а нынешние пользователи Windows 7 и 8.1 имеют возможность обновиться до новой версии операционной системы бесплатно.

На этой позитивной новости акции компании Microsoft подорожали — к 16:58 мск они торговались на отметке 45,61 (+0,52%).

Новая версия системы включает ряд новых приложений и функций. К примеру, система биометрической аутентификации пользователей Windows Hello (проводит сканирование сетчатки глаза и лица пользователя), голосовой помощник "Кортана" (в России недоступен), браузер Microsoft Edge (альтернатива старому Internet Explorer). Кроме того, Microsoft добавила в новую ОС поддержку нескольких виртуальных "рабочих столов" (если необходимо создать один для работы в офисе, другой - для домашнего использования).