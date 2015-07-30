Еще один позитивный сигнал для ФРС - экономика США выросла во втором квартале

Крупнейшая экономика в мире росла более быстрыми темпами во втором квартале и почти дошла до уровня января — это может стать дополнительным позитивным сигналом для действий Федеральной резервной системы. ВВП США во втором квартале вырос на 2,3% в годовом выражении, а показатель за первый квартал был пересмотрен до +0,6% вместо -0,2%. В среднем экономисты прогнозировали рост ВВП страны на уровне 2,5%. Потребительские расходы выросли больше, чем прогнозировалось.

Похоже, экономика наконец-то вышла за пределы тех ограничений, которые мешали ее росту - включая погодные условия, портовые задержки. Однако, охлаждение глобальных рынков, сильный доллар и недостаточный уровень заработной платы могут продолжить ограничивать рост американской экономики. ФРС не зря говорила вчера, что США делает успехи.

Другой отчет от Министерства труда показал, что в стране было меньше американцев, чем прогнозировалось, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе. Число заявок выросло на 12 тыс. - до 267 тыс., тогда как эксперты ждали роста до 270 тыс. Потребительские расходы выросли на 2,9% в годовом исчислении, прежде было только 1,8%.

Вчера политики ФРС заявили, что рынок труда и рынок жилья улучшились, приближая к финалу беспрецедентно долгий период практически нулевых процентных ставок без ясного сигнала к началу изменений.