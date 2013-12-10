Работа с GSM-модемом из эксперта на MQL5

Введение

На текущий момент существует достаточно средств для комфортного удалённого мониторинга торгового счёта: мобильные терминалы, push-уведомления, работа с ICQ. Но всё это требует обязательного наличия интернета. Данная статья описывает создание эксперта, который позволит вам находиться на связи с торговым терминалом даже в той ситуации, когда мобильный интернет будет недоступен, а именно - при помощи звонков и SMS-сообщений. Также, данный эксперт известит вас о разрыве и восстановлении связи с торговым сервером.



Для этих целей подойдёт практически любой GSM-модем, а также большинство телефонов, имеющих функцию модема. В качестве примера выбран модем Huawei E1550, так как он является одним из самых распространённых в своём роде устройств. Также, в конце статьи мы попробуем подключить вместо модема старый телефон Siemens M55 (год выпуска 2003) и посмотрим, что из этого получится.

Но для начала, пару слов о том, как отправить байт из эксперта в модем.

1. Работа с COM-портом

При подключении модема к компьютеру и установки всех необходимых драйверов, в системе появляется виртуальный COM-порт. Далее все операции по работе с модемом проводятся через него. Следовательно, чтобы обменяться данными с модемом, нужно сначала получить доступ к COM-порту.





Рис. 1. Модем Huawei находится на порту COM3



Здесь на помощь приходит DLL библиотека TrComPort.dll, которая свободно распространяется в интернете вместе с исходниками. При помощи неё мы будем конфигурировать COM-порт, опрашивать его состояние, а также принимать и отправлять данные. Для этого будем использовать следующие функции:

#import "TrComPort.dll" int TrComPortOpen( int portnum); int TrComPortClose( int portid); int TrComPortSetConfig( int portid, TrComPortParameters& parameters); int TrComPortGetConfig( int portid, TrComPortParameters& parameters); int TrComPortWriteArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout); int TrComPortReadArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout); int TrComPortGetQueue( int portid, uint & input_queue, uint & output_queue); #import

Типы передаваемых данных пришлось немного подредактировать для совместимости с MQL5.



Структура TrComPortParameters имеет вид:

struct TrComPortParameters { uint DesiredParams; int BaudRate; int DefaultTimeout; uchar ByteSize; uchar StopBits; uchar CheckParity; uchar Parity; uchar RtsControl; uchar DtrControl; };

Большинство устройств работают со следующими настройками: 8 бит данных, без контроля чётности, 1 стоп-бит. Поэтому, в параметры эксперта, из всех настроек COM-порта, есть смысл выносить только его номер и скорость обмена:

input ComPortList inp_com_port_index=COM3; input BaudRateList inp_com_baudrate=_9600bps;

Тогда функция инициализации COM-порта будет иметь вид:

bool InitComPort() { rx_cnt= 0 ; tx_cnt= 0 ; tx_err= 0 ; PortID=TrComPortOpen(inp_com_port_index); if (PortID!=inp_com_port_index) { Print ( "Ошибка открытия COM" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )); return ( false ); } else { Print ( "Порт COM" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )+ " открыт успешно" ); com_par.DesiredParams=tcpmpBaudRate|tcpmpDefaultTimeout|tcpmpByteSize|tcpmpStopBits|tcpmpCheckParity|tcpmpParity|tcpmpEnableRtsControl|tcpmpEnableDtrControl; if (TrComPortGetConfig(PortID,com_par)==- 1 ) return ( false ); com_par.ByteSize= 8 ; com_par.Parity= 0 ; com_par.StopBits= 0 ; com_par.DefaultTimeout= 100 ; com_par.BaudRate=inp_com_baudrate; if (TrComPortSetConfig(PortID,com_par)==- 1 ) return ( false ); } return ( true ); }

В случае успешной инициализации переменная PortID будет хранить в себе идентификатор открытого COM-порта.



Здесь следует заметить, что идентификаторы нумеруются от нуля, поэтому, идентификатор порта COM3 будет равен 2. Порт открыт - можно обмениваться данными с модемом. К слову, не только с модемом. Доступ к COM-порту из эксперта даёт большие возможности для творчества тех, кто "дружит с паяльником": можно подключить к эксперту светодиодное табло или бегущую строку, куда выводить эквити или котировки интересующих валютных пар.

Чтобы получить информацию о данных в очереди приёмника и передатчика COM-порта, следует использовать функцию TrComPortGetQueue:

int TrComPortGetQueue( int portid, uint & input_queue, uint & output_queue );

В случае ошибки вернёт отрицательное значение кода ошибки. Подробное описание кодов ошибок находится в архиве с исходниками библиотеки TrComPort.dll.



Если функция вернёт ненулевое количество данных в приёмном буфере, их нужно прочитать. Для этого используется функция TrComPortReadArray:

int TrComPortReadArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout ) );

В случае ошибки вернёт отрицательное значение кода ошибки. Количество байт данных должно соответствовать величине, возвращённой функцией TrComPortGetQueue.



Чтобы использовать таймаут по умолчанию (установленный при инициализации COM-порта), следует передать значение -1.

Для отправки данных в COM-порт используется функция TrComPortWriteArray:

int TrComPortWriteArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout ) );

Пример использования. Ждём строку "Hello world!", в ответ должны отправить "Have a nice day!".



uchar rx_buf[ 1024 ]; uchar tx_buf[ 1024 ]; string rx_str; int rxn, txn; TrComPortGetQueue(PortID, rxn, txn); if (rxn> 0 ) { TrComPortReadArray(PortID, rx_buf, rxn, - 1 ); rx_str = CharArrayToString (rx_buf, 0 ,rxn, CP_ACP ); if ( StringFind (rx_str, "Hello world!" , 0 )!=- 1 ) { string tx_str = "Have a nice day!" ; int len = StringLen (tx_str); StringToCharArray (tx_str, tx_buf, 0 , len, CP_ACP ); if (TrComPortWriteArray(PortID, tx_buf, len, - 1 )< 0 ) Print ( "Ошибка записи в порт" ); } }

Особое внимание следует уделить функции закрытия порта:

int TrComPortClose( int portid );

Данная функция должна обязательно присутствовать в процедуре деинициализации эксперта. В большинстве случаев порт, брошенный открытым, станет снова доступен только после перезагрузки системы. Даже отключение-подключение модема может не помочь.







2. AT-команды и работа с модемом



Работа с модемом производится посредством АТ-команд. Те, кто пользовался мобильным интернетом с компьютера, должны помнить так называемую "строку инициализации модема", которая выглядит примерно так: AT+CGDCONT=1,"IP","internet". Это и есть одна из АТ-команд. Практически все они начинаются с префикса AT и заканчиваются символом 0x0d (перевод каретки).



Мы будем использовать минимальный набор АТ-команд, необходимый для реализации нужного нам функционала. Это уменьшит работу над обеспечением совместимости набора команд с разными устройствами.

Ниже приведён список AT-команд, которые используются нашим обработчиком для работы с модемом:



Команда Описание ATE1

Включить эхо

AT+CGMI

Получить имя производителя

AT+CGMM

Получить модель устройства

AT^SCKS

Получить состояние SIM-карты

AT^SYSINFO

Получить системную информацию

AT+CREG

Получить состояние регистрации в сети

AT+COPS

Получить имя мобильного оператора, к которому подключены в данный момент

AT+CMGF

Переключение режимов текст/PDU

AT+CLIP

Включить идентификацию вызывающей линии

AT+CPAS

Получить состояние модема

AT+CSQ

Получить качество сигнала

AT+CUSD

Оправить USSD-запрос

AT+CALM

Включить беззвучный режим (актуально для телефонов)

AT+CBC

Получить состояние батареи питания (актуально для телефонов)

AT+CSCA

Получить номер сервисного центра SMS-сообщений

AT+CMGL

Получить список SMS-сообщений

AT+CPMS

Выбрать память для SMS-сообщений

AT+CMGD

Удалить SMS-сообщение из памяти

AT+CMGR

Прочитать SMS-сообщение из памяти

AT+CHUP

Отклонить входящий вызов

AT+CMGS

Отправить SMS-сообщение







Я не буду уходить далеко в оффтоп, описывая все тонкости работы с AT-командами. Этой информации достаточно на технических форумах. Кроме того, всё уже реализовано, и для создания эксперта, работающего с модемом, достаточно прикрепить к нему соответствующий заголовочный файл, и дальше пользоваться готовыми функциями и структурами. Вот на этом я и остановлюсь подробнее.





2.1. Функции

Инициализация COM-порта:

bool InitComPort();

Возвращаемое значение: в случае успешной инициализации - true, иначе - false. Вызывать из функции OnInit() перед инициализацией модема.



Деинициализация COM-порта:

void DeinitComPort();

Возвращаемое значение: нет. Вызывать из функции OnDeinit().



Инициализация модема:

void InitModem();

Возвращаемое значение: нет. Вызывать из функции OnInit() после успешной инициализации COM-порта.

Обработчик событий модема:

void ModemTimerProc();

Возвращаемое значение: нет. Вызывать из функции OnTimer() с периодом 1 секунда.

Чтение SMS-сообщения по индексу в памяти модема:

bool ReadSMSbyIndex( int index, INCOMING_SMS_STR& sms );

Возвращаемое значение: в случае успешного чтения - true, иначе - false.

Удаление SMS-сообщения по индексу в памяти модема:

bool DelSMSbyIndex( int index );

Возвращаемое значение: в случае успешного удаления - true, иначе - false.

Преобразование индекса качества связи в строку:

string rssi_to_str( int rssi );

Возвращаемое значение: строка, например "-55 dBm".



Отправка SMS-сообщения:

bool SendSMS( string da, string text, bool flash );

Возвращаемое значение: при успешной отправке - true, иначе - false. Отправка SMS-сообщений допускается только латинскими буквами. Кириллица поддерживается только для входящих SMS-сообщений. При установке flash=true, будет отправлено flash-сообщение.







2.2. События (функции, которые вызываются обработчиком модема)

Обновление данных в структуре состояния модема:

void ModemChState();

Передаваемые параметры: нет. Вызов данной функции обработчиком модема означает, что в структуре modem (описание структуры будет приведено ниже) обновились данные.

Входящий вызов:

void IncomingCall( string number );

Передаваемые параметры: номер вызывающего абонента. Вызов данной функции обработчиком модема означает, что был принят и сброшен входящий звонок с номера number.

Принято новое SMS-сообщение:

void IncomingSMS( INCOMING_SMS_STR& sms );

Передаваемые параметры: структура SMS-сообщения (описание структуры будет приведено ниже). Вызов данной функции обработчиком модема означает, что в памяти модема появилось одно или несколько непрочитанных SMS-сообщений. Если количество непрочитанных сообщений больше одного, то в данную функцию будет передано самое свежее сообщение.

Переполнение памяти SMS-сообщений:

void SMSMemoryFull( int n );

Передаваемые параметры: количество сообщений в памяти модема. Вызов данной функции обработчиком модема означает, что память SMS-сообщений полностью заполнена, и модем не будет принимать новые сообщения, пока память не будет освобождена.







2.3. Структура состояния параметров модема

struct MODEM_STR { bool init_ok; string manufacturer; string device; int sim_stat; int net_reg; int status; string op; int rssi; string sms_sca; int bat_stat; int bat_charge; double bal; string exp_date; int sms_free; int sms_free_cnt; int sms_mem_size; int sms_mem_used; string incoming; }; MODEM_STR modem;

Данная структура заполняется исключительно обработчиком событий модема, и должна использоваться посторонними функциями только для чтения.

Ниже приведено описание элементов структуры:

Элемент Описание

modem.init_ok

Признак того, что модем успешно инициализирован.

Начальное значение false, после окончания инициализации равно true.

modem.manufacturer

Производитель модема, например: "huawei".

Начальное значение "n/a".

modem.device

Модель модема, например: "E1550"

Начальное значение "n/a". modem.sim_stat

Состояние SIM-карты. Может принимать следующие значения:

-1 - не известно

0 - карта отсутствует, заблокирована или неисправна

1 - карта присутствует

modem.net_reg

Состояние регистрации в сети. Может принимать следующие значения:

-1 - не известно

0 - не зарегистрирован

1 - зарегистрирован

2 - идёт поиск

3 - запрещено

4 - неопределённое состояние

5 - зарегистрирован в роуминге

modem.status

Состояние модема. Может принимать следующие значения:

-1 - инициализация

0 - готов

1 - ошибка

2 - ошибка

3 - входящий вызов

4 - активный вызов

modem.op

Оператор, к которому подключены в данный момент.

Может быть равно либо имени оператора (например, "MTS UKR"),

либо международному код оператора (например, "25501").

Начальное значение "n/a".

modem.rssi

Индекс качества сигнала. Может принимать следующие значения:

-1 - не известно

0 - сигнал -113 dBm или меньше

1 - сигнал -111 dBm

2...30 - сигнал -109...-53 dBm

31 - сигнал -51 dBm или выше

99 - не известно

Для перевода в сроку использовать функцию rssi_to_str().

modem.sms_sca

Номер сервис-центра SMS-сообщений. Содержится в памяти SIM-карты.

Необходим для формирования исходящего SMS-сообщения.

В редких случаях, если номер не записан в памяти SIM-карты, вместо него

будет использоваться номер, указанный во входных параметрах эксперта.

modem.bat_stat

Состояние батареи питания модема (актуально только для телефонов).

Может принимать следующие значения:

-1 - не известно

0 - устройство питается от батареи

1 - батарея присутствует, но устройство не питается от неё

2 - батарея отсутствует

3 - ошибка

modem.bat_charge

Процент заряда батареи питания.

Может принимать значения от 0 до 100.

modem.bal

Количество денежных средств на мобильном счету. Значение получается

из ответа оператора на USSD-запрос.

Начальное значение (до инициализации): -10000.

modem.exp_date

Дата истечения срока действия мобильного номера. Значение получается

из ответа оператора на USSD-запрос.

Начальное значение "n/a".

modem.sms_free

Количество доступных пакетных SMS. Рассчитывается, как разница между

начальным количеством и счётчиком использованных пакетных SMS.

modem.sms_free_cnt

Счётчик использованных пакетных SMS. Значение получается

из ответа оператора на USSD-запрос. Начальное значение -1.

modem.sms_mem_size

Размер памяти SMS-сообщений модема.

modem.sms_mem_used

Размер использованной памяти SMS-сообщений модема.

modem.incoming

Номер последнего вызывающего абонента.

Начальное значение "n/a".







2.4. Структура SMS-сообщения



struct INCOMING_SMS_STR { int index; string sca; string sender; INCOMING_CTST_STR scts; string text; };

Метка времени SMS-центра - это время, когда SMS-центр получил данное сообщение от отправителя. Структура метки времени имеет следующий вид:

struct INCOMING_CTST_STR { datetime time; int gmt; };

Часовой пояс выражен в 15-минутных интервалах. То есть значение 8 соответствует GMT+02:00.



Текст принятых SMS-сообщений может быть как латинским, так и кириллическим. Принимаются сообщения как в 7-битной кодировке, так и в UCS2. Склеивание длинных сообщений не реализовано (с расчетом на то, что приём предназначается для коротких команд).

Отправка SMS-сообщений возможна только латинскими буквами. Максимальная длина сообщения - 158 знаков. При попытке отправить более длинную строку, лишние знаки будут отброшены.



3. Приступаем к созданию эксперта



Для начала вам необходимо скопировать файл TrComPort.dll в папку Libraries, а файлы ComPort.mqh, modem.mqh и sms.mqh - в папку Include.



Затем, с помощью Мастера создаём новый эксперт, и добавляем необходимый минимум для работы с модемом. А именно:

Прикрепляем файл modem.mqh:

#include <modem.mqh>

Добавляем входные параметры:

input string str00= "Настройка COM-порта" ; input ComPortList inp_com_port_index=COM3; input BaudRateList inp_com_baudrate=_9600bps; input string str01= "Модем" ; input int inp_refr_period= 3 ; input int inp_ussd_request_tout= 20 ; input string inp_sms_service_center= "" ; input string str02= "Состояние баланса" ; input int inp_refr_bal_period= 12 ; input string inp_ussd_get_balance= "" ; input string inp_ussd_bal_suffix= "" ; input string inp_ussd_exp_prefix= "" ; input string str03= "Количество пакетных смс" ; input int inp_refr_smscnt_period= 6 ; input string inp_ussd_get_sms_cnt= "" ; input string inp_ussd_sms_suffix= "" ; input int inp_free_sms_daily= 0 ;

Функции, которые вызываются обработчиком модема:

void IncomingSMS(INCOMING_SMS_STR& sms) { } void SMSMemoryFull( int n) { } void IncomingCall( string number) { } void ModemChState() { static bool init_ok = false ; if (modem.init_ok== true && init_ok== false ) { Print ( "Инициализация модема прошла успешно" ); init_ok = true ; } }

В функцию OnInit() должна быть добавлена инициализация COM-порта и модема, а также запущен таймер с периодом 1 секунда:

int OnInit () { if (InitComPort()== false ) { Print ( "Ошибка инициализации порта COM" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )); return ( INIT_FAILED ); } InitModem(); EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В функции OnTimer() нужно вызывать обработчик модема:

void OnTimer () { ModemTimerProc(); }

В функции OnDeinit() обязательно вызывать деинициализацию COM-порта:

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComPort(); }

Компилируем и видим: 0 error(s).



Запустите эксперт. При этом, не забудьте разрешить импорт DLL и выберите тот COM-порт, на котором находится модем. Во вкладке "Эксперты" должны появиться следующие сообщения:



Рис. 2. Сообщения эксперта при успешном запуске



Если у вас получилось то же самое, значит, ваш модем (телефон) подходит для работы с данным экспертом. В таком случае идём дальше.



Для визуализации параметров модема нарисуем табличку. Она будет расположена в левом верхнем углу окна терминала, под строкой OHLC. Шрифт текста в таблице выберем с одинаковой шириной символов, например, "Courier New".

void TextXY( string ObjName, string Text, int x, int y, color TextColor) { ObjectDelete ( 0 ,ObjName); ObjectCreate ( 0 ,ObjName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_COLOR ,TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_FONTSIZE , 9 ); ObjectSetString ( 0 ,ObjName, OBJPROP_FONT , "Courier New" ); ObjectSetString ( 0 ,ObjName, OBJPROP_TEXT ,Text); } void DrawTab() { int x= 20 , y = 20 , dy = 15 ; ObjectDelete ( 0 , "bgnd000" ); ObjectCreate ( 0 , "bgnd000" , OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_XDISTANCE ,x- 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_YDISTANCE ,y- 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_XSIZE , 270 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_YSIZE , 420 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_BGCOLOR , clrBlack ); TextXY( "str0" , "Port: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str1" , "Speed: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str2" , "Rx: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str3" , "Tx: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str4" , "Err: " , x, y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str5" , "Modem: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str6" , "SIM: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str7" , "NET: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str8" , "Operator: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str9" , "SMSC: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str10" , "RSSI: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str11" , "Bat: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str12" , "Modem status: " , x, y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str13" , "Balance: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str14" , "Expiration date: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str15" , "Free SMS: " , x, y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str16" , "Incoming: " ,x,y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str17" , "SMS mem full: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str18" , "SMS number: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str19" , "SMS date/time: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str20" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str21" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str22" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str23" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str24" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; ChartRedraw ( 0 ); }

Для обновления данных в таблице будет использоваться функция RefreshTab():

void RefreshTab() { string str; str= "COM" + DoubleToString (PortID+ 1 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , "str0" , OBJPROP_TEXT , "Port: " +str); str= DoubleToString (inp_com_baudrate, 0 )+ " bps" ; ObjectSetString ( 0 , "str1" , OBJPROP_TEXT , "Speed: " +str); str= DoubleToString (rx_cnt, 0 )+ " bytes" ; ObjectSetString ( 0 , "str2" , OBJPROP_TEXT , "Rx: " +str); str= DoubleToString (tx_cnt, 0 )+ " bytes" ; ObjectSetString ( 0 , "str3" , OBJPROP_TEXT , "Tx: " +str); str= DoubleToString (tx_err, 0 ); ObjectSetString ( 0 , "str4" , OBJPROP_TEXT , "Err: " +str); str=modem.manufacturer+ " " +modem.device; ObjectSetString ( 0 , "str5" , OBJPROP_TEXT , "Modem: " +str); string sim_stat_str[ 2 ]={ "Error" , "Ok" }; if (modem.sim_stat==- 1 ) str= "n/a" ; else str=sim_stat_str[modem.sim_stat]; ObjectSetString ( 0 , "str6" , OBJPROP_TEXT , "SIM: " +str); string net_reg_str[ 6 ]={ "No" , "Ok" , "Search..." , "Restricted" , "Unknown" , "Roaming" }; if (modem.net_reg==- 1 ) str= "n/a" ; else str=net_reg_str[modem.net_reg]; ObjectSetString ( 0 , "str7" , OBJPROP_TEXT , "NET: " +str); ObjectSetString ( 0 , "str8" , OBJPROP_TEXT , "Operator: " +modem.op); ObjectSetString ( 0 , "str9" , OBJPROP_TEXT , "SMSC: " +modem.sms_sca); if (modem.rssi==- 1 ) str= "n/a" ; else str=rssi_to_str(modem.rssi); ObjectSetString ( 0 , "str10" , OBJPROP_TEXT , "RSSI: " +str); string bat_stats_str[ 4 ]={ "Ok, " , "Ok, " , "No" , "Err" }; if (modem.bat_stat==- 1 ) str= "n/a" ; else str=bat_stats_str[modem.bat_stat]; if (modem.bat_stat== 0 || modem.bat_stat== 1 ) str+= DoubleToString (modem.bat_charge, 0 )+ "%" ; ObjectSetString ( 0 , "str11" , OBJPROP_TEXT , "Bat: " +str); string modem_stat_str[ 5 ]={ "Ready" , "Err" , "Err" , "Incoming call" , "Active call" }; if (modem.status==- 1 ) str= "init..." ; else { if (modem.status> 4 || modem.status< 0 ) Print ( "Unknown modem status: " + DoubleToString (modem.status, 0 )); else str=modem_stat_str[modem.status]; } ObjectSetString ( 0 , "str12" , OBJPROP_TEXT , "Modem status: " +str); if (modem.bal==- 10000 ) str= "n/a" ; else str= DoubleToString (modem.bal, 2 )+ " " +inp_ussd_bal_suffix; ObjectSetString ( 0 , "str13" , OBJPROP_TEXT , "Balance: " +str); ObjectSetString ( 0 , "str14" , OBJPROP_TEXT , "Expiration date: " +modem.exp_date); if (modem.sms_free< 0 ) str= "n/a" ; else str= DoubleToString (modem.sms_free, 0 ); ObjectSetString ( 0 , "str15" , OBJPROP_TEXT , "Free SMS: " +str); if (sms_mem_full== true ) str= "Yes" ; else str= "No" ; ObjectSetString ( 0 , "str17" , OBJPROP_TEXT , "SMS mem full: " +str); ChartRedraw ( 0 ); }

Для удаления таблицы - функция DelTab():

void DelTab() { for ( int i= 0 ; i< 25 ; i++) ObjectDelete ( 0 , "str" + DoubleToString (i, 0 )); ObjectDelete ( 0 , "bgnd000" ); }

Добавим вызовы функций работы с таблицей в обработчики событий OnInit(), OnDeinit() и в функцию ModemChState():

int OnInit () { if (InitComPort()== false ) { Print ( "Ошибка инициализации порта COM" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )); return ( INIT_FAILED ); } DrawTab(); InitModem(); EventSetTimer ( 1 ); RefreshTab(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComPort(); DelTab(); } void ModemChState() { static bool init_ok= false ; if (modem.init_ok== true && init_ok== false ) { Print ( "Инициализация модема прошла успешно" ); init_ok= true ; } RefreshTab(); }

В функцию IncomingCall() добавим обновление строки таблицы "номер последнего вызова":



void IncomingCall( string number) { ObjectSetString ( 0 , "str16" , OBJPROP_TEXT , "Incoming: " +number); }

Компилируем, запускаем. В окне терминала должно появиться следующее:





Рис. 3. Параметры модема



Попробуйте позвонить на модем. Звонок будет сброшен, а в строке "Incoming" отобразится ваш номер.





4. Работа с USSD запросами

Не пополненный вовремя мобильный счёт может остановить работу эксперта в самый неподходящий момент. Поэтому, функция проверки остатка на счету является одной из самых важных функций. Для проверки состояния мобильного счёта обычно используются USSD запросы. Также, мы будем использовать USSD запросы для получения информации об остатке пакетных SMS-сообщений.



Данные для формирования запросов и обработки ответов находятся во входных параметрах:



input string str02= "=== Состояние баланса ======" ; input int inp_refr_bal_period= 12 ; input string inp_ussd_get_balance= "" ; input string inp_ussd_bal_suffix= "" ; input string inp_ussd_exp_prefix= "" ; input string str03= "= Количество пакетных смс ==" ; input int inp_refr_smscnt_period= 6 ; input string inp_ussd_get_sms_cnt= "" ; input string inp_ussd_sms_suffix= "" ; input int inp_free_sms_daily= 0 ;

Если номер запроса не задан, запрос не будет обрабатываться. В противном случае, запрос будет отправлен сразу после инициализации модема, а затем повторная отправка произойдёт через указанный интервал времени. Также, запрос не будет обработан, если ваш модем (телефон) не поддерживает соответствующую AT-команду (касается старых моделей телефонов).

Допустим, на запрос остатка баланса ваш оператор присылает ответ в следующем виде:



7.13 UAH, dijsnyj do 22.05.2014. Taryf - Super MTS 3D Nul 25.



Тогда для того, чтобы обработчик правильно распознал ответ, суффикс баланса должен задан "UAH", а префикс истечения срока действия номера "dijsnyj do".

Так как наш эксперт будет довольно часто отправлять SMS-сообщения, есть смысл заказать у оператора SMS-пакет - услугу, которая предусматривает начисление определённого количества SMS-сообщений за небольшую абонплату. В таком случае полезно знать, сколько осталось доступных пакетных SMS. Это тоже можно сделать при помощи USSD запроса. Обычно оператор возвращает не остаток, а число использованных SMS.



Допустим, ваш оператор присылает ответ в следующем виде:

Zalyshok 69 hvylyn v regioni na siogodni. Vykorystano 0 SMS ta 0 MB na siogodni.

В таком случае, суффикс счётчика SMS должен быть задан "SMS", а дневной лимит - соответственно условиям услуги SMS-пакет. Например, если вам начисляют 30 сообщений в сутки, а в запросе вернули 10, значит, доступно 30-10=20. Именно это число будет помещено обработчиком в соответствующий элемент структуры состояния модема.

ВАЖНО! При заполнении номеров USSD запросов будьте очень внимательны! Отправка ошибочного запроса может иметь очень неприятные последствия, например, подключение какой-нибудь нежелательной платной услуги!

Для того, чтобы наш эксперт начал работать с USSD запросами, нужно просто заполнить соответствующие входные параметры.

Например, для оператора "МТС Украина" это будет выглядеть так:





Рис. 4. Параметры USSD запроса остатка на счету







Рис. 5. Параметры USSD запроса количества пакетных SMS



Установите значения, соответствующие вашему мобильному оператору. После этого в таблице состояния модема начнут отображаться значения остатка средств на мобильном счету, и остатка пакетных SMS:

Рис. 6. Параметры, получаемые из ответов на USSD-запросы



На момент написания статьи мой мобильный оператор, вместо даты истечения срока действия номера, присылает предновогоднюю рекламу. Соответственно, обработчик не нашёл дату, и в строке "Expiration date" отображается "n/a". Обратите внимание, что все ответы оператора отображаются во вкладке "Эксперты".



Рис. 7. Ответы оператора во вкладке "Эксперты"







5. Отправка SMS-сообщений

Начинаем добавлять полезные функции. Например, отправку SMS-сообщения с текущим значением профита, эквити, и количеством открытых позиций. Инициировать отправку будет входящий вызов.



Разумеется, что реагировать нужно только на номер администратора, поэтому у нас появится ещё один входной параметр:

input string inp_admin_number= "+XXXXXXXXXXXX" ;

Номер должен быть задан в международном формате, включая "+" перед номером.

В обработчик входящих звонков нужно добавить проверку номера, формирование текста SMS-сообщения, и его отправку:

void IncomingCall( string number) { bool result; if (number==inp_admin_number) { Print ( "Номер администратора. Отправляю смс." ); string mob_bal= "" ; if (modem.bal!=- 10000 ) mob_bal = "

(m.bal=" + DoubleToString (modem.bal, 2 )+ ")" ; result = SendSMS(inp_admin_number, "Account: " + DoubleToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), 0 ) + "

Profit: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ), 2 ) + "

Equity: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ) + "

Positions: " + DoubleToString ( PositionsTotal (), 0 ) +mob_bal , false ); if (result== true ) Print ( "SMS отправлено успешно" ); else Print ( "Ошибка отправки SMS" ); } else Print ( "Посторонний номер (" +number+ ")" ); ObjectSetString ( 0 , "str16" , OBJPROP_TEXT , "Incoming: " +number); }

Теперь при звонке на модем с номера inp_admin_number, в ответ будет отправлено информационное SMS-сообщение:

Рис. 8. Информационное SMS-сообщение, которое отправляется экспертом в ответ на вызов с номера администратора



Здесь мы видим текущее значение профита, эквити, количество открытых позиций, а также баланс мобильного счёта.





6. Мониторинг соединения с торговым севером



Добавим отправку отчётов при разрыве и восстановлении связи с торговым сервером. Для этого, один раз в 10 секунд будем проверять наличие подключения к торговому серверу при помощи TerminalInfoInteger() с идентификатором свойства TERMINAL_CONNECTED.



Для отсеивания кратковременных обрывов связи используем гистерезис, который нужно добавить в список входных параметров:

input int inp_conn_hyst= 6 ;

Значение 6 означает, что решение об обрыве связи будет принято, если связь будет отсутствовать более 6*10=60 секунд. Аналогично, восстановлением связи будет считать наличие подключения более 60 секунд. Временем потери связи будет считаться локальное время первого зарегистрированного отсутствия подключения, временем восстановления - первое локальное время наличия подключения.



Для этого добавим в функцию OnTimer() следующий код:

static int s10 = 0 ; static datetime conn_time; static datetime disconn_time; if (++s10>= 10 ) { s10 = 0 ; if (( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )== true ) { if (cm.conn_cnt== 0 ) conn_time = TimeLocal (); if (cm.conn_cnt<inp_conn_hyst) { if (++cm.conn_cnt>=inp_conn_hyst) { if (cm.connected == false ) { cm.connected = true ; cm.new_state = true ; cm.conn_time = conn_time; } } } cm.disconn_cnt = 0 ; } else { if (cm.disconn_cnt== 0 ) disconn_time = TimeLocal (); if (cm.disconn_cnt<inp_conn_hyst) { if (++cm.disconn_cnt>=inp_conn_hyst) { if (cm.connected == true ) { cm.connected = false ; cm.new_state = true ; cm.disconn_time = disconn_time; } } } cm.conn_cnt = 0 ; } } if (cm.new_state == true ) { if (cm.connected == true ) { string str = "Connected " + TimeToString (cm.conn_time, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); if (cm.disconn_time!= 0 ) str+= ", offline: " +dTimeToString(( ulong )(cm.conn_time-cm.disconn_time)); Print (str); SendSMS(inp_admin_number, str, false ); } else { string str = "Disconnected " + TimeToString (cm.disconn_time, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); if (cm.conn_time!= 0 ) str+= ", online: " +dTimeToString(( ulong )(cm.disconn_time-cm.conn_time)); Print (str); SendSMS(inp_admin_number, str, false ); } cm.new_state = false ; }

Структура cm имеет следующий вид:

struct CONN_MON_STR { bool new_state; bool connected; int conn_cnt; int disconn_cnt; datetime conn_time; datetime disconn_time; }; CONN_MON_STR cm;

В тексте SMS-сообщения мы укажем время обрыва (или установки) связи с торговым сервером, а также время отсутствия (или наличия) соединения, которое вычислим, как разницу времён установки и разрыва соединения. Для перевода разницы времени из секунд в вид dd hh:mm:ss добавим функцию dTimeToString():

string dTimeToString( ulong sec) { string str; uint days = ( uint )(sec/ 86400 ); if (days> 0 ) { str+= DoubleToString (days, 0 )+ " days, " ; sec-= days* 86400 ; } uint hour = ( uint )(sec/ 3600 ); if (hour< 10 ) str+= "0" ; str+= DoubleToString (hour, 0 )+ ":" ; sec-= hour* 3600 ; uint min = ( uint )(sec/ 60 ); if (min< 10 ) str+= "0" ; str+= DoubleToString (min, 0 )+ ":" ; sec-= min* 60 ; if (sec< 10 ) str+= "0" ; str+= DoubleToString (sec, 0 ); return (str); }

Чтобы при каждом перезапуске эксперта он не отправлял сообщение об установке связи, добавим функцию conn_mon_init(), которая установит значения элементов структуры cm таким образом, как будто установка связи уже произошла. При этом, временем установки связи будет локальное время запуска эксперта. Данная функция должна вызываться из функции OnInit().

void conn_mon_init() { cm.connected = true ; cm.conn_cnt = inp_conn_hyst; cm.disconn_cnt = 0 ; cm.conn_time = TimeLocal (); cm.new_state = false ; }

Скомпилируйте и запустите эксперт. Затем попробуйте отключить компьютер от интернета. Через 60 (плюс-минус 10) секунд вам придёт сообщение о разрыве связи с сервером. Подключите интернет. Через 60 секунд вам придёт сообщение о восстановлении связи с указанием времени отсутствия соединения:



Рис. 9. SMS-уведомления о разрыве и восстановлении связи с торговым сервером







7. Отправка отчётов об открытии и закрытии позиций



Для мониторинга открытия и закрытия позиций добавим в функцию OnTradeTransaction() следующий код:

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) { if (trans.deal_type== DEAL_TYPE_BUY || trans.deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { int i; for (i= 0 ;i<POS_BUF_LEN;i++) { if (ps[i].new_event== false ) break ; } if (i<POS_BUF_LEN) { ps[i].new_event = true ; ps[i].deal_type = trans.deal_type; ps[i].symbol = trans.symbol; ps[i].volume = trans.volume; ps[i].price = trans.price; ps[i].deal = trans.deal; } } } }

где ps - это буфер структур типа POS_STR:

struct POS_STR { bool new_event; string symbol; ulong deal; ENUM_DEAL_TYPE deal_type; double volume; double price; }; #define POS_BUF_LEN 3 POS_STR ps[POS_BUF_LEN];

Буфер нужен на тот случай, если за короткий промежуток времени было закрыто (или открыто) более одной позиции. При открытии или закрытии позиции, после добавлении сделки в историю, мы получаем все необходимые параметры и взводим флаг new_event.



В функцию OnTimer() добавим следующий код, который будет отслеживать флаги new_event и формировать SMS-отчёты:

string posstr= "" ; for ( int i= 0 ;i<POS_BUF_LEN;i++) { if (ps[i].new_event== true ) { string str; if (ps[i].deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) str+= "Buy " ; else if (ps[i].deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) str+= "Sell " ; str+= DoubleToString (ps[i].volume, 2 )+ " " +ps[i].symbol; int digits = ( int ) SymbolInfoInteger (ps[i].symbol, SYMBOL_DIGITS ); str+= ", price=" + DoubleToString (ps[i].price,digits); long deal_entry; HistorySelect ( TimeCurrent ()- 3600 , TimeCurrent ()); if ( HistoryDealGetInteger (ps[i].deal, DEAL_ENTRY ,deal_entry)== true ) { if ((( ENUM_DEAL_ENTRY )deal_entry)== DEAL_ENTRY_IN ) str+= ", entry: in" ; else if ((( ENUM_DEAL_ENTRY )deal_entry)== DEAL_ENTRY_OUT ) { str+= ", entry: out" ; double profit; if ( HistoryDealGetDouble (ps[i].deal, DEAL_PROFIT ,profit)== true ) { str+= ", profit = " + DoubleToString (profit, 2 ); } } } posstr+= str+ "\r

" ; ps[i].new_event= false ; } } if (posstr!= "" ) { Print (posstr+ "pos: " + DoubleToString ( PositionsTotal (), 0 )); SendSMS(inp_admin_number, posstr+ "pos: " + DoubleToString ( PositionsTotal (), 0 ), false ); }

Компилируем и запускаем эксперт. Попробуем купить AUDCAD, размер лота 0.14. Эксперт отправит SMS-сообщение "Buy 0.14 AUDCAD, price=0.96538, entry: in". Затем через некоторое время закроем позицию, и получим SMS-сообщение о закрытии:

Рис. 10. SMS-уведомления об открытии (entry: in) и закрытии позиции (entry: out)



8. Обработка входящих SMS-сообщений для управления открытыми позициями

До этого момента наш эксперт только отправлял информационные сообщения на номер администратора. Теперь научим его принимать и выполнять SMS-команды. Это может быть полезно, например, для закрытия всех или части открытых позиций. Ведь, как известно, нет ничего лучше вовремя закрытой позиции.

Но для начала нужно убедиться, что приём SMS-сообщений работает корректно. Для этого в функцию IncomingSMS() добавим вывод последнего принятого сообщения на экран:

void IncomingSMS(INCOMING_SMS_STR& sms ) { string str, strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str18" , OBJPROP_TEXT , "SMS number: " +sms.sender); str = TimeToString (sms.scts.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); ObjectSetString ( 0 , "str19" , OBJPROP_TEXT , "SMS date/time: " +str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 0 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str20" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 32 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str21" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 64 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str22" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 96 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str23" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 128 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str24" , OBJPROP_TEXT , str); }

Если теперь отправить на модем SMS-сообщение, оно отобразится в таблице:

Рис. 11. Отображение входящего SMS-сообщения в окне терминала



Обратите внимание, что во вкладке "Эксперты" отображаются все входящие SMS-сообщения в виде <индекс_в_памяти_модема>текст_сообщения:

Рис. 12. Отображение входящего SMS-сообщения во вкладке "Эксперты"



В качестве команды для закрытия сделок будет слово "close". За ним через пробел должен следовать параметр - символ той позиции, которую нужно закрыть, или "all", если нужно закрыть все позиции. Регистр значения не имеет, так как перед обработкой текста сообщения мы используем функцию StringToUpper(). Перед разбором сообщения обязательно проверяем, что номер отправителя совпадает с заданным номером администратора.

Также следует заметить, что возможны случаи, когда SMS-сообщение пришло с существенной задержкой (технический сбой у оператора, и т.д.). В таком случае нельзя принимать во внимание команду, пришедшую в сообщении, поскольку ситуация на рынке могла измениться. В связи с этим введём ещё один входной параметр:

input int inp_sms_max_old= 600 ;

Значение 600 говорит о том, что команды, на доставку которых ушло более 600 секунд (10 минут) будут проигнорированы. Обратите внимание, что используемый в примере способ проверки времени доставки сообщения подразумевает, что сервис-центр SMS и машина, на которой запущен эксперт, находятся в одном часовом поясе.



Для обработки команд в SMS-сообщениях допишем в функцию IncomingSMS() следующий код:

if (sms.sender==inp_admin_number) { Print ( "Смс от администратора" ); datetime t = TimeLocal (); if (t-sms.scts.time<=inp_sms_max_old) { string cmdstr = sms.text; StringToUpper (cmdstr); int pos = StringFind (cmdstr, "CLOSE" , 0 ); cmdstr = StringSubstr (cmdstr, pos+ 6 , 6 ); if (pos>= 0 ) { ClosePositions(cmdstr); } } else Print ( "смс-команда устарела" ); }

Если SMS-сообщение пришло от администратора, оно не просрочено и является командой (содержит ключевое слово "Close"), отправляем его параметр на обработку, которую выполняет функция ClosePositions():

uint ClosePositions( string sstr) { bool all = false ; if ( StringFind (sstr, "ALL" , 0 )>= 0 ) all = true ; uint res = 0 ; for ( int i= 0 ;i< PositionsTotal ();i++) { string symbol = PositionGetSymbol (i); if (all== true || sstr==symbol) { if ( PositionSelect (symbol)== true ) { long pos_type; double pos_vol; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ,pos_type)== true ) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ,pos_vol)== true ) { if (OrderClose(symbol, ( ENUM_POSITION_TYPE )pos_type, pos_vol)== true ) res|= 0x01 ; else res|= 0x02 ; } } } } } return (res); }

Данная функция проверяет, есть ли среди открытых позиций соответствующие пришедшему в команде параметру (символу). Позиции, прошедшие это условие, закрываются при помощи функции OrderClose():

bool OrderClose( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE pos_type, double vol) { MqlTick last_tick; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; double price = 0 ; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) { price = last_tick.bid; } else { Print ( "Ошибка получения текущих цен" ); return ( false ); } if (pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { request.type = ORDER_TYPE_SELL ; } else if (pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { request.type = ORDER_TYPE_BUY ; } else return ( false ); request.price = NormalizeDouble (price, _Digits ); request.deviation = 20 ; request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = symbol; request.volume = NormalizeDouble (vol, 2 ); if (request.volume== 0 ) return ( false ); request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; if ( OrderSend (request, result)== true ) { if (result.retcode== TRADE_RETCODE_DONE || result.retcode== TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL ) { Print ( "Ордер выполнен успешно" ); return ( true ); } } else { Print ( "Ошибка параметров ордера: " , GetLastError (), ", Код возврата торгового сервера: " , result.retcode); return ( false ); } return ( false ); }

При успешной обработке ордеров функция мониторинга изменения позиций сформирует и отправит SMS-уведомление.







9. Удаление сообщений из памяти модема



Обратите внимание, что обработчик модема самостоятельно не удаляет входящие SMS-сообщения. Поэтому, через некоторое время, при переполнении памяти SMS, обработчиком будет вызвана функция SMSMemoryFull(). В функцию будет передано текущее количество сообщений в памяти модема. Вы можете удалить их все, или делать это выборочно. Модем не будет принимать новые сообщения, пока не будет освобождена память.



void SMSMemoryFull( int n) { sms_mem_full = true ; for ( int i= 0 ; i<n; i++) { if (DelSMSbyIndex(i)== false ) break ; else sms_mem_full = false ; } }

Также можно удалять SMS-сообщения сразу после их обработки. При вызове обработчиком модема функции IncomingSMS(), в составе структуры INCOMING_SMS_STR передаётся индекс сообщения в памяти модема, что позволяет удалить сообщение сразу после его обработки, при помощи функции DelSMSbyIndex():

void IncomingSMS(INCOMING_SMS_STR& sms ) { DelSMSbyIndex(sms.index); }





Заключение

В данной статье мы рассмотрели создание эксперта, использующего GSM-модем для удалённого наблюдения за торговым терминалом. Разобраны способы получения информации об открытых позициях, текущей прибыли, и других данных при помощи SMS-уведомлений. Также реализованы элементарные функции по управлению открытыми позициями при помощи SMS-команд. В примере использованы англоязычные команды, но можно с таким же успехом использовать русскоязычные (чтобы не тратить время на переключение раскладок в телефоне).



В заключение давайте проверим, как будет вести себя наш эксперт с мобильным телефоном 10-летней давности. Аппарат - Siemens M55. Подключаем:

Рис. 13. Подключение телефона Siemens M55



Рис. 14. Успешная инициализация телефона Siemens M55, вкладка "Эксперты"



Как видно, все необходимые параметры получены, проблема только с данными, которые получаем из USSD-запросов. Дело в том, что Siemens M55 не поддерживает AT-команду, которая предназначена для работы с USSD-запросами. В остальном, по функциональности он не уступает современному модему, и может быть использован для работы с нашим экспертом.





