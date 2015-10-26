2013 年第一四半期 MQL5マーケット実績

設立以来、トレーディング ロボットおよびテクニカルインディケータのストアである MQL5 「マーケット」はすでに580件のプロダクツを発表した250名以上の開発者を魅了してきました。プロダクツには Expert Advisors（全アプリケーション数の44%）、インディケータ（同35%）、その他アプリケーションが含まれます。

「 マーケット」は2013 年第一四半期にひじょうに成長しました。無料アプリケーションおよび有料プロダクツのデモバージョンのダウンロード数はほぼ2倍になりました。結果、MQL5 「マーケット」開始以来トレーディングアプリケーションのダウンロード数は 70,000 回に達しました。





有料プロダクツの売上高も2013年3月31日現在、560 件のトレーディングアプリケーションに相当するまで伸びました。前四半期の成長動力学を調査したら、次の数値を認めることでしょう。数量的には平均売り上げは四半期ごとに 60% 増加しています。金額的には成長は四半期で 100% に相当します。「マーケット」の2013年第一四半期の売上高はすでに 2012 年のトータル収益を越えているのです。





金額的成果が数量的成果を越えていることは、トレーダーが高額なプロダクツを求めていることを示しています。これは MQL5「マーケット」平均購入額のグラフに見ることができます。その上、Expert Advisors の平均購入額は最初に増加し $170 に相当しているのが判ります。これはパネル（$46）やテクニカルインディケータ（$26）の平均額を軽く越えるものです。





プロダクツカテゴリー別の売上分布にはほとんど変化がありません。Expert Advisors およびテクニカルインディケータは MQL5 「マーケット」顧客の間で最も人気のあるアプリケーションです。それらはトータル購入数の 82%、ストアの全売上の 94%に相当します。インディケータはもっとも積極的に購入されています（全アプリケーションの 45%）。一方 Expert Advisors は開発者に全収益の 90% をもたらしています。









「マーケット」トップ販売者

本レポート用にMQL5「マーケット」開発者トップ10 リストを作成しました。リストには「マーケット」立ち上げから2013年3月31日までの個人の全プロダクツの最大売上高を持つ販売者が載っています。

MQL5 「マーケット」販売者トップ10

販売者achidayat はトップ10の首位者です。250 人の最優秀開発者中の10 人は全アプリケーションの 25% を売り上げ、MQL5「マーケット」の収益全体の 67% をなしています。 かれらの販売経験は他の開発者にとって興味をひくものとなるでしょう。よってトップ販売者と連絡を取り、成功談を書こうと思います（たとえば Jeremy Scott に関する記事など）。

2013 年第一四半期は自分のプロダクツを販売することでよい収益を上げることのできた 一部の MQL5 「マーケット」販売者にとってひじょうな成功の時期となりました。みなさんも人気のプロダクツを発表し、それを宣伝してください。顧客との連携を忘れずに。

よいトレンドを。そして成功するトレードを！











