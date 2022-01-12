MetaTrader 5 / Systèmes de trading
Résultats du MQL5 Market pour le 1er trimestre 2013

Depuis sa création, la boutique de robots de trading et d'indicateurs techniques MQL5 Market a déjà attiré plus de 250 développeurs qui ont publié 580 produits comprenant des Expert Advisors (44 % du nombre total d'applications), des indicateurs (35 %) et d'autres applications.

Le marché a connu une croissance considérable au cours du premier trimestre de 2013. Le nombre de téléchargements d'applications gratuites et de versions de démonstration de produits commerciaux a presque doublé. Par conséquent, le nombre de téléchargements de l'application de trading a atteint 70 000 depuis le lancement de le lancement deMQL5 Market.

Téléchargements de programmes via MQL5 Market

Le volume des ventes de produits commerciaux a également augmenté, comprenant 560 applications commerciales au 31 mars 2013. Si nous examinons la dynamique de croissance au cours des trimestres précédents, nous constatons les valeurs suivantes. En termes quantitatifs, les ventes moyennes augmentent de 60 % par trimestre, tandis qu'en termes monétaires, la croissance est de 100 % par trimestre. Ainsi, le chiffre d'affaires total de Market pour 2012 a déjà été dépassé au premier trimestre 2013.

Achats de programme via MQL5 Market

L'excès des termes monétaires par rapport aux termes quantitatifs démontre la demande des traders pour des produits coûteux. Cela peut être vu sur le graphique du prix d'achat moyen du MQL5 Market. De plus, nous pouvons voir que le prix d'achat moyen des Expert Advisors est le premier à augmenter et s'élève à 170 Dollars US. Ce prix est bien supérieur au prix moyen des panneaux (46 USD) et des indicateurs techniques (26 USD).

Prix d'achat moyen sur le marché MQL5

La répartition des ventes par catégorie de produits ne montre pratiquement aucun changement. Les Expert Advisors et les indicateurs techniques sont les applications les plus populaires parmi les clients MQL5 Market. Ils représentent 82 % du total des achats et 94 % du chiffre d'affaires global du magasin. Les indicateurs sont achetés le plus activement (45 % de toutes les applications), tandis que les Expert Advisors apportent aux développeurs 90 % du bénéfice global.

Nombre de produits vendus via MQL5 Market par catégories

Volume des ventes de produits vendus via MQL5 Market par catégories


Meilleures ventes du marché

Pour ce rapport, nous avons préparé la liste des 10 meilleurs développeurs du MQL5 Market. La liste comprend les vendeurs ayant le plus gros volume de ventes de tous leurs produits depuis le lancement sur Market jusqu'au 31 mars 2013.

Le TOP 10 des vendeurs MQL5 Market :

  1. achidayat
  2. johnnypasado
  3. Manov
  4. skarkalakos
  5. figurelli
  6. iTC
  7. ROMAN5
  8. Wahoo
  9. ctsforex
  10. dimmi2000

Le vendeur achidayat occupe la première place de notre TOP-10. 10 des 250 meilleurs développeurs ont vendu 25 % de toutes les applications et ont constitué 67 % du chiffre d'affaires de l'ensemble du MQL5 Market. Leur expérience de vente peut intéresser d'autres développeurs. Nous allons donc contacter les meilleurs vendeurs et décrire leurs succès (voir, par exemple,l'article sur Jeremy Scott).

Le premier trimestre de 2013 s'est avéré assez fructueux pour certains vendeurs du MQL5 Market qui ont réussi à faire de beaux profits en vendant leurs produits. Alors, publiez des produits populaires, faites-en la promotion et n'oubliez pas d'interagir avec vos clients.

Bonne tendance et bons trades !


Aller à MQL5 Market



