2013년 1분기 MQL5 시장 결과

창립 이래, MQL5 Market의 거래 로봇 및 기술 지표 매장은 Expert Advisors(총 애플리케이션 수의 44%), 지표(35%) 및 기타 애플리케이션을 포함하여 580개 제품을 게시한 250명 이상의 개발자를 이미 유치했습니다.

시장은 2013년 1분기 동안 상당히 성장해 왔습니다. 상용 제품의 무료 애플리케이션 및 데모 버전 다운로드 횟수가 거의 두 배로 증가했습니다. 그 결과, 거래 응용 프로그램 다운로드 수가 MQL5 Market 출시 이후 70,000건에 도달했습니다.





상업용 제품의 판매량도 2013년 3월 31일 현재 560건의 거래 신청 건으로 증가했습니다. 이전 분기 동안의 성장 동향을 살펴보면 다음과 같은 값을 확인할 수 있습니다. 양적 측면에서는 분기 평균 매출이 60% 증가하는 반면 금전 측면에서는 100%의 성장률을 보입니다. 따라서 2012년 시장의 총 매출액은 2013년 1/4분기에 이미 초과되었습니다.





양적 조건보다 통화 조건이 초과된 것은 값비싼 제품에 대한 거래자들의 수요를 나타냅니다. 이는 MQL5 마켓의 평균 구매 가격 차트에서 확인할 수 있습니다. 또한 Expert Advisors의 평균 구매 가격이 170달러로 가장 먼저 상승했음을 알 수 있습니다. 이는 패널 평균 가격(46달러)과 기술 지표(26달러)를 크게 웃도는 금액입니다.





상품 카테고리별 매출 분포는 거의 변화가 없습니다. Expert Advisor 및 기술 지표는 MQL5 Market 고객이 가장 많이 사용하는 애플리케이션입니다. 총 구매액의 82%와 매장 전체 매출액의 94%를 차지합니다. 지표가 가장 활발하게 구매되는 반면(모든 애플리케이션의 45%) Expert Advisors는 개발자에게 전체 수익의 90%를 가져다 줍니다.









마켓 탑 셀러

우리는 이 보고서를 위해 TOP-10 MQL5 Market 개발자 목록을 준비했습니다. 이 목록에는 2013년 3월 31일까지 마켓 출시 이후 가장 많은 판매량을 기록한 셀러가 포함됩니다.

MQL5 마켓 TOP-10 셀러는 다음과 같습니다:

판매자 achidayat가 저희 TOP-10에서 1위를 차지합니다. 250개의 베스트 개발자 중 10개는 전체 애플리케이션의 25%를 판매했으며 전체 MQL5 시장 매출의 67%를 차지했습니다. 그들의 판매 경험은 다른 개발자들에게 흥미로울 수 있습니다. 따라서 상위 셀러에게 연락하여 성공 사례를 설명할 예정입니다 (예시: Jeremy Scott에 관한 기사 참조).

그들의 제품을 팔아서 아주 큰 수익을 올린 일부 MQL5 마켓 셀러에게는 2013년 1분기가 꽤 성공적인 것으로 나타났습니다. 따라서 인기 있는 제품을 출판하고 홍보하며 고객과 교류하는 것을 잊지 마십시오.

좋은 트렌드와 성공적인 거래를 하세요!











