Глава ОПЕК: Цены на нефть не будут падать

Цены на нефть больше не будут падать, сказал глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри после встречи в Москве с министром энергетики Александром Новаком. "Нет-нет, цены на нефть не будут падать, потому что спрос на нефть растет. Он вырастет во второй половине 2015 года и будет расти в следующем году", - сказал Абдалла аль-Бадри.

В ОПЕК считают, что возвращение Ирана на нефтяной рынок изменит его не раньше следующего года, да и то не кардинальным образом. "Мировой рынок, безусловно, сможет принять новый объем", - сказал аль-Бадри. Он также говорил перед встречей, что цены на нефть сбалансируются в 2016 году, а рынок будет более стабильным.

Александр Новак, в свою очередь, сказал, что на этой встрече не обсуждался вопрос о "ручном" управлении рынком нефти. "Механизм "ручного" управления перестал быть эффективным, таким как он был, скажем, 10 лет назад. Это вопрос даже не обсуждался", - сказал он журналистам. Политика цен России и ОПЕК и сокращение добычи сырья также не обсуждались на встрече, уточнил Новак. Не все захотят это сделать, поэтому ОПЕК приняла решение сохранить объем производства. Основная тема встречи — это "обсуждение ситуации на нефтяных рынках и ее перспективы до 2040 года". Кроме того, стороны обсудили налогообложение нефтяного сектора в России, возвращение Ирана на нефтяной рынок, добычу сланцевой нефти в мире и ее влияние на нефтяной рынок.

Сегодня цены на нефть немного выросли. К 17:13 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре торговались на уровне $53,70 за баррель, а WTI – на уровне $48,97 за баррель.