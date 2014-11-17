Введение

Однажды я обратил внимание на то, что у разных брокеров по-разному выглядят графики с периодом H4 и выше. Причиной тому были разные часовые пояса. В некоторых случаях определенные участки графиков существенно отличались даже при незначительной разнице часовых поясов. На одном был четко виден разворотный паттерн, а на другом в этом месте было что-то неопределенное.

Тогда у меня возникла мысль написать индикатор, который будет перестраивать график H1 таким образом, чтобы справа всегда был законченный по времени, закрывающийся бар. В качестве источника цен был выбран период M1. В результате, часовой график перерисовывался каждую минуту, и за час времени я получил 60 разновидностей одного и того же часового графика. Его перетекающая форма плавно менялась, открывая скрытые паттерны в тех местах, где на исходном графике на них не было даже намека.

За характерный внешний вид я назвал данный индикатор "жидкий график". В зависимости от режима построения, график "перетекает" (перерисовывается) либо при появлении нового бара базового периода, либо при изменении значения статического сдвига. В данной статье мы рассмотрим принципы построения "жидкого графика", напишем индикатор, а также сравним эффективность применения данной технологии для советников, торгующих по индикаторам, и советников, торгующих по паттернам.









1. Принцип построения

Для начала определимся с терминологией.

Смещение или сдвиг - это разница во времени, на которую цены открытия баров полученного графика отличаются от цен открытия баров исходного графика.

Текущий период - это период исходного графика.

Базовый период - это период, по ценам которого мы будем формировать бары результирующего графика.

Величина базового периода не может превышать величину текущего периода. Текущий период должен делиться на базовый период без остатка. Чем больше отношение текущего периода к базовому периоду, тем больше разных вариантов результирующего графика мы сможем получить. Однако, если соотношение слишком велико, то исторических данных базового периода может не хватить для построения необходимого количества баров результирующего графика.

Существует три типа построения.



График с постоянным смещением ( Static Shift или SS ).

или ). График с динамическим смещением, режим открытия ( Dynamic Shift, just Open или DSO ).

или ). График с динамическим смещением, режим закрытия (Dynamic Shift, expected Close или DSC).

В режиме с постоянным смещением времена открытия баров смещены на заданное время. Динамическое смещение в режиме открытия дает тот эффект, будто бар только что открылся, а в режиме закрытия - как будто бар скоро закроется.



Разберем это более детально.





1.1. График с постоянным смещением

В этом режиме время открытия каждого бара будет смещено на число минут, эквивалентное заданному количеству базовых периодов, которое будем называть смещением или сдвигом. Таким образом, если задано смещение 0, то график будет повторять исходный. Смещение 1 при условии, что базовый период 15 минут, будет равно 15 минутам. Смещение 2 будет равно 30 минутам, и так далее.



Смещение не может быть больше (k-1), где k - отношение текущего периода к базовому периоду. Это значит, что при текущем периоде H1 и базовом M1 максимально допустимым будет смещение 60/1 - 1 = 59 базовых периодов, то есть 59 минут. Если базовый период будет M5, то максимально допустимым будет смещение 60/5 - 1 = 11 базовых периодов, то есть 55 минут.



Времена открытия баров, на примере текущего периода H1 и смещения 15 минут, будут иметь значения 00:15, 01:15, 02:15 и так далее. Для текущего периода M15 и смещения 1 минута, времена открытия баров будут 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 и так далее.

При смещениях, которые близки к граничным значениям, такой график редко отличается от исходного графика. Существенные отличия наблюдаются при значениях смещения, близкого к середине допустимого диапазона.





Рис. 1. Пример образования часовых баров, исходя из базового периода M15 со смещением 1







1.2. График с динамическим смещением, режим открытия

В данном режиме смещение пересчитывается каждый раз при появлении нового бара базового периода. При этом смещение рассчитывается таким образом, чтобы время существования бара в конце графика (самые свежие цены) не превышало значения базового периода. На примере текущего периода H1 и базового M5, это будет выглядеть так, как будто самый правый бар открылся не более пяти минут назад.







Рис. 2. Пример образования часовых баров, исходя из базового периода M15, с динамическим смещением в режиме открытия







1.3. График с динамическим смещением, режим закрытия

В данном режиме смещение также пересчитывается каждый раз при появлении нового бара базового периода. Отличие лишь в том, что смещение рассчитывается таким образом, чтобы время существования бара в конце графика (самые свежие цены) было больше или равно разнице между текущим и базовым периодом. На примере текущего периода H1 и базового M5, это будет выглядеть так, как будто самый правый бар должен закрыться не позже, чем через пять минут.





Рис. 3. Пример образования часовых баров, исходя из базового периода M15, с динамическим смещением в режиме закрытия







2. Преобразование данных



Для преобразования исторических данных с учетом заданного сдвига была написана функция GetRatesLC(). Она получает модифицированные исторические данные в массив структур типа MqlRates, аналогично функции CopyRates().

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Параметры

start_pos

[in] Номер первого элемента в текущем периоде, с которого начнется преобразование и копирование в буфер.



len

[in] Количество копируемых элементов.



rates[]



[out] Массив типа MqlRates.

base_period



[in] Базовый период.

shift

[in] [out] Сдвиг. Может принимать следующие значения:

Значение Описание -2

Рассчитать сдвиг в режиме открытия (начало формирования бара)

-1

Рассчитать сдвиг в режиме закрытия (завершение формирования бара)

0 ... N

Применить указанный сдвиг. Может принимать значения от 0 до N.

N = Tcur/Tbase - 1. Где Tcur - текущий период, Tbase - базовый период.



Табл. 1. Допустимые значения параметра shift



При успешном выполнении функции в shift будет положено значение рассчитанного сдвига, если было передано значение -2 или -1.



Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов или код ошибки:

Код Описание -1

Неверно задан базовый период

-2

Неверно задан сдвиг



Табл. 2. Возвращаемые коды ошибок



Ниже приведен код функции GetRatesLC() из файла liquidchart.mqh.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

Сразу отмечу несколько важных моментов.

Функция не возвращает тиковые объемы. Все потому, что в режиме DSC функция никогда не вернет объем, равный единице, как это бывает при открытии бара. Это совершенно логично. Но если ваш советник использует тиковый объем, равный единице, как сигнал о формировании нового бара - то он его никогда не получит. Этот способ используется в советнике Moving Average из стандартных примеров. Вы можете дописать в функцию подсчет тиковых объемов, но он будет работать не совсем корректно. Чтобы не возникло путаницы, я вообще не считаю тиковые объемы.

из стандартных примеров. Вы можете дописать в функцию подсчет тиковых объемов, но он будет работать не совсем корректно. Чтобы не возникло путаницы, я вообще не считаю тиковые объемы. Функция возвращает запрошенное количество баров, но это не значит, что промежуток времени между первым и последним баром будет соизмерим с соответствующим промежутком времени на исходном графике. На непрерывном участке исторических данных соответствие будет. Но если на заданном промежутке попадутся выходные, то на границе могут появиться "фантомные бары".

На рисунке ниже приведен пример "фантомного бара". Этот бар получился из первой минуты 27 октября, которая и попала в бар со временем открытия 23:01 26 октября. Нужно иметь в виду, что после таких баров график индикатора будет сдвинут влево по отношению к исходному графику. Бары со временем, соответствующим исходному времени (например, 21:00 -> 21:01), будут иметь другие индексы.





Рис. 4. Фантомный бар 2014.10.26 в 23:01



3. Реализация индикатора

Напишем индикатор, отображающий в дополнительном окне "жидкий график". Индикатор должен работать во всех трех режимах - статическое смещение, динамическое в режиме открытия бара, и динамическое в режиме закрытия. Также индикатор должен иметь элементы управления для изменения режимов и величины смещения без необходимости вызова диалога изменения параметров.

Для начала нам понадобится функция GetRatesLC() из файла liquidchart.mqh. Мы будем вызывать ее из функции RefreshBuffers(), которая, в свою очередь, вызывается из OnCalculate. Она также вызывается из OnChartEvent, при условии, что изменился режим или сдвиг, и требуется пересчет буферов индикатора. Функция OnChartEvent будет обрабатывать нажатия на кнопки, и менять значения сдвига и режима.

Входные параметры индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

где Depth - количество баров результирующего графика, а ENUM_LC_MODE - тип, описывающий режимы построения индикатора:

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "Нет данных" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

Параметрыдублируются переменнымисоответственно. Это сделано для того, чтобы можно было менять их значения по нажатию на кнопки. Рисование и обработку нажатия кнопок мы не будем рассматривать, так как это не относится к теме данной статьи. Функциюрассмотрим подробнее.

Сначала необходимо передать функции GetRatesLC() нужное значение переменной shift, в зависимости от режима. В статическом режиме это будет копия параметра LC_shift, в режиме открытия или закрытия бара это будет -1 или -2 соответственно. После успешного выполнения, GetRatesLC() вернет в переменной shift текущее значение сдвига. Оно будет пересчитано или оставлено прежним. В любом случае, присваиваем его значение переменной LC_shift и вызовем перерисовку графических элементов функцией refr_keys().



После этого обновим значения OHLC и цвет баров в индикаторных буферах.

Полный код индикатора находится в файле liquid_chart.mq5. После запуска индикатор выглядит так:





Рис. 5. Индикатор Liquid Chart



Немного об элементах управления.



Кнопка SS переключает индикатор в режим статического сдвига. В этом режиме активны кнопки со стрелками, которыми можно установить нужное значение сдвига.

переключает индикатор в режим статического сдвига. В этом режиме активны кнопки со стрелками, которыми можно установить нужное значение сдвига. Кнопка DSO переключает индикатор в режим динамического сдвига, начало формирования бара. В этом режиме сдвиг рассчитывается, и изменить его значение вручную нельзя.

переключает индикатор в режим динамического сдвига, начало формирования бара. В этом режиме сдвиг рассчитывается, и изменить его значение вручную нельзя. Кнопка DSC переключает индикатор в режим динамического сдвига, завершение формирования бара. В этом режиме ручное изменение сдвига также недоступно.

В режиме SS при значении сдвига 0, индикатор в точности повторяет значения исходного графика. Попробуйте изменить сдвиг, и вы увидите, как график перестраивается. При значении 28 уже есть заметные отличия. Вместо слабо выраженных "рельс" появился вполне различимый "молот". Пришло время покупать?





Рис. 6. Индикатор Liquid Chart, статический сдвиг 28



Переключите индикатор в режим DSO - и справа всегда будет только что сформировавшийся бар. А в режиме DSC - бар, которому до закрытия осталось не более одного базового периода.





4. Создание эксперта

Мы создадим двух экспертов. Первый будет торговать по скользящим средним, второй - по паттерну "пин бар".

За основу возьмем эксперт Moving Average из стандартного набора примеров (папка Experts\Examples\Moving Average). Таким образом, у нас будет возможность сравнить результаты оптимизации двух принципиально разных стратегий, чтобы понять, в каких именно случаях имеет значение применение статического или динамического сдвига.





4.1. Эксперт, торгующий по скользящим средним

Для начала определимся с входными параметрами. В оригинале их четыре:

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Вследствие модернизации, добавятся еще три параметра:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

Параметр LC_on пригодится на тот случай, если нужно будет проверить корректность работы GetRatesLC(). Комбинация (LC_on == true && LC_shift == 0) должна давать тот же результат, что и (LC_on == false).



Для модернизации готового эксперта Moving Average с применением сдвига, нужно для начала прикрепить файл liquidchart.mqh и заменить функции CopyRates() функциями GetRatesLC() для тех случаев, когда включено использование сдвига (входной параметр LC_on равен true):

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

Это нужно сделать в двух местах - в функциях CheckForOpen() и CheckForClose(). Также, мы вынуждены отказаться от использования хэндлов индикатора, и будем считать скользящие средние "вручную". Для этого добавлена функция CopyMABuffer():

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

Она возвращает в буфере ma[] запрошенное количество значений скользящей средней, или 0, если по каким-то причинам не удалось их получить.

Еще один важный момент - контроль открытия баров. В оригинальной версии советника Moving Average это реализовано, опираясь на значение тиковых объемов:

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

В нашем случае тиковых объемов нет, поэтому, для контроля открытия баров напишем функцию newbar():

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

Принцип действия прост - сравнение времени открытия бара с его предыдущим значением. Заменим проверку тикового объема на вызов функции newbar() в двух местах - в функции CheckForOpen() и CheckForClose():

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

Полный код готового эксперта находится в файле moving_average_lc.mq5.







4.2. Эксперт, торгующий по паттерну "пин бар"

Пин бар, или бар Пиноккио - это паттерн из трех баров. Средний бар должен иметь длинную тень, так называемый "нос", который указывает на вероятный разворот движения цены. Крайние бары называют "глаза". Их экстремумы не должны выступать за тень среднего бара. Этот паттерн широко популярен среди трейдеров, торгующих по свечным моделям.



Наш пин бар должен удовлетворять следующим условиям (для разворота движения цены вниз):

Бар r[0] должен быть бычьим.

должен быть бычьим. Бар r[2] должен быть медвежьим.

должен быть медвежьим. Большее из значений цены A и C не должно превышать B , где A и C - значения High баров r[0] и r[2] соответственно, а B - цена High бара r[1] .

и не должно превышать , где и - значения баров и соответственно, а - цена бара . Тело среднего бара, то есть модуль разницы Open-Close (на рисунке - OC ) бара r[1] , не должно превышать количество пунктов, заданное внешним параметром.

(на рисунке - ) бара , не должно превышать количество пунктов, заданное внешним параметром. Тень среднего бара, то есть разница цены High и большего из значений Open и Close бара r[1] , не должна быть меньше количества пунктов, заданного внешним параметром.

и большего из значений и бара , не должна быть меньше количества пунктов, заданного внешним параметром. Соотношение тени среднего бара к его телу должно быть не меньше значения, заданного внешним параметром.



Проверку паттерна будем производить в момент открытия бара r[3].





Рис. 7. Паттерн "Пин бар"



Код, определяющий наличие пин бара для разворота вниз, будет иметь следующий вид:

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

Для разворота вверх - аналогично. Итого, функция проверки на наличие пин бара будет выглядеть следующим образом:

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Передаваемый массив исторических данных не должен иметь менее четырех элементов. В случае нахождения верхнего пин бара (то есть пин бара, предполагающего разворот вниз) функция вернет значение 1. В случае нахождения нижнего пин бара (предполагается разворот вверх) функция вернет значение -1. Если пин баров не обнаружено, функция вернет ноль. Функция также использует следующие входные параметры:

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Выберем простейшую стратегию для торговли по пин бару. Если предполагается разворот вниз - будем продавать, если вверх - покупать. Обычно требуется еще подтверждение от индикаторов. Но для чистоты эксперимента мы это применять не будем. Используем исключительно пин бар.

За основу для советника, торгующего по паттерну "пин бар", возьмем наш советник, торгующий по скользящим средним. Для начала, из него нужно удалить функцию CopyMABuffer(), а также ее вызов из функций CheckForOpen() и CheckForClose(). Количество запрашиваемых исторических данных увеличиваем с двух до четырех, а для проверки открытия нового бара будем использовать время бара r[3]:

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

Проверка сигнала для открытия позиции будет иметь следующий вид:

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Для закрытия позиции по встречному пин бару:

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Здесь нужно иметь ввиду, что при жестких условиях входных параметров, пин бар будет попадаться достаточно редко. Поэтому, закрывая позицию исключительно по встречному пин бару, мы рискуем упустить прибыль или вообще закрыться в убыток.



В связи с этим, добавим уровни Take Profit и Stop Loss. Задавать их будем внешними параметрами inp_tp_pp и inp_sl_pp соответственно:

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

Если значение inp_tp_pp или inp_sl_pp равно нулю, то соответствующий уровень Take Profit или Stop Loss выставляться не будет.



Доработки выполнены, советник готов. Полный код содержится в файле pinbar_lc.mq5.







5. Оптимизация экспертов

Для сравнения эффективности использования графиков со смещением для тех или иных стратегий, мы будем использовать оптимизацию экспертов с последующим сравнением лучших результатов. Важными показателями будут прибыль, просадка и количество трейдов. В качестве примера индикаторной стратегии будет выступать эксперт, торгующий по скользящим средним, а в качестве примера безындикаторной стратегии - эксперт, торгующий по паттерну "пин бар".



Оптимизация будет проводиться по котировкам с сервера MetaQuotes-Demo на интервале за последние полгода. Участвовать в эксперименте будут пары EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Начальный депозит 3000 USD, плечо 1:100. Режим тестирования - все тики. Режим оптимизации - быстрая (генетический алгоритм), Balance Max.



5.1. Обзор результатов оптимизации эксперта, торгующего по скользящим средним

Сравним результаты оптимизации эксперта при его работе в разных режимах: без смещения, со статическим смещением, и с динамическим (DSO и DSC).



Тестирование будем проводить на парах EURUSD, GBPUSD и USDJPY, на участке 2014.04.01 - 2014.10.25 (последние полгода). Период H1.

Входные параметры эксперта:



Параметр

Значение

Maximum Risk in percentage

0.1

Decrease factor

3.0

Moving Average period

12

Moving Average shift

6

BaseTF

1 Minute

LC_on

true

LC_shift

0



Табл. 3. Входные параметры эксперта Moving Average LC



5.1.1. Оптимизация эксперта в режиме с отключенным смещением

Оптимизируемые параметры:

Параметр

Старт Шаг Стоп

Moving Average period

12

1

90

Moving Average shift

6

1

30



Табл. 4. Оптимизируемые параметры эксперта Moving Average LC в режиме без смещения



График оптимизации эксперта в режиме с отключенным смещением, пара EURUSD:







Рис. 8. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме без смещения, пара EURUSD



Лучшие результаты:

Результат

Прибыль Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod MovingShift 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Табл. 5. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре EURUSD в режиме без смещения



График оптимизации эксперта в режиме с отключенным смещением, пара GBPUSD:





Рис. 9. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме без смещения, пара GBPUSD

Лучшие результаты:

Результат Прибыль Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod MovingShift

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Табл. 6. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре GBPUSD в режиме без смещения

График оптимизации эксперта в режиме с отключенным смещением, пара USDJPY:





Рис. 10. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме без смещения, пара USDJPY

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod MovingShift 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Табл. 7. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре USDJPY в режиме без смещения

5.1.2. Оптимизация эксперта в режиме со статическим смещением

Оптимизируемые параметры:

Параметр

Старт Шаг Стоп

Moving Average period

12

1

90

Moving Average shift

6

1

30

LC_shift 1 1 59

Табл. 8. Оптимизируемые параметры эксперта Moving Average LC в режиме со статическим смещением



График оптимизации эксперта в режиме статического смещения, пара EURUSD:





Рис. 11. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме статического смещения, пара EURUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Табл. 9. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре EURUSD в режиме статического смещения



График оптимизации эксперта в режиме статического смещения, пара GBPUSD:





Рис. 12. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме статического смещения, пара GBPUSD

Лучшие результаты:

Результат Прибыль Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod MovingShift LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



Табл. 10. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре GBPUSD в режиме статического смещения

График оптимизации эксперта в режиме статического смещения, пара USDJPY:





Рис. 13. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме статического смещения, пара USDJPY

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



Табл. 11. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре USDJPY в режиме статического смещения

5.1.3. Оптимизация эксперта в режиме с динамическим смещением

Оптимизируемые параметры:

Параметр

Старт Шаг Стоп

Moving Average period

12

1

90

Moving Average shift

6

1

30

LC_shift -2 1 -1

Табл. 12. Оптимизируемые параметры эксперта Moving Average LC в режиме с динамическим смещением

График оптимизации эксперта в режиме динамического смещения, EURUSD:





Рис. 14. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме динамического смещения, пара EURUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Табл. 13. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре EURUSD в режиме динамического смещения

График оптимизации эксперта в режиме динамического смещения, GBPUSD:





Рис. 15. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме динамического смещения, пара GBPUSD

Лучшие результаты:

Результат Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Табл. 14. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре GBPUSD в режиме динамического смещения

График оптимизации эксперта в режиме динамического смещения, USDJPY:





Рис. 16. Оптимизация эксперта Moving Average LC в режиме динамического смещения, пара USDJPY

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Табл. 15. Лучшие результаты оптимизации эксперта Moving Average LC на паре USDJPY в режиме динамического смещения

5.2. Обзор результатов оптимизации эксперта, торгующего по патерну "пин бар"

Сравним результаты оптимизации эксперта при его работе в разных режимах: без смещения, со статическим смещением, и с динамическим (DSO и DSC). Тестирование будет проводиться на парах EURUSD, GBPUSD и USDJPY, на участке 2014.04.01 - 2014.10.25. Период H1.

Входные параметры эксперта:



Параметр Значение

Maximum Risk in percentage

0.1

Descrease factor

3.0

Pinbar min shadow, points

40

Pinbar max OC, points

110

Pinbar shadow to OC min ratio

1.4

SL, points (0 for OFF)

150

TP, points (0 for OFF)

300

LC Base Period

1 Minute

LC mode ON

true

LC shift

0



Табл. 16. Входные параметры эксперта Pinbar LC



Оптимизировать будем параметры, характеризующие геометрию пин бара. Такие, как длина "носа", отношение длины "носа" к телу среднего бара и максимальный размер тела. Также, будем оптимизировать уровни Take Profit и Stop Loss.





5.2.1. Оптимизация эксперта в режиме с отключенным смещением

Оптимизируемые параметры:

Параметр Старт Шаг Стоп Pinbar min shadow, points

100

20

400

Pinbar max OC, points

20

20

100

Pinbar shadow to OC min ratio

1

0.2

3

SL, points (0 for OFF)

150

50

500

TP, points (0 for OFF)

150

50

500



Табл. 17. Оптимизируемые параметры эксперта Pinbar LC в режиме с отключенным смещением



График оптимизации эксперта в режиме с отключенным смещением, пара EURUSD:





Рис. 17. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме без смещения, пара EURUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1.8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2.8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Табл. 18. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре EURUSD в режиме без смещения



График оптимизации эксперта в режиме с отключенным смещением, пара GBPUSD:





Рис. 18. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме без смещения, пара GBPUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Табл. 19. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре GBPUSD в режиме без смещения

График оптимизации эксперта в режиме с отключенным смещением, пара USDJPY:





Рис. 19. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме без смещения, пара USDJPY

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2.2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Табл. 20. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре USDJPY в режиме без смещения

5.2.2. Оптимизация эксперта в режиме со статическим смещением

Оптимизируемые параметры:

Параметр Старт Шаг Стоп Pinbar min shadow, points

100

20

400

Pinbar max OC, points

20

20

100

Pinbar shadow to OC min ratio

1

0.2

3

SL, points (0 for OFF)

150

50

500

TP, points (0 for OFF)

150

50

500

LC shift

1 1 59

Табл. 21. Оптимизируемые параметры эксперта Pinbar LC в режиме со статическим смещением



График оптимизации эксперта в режиме статического смещения, пара EURUSD:





Рис. 20. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме статического смещения, пара EURUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Табл. 22. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре EURUSD в режиме статического смещения

График оптимизации эксперта в режиме статического смещения, пара GBPUSD:





Рис. 21. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме статического смещения, пара GBPUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Табл. 23. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре GBPUSD в режиме статического смещения

График оптимизации эксперта в режиме статического смещения, пара USDJPY:





Рис. 22. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме статического смещения, пара USDJPY

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Табл. 24. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре USDJPY в режиме статического смещения

5.2.3. Оптимизация эксперта в режиме с динамическим смещением

Оптимизируемые параметры:

Параметр Старт Шаг Стоп Pinbar min shadow, points

100

20

400

Pinbar max OC, points

20

20

100

Pinbar shadow to OC min ratio

1

0.2

3

SL, points (0 for OFF)

150

50

500

TP, points (0 for OFF)

150

50

500

LC shift

-2 1 -1

Табл. 25. Оптимизируемые параметры эксперта Pinbar LC в режиме с динамическим смещением



График оптимизации эксперта в режиме динамического смещения, пара EURUSD:





Рис. 23. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме динамического смещения, пара EURUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Табл. 26. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре EURUSD в режиме динамического смещения

График оптимизации эксперта в режиме динамического смещения, пара GBPUSD:





Рис. 24. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме динамического смещения, пара GBPUSD

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Табл. 27. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре GBPUSD в режиме динамического смещения

График оптимизации эксперта в режиме динамического смещения, пара USDJPY:





Рис. 25. Оптимизация эксперта Pinbar LC в режиме динамического смещения, пара USDJPY

Лучшие результаты:

Результат

Прибыль

Просадка %

Всего трейдов

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Табл. 28. Лучшие результаты оптимизации эксперта Pinbar LC на паре USDJPY в режиме динамического смещения





6. Сравнение результатов оптимизации



Для построения сравнительной таблицы, выберем максимальные значения прибыли, просадки и количества трейдов из каждой таблицы лучших результатов. Рядом со значением, полученным в режиме статического или динамического смещения, запишем, насколько процентов изменилось данное значение относительно значения в режиме без смещения.







6.1. Эксперт, торгующий по скользящим средним

Прибыль:



Без смещения

Статическое

смещение

Динамическое

смещение

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Табл. 29. Сравнение максимальных значений прибыли из таблиц лучших результатов оптимизации эксперта Moving Average LC



Просадка:



Без смещения

Статическое

смещение

Динамическое

смещение

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Табл. 30. Сравнение максимальных значений просадки из таблиц лучших результатов оптимизации эксперта Moving Average LC

Всего трейдов:



Без смещения

Статическое

смещение

Динамическое

смещение

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Табл. 31. Сравнение максимальных значений количества трейдов из таблиц лучших результатов оптимизации эксперта Moving Average LC

Первое, что бросается в глаза - это значительное увеличение точек входа в режиме динамического смещения. Однако, при этом заметно увеличивается просадка, а для пары EURUSD вдвое уменьшилась прибыль.

Режим статического смещения для данного советника более благоприятный. Мы видим уменьшение просадки по парам GBPUSD и USDJPY, а также заметное увеличение прибыли для EURUSD и GBPUSD.







6.2. Эксперт, торгующий по патерну "пин бар"

Прибыль:



Без смещения

Статическое

смещение

Динамическое

смещение

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Табл. 32. Сравнение максимальных значений прибыли из таблиц лучших результатов оптимизации эксперта Pinbar LC

Просадка:



Без смещения

Статическое

смещение

Динамическое

смещение

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Табл. 33. Сравнение максимальных значений просадки из таблиц лучших результатов оптимизации эксперта Pinbar LC

Всего трейдов:



Без смещения

Статическое

смещение

Динамическое

смещение

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Табл. 34. Сравнение максимальных значений количества трейдов из таблиц лучших результатов оптимизации эксперта Pinbar LC

Здесь также наблюдаем существенное увеличение количества трейдов в режиме динамического смещения. Но столь значительное увеличение просадки, как наблюдалось в подобном случае для эксперта Moving Average LC, здесь наблюдается только для пары EURUSD. Для остальных пар просадка увеличилась незначительно, на 5-8 процентов.



В режиме статического смещения оптимизация показала более скромную прибыль для пар GBPUSD и USDJPY. Тем не менее, мы видим заметное уменьшение просадки на этих же парах, и наоборот - ее увеличение на паре EURUSD. В целом, режим статического смещения выглядит для данного советника менее привлекательным.







Заключение

В данной статье мы рассмотрели принципы построения "жидкого графика" и сравнили влияние его режимов работы на результаты оптимизации экспертов, использующих индикаторную и безындикаторную стратегии.

Отсюда можно сделать следующие выводы: