Испанская экономика в II квартале продемонстрировала максимальный за 8 лет рост

Как стало известно из последних макроэкономических отчетов, в прошлом квартале ВВП Испании вырос на 1% в квартальном выражении — это был максимальный скачок за 8 лет. В годовом выражении рост испанской экономики составляет 3,1%.

Напомним, в I квартале ВВП Испании вырос на 0,9% в квартальном выражении и на 2,7% в годовом выражении.

Экономику страны поддерживает ослабление евро, падение цен на энергоносители, а также доступность дешевого финансирования благодаря программе количественного смягчения от ЕЦБ.

В среднем эксперты Bloomberg дают прогноз на рост испанского ВВП в 2015 году примерно на 3%.