MQL5 Market - Ergebnisse für Q1/2013

Seit seiner Eröffnung hat der MQL5 Market, der Platz für Handelsroboter und technische Indikatoren, bereits mehr als 250 Entwickler angezogen, die 580 Produkte veröffentlicht haben, inkl. Expert Advisors (44% aller Anwendungen insgesamt), Indikatoren (35%) und andere Anwendungen.

Seit dem 1. Quartal 2013 ist Market deutlich gewachsen. Die Zahl der Downloads von kostenlosen Anwendungen und Demoversionen gewerblicher Produkte hat sich fast verdoppelt. Mit der folge, dass die Zahl der Downloads von Handelsanwendungen seit dem Start von MQL5 Market 70.000 erreicht hat.





Das Absatzvolumen gewerblicher Produkte ist ebenfalls gewachsen und zeigt per 31. März 2013 560 Handelsanwendungen. Wenn wir uns die Wachstumsdynamiken der zurückliegenden Quartale ansehen, können wir die folgenden Werte erkennen. In quantitativer Hinsicht: einen durchschnittlichen Absatzanstieg von 60% pro Quartal; in finanzieller Hinsicht: einen 100% Anstieg pro Quartal. Sodass bereits im 1. Quartal 2013 der Market-Gesamtumsatz des gesamten Jahres 2012 überschritten worden ist.





Dieser klare Überschuss an Absatzzahlen vs. Absatzmenge ist ein eindeutiger Beweis der Nachfrage seitens der Händler nach teuren Produkten. Dies zeigt sich deutlich auf dem Chart mit dem Durchschnittseinkaufspreis in MQL5 Market. Ferner können wir auch feststellen, dass der Durchschnittseinkaufspreis von Expert Advisors als erster angestiegen ist und nun bei USD 170,00 liegt. Damit liegt er weit über dem Durchschnittspreis von Panels (USD 46,00) und technischen Indikatoren (USD 26,00).





Die Verteilung der Verkäufe nach Produktkategorie weist fast keine Veränderungen auf. Expert Advisors und technische Indikatoren sind bei MQL5 Market Kunden die beliebtesten Anwendungen. Sie machen 82% der Gesamtkäufe und 94% des Gesamtumsatzes aus. Indikatoren werden aktiver gekauft (45% aller Anwendungen); hingen stehen Expert Advisors für 90% des Gesamtgewinns der Entwickler.









Market Spitzenverkäufer

Für diesen Bericht haben wir eine Liste der TOP-10 MQL5 Market Entwickler mit dem größten Absatz vorbereitet. Sie umfasst die Verkäufer mit dem größten Absatzvolumen all ihrer Produkte seit Eröffnung von Market bis zum 31. März 2013.

MQL5 Market TOP-10 Verkäufer:

Der Verkäufer achidayat steht in unserer TOP-10 an erster Stelle. Man sieht, dass 10 der 250 besten Entwickler für den Absatz von 25% aller Anwendungen stehen und 67% des Gesamtumsatzes von MQL5 Market ausmachen. Ihre Erfahrung im Absatz von Produkten ist daher für andere Entwickler sicherlich nicht uninteressant. Daher setzen wir uns mit dieses Spitzenverkäufern in Verbindung und erzählen ihre Erfolgsgeschichte (vgl. z.B. den Beitrag über Jeremy Scott).

Das 1.Quartal 2013 hat sich für einige MQL5 Market Verkäufer als ziemlich erfolgreich erwiesen, da sie durch den Verkauf ihrer Produkte keine schlechten Gewinne einfahren konnten. Bieten Sie also beliebte Produkte an, bewerben sie und vergessen die Interaktion mit Ihren Kunden nicht.

Wir wünschen einen tollen Trend und erfolgreichen Handel!











