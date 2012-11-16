Изменяем параметры эксперта с пользовательской панели "на лету"

Содержание

Введение

1. Рассматриваемые вопросы

2. Структура эксперта

3. Взаимодействие с пользовательской панелью

Заключение





Введение

При создании сложных экспертов внешних параметров может быть очень много. И довольно часто бывает так, что нужно изменить настройки вручную, а так как список большой, то быстро это не получается. Можно, конечно, заранее сохранять готовые сеты, но всё-таки это не совсем то, что хотелось бы в некоторых случаях. И как всегда на помощь приходит MQL5.

Попробуем создать пользовательскую панель, на которой можно будет изменять параметры эксперта "на лету" во время торговли. Это может быть актуальным для тех, кто торгует в ручном или полуавтоматическом режиме. Параметры будут записываться в файл при изменении, а эксперт затем будет читать их из файла для отображения на панели.





1. Рассматриваемые вопросы

В качестве примера создадим простого эксперта, который открывает позицию по направлению индикатора JMA. Эксперт будет работать по сформировавшимся барам на текущем символе и таймфрейме. Во внешних параметрах будут такие опции, как период индикатора (Indicator Period), Stop Loss, Take Profit, переворот уже открытой позиции по противоположному сигналу индикатора (Reverse) и объём позиции (Lot). Для примера этого будет вполне достаточно.

Добавим ещё два дополнительных параметра, с помощью которых можно открыть/убрать панель (On/Off Info Panel) и включить/отключить режим изменения настроек эксперта (Setting "On The Fly"). Дополнительные опции при большом количестве параметров всегда удобнее размещать в самом верху или в конце списка, чтобы иметь к ним быстрый доступ.





Рис. 1. Инфо-панель с параметрами эксперта

По умолчанию, изменение настроек "на лету" отключено. Включив этот режим в первый раз, эксперт создаст файл, в который запишет текущие параметры эксперта. То же самое будет, если файл был случайно удалён. Эксперт обнаружит это и снова создаст файл. При отключенном режиме изменения настроек эксперт будет опираться на внешние параметры.

Если же этот режим включен, то эксперт будет читать параметры из файла. Также при включенном режиме, нажимая на тот или иной параметр на информационной панели, будет открываться диалоговое окно, в котором можно выбрать нужный вариант или ввести новое значение. После выбора нового значения данные в файле будут обновляться.





2. Структура эксперта

Хоть это и небольшая программа, и все функции можно было бы уместить в одном файле, всё-таки намного удобнее ориентироваться в проекте, когда всё разложено по своим местам. Поэтому, изначально функции лучше распределять по типу в разных файлах и подключать их к основному. На рисунке ниже показано как эксперт OnTheFly и все подключенные файлы располагаются в общей папке проекта. Подключенные файлы находятся в отдельной папке (Include).

Рис. 2. Файлы проекта в навигаторе редактора MetaEditor

Когда подключаемые файлы находятся в одной папке с основным, в коде это выглядит так:

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Более подробную информацию по подключению файлов можно посмотреть в Справке по MQL5.

Нам понадобятся глобальные переменные - копии внешних параметров - которым в зависимости от того, в каком режиме находится эксперт, будут присваиваться значения либо из внешних параметров, либо из файла. Именно эти переменные фигурируют во всём коде программы. Например, в отображении значений на информационной панели, в торговых функциях и т.д.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Как и во всех экспертах, будут основные функции OnInit, OnTick и OnDeinit. Также будет функция OnTimer. В ней каждую секунду будет производиться проверка существования файла с параметрами и его восстановление, если его случайно удалили. Поскольку нам нужно взаимодействие с пользовательской панелью, то будет ещё функция OnChartEvent. Эту функцию и некоторые другие связанные с ней функции я поместил в отдельный файл (!OnChartEvent.mqh).

Основной код главного файла:

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

В главном файле я также оставил ещё некоторые функции:

Функция GetIndicatorsHandles – получает хэндл индикатора.

– получает хэндл индикатора. Функция NewBar – определяет событие наступления нового бара.

– определяет событие наступления нового бара. Функция SetParameters – устанавливает параметры в зависимости от установленного режима.

– устанавливает параметры в зависимости от установленного режима. Функция iZeroMemory – обнуляет некоторые переменные и массивы.

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

Код этих функций можно посмотреть в приложенных к статье файлах. Здесь рассмотрим только функцию SetParameters (пояснительные комментарии в коде):

Код функции SetParameters прост и понятен. Рассмотрим подробнее функцию WriteReadParameters. Всё довольно просто - сначала проверяется, есть ли файл с параметрами. Если файл есть, то с помощью функции GetValuesParamsFromFile читаем файл и заносим значения параметров в массив. Если же файла нет, то он создаётся, и в него записываются текущие внешние параметры.

Ниже представлен код, который выполняет вышеописанные действия с ещё более подробными комментариями:

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szArrIP; i++) { FileWrite (hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "Создан файл с параметрами эксперта " +NAME_EXPERT+ "." ); } } FileClose (hFl); }

Функции WriteReadParameters и GetValuesParamsFromFile находятся в файле FILE_OPERATIONS.mqh.

Некоторые функции уже были описаны в моей предыдущей статье Как подготовить котировки MetaTrader 5 для других программ, поэтому не будем останавливаться на них. С торговыми функциями тоже не должно возникнуть вопросов, так как они очень просты и испещрены подробными комментариями в коде. А вот на чём мы остановимся более подробно, так это на главной теме статьи.





3. Взаимодействие с пользовательской панелью

В файле !OnChartEvent.mqh расположены функции для взаимодействия с пользовательской панелью. В самом начале на глобальном уровне объявлены переменные и массивы, которые используются во многих функциях:

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

Далее следует главная функция, в которой обрабатываются события. В этом примере нам понадобится обрабатывать два:

Событие CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – нажатие левой кнопкой мыши на графическом объекте.

– нажатие левой кнопкой мыши на графическом объекте. Событие CHARTEVENT_OBJECT_EDIT – окончание редактирования текста в графическом объекте Edit.

С остальными событиями в языке MQL5 можно ознакомиться в Справке.

Вначале установим проверку для обработки событий только в реальном времени и если включена опция изменения параметров на лету (SettingOnTheFly). Обработку событий поместим в отдельные функции: ChartEvent_ObjectClick и ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

При нажатии на объекте, который относится именно к списку, на информационной панели будет открываться диалоговое окно, на котором можно выбрать другой вариант значения или ввести новое значение в поле ввода.





Рис. 3. Диалоговое окно для изменения значения выбранного параметра

Разберём подробнее, как это всё происходит. При нажатии на графическом объекте программа заходит сначала в функцию ChartEvent_ObjectClick. Проверяет по идентификатору события, действительно ли это было нажатие по графическому объекту.

Если нужно, чтобы диалоговое окно открывалось по центру графика, нужно получить размеры графика. Это можно выяснить, указав в функции ChartGetInteger свойства CHART_WIDTH_IN_PIXELS и CHART_HEIGHT_IN_PIXELS. Далее осуществляется переход в функцию DialogWindowInfoPanel. Со всеми свойствами графика можно ознакомиться в Справке.

Ниже представлен код вышеописанных действий:

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

В функции DialogWindowInfoPanel сначала проверяем, открыто ли диалоговое окно в текущий момент. Если окна нет, то с помощью функции GetNumberClickedObjIP производится проверка, было ли это нажатие по объекту из списка на информационной панели. Если это объект из списка, то функция вернёт номер элемента в массиве объектов. Затем в функции InitArraysAndDefault по номеру определяет размер массива списка в диалоговом окне и значения по умолчанию. Если всё проходит успешно, то диалоговое окно открывается.

Если в начале функции DialogWindowInfoPanel оказывается, что диалоговое окно уже открыто, то программа будет проверять, был ли произведён клик по объекту в диалоговом окне. Например, в диалоговом окне при открытии будет выделена та строка в списке, значение которой сейчас на панели. Если нажать на другой вариант в списке, то программа перейдёт к функции SelectionOptionInDialogWindow, которая выделяет нажатый вариант в списке диалогового окна.

Если же произвести нажатие по уже выделенной строке в списке, то, если этот объект определён как редактируемый, появится поле ввода, нажав на которое можно ввести новое значение. За установку поля ввода отвечает функция SetEditObjInDialogWindow.

И, наконец, если было нажатие на кнопке Apply, то производится проверка, было ли изменено значение. Если да, то новое значение появляется на панели и записывается в файл.

Ниже можно ознакомиться с кодом основной функции диалогового окна:

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Каждый раз после ввода нового значения в поле ввода генерируется событие CHARTEVENT_OBJECT_EDIT, и программа заходит в функцию ChartEvent_ObjectEndEdit. Если было изменено значение из диалогового окна, то запоминаем введённое значение, проверяем значение на корректность и присваиваем его объекту в списке. Подробнее можно посмотреть в коде ниже:

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

На видео ниже продемонстрирована работа эксперта:









Заключение

В архиве в конце статьи можно скачать все необходимые файлы для изучения.

Надеюсь, что эта статья поможет быстро разобраться на простых примерах со многими вопросами всем, кто начинает осваивать MQL5. В представленном примере я намеренно не поставил некоторые проверки в коде.

Например, если в тот момент, когда диалоговое окно открыто, изменить высоту/ширину графика, то положение диалогового окна не восстановится по центру. А если ещё после этого выбрать в списке другой вариант, то объект, который служит для выделения строки, будет заметно смещён. Пусть это будет домашним заданием. Практика в программировании тоже нужна. И чем её больше, тем лучше.

Успехов!