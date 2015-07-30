Что нового было в заявлении ФРС по итогам заседания?

Федеральная резервная система в среду вечером завершила заседание и в итоге оставила неизменной процентную ставку - в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Такое решение не удивило рынок, т.к. мало кто верил в то, что регулятор уже готов начать серьезные изменения. Тем не менее, Федрезерв одновременно не дал никаких сигналов, которые исключили бы возможность первого повышения ставки уже в сентябре этого года. В заявлении ФРС было изменено всего несколько фраз, включая оценку рынка труда, которые заставили рынок вновь поверить в реальность сентябрьских действий центробанка.

Так, например, в заявлении появилась мысль о том, что для повышения ставки требуется лишь "небольшое дальнейшее улучшение на рынке труда", хотя раньше речь шла просто о необходимости улучшения ситуации. По мнению аналитиков издания The Wall Street Journal, это означает, что ФРС более позитивно смотрит на ситуацию в экономике страны и еще больше приближается к повышению ставки. "Информация, полученная после прошлого заседания FOMC, показала, что активность росла умеренными темпами в последние месяцы", - сказано в сообщении.

"Рост потребительских расходов был умеренным, а жилищный сектор продемонстрировал дополнительное улучшение; однако инвестиции компаний в основной капитал и нетто-экспорт оставались ослабленными", - говорят в ФРС. Федрезерв впервые отреагировал на динамику экспорта в марте этого года, и аналитики тогда посчитали это косвенным признаком обеспокоенности центробанка резким укреплением курса доллара.

"Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, занятость уверенно растет, безработица снижается. В целом ряд индикаторов рынка труда позволяет предположить уменьшение недоиспользования трудовых ресурсов по сравнению с началом года", - отмечается в документе. Оценка ситуации на рынке рабочей силы США оказалась позитивнее, чем в июне.

Что касается инфляции, то здесь ФРС продолжает обращать внимание на то, что она все еще ниже желаемого уровня (2% годовых). Когда комитет FOMC решит отказаться от мер поддержки, это будет сбалансированный подход, который соответствует долгосрочным целям по достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2%. И даже когда безработица и инфляция доберутся до необходимых уровней, в течение какого-то времени могут сохранять ключевую ставку на уровнях ниже тех, которые комитет считает нормальными в долгосрочной перспективе. Все решения вчера были приняты единогласно, что говорит о том, что в руководстве ФРС уже нет прежних сомнений и разлада по взглядам.

Протокол прошлого заседания опубликуют 19 августа, а следующая встреча ФРС состоится 16-17 сентября 2015 года, и в этот раз уже будут опубликованы макроэкономические прогнозы регулятора и пройдет пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.