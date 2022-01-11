MetaTrader 5 / Sistemi di trading
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Risultati del Market MQL5 per il primo trimestre 2013

Risultati del Market MQL5 per il primo trimestre 2013

MetaTrader 5Sistemi di trading |
181 20
MetaQuotes
MetaQuotes

Dalla sua fondazione, il negozio di robot di trading e indicatori tecnici del Market MQL5 ha già attratto più di 250 sviluppatori che hanno pubblicato 580 prodotti, tra cui Expert Advisor (44% del numero totale di applicazioni), indicatori (35%) e altre applicazioni.

Il Market è cresciuto considerevolmente durante il primo trimestre del 2013. Il numero di download di applicazioni gratuite e versioni demo di prodotti commerciali è quasi raddoppiato. Di conseguenza, il numero di download di applicazioni di trading ha raggiunto 70 000 dal lancio del Market MQL5.

Download del programma tramite il Market MQL5

Anche il volume delle vendite di prodotti commerciali è aumentato, comprendendo 560 domande di trading al 31 marzo 2013. Se esaminiamo le dinamiche di crescita durante i trimestri precedenti, vedremo i seguenti valori. In termini quantitativi, le vendite medie aumentano del 60% trimestralmente, mentre in termini monetari la crescita comprende il 100% trimestrale. Pertanto, il fatturato totale del Market per il 2012 è già stato superato nel primo trimestre del 2013.

Acquisto di programmi tramite il Market MQL5

L'eccesso di termini monetari rispetto a quelli quantitativi dimostra la domanda dei trader di prodotti costosi. Questo può essere visto sul grafico del prezzo medio di acquisto del Market MQL5. Inoltre, possiamo vedere che il prezzo medio di acquisto degli Expert Advisor è il primo ad aumentare, comprendendo 170 dollari USA. Questo è ben al di sopra del prezzo medio dei pannelli (46 USD) e degli indicatori tecnici (26 USD).

Prezzo medio di acquisto nel Market MQL5

La distribuzione delle vendite per categoria di prodotto non mostra quasi alcun cambiamento. Gli Expert Advisor e gli indicatori tecnici sono le applicazioni più popolari tra i clienti del Market MQL5. Comprendono l'82% degli acquisti totali e il 94% del fatturato complessivo del negozio. Gli indicatori vengono acquistati più attivamente (45% di tutte le applicazioni), mentre gli Expert Advisor portano agli sviluppatori il 90% del profitto complessivo.

Numero di prodotti venduti tramite il Market MQL5 per categorie

Volume delle vendite di prodotti venduti tramite Market MQL5 per categorie


I più venduti sul Market

Abbiamo preparato l'elenco degli sviluppatori top 10 nel Market MQL5 per questo rapporto. L'elenco include i venditori che hanno il più grande volume di vendite di tutti i loro prodotti dal lancio sul Market fino al 31 marzo 2013.

TOP 10 dei venditori sul Market MQL5:

  1. achidayat
  2. johnnypasado
  3. Manov
  4. skarkalakos
  5. figurelli
  6. iTC
  7. ROMAN5
  8. Wahoo
  9. ctsforex
  10. dimmi2000

Il venditore achidayat occupa il primo posto nella nostra TOP 10. 10 su 250 migliori sviluppatori hanno venduto il 25% di tutte le applicazioni e formato il 67% dell'intero fatturato del Market MQL5. La loro esperienza di vendita può essere di interesse per altri sviluppatori. Pertanto, contatteremo i venditori migliori e descriveremo le loro storie di successo (vedi, ad esempio, l'articolo su Jeremy Scott).

Il primo trimestre del 2013 si è rivelato un discreto successo per alcuni venditori del Market MQL5 che sono riusciti a realizzare un bel profitto vendendo i loro prodotti. Quindi, pubblica prodotti popolari, promuovili e non dimenticare di interagire con i tuoi clienti.

Ti auguriamo un buon trend e operazioni di successo!


Vai al Market MQL5



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/670

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (20)
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 apr 2013 a 09:24
Vladon:

Perché filmarlo? :-)

Non c'è bisogno di filmare. non tutti sono così stupidi. ci sono persone adeguate che hanno letto - provato - e comprato. quindi va bene. ;-)

La questione è un'altra: dove rispondere alle domande - se vengono poste nelle recensioni, per esempio? Non c'è un pulsante per rispondere.

sai benissimo che le recensioni non saranno sufficienti anche per te -- perché poi dirai: "Sono stanco di rispondere sempre alla stessa cosa".

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 3 apr 2013 a 09:27
abolk:

vi rendete conto che non otterrete nemmeno un feedback sufficiente, perché poi direte: "Sono stufo di rispondere sempre alla stessa cosa".

Rilassati. Per me è sufficiente rispondere in una recensione o in un thread.
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 3 apr 2013 a 20:09

Congratulazioni, continuate a lavorare bene!

:)

david mackay
david mackay | 20 nov 2013 a 18:25

È fantastico vedere MT5 e questo sito evolversi ogni settimana.


Tutti questi articoli iniziano a mostrare MT5 come un software di trading super potente.


Complimenti!!!


daveM

Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 14 mar 2014 a 20:29
E le statistiche sulla vendita di insegne?
Generatore di segnali di trading basato su un indicatore personalizzato Generatore di segnali di trading basato su un indicatore personalizzato
Come creare un generatore di segnali di trading basato su un indicatore personalizzato? Come creare un indicatore personalizzato? Come accedere ai dati degli indicatori personalizzati? Perché abbiamo bisogno della struttura IS_PATTERN_USAGE(0) e del modello 0?
Jeremy Scott: venditore di successo sul Market MQL5 Jeremy Scott: venditore di successo sul Market MQL5
Jeremy Scott, meglio conosciuto con il soprannome di Johnnypasado sulla MQL5.community, è diventato famoso offrendo prodotti nel nostro servizio Market MQL5. Jeremy ha già guadagnato diverse migliaia di dollari nel Market e non finisce qui. Abbiamo deciso di dare un'occhiata più da vicino al futuro milionario e ricevere alcuni consigli per i venditori del Market MQL5.
Risultati del Market MQL5 per il secondo trimestre 2013 Risultati del Market MQL5 per il secondo trimestre 2013
Operando con successo per 1,5 anni, il Market MQL5 è diventato il più grande negozio di trader di strategie di trading e indicatori tecnici. Offre circa 800 applicazioni di trading fornite da 350 sviluppatori di tutto il mondo. Oltre 100.000 programmi di trading sono già stati acquistati e scaricati dai trader sui loro terminali MetaTrader 5.
MetaTrader 5 su Linux MetaTrader 5 su Linux
In questo articolo, mostriamo un modo semplice per installare MetaTrader 5 sulle versioni Linux più diffuse: Ubuntu e Debian. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati sull'hardware del server e sui personal computer degli operatori.