Resultados del Mercado MQL5 en el primer periodo de 2013

Desde el momento de su fundación el Mercado MQL5 (la tienda de robots comerciales e indicadores técnicos) ha atraido a sus filas a más de 250 investigadores y desarrolladores, que han publicado 580 productos. Se trata sobre todo de consejeros comerciales (un 44% del total de programas), indicadores (35%) y otras aplicaciones.

En el primer periodo del año 2013, la tienda ha experimentado un crecimiento notable. La carga de aplicaciones gratuitas y productos comerciales de prueba ha aumentado a casi el doble. Como resultado desde el comienzo de las ventas en el Mercado MQL5 se ha superado la marca de las 70 000 descargas de aplicaciones comerciales.

Crecimiento de la cantidad de descargas de programas en el Mercado MQL5.

La cantidad de ventas de productos comerciales es igualmente notoria, y a día 31 de marzo de 2013 ya constutuía 537 aplicaciones comerciales. Si prestamos atención a la dinámica del crecimiento según los resultados de los periodos anteriores, notamos lo siguiente. Si hablamos de cifras, las ventas crecen una media del 60% cada periodo, y en un 100% en el plano del crecimiento económico. De esta forma, ya en el primer periodo de 2013 se han logrado superar los ingresos totales de todo el año 2012.

Crecimiento de la compra de programas en el Mercado MQL5.

La superioridad del crecimiento en términos de dinero sobre el crecimiento cuantitativo muestra la demanda de productos caros por parte de los traders. Y esto se percibe claramente en la gráfica del coste medio de la compra en el Mercado MQL5. Lo que es más aún, se percibe que, en primer lugar aumenta el coste medio de la compra de los consejeros comerciales, que, según los resultados del primer periodo, alcanzó los 170 USD. Este precio es significativamente superior al precio de los paneles (46 USD) y los indicadores técnicos (26 USD).

Precio medio de compra en el Mercado MQL5.

La distribución de ventas de productos por categorías prácticamente no cambia. Las aplicaciones más solicitadas por los compradores del Mercado MQL5 son los consejeros comerciales y los indicadores técnicos. Suman el 82% de las compras totales de la tienda y un 94% de los ingresos. Entre todos los productos, los que más se venden son los indicadores (45% del total de programas), aunque para los vendedores, los expertos signifiquen un 80% de los ingresos.

Cantidad de mercancías vendidas en el Mercado MQL5 por categorías.

Volumen de ventas de programas en el Mercado MQL5 por categorías.


Mejores vendedores de la tienda.

Para este informe hemos preparado la clasificación de los diez mejores desarrolladores del Mercado MQL5. En esta lista figuran los vendedores con mayor volumen de ventas de sus productos desde el momento de su lanzamiento en el Mercado hasta el 31 de marzo del año 2013.

Top 10 de los mejores vendedores del Mercado MQL5:

  1. achidayat
  2. johnnypasado
  3. Manov
  4. skarkalakos
  5. figurelli
  6. iTC
  7. ROMAN5
  8. Wahoo
  9. ctsforex
  10. dimmi2000

El primer puesto en el top 10 los ocupa el vendedor con el nick achidayat. 10 de los 250 mejores desarrolladores han vendido una cuarta parte de todas las aplicaciones y representan un 67% de los ingresos del Mercado MQL5. Su experiencia de ventas en la tienda es muy interesante también para otros desarrolladores. Por eso debemos prestar especial atención a los mejores vendedores y describir la historia de su éxito (lean, por ejemplo, el artículo sobre Jeremy Scott).

Los resultados del primer periodo de 2013 muestran que algunos vendedores tienen bastante éxito en el Mercado MQL5 y han obtenido con sus ventas un beneficio considerable. Así que les recomendamos publicar los productos más demandados, que no les dé pereza darles salida y relacionarse con los clientes por sí mismos.

Les deseamos que cierren buenas operaciones y unas tendencias de mercado favorables.


Pasar al Mercado MQL5



Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (20)
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 abr 2013 en 09:24
Vladon:

¿Por qué filmarlo? :-)

No es necesario filmar. no todo el mundo es tan estúpido. hay gente adecuada que ha leído - probado - y comprado. así que no pasa nada. ;-)

la pregunta es diferente - donde responder a las preguntas - si se hacen en las revisiones, por ejemplo? no hay ningun boton para responder.

sabes muy bien que las reseñas no seran suficientes para ti tambien -- porque entonces diras, "estoy cansado de contestar lo mismo.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 3 abr 2013 en 09:27
abolk:

te das cuenta de que tampoco recibirás suficientes respuestas... porque entonces dirás: "Estoy harto de contestar lo mismo".

Cálmate. Me basta con responder en una reseña o en un hilo.
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 3 abr 2013 en 20:09

¡Enhorabuena! ¡A seguir así todos!

:)

david mackay
david mackay | 20 nov 2013 en 18:25

Es genial ver MT5 y este sitio evolucionando cada semana.


Todos estos artículos están empezando a mostrar MT5 como un software de trading super potente.


Enhorabuena.


daveM

Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 14 mar 2014 en 20:29
¿Y las estadísticas sobre la venta de carteles?
