Будьте внимательны, сильный доллар может спровоцировать валютный кризис

Американский доллар становится слишком сильным для некоторых стран. Некоторые признаки всерьез говорят о зарождении нового валютного кризиса. К примеру, валюта Бразилии — реал — обвалилась до 12-летнего минимума в понедельник. Валюты в юго-восточной Азии находятся в своих худших положениях с прошлого финансового кризиса в конце 1990-х годов. Обменные курсы валют Мексики и Южной Африки на самых низких уровнях по отношению к доллару, по данным Capital Economics.

История об усилении доллара должна заставить умников дрожать. Ралли нацвалюты США в начале 1980-х годов помогло вызвать долговой кризис в Латинской Америке. Пятнадцать лет спустя доллар снова быстро вырос, в результате чего страны юго-восточной Азии, к примеру, Таиланд, развалятся, когда начнется наплыв граждан в банки с требованиями вернуть их вклады.

Крупномасштабный валютный кризис может стать настоящим ударом по глобальной экономике, даже по Соединенным Штатам. Мир сейчас гораздо более интегрированный, чем это было в 1980-90-х годах. Иными словами, обвал китайского фондового рынка может быть только началом неприятностей для развивающихся рынков. Есть как минимум три вещи, которые могут создать потенциальный кризис: доллар набирает вес против основных валют, ФРС повышает ставки в сентябре и двигатель развивающихся рынков - товары - быстро дешевеют.

В то время как многие инвесторы на развивающихся рынках волнуются больше о ФРС, рост доллара в равной степени опасен для всех, говорят эксперты. В марте доллар вырос до 40-летнего рекорда. Теперь он снова поднимается — он был на 20% выше в прошлом году по сравнению с основными мировыми валютами, по данным ФРБ Сент-Луиса.

Когда доллар на вершине своего роста, а экономический рост в Китае замедляется, что сказывается на снижении спроса на сырьевые товары, - все это вызывает беспокойство о том, как ориентированные на экспорт экономики будут развиваться, ведь они теряют основных покупателей. И это не говоря уже о том, кто некоторые из этих стран имеют свои индивидуальные проблемы. Экономика Бразилии в рецессии, Китай замедляется, а некоторые еще утверждают, что из-за кризиса Греция скатилась в категорию стран с развивающимся рынком.

Другие развивающиеся страны, которые провели значительные экономические реформы, такие как Индия и Мексика, должны выдержать рост доллара, считают эксперты. Но тем, кто тормозил с изменениями, доллар продолжит наносить удары.