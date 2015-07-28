На LME начали принимать юань в качестве обеспечения торговых операций

Как сообщается в заявлении Лондонской биржи металлов (LME), ее клиринговый центр начал принимать юань в качестве обеспечения торговых операций для банков и брокеров, торгующих на этой платформе. По словам представителей LME, это решение одобрил Банк Англии и оно уже вступило в силу.

Теперь в качестве денежного обеспечения торговых операций на LME могут принять 5 валют — это американские доллары, евро, британские фунты стерлингов, японские иены и китайские юани.

"Это важный шаг для LME и ее клирингового центра LME Clear. Такое решение укрепит связь между Гонконгом и Лондоном, особенно после того, как LME стала частью Hong Kong Exchanges and Clearing, - говорит главный исполнительный директор HKEx Чарльз Ли. - Мы продолжим искать возможности для привлечения и объединения участников рынка материкового Китая с остальным миром".

По словам главного исполнительного директора клирингового центра LME Тревора Спаннера, в сырьевой сфере есть резон начать предоставление услуг с использованием юаня, потому что тот уже на пути к тому, чтобы стать одной из наиболее активно используемых мировых валют. Несмотря на то, что для LME использование юаня является лишь технической мерой, для самой китайской валюты это важный шаг вперед, пишет The Wall Street Journal.

По данным поставщика платежных услуг SWIFT, сейчас юань занимает пятое место среди мировых валют, которые больше всего используются в международных платежах. Еще год назад китайская валюта занимала всего лишь седьмое место в этом рейтинге.

Банк Англии вчера опубликовал данные, по которым видно, что объем торгов юанями в Лондоне за 6 месяцев (до апреля 2015 года) вырос на 25%, хотя обороты торгов другими валютами за этот период снизились в среднем на 8%.

Напомним, что с 22 июня 2015 года Bank of China стал участником лондонского золотого бенчмарка LBMA Gold Price, который рассчитывается Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов. Раньше Китай прямо никак не участвовал в определении цен на золото.