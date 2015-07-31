МВФ передумал помогать Греции. Кто теперь спасет страну от кризиса?

Как сообщает издание Financial Times, Международный валютный фонд не может и не хочет принимать участие в помощи Греции, потому что страна так и не добилась необходимых критериев для выдачи новых кредитов. Журналисты издания пишут, что такая информация у них появилась из «совершенно конфиденциального» отчета о заседании правления фонда, которое прошло в среду, 29 июля. В отчете, в частности, сказано, что у Греции слишком высокий уровень долга, а правительство не сдержало прежние обещания о проведении реформ.

Совет директоров Международного валютного фонда прямо заявил, что такие плохие результаты реализации реформ и слишком большой долг «дисквалифицируют Афины от третьего пакета спасения МВФ». Фонд продолжит участие в переговорах, но решение об оказании финансовой помощи примет не ранее чем через несколько месяцев, а возможно, и вообще только в следующем году. Похоже, присоединяться к третьей программе финпомощи Греции этот кредитор явно больше не хочет.

И теперь становится понятно, что решение фонда о выделении новых кредитов явно будет иметь значительные последствия, потому что в Германии, например, политики давно говорили, что не одобрят программу спасения на 85 млрд евро, если ее не поддержит МВФ. Такой вот замкнутый круг получается. А про Грецию и говорить не нужно — и так понятно, что без денег стране будет очень худо, ведь ей до 20 августа нужно совершить очередной платеж в ЕЦБ на 3,2 млрд евро.

Ситуацию в стране усложняют еще политические конфликты — против Алексиса Ципраса пошли депутаты СИРИЗА, недовольные условиями кредиторов. Скорее всего, необходимые реформы могут быть не приняты даже в самой Греции.

Похоже, переговоры вновь затянутся на неопределенный срок - чиновники еврозоны готовы вернуться к обсуждению программы помощи только после того, как Греция примет решение о «полной совокупности реформ» и - самое главное - после того, как кредиторы из еврозоны договорятся об «облегчении бремени задолженности». А списывать долги Греции никто не хочет, особенно Германия — она больше всех выступает против этого.

Интересно, что Янис Варуфакис (бывший министр финансов Греции) считает, что МВФ и Вольфганг Шойбле (министр финансов Германии) намеренно срывают спасение страны, несмотря на июльское соглашение. И потому риски Grexit полностью сохраняются. "У Шойбле есть план. Он мне его описывал как очень простой. Он считает, что еврозона не является устойчивой. Он считает, что должны быть какие-то фискальные трансферты, некоторая степень политического союза, - говорит Варуфакис. – И он явно сказал мне, что Grexit даст ему достаточно преимуществ для переговоров, чтобы навязать Франции свою позицию, сломив сопротивление Парижа. И что это будет? Перенос полномочий по бюджетным решениям из Парижа в Брюссель".

Еще одно объяснение такого поведения чиновников — это страх испортить репутацию МВФ, поэтому фонд не хочет соглашаться с новой программой без существенных изменений. Кристин Лагард, кстати, и сама говорила, что «фонд должен помнить о своей репутации», поэтому она тоже на стороне этих чиновников. И значит, шансов получить деньги у Греции практически нет.

В документе сказано, что Греция не соответствует двум важным критериям МВФ, поэтому деньги выделить невозможно. Получатель финансовой помощи должен доказать, что имеет "институциональный и политический потенциал" для реализации экономических реформ, и что "вероятность того, что государственный долг является устойчивым в среднесрочной перспективе, остается высокой". Сейчас эти критерии не выполняются, и в МВФ уверены, что до осени ничего не изменится.

Грецию здесь тоже можно понять: чтобы реализовать какие-либо реформы, им нужны деньги, а Европа не готова их давать, пока не увидит первые результаты реформ. Вот такая непростая арифметика.

