Экономика Китая сильно заболела. Заразит ли она Америку?

Кажется, китайская экономика подхватила самый мерзкий грипп - и потихоньку заражает весь остальной мир. После нескольких лет взрывного роста Китай вдруг остывает: рост упал до самого низкого уровня с 2009 года, а инвесторы считают, что ситуация может быть даже хуже на самом деле, потому что подозревают Пекин в жульничестве с официальными цифрами.

В настоящее время Китай считается второй по величине экономикой в ​​мире. И потому есть страх того, что Китай потянет вслед за собой другие крупные экономики - в том числе американскую. Это было бы очень страшно, если учесть, как медленно растет экономика США в настоящее время и как мало «боеприпасов» есть у правительства, чтобы поддержать бизнес.

"Мы должны получить весь прирост, который можем. Замедление в Китае нам не поможет", - говорит Дэвид Джой, главный рыночный стратег-аналитик в Ameriprise Financial.

Инвесторы по всему миру вошли в состояние повышенной готовности, когда китайский фондовый рынок начал рушиться в конце июня - начале июля. Затем акции вроде бы стали стабилизироваться, и это немного успокоило инвесторов, и цены на нефть, золото и медь упали. Однако, сегодня китайский рынок вновь поднимет волну тревог — индекс Shanghai Composite упал почти на 8,5% за сегодняшнюю сессию.

Вот основные способы, с помощью которых экономические потрясения в Китае могут смыть на берег экономику США.

1. Замедление торговли

Внешняя торговля — это самая прямая связь между США и Китаем. В течение следующих двух лет обмен товарами между США и Китаем, по прогнозам, должен был превысить торговлю между США и Канадой, - считают в State Street Global Advisors. Но если Китай резко замедляется, он теряет аппетит к иностранным продуктам, в том числе и к товарам из Америки. Хорошей новостью является то, что американская экономика на самом деле не работает на внешнюю торговлю. Экспорт составляет только 13% от ВВП, в то время как на потребительские расходы приходится более двух третей. Это означает, что до тех пор, пока потребители не слишком напуганы, чтобы тратить свои сбережения, экономика США в состоянии выдержать бурю.

"Мы более изолированны, чем другие страны. Если Китай поймает грипп, мы могли бы получить, в худшем случае, насморк", - считает Кристина Хупер, инвестиционный стратег в Allianz Global Advisors.

2. Удар по американскому бизнесу

Компании на фондовом рынке США сталкиваются с неприятностями из-за Китая, потому что 40% доходов компании в списке S&P 500 получают из-за рубежа. Быстро замедляющийся рост в Китае будет непропорционально больно ударять по многонациональным компаниям. Только на прошлой неделе United Technologies ухудшило свой обзор на 2015 год и возложило вину на Китай. Производитель сказал, что новые заказы на оборудование его бизнеса Otis Elevator обвалились на 10% в последнем квартале только в Китае. "Замедление в Китае хуже, чем мы ожидали", - сказал аналитикам Ахил Джори, финансовый директор United Technologies.

Американские акции резко упали на прошлой неделе. Dow Jones получил свой самый большой удар с января 2015 года, его падение было почти на 3%, частично на фоне опасений относительно замедления Азии. Тем не менее, в целом руководители крупных компаний не сильно переживают за Китай в этом сезоне отчетности. У некоторых это только вызывает беспокойство, а некоторые, однако, действительно бьют тревогу. К примеру, такие компании, как Apple и Nike — они говорят, что делают значительную часть работы в Китае. Инвесторы должны внимательно слушать, как компании со значительным воздействием Китая отчитываются о последнем квартале. На этой неделе свои итоги объявят American Express, Corning, DuPont, Ford, Goodyear, MasterCard, Mondelez Internationa, Procter&Gamble и UPS.

Другой ключевой темой будет то, станет ли Федеральная резервная система беспокоиться за процентные ставки из-за Китая. Это кажется маловероятным на данном этапе, но центральный банк даст новые намеки или подсказки на своем двухдневном заседании, которое начнется в среду.

3. В Китае приближается финансовый кризис?

Экономический рост Китая частично был обеспечен быстрым ростом долгов. Теперь его экономика замедляется, и есть опасения по поводу «токсичных» кредитов, которые могут вызвать финансовый кризис и распространиться по всему миру - так же, как это произошло в 2008 году из-за плохих ипотечных кредитов в США.

"Финансовая паника... теоретически может ввергнуть мир в рецессию, особенно если она распространится по всей Азии", - говорит Джордж Хогет, инвестиционный стратег в State Street Global Advisors. Но Хогет считает, что Пекин вмешается до того, как это произойдет. У правительства Китая есть огромные денежные запасы в $4 трлн. Оно уже достаточно много потратило, чтобы остановить погружение фондового рынка, а центральный банк агрессивно снизил процентные ставки, чтобы помочь экономике. Многие китайские банки также принадлежит правительству, что ограничивает побочный эффект для других стран и инвесторов. "Они живут в обществе командного управления. Если они говорят, что этот кредит выживет, то они увидят, что он выживает", - говорит Марк Лущини, главный инвестиционный стратег в Janney Capital Markets.

Но даже если проблемы Китая останутся в пределах страны, они уже сильно потрясли рынок и заставили изменить взгляды инвесторов на страну. Китайские акции выросли на 150% в течение 12 месяцев до июня этого года, но затем резко упали на 32%, напугав инвесторов. Те боялись, что это сигнал к более глубокой экономической беде. Вздутие китайских акций было вызвано долгом, тяжелой спекуляцией и государственными СМИ, которые активно призывали всех покупать акции.

Затем регулятор в Китае бросился спасать фондовый рынок. Правительство выкатило целый ряд сложных ходов, которые помогли на время стабилизировать финансовые рынки. Тем не менее, эти агрессивные действия могут оказать негативное влияние на инвесторов, которые надеялись, что Пекин сделает свои рынки более свободными. "У них не было никакой проблемы, позволяющей рынку взлететь. Только тогда, когда цены начали падать, ему поспешили на помощь. К сожалению, рынок не может двигаться в обоих направлениях одновременно", - сказал Дэвид Джой.