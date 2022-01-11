Risultati del Market MQL5 per il primo trimestre 2013

Dalla sua fondazione, il negozio di robot di trading e indicatori tecnici del Market MQL5 ha già attratto più di 250 sviluppatori che hanno pubblicato 580 prodotti, tra cui Expert Advisor (44% del numero totale di applicazioni), indicatori (35%) e altre applicazioni.

Il Market è cresciuto considerevolmente durante il primo trimestre del 2013. Il numero di download di applicazioni gratuite e versioni demo di prodotti commerciali è quasi raddoppiato. Di conseguenza, il numero di download di applicazioni di trading ha raggiunto 70 000 dal lancio del Market MQL5.





Anche il volume delle vendite di prodotti commerciali è aumentato, comprendendo 560 domande di trading al 31 marzo 2013. Se esaminiamo le dinamiche di crescita durante i trimestri precedenti, vedremo i seguenti valori. In termini quantitativi, le vendite medie aumentano del 60% trimestralmente, mentre in termini monetari la crescita comprende il 100% trimestrale. Pertanto, il fatturato totale del Market per il 2012 è già stato superato nel primo trimestre del 2013.





L'eccesso di termini monetari rispetto a quelli quantitativi dimostra la domanda dei trader di prodotti costosi. Questo può essere visto sul grafico del prezzo medio di acquisto del Market MQL5. Inoltre, possiamo vedere che il prezzo medio di acquisto degli Expert Advisor è il primo ad aumentare, comprendendo 170 dollari USA. Questo è ben al di sopra del prezzo medio dei pannelli (46 USD) e degli indicatori tecnici (26 USD).





La distribuzione delle vendite per categoria di prodotto non mostra quasi alcun cambiamento. Gli Expert Advisor e gli indicatori tecnici sono le applicazioni più popolari tra i clienti del Market MQL5. Comprendono l'82% degli acquisti totali e il 94% del fatturato complessivo del negozio. Gli indicatori vengono acquistati più attivamente (45% di tutte le applicazioni), mentre gli Expert Advisor portano agli sviluppatori il 90% del profitto complessivo.









I più venduti sul Market

Abbiamo preparato l'elenco degli sviluppatori top 10 nel Market MQL5 per questo rapporto. L'elenco include i venditori che hanno il più grande volume di vendite di tutti i loro prodotti dal lancio sul Market fino al 31 marzo 2013.

TOP 10 dei venditori sul Market MQL5:

Il venditore achidayat occupa il primo posto nella nostra TOP 10. 10 su 250 migliori sviluppatori hanno venduto il 25% di tutte le applicazioni e formato il 67% dell'intero fatturato del Market MQL5. La loro esperienza di vendita può essere di interesse per altri sviluppatori. Pertanto, contatteremo i venditori migliori e descriveremo le loro storie di successo (vedi, ad esempio, l'articolo su Jeremy Scott).

Il primo trimestre del 2013 si è rivelato un discreto successo per alcuni venditori del Market MQL5 che sono riusciti a realizzare un bel profitto vendendo i loro prodotti. Quindi, pubblica prodotti popolari, promuovili e non dimenticare di interagire con i tuoi clienti.

Ti auguriamo un buon trend e operazioni di successo!











