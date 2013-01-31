MQL5 Маркету 1 год

С момента запуска продаж в MQL5 Маркете прошел ровно год. Это был период напряженной работы, которая привела к появлению на рынке крупнейшего магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформы MetaTrader 5. И прежде чем двигаться дальше, мы решили подвести промежуточные итоги работы нового сервиса.





История MQL5 Маркета началась с июня 2011 года, когда сервис заработал в бета-режиме. С этого момента разработчики могли регистрироваться в статусе продавца и выставлять свои продукты в магазине. 3 февраля 2012 года появилась привязка сервиса к платежной системе MQL5.community, и трейдеры получили возможность скачивать бесплатные продукты, тестировать демо-версии и приобретать коммерческие торговые приложения. Продажи были запущены, и началась популяризация нового сервиса MQL5 Маркет.

Общие показатели

Сейчас уже свыше 170 разработчиков MQL5-программ со всего мира представили на продажу более 460 торговых программ. Это торговые роботы, индикаторы, различные скрипты, панели, утилиты и анализаторы. Советников опубликовано больше всего - 46% от общего числа программ. Вторую строчку занимают технические индикаторы - 33%. Каждая программа содержит описание, результаты тестирования со скриншотами и сведения об авторе. С любой из них можно ознакомиться и попробовать в торговом терминале MetaTrader 5.





Стоимость коммерческих продуктов начинается с 10 долларов США и доходит до 30 000 долларов США - такую цену назначил разработчик с ником "lordlev" за своего торгового эксперта "TimeMachine". Треть всех продуктов представлены в низшем ценовом диапазоне 10-20 кредитов за программу. 27% приходится на продукты с ценником в 100 USD. Помимо платных продуктов в магазине опубликованы бесплатные (16%). Ими можно пользоваться без каких-либо дополнительных оплат.

Продажи

Широкий ассортимент, удобство обслуживания и безопасность покупки в MQL5 Маркете привлекает все больше и больше трейдеров. В первый год работы MQL5 Маркета пользователи загрузили в торговые терминалы MetaTrader 5 свыше 23 000 демо-версий коммерческих продуктов и столько же бесплатных программ. Причем в последние полгода количество закачек в магазине прирастает на 25% ежемесячно. На этот же период пришлось более 80% годового оборота магазина.





Всего с запуска MQL5 Маркета было продано более 380 коммерческих программ. Самым первым был приобретен торговый советник "GoodTrade" за 90 USD. А самой дорогой проданной программой в магазине стал продукт с названием "Freak" - советник для торговли на паре EURUSD. Цена продажи Freak на момент покупки составляла 1 279 USD, однако после январского обновления его стоимость подскочила до 1 625 USD. Стоит отметить самый дорогой и обсуждаемый на форуме советник "TimeMachine" за 30 000 USD, который не отстает в популярности более доступным программам - число закачек ее демо-версий растет с каждым днем, однако ни одна из них не закончилась продажей. Мы непременно будем следить за ним.

Если взглянуть на категории продаваемых торговых программ в MQL5 Маркете, то картина следующая. В количественном выражении больше всего продается технических индикаторов (45% от общего числа проданных продуктов), следом идут торговые роботы с 37% и панели управления - 9%. При этом основной оборот магазина генерируют торговые эксперты - 77% от общего объема продаж. Это связано с их высокой средней ценой и устойчивым спросом на дорогих роботов с ценником в 500 долларов США и выше.





Что касается средней стоимости покупки в MQL5 Маркете (черная пунктирная линия на графике), то она стабильно растет. И если в феврале 2012 года средняя цена покупки составила 25 USD, то к январю 2013 она подскочила до 80 USD. В первую очередь это связано с публикацией все большего числа дорогих продуктов в магазине и спроса на них со стороны трейдеров. Если взглянуть на среднюю цену продажи в разрезе по категориям программ, то самыми дорогими в линейке являются торговые роботы. Их средняя цена достигла уже 160 USD за советника. За ними идут панели управления со средней ценой в 50 USD за продукт.





Технические индикаторы замыкают тройку популярных программ. Средняя стоимость покупки по ним ни в одном месяце не превышала 30 долларов США. Это довольно необычно, поскольку качественные индикаторы для автоматической и полуавтоматической торговли всегда в цене.

Разработчикам на заметку: самых активных покупатели уже ждут в MQL5 Маркете.











