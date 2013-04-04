MQL5 Cloud Network: Вы все еще считаете?

Прошло уже около полутора лет с момента, когда была запущена сеть распределенных вычислений MQL5 Cloud Network. Это революционное по своей значимости событие ознаменовало начало новой эры в алгоритмической торговле - ведь теперь любой трейдер в пару кликов мышки может получить в свое распоряжение сотни и тысячи вычислительных ядер для оптимизации своей торговой стратегии.

Все вопросы по установке, настройке и устройстве сети рассмотрены в разделе вопросов на официальном сайте MQL5 Cloud Network, но многим не давал покоя один единственный: "Сколько это стоит?" Чтобы раз и навсегда ответить на него, мы добавили специальную возможность - каждый заказчик облачных агентов может узнать, сколько задач было посчитано при оптимизации его эксперта. Для этого достаточно в своем профиле MQL5.community зайти в раздел Агенты -> Задачи.





Здесь вы увидите, сколько проходов заняла оптимизация, когда она проходила, и сколько это стоило вам. На рисунке показано, что в 14:20 20 сентября 2012 г. в сеть MQL5 Cloud Network была запущена оптимизация эксперта MACD Sample из стандартной поставки на символе/таймфрейме EURUSD H1. Количество проходов (выполненных заданий) еще нулевое, так как скриншот снят сразу же в момент запуска оптимизации.





Оптимизация MACD Sample на 7 месяцах в режиме "Все тики"

Для оптимизации параметров были заданы диапазоны, показанные на рисунке.





При такой комбинации внешних параметров советника MACD Sample количество проходов составило более 152 миллиардов. Даже если каждый проход займет только 1 секунду, то общее время на оптимизацию составит 485 лет. В настройках выбираем интервал 2012.01.01 - 2012.08.01 и режим генерации "Все тики", как это было при тестировании в автоматических проверках Automated Trading Championship 2012.



Выбираем медленную оптимизацию (полный перебор параметров) и запускаем - тестер сам определит, что такое количество проходов требует работы тестера в режиме использования генетического алгоритма и переключится на быструю оптимизацию. При генетической оптимизации используются агенты только одного диспетчера сети MQL5 Cloud Network, так как именно диспетчер перераспределяет задания среди подключенных к нему агентов.







На представленном рисунке: агентам точки доступа Europe 2 передано на расчет 2172 прохода, и на данный момент закончена обработка 2168 проходов.

Переключение в режим использования генетики легко определить по числу 10496 в строке предполагаемых проходов. На рисунке видно, что на данный момент просчитано 2815 проходов из 10496-ти.





Для наблюдения за графиком оптимизации переключимся в соответствующую закладку.





По окончании оптимизации переключаемся в Журнал и видим, что оптимизация была завершена на 8704 проходе, всего было выполнено 134 прохода на локальных агентах (3% от общего числа проходов) и 3892 прохода на облачных агентах.









Сколько стоит 4000 проходов?

Теперь мы можем узнать ответ на вопрос, который был озвучен в самом начале - во сколько обошлась оптимизация эксперта MACD Sample на интервале 01.01.2012-01.08.2012 в режиме "Все тики"? Опять заходим в свой профиль и в закладке Агенты видим ответ - 0.23 кредита.





Облачные агенты посчитали 3892 прохода за 24 минуты, эти данные полностью согласуются с данными тестера.

Итак, на нас работало почти 500 агентов в течение 24 минут, и стоило это всего 0.23 кредита. Если у вас всего 4 локальных агента, то окончания оптимизации нужно было бы ждать еще (500 облачных агентов * 24 минуты / 4 локальных агента) = 3000 минут, что составляет 50 часов или чуть более 2 суток. Таким образом, вы купили за 0.23 кредита 50 часов вычислений при оптимизации параметров торговой стратегии. Представьте - что за $0.23 вы можете купить в реальном мире. Не много, не правда ли?

Решайте сами - стоит ли того такое ускорение!



