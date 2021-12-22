MetaTrader 5 / Alım-satım sistemleri
2013'ün İlk Çeyreği için MQL5 Market Sonuçları

Kuruluşundan bu yana MQL5 Market alım satım robotları ve teknik göstergeler mağazası, Expert Advisor'lar (toplam uygulama sayısının %44'ü), göstergeler (%35) ve diğer uygulamalar dahil olmak üzere 580 ürün yayınlamış 250'den fazla geliştiriciyi cezbetti.

Market, 2013'ün ilk çeyreğinde önemli ölçüde büyüme gösterdi. Ücretsiz uygulamaların ve ticari ürünlerin demo sürümlerinin indirilme sayısı neredeyse iki katına çıktı. Sonuç olarak, MQL5 Market lansmanından bu yana alım satım uygulaması indirme sayısı 70.000'e ulaştı.

MQL5 Market Üzerinden Program İndirmeleri

31 Mart 2013 tarihi itibariyle 560 alım satım uygulaması ile ticari ürünlerin satış hacmi de arttı. Önceki çeyreklerdeki büyüme dinamiklerini incelersek aşağıdaki değerleri görürüz. Kantitatif olarak ortalama satışlar üç ayda bir %60 oranında artarken, parasal açıdan büyüme üç ayda bir %100 oranında arttı. Böylece, Market'ın 2012 yılı toplam cirosu, 2013 yılının ilk çeyreğinde çoktan aşılmış oldu.

MQL5 Market Üzerinden Program Satın Alımları

Para koşullarının kantitatif koşulları aşması, yatırımcıların pahalı ürünlere olan talebini göstermektedir. Bu, MQL5 Market'ın ortalama satın alma fiyatı grafiğinde görülebilir. Ayrıca Expert Advisor'ların ortalama satın alma fiyatının 170 ABD Doları ile ilk artan fiyat olduğunu görüyoruz. Bu, panellerin (46 USD) ve teknik göstergelerin (26 USD) ortalama fiyatının oldukça üzerindedir.

MQL5 Market'ta Ortalama Satın Alma Fiyatı

Satışların ürün kategorisine göre dağılımı hemen hemen hiç değişiklik göstermemektedir. Expert Advisor'lar ve teknik göstergeler, MQL5 Market müşterileri arasında en popüler uygulamalardır. Bunlar, toplam satın almaların %82'sini ve mağazanın toplam cirosunun %94'ünü oluşturmaktadır. En aktif olarak göstergeler satın alınır (tüm uygulamaların %45'i), Expert Advisor'lar ise geliştiricilere toplam karın %90'ını getirir.

Kategorilere göre MQL5 Market Üzerinden Satılan Ürün Sayısı

Kategorilere Göre MQL5 Market Üzerinden Satılan Ürünlerin Satış Hacmi


Market'ın En İyi Satıcıları

Bu rapor için TOP-10 MQL5 Market geliştiricilerinin listesini hazırladık. Liste, 31 Mart 2013'e kadar Market'ın lansmanından bu yana tüm ürünlerinde en büyük satış hacmine sahip satıcıları içermektedir.

MQL5 Market'ta TOP-10'e Giren Satıcılar:

  1. achidayat
  2. johnnypasado
  3. Manov
  4. skarkalakos
  5. figurelli
  6. iTC
  7. ROMAN5
  8. Wahoo
  9. ctsforex
  10. dimmi2000

achidayat adlı satıcı TOP-10'umuzda ilk sırada yer almaktadır. 250 en iyi geliştiriciden 10'u tüm uygulamaların %25'ini satmış olup bu, tüm MQL5 Market cirosunun %67'sini oluşturmaktadır. Bu kişilerin satış deneyimleri diğer geliştiriciler için ilgi çekici olabilir. Bu nedenle, en iyi satıcılarla iletişime geçip başarı öykülerini anlatacağız (örneğin, Jeremy Scott hakkındaki makaleye bakınız).

2013'ün ilk çeyreği, ürünlerini satarak ciddi kazançlar elde etmeyi başaran bazı MQL5 Market satıcıları için oldukça başarılı geçti. Bu nedenle, popüler ürünleri yayınlayın, bunları tanıtın ve müşterilerinizle etkileşimde bulunmayı unutmayın.

Güzel bir trend ve başarılı alım satım işlemleri yapın!


MQL5 Market'a gidin



Son yorumlar | Tartışmaya git (20)
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 Nis 2013 saat 09:24
Vladon:

Neden filme alalım? :-)

Çekmenize gerek yok. herkes bu kadar aptal değil. okuyan - deneyen - ve satın alan yeterli insanlar var. bu yüzden sorun değil. ;-)

Soru farklı - soruları nerede cevaplayacağınız - örneğin incelemelerde sorulursa? cevaplamak için bir düğme yok.

incelemelerin sizin için de yeterli olmayacağını çok iyi biliyorsunuz -- çünkü o zaman "Aynı şeyi cevaplamaktan yoruldum.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 3 Nis 2013 saat 09:27
abolk:

yeterince geri bildirim alamayacağınızı fark edersiniz -- çünkü o zaman "Aynı şeyleri cevaplamaktan bıktım.

Sakin olun. Bir incelemede ya da bir başlıkta cevap vermek benim için yeterli.
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 3 Nis 2013 saat 20:09

Tebrikler! Herkes iyi çalışmaya devam etsin!

:)

david mackay
david mackay | 20 Kas 2013 saat 18:25

MT5'in ve bu sitenin her hafta geliştiğini görmek harika.


Tüm bu makaleler MT5'i süper güçlü bir ticaret yazılımı olarak göstermeye başlıyor.


Tebrikler!!!


daveM

Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 14 Mar 2014 saat 20:29
Peki ya tabelaların satışına ilişkin istatistikler?
