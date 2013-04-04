MetaTrader 5 / Тестер
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 Cloud Network: Вы все еще считаете?

MQL5 Cloud Network: Вы все еще считаете?

MetaTrader 5Тестер |
4 390 144
MetaQuotes
MetaQuotes

Прошло уже около полутора лет с момента, когда была запущена сеть распределенных вычислений MQL5 Cloud Network. Это революционное по своей значимости событие ознаменовало начало новой эры в алгоритмической торговле - ведь теперь любой трейдер в пару кликов мышки может получить в свое распоряжение сотни и тысячи вычислительных ядер для оптимизации своей торговой стратегии.

Все вопросы по установке, настройке и устройстве сети рассмотрены в разделе вопросов на официальном сайте MQL5 Cloud Network, но многим не давал покоя один единственный: "Сколько это стоит?" Чтобы раз и навсегда ответить на него, мы добавили специальную возможность - каждый заказчик облачных агентов может узнать, сколько задач было посчитано при оптимизации его эксперта. Для этого достаточно в своем профиле MQL5.community зайти в раздел Агенты -> Задачи.

Закладка Задачи в разделе Агенты

Здесь вы увидите, сколько проходов заняла оптимизация, когда она проходила, и сколько это стоило вам. На рисунке показано, что в 14:20 20 сентября 2012 г. в сеть MQL5 Cloud Network была запущена оптимизация эксперта MACD Sample из стандартной поставки на символе/таймфрейме EURUSD H1. Количество проходов (выполненных заданий) еще нулевое, так как скриншот снят сразу же в момент запуска оптимизации.


Оптимизация MACD Sample на 7 месяцах в режиме "Все тики"

Для оптимизации параметров были заданы диапазоны, показанные на рисунке.

Параметры для оптимизации MACD Sample

При такой комбинации внешних параметров советника MACD Sample количество проходов составило более 152 миллиардов. Даже если каждый проход займет только 1 секунду, то общее время на оптимизацию составит 485 лет. В настройках выбираем интервал 2012.01.01 - 2012.08.01 и режим генерации "Все тики", как это было при тестировании в автоматических проверках Automated Trading Championship 2012.

Выбираем медленную оптимизацию (полный перебор параметров) и запускаем - тестер сам определит, что такое количество проходов требует работы тестера в режиме использования генетического алгоритма и переключится на быструю оптимизацию. При генетической оптимизации используются агенты только одного диспетчера сети MQL5 Cloud Network, так как именно диспетчер перераспределяет задания среди подключенных к нему агентов.

Облачный агенты выполняют проходы оптимизации MACD Sample

На представленном рисунке: агентам точки доступа Europe 2 передано на расчет 2172 прохода, и на данный момент закончена обработка 2168 проходов.

Переключение в режим использования генетики легко определить по числу 10496 в строке предполагаемых проходов. На рисунке видно, что на данный момент просчитано 2815 проходов из 10496-ти.

Настройки оптимизации MACD Sample

Для наблюдения за графиком оптимизации переключимся в соответствующую закладку.

График оптимизации

По окончании оптимизации переключаемся в Журнал и видим, что оптимизация была завершена на 8704 проходе, всего было выполнено 134 прохода на локальных агентах (3% от общего числа проходов) и 3892 прохода на облачных агентах.

Журнал тестера с сообщениями о ходе оптимизации


Сколько стоит 4000 проходов?

Теперь мы можем узнать ответ на вопрос, который был озвучен в самом начале - во сколько обошлась оптимизация эксперта MACD Sample на интервале 01.01.2012-01.08.2012 в режиме "Все тики"? Опять заходим в свой профиль и в закладке Агенты видим ответ - 0.23 кредита.

Запись в закладке Задачи о количестве проходов, затраченном времени и стоимости выполненных заданий в MQL5 Cloud Network

Облачные агенты посчитали 3892 прохода за 24 минуты, эти данные полностью согласуются с данными тестера.

Итак, на нас работало почти 500 агентов в течение 24 минут, и стоило это всего 0.23 кредита. Если у вас всего 4 локальных агента, то окончания оптимизации нужно было бы ждать еще (500 облачных агентов * 24 минуты / 4 локальных агента) = 3000 минут, что составляет 50 часов или чуть более 2 суток. Таким образом, вы купили за 0.23 кредита 50 часов вычислений при оптимизации параметров торговой стратегии. Представьте - что за $0.23 вы можете купить в реальном мире. Не много, не правда ли?

Решайте сами - стоит ли того такое ускорение!


Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (144)
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov | 19 сент. 2017 в 15:41

Предполагаю что не мешало бы сделать возможность -  сворачивать в трей менеджер агентов, ну запуск при старте компа наверно сами сможем сделать ))

GPU вроде не подключаются, значит только на процессорах обычных тестим 

Rashid Umarov
Rashid Umarov | 19 сент. 2017 в 15:42
Yurij Izyumov:

Предполагаю что не мешало бы сделать возможность -  сворачивать в трей менеджер агентов, ну запуск при старте компа наверно сами сможем сделать ))

Нет смысла держать его открытым - можно смело закрывать. Это по-моему даже в справке написано.

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov | 19 сент. 2017 в 15:47
Rashid Umarov:

Нет смысла держать его открытым - можно смело закрывать. Это по-моему даже в справке написано.


спасибо , нашел ))) в службах спрятали , работает 

Elktro
Elktro | 16 нояб. 2017 в 10:13

Может быть, кто-нибудь знает, распространяется ли исходный код вашего советника как часть задания? Или просто распространяется скомпилированный код? ... Или нет, что-то другое? :)

angelita.rondi
angelita.rondi | 18 апр. 2018 в 21:35

я хотел бы узнать, как зарегистрировать терминал на моем mt5.

он не показывает возможность зарегистрировать виртуальный сервер, почему он не показывает?

Индикатор "ЗигЗаг": новый взгляд и новые решения Индикатор "ЗигЗаг": новый взгляд и новые решения
В статье рассматривается возможность создания опережающего индикатора ЗигЗаг. Идея поиска узлов базируется на использовании индикатора Envelopes. Есть предположение, что найдётся такая комбинация входных параметров серии конвертов, при которых все узлы ЗигЗага будут находиться в пределах линий Envelopes. Следовательно, можно попробовать прогнозировать координаты нового узла.
Рецепты MQL5 - Как не получить ошибку при установке/изменении торговых уровней? Рецепты MQL5 - Как не получить ошибку при установке/изменении торговых уровней?
Продолжая работу над экспертом из предыдущей статьи "Рецепты MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5", внедрим в него еще целый ряд полезных функций, а также усовершенствуем и оптимизируем уже имеющиеся. На этот раз эксперт будет снабжен внешними параметрами, которые можно будет оптимизировать в тестере MetaTrader 5. Это уже будет немного похоже на простую торговую систему.
Три аспекта ручного автотрейдинга. Часть 1 - Торговля Три аспекта ручного автотрейдинга. Часть 1 - Торговля
Эта статья открывает цикл статей по вопросам автоматизации ручного трейдинга на платформе МetaТrader 4. Каждая из них будет посвящена одному отдельному аспекту ручного автотрейдинга: автоматизация ручной торговли, автоматизация отображения текущего состояния торговли и автоматизация формирования отчетов о результатах торговли. В этой статье я расскажу об одной интересной технике для написания советников, управляемых трейдером вручную.
Итоги MQL5 Маркета за 1 квартал 2013 года Итоги MQL5 Маркета за 1 квартал 2013 года
С момента своего основания MQL5 Маркет - магазин торговых роботов и технических индикаторов - уже привлек в свои ряды более 250 разработчиков, которые опубликовали 580 продуктов. Итоги первого квартала 2013 года показывают, что некоторые продавцы довольно успешны в MQL5 Маркете и уже получили с продаж солидную прибыль.