“MQL5 应用商店” 2013 年一季度业绩

自创立以来，自动交易与技术指标商店“MQL5 应用商店”已经吸引来了 250 多位开发者，他们发布了包括 EA 交易（占应用程序总数的 44%）、指标 (35%) 和其它应用程序在内的 580 款产品。

此应用商店在 2013 年第一季度获得了大幅的增长。免费应用程序和收费产品试用版的下载量几乎翻倍。结果，自“MQL5 应用商店”推出起，交易应用程序的下载量已达 70 000。

截至 2013 年 3 月 31 日，收费产品的销量也增长到 560 款交易应用程序。如果我们检视前几个季度的增长态势，就会发现下面几个数值。按数量来讲，季度平均销量增长 60%；以金额而论，每季度的增长则达到了 100%。因此，只 2013 年第一季度，即已超过了 2012 该应用商店一年的总营收。

金额超过数量表明交易者对于高价产品的需求。通过“MQL5 应用商店”的平均购买价格图表即可看出这一点。而且可以看出，第一季度首先增长 170 积分（1 积分合 1 美元）的，就是 EA 交易的平均购买价格。此值远远超出了面板（46 积分）和技术指标（26 积分）的平均价格。

按产品类别的销售分布几乎没有什么变化。EA 交易和技术指标成为了最受“MQL5 应用商店”客户青睐的应用程序。它们占到了商店总购买量的 82%、总营收额的 94%。指标的购买最为活跃（占所有应用程序的 45%），而 EA 交易则为开发者带来了总利润的 90%。

应用商店畅销产品

我们为此报告准备了一份“MQL5 应用商店十大开发者”列表。此列表中包括自 2013 年 3 月 31 日“应用商店”推出起，所有产品销量最大的一些卖家。

MQL5 应用商店十大卖家：

卖家 achidayat 在我们的十大排行中位列第一。250 位最佳开发者中的前 10 位，就售出了所有应用程序中的 25%，并占到了“MQL5 应用商店”营收额的 67%。其它的开发者都对他们的销售经验很感兴趣。因此，我们将联系顶级卖家，讲述他们的成功故事（比如，请参阅 有关 Jeremy Scott 的文章）。

对于那些已通过销售自己的产品获得丰厚利润的“MQL5 应用商店”卖家来讲，2013 年第一季度是相当成功的。所以，发布人气产品、加以宣传吧，同时不要忘了与您的客户互动哦。

祝愿您趋势向好、交易成功！