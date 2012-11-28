Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 28.11.2012.

"Кто испытывает трудности с программированием и не смог принять участие в нынешнем Чемпионате, я могу сказать только одно - со временем все становится намного проще", - заявил Хуан Пабло Алонсо Эскобар (JPAlonso), герой нашего сегодняшнего интервью. Начиная с третьей недели, его торговый робот занимает лидирующую позицию на Automated Trading Championship 2012, привлекая к себе внимание общественности и вызывая бурное обсуждение.

Здравствуйте Хуан. Расскажите нам немного о себе и о своем опыте торговли.

Я родом из Мексики, получил степень бакалавра в Канаде, в настоящее время проживаю в США. Несколько лет я работал трейдером на канадскую проп-компанию, где я разрабатывал системы автоматического и полуавтоматического анализа и торговли. Сейчас я заканчиваю обучение в Нью-йоркском колледже им. Баруха по программе "Финансовый инжиниринг". После получения диплома я планирую продолжить работу в области алгоритмического трейдинга.

Нам известно, что с 2007 года вы участвовали в Чемпионатах по автоматической торговле 5 раз. И с каждым годом ваш результат становился лучше, начиная с 520 места в 2007 и заканчивая (пока что) первым в этом году. Отражает ли улучшение в турнирных таблицах ваш успех как разработчика?

Когда я готовился к участию в моем первом Чемпионате, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы получить не то чтобы прибыльный, а хотя бы работающий советник. Теперь, когда с техническими деталями реализации дело обстоит намного проще, я могу сконцентрироваться непосредственно на алгоритмах, усиливая их прибыльность и отказоустойчивость. Всем тем, кто испытывает трудности с программированием и кто не смог принять участие в нынешнем Чемпионате, я могу сказать только одно - со временем все становится намного проще.

В описании вашего советника сказано "Оптимизированный контр-трендовый эксперт" ("An optimized counter trend expert"). В чем заключается контр-трендовость? Как советник определяет тренд?

Я использую несколько технических индикаторов для определения момента, когда краткосрочный тренд исчерпывает себя, а затем вхожу в рынок в противоположном направлении. Поиск нужных индикаторов для такой модели было настоящим испытанием.

По какому критерию вы оптимизировали свой советник?

Я провел статистический анализ и тестирование на исторических данных, чтобы найти оптимальную комбинацию технических факторов и риска, которая даст максимальные шансы на победу в соревновании. Я готовился очень старательно, но я знаю, что в Чемпионате участвует много талантливых разработчиков, и любое благоприятное для некоторых из них движение рынка может радикально поменять расстановку сил.

Какой рынок не понравится вашему советнику? Например, вдруг евро пойдет вверх как в 2009 году.

Моя торговая система контр-трендовая, поэтому тренды нежелательны. Высокая волатильность и нестабильные тренды приемлемы, но рынки с устойчивыми тенденциями могут стать губительными. В долгосрочной перспективе не обязательно все так опасно, однако даже за один месяц соревнования результаты могут ощутимо исказиться.

Расскажите нам о своем опыте в проп-трейдинге. Насколько это пересекается с программированием советников?

Мое первое участие в Automated Trading Championship 2007 вдохновило меня заняться алгоритмическим трейдингом профессионально. Навыки торговли и программирования, полученные при подготовке к Чемпионатам, оказались очень полезны для моей профессиональной деятельности.

Почему вы так долго молчали и не отвечали на сообщения в своем профиле участника?

Во всем виноваты выборы и ураган. А если серьезно, то я хранил молчание до тех пор, пока не увидел более-менее стабильные результаты. Мы добрались до середины соревнования, так что я считаю самое время показать себя.

Ваш эксперт торгует по принципу Stop & Reverse. При этом он может закрыть убыточную длинную позицию и тут же зайти в рынок в том же направлении - это случайность или запланированное поведение?

Это не случайность. Эксперт заходит не обязательно в том же направлении. Когда я оптимизировал и готовил советника к Чемпионату, я постарался максимально упростить его и сделать торговлю намного более агрессивной, чем обычно. Исходный советник, на основе которого я написал текущий вариант, имел более гибкую систему управления целевыми уровнями и был очень избирательным при открытии позиций. Он вел себя стабильно и устойчиво, но у него не было никаких шансов на победу в соревновании.

Финальная версия использует тот же алгоритм поиска направления входа, но довольно либерально относится к открытию позиций. Если первоначальный вариант после закрытия позиции ждал благоприятного момента для сделки с высокой доходностью перед возвращением в рынок, то оптимизированная версия уже может совершать сделки со средней доходностью. Поэтому со стороны может показаться, что программа выставляет ордера часто и агрессивно.

К сожалению, та часть алгоритма, которая сделала советник таким прибыльным, ведет себя рискованно в последние недели соревнования. Активное выставление ордеров означает, что амплитуда колебаний на счете может принимать экстремально высокое значение, в среднем до 10 000 за день.

Если принять во внимание волатильность советника и ожидаемые результаты других участников (на основе статистики предыдущих Чемпионатов), даже несмотря на то, что мой советник лидирует с отрывом в более чем 30 000 долларов, у него всего около 50% вероятности выиграть соревнование, 15% - прийти к финишу на втором или третьем месте, 25% - остаться где-нибудь в первой десятке, 10% - вылететь из списка лидеров. Чемпионат пока еще идет, и я очень внимательно смотрю за результатами.

Вы используете Стоп Лосс и Тейк Профит, жестко заданные от цен открытия?

Как я упоминал ранее, я использую предопределенные целевые уровни, найденные в ходе статистического анализа и оптимизации. Стоп Лосс и Тейк Профит были подобраны так, чтобы дать максимизировать ожидаемую прибыль по контр-трендовой стратегии. Принимая в расчет ожидаемую волатильность EURUSD, Тейк Профиты устанавливаются в пределах краткосрочного разворота тренда.

Почему все-таки выбрана пара EURUSD? К ней лучше применим технический анализ?

Я выбрал EURUSD, потому что я неплохо понимаю характер ее волатильности и мне комфортнее с ней работать. Мне приходилось иметь дело со многими парами, и я не считаю, что евродоллар каким либо образом лучше подходит к тем инструментам технического анализа, которые я использую. Вопрос не в том, почему использовал EURUSD, а в том, почему нет.

Что такое технический анализ в вашем понимании, можно ли им пользоваться?

Техническим анализом, как инструментом прогнозирования будущего по истории изменения цен, безусловно, можно пользоваться пока вы осознаете его ограничения. Положительный сигнал, основанный на анализе исторических данных, не означает, что рынок пойдет в нужном вам направлении. Он всего лишь означает положительное математическое ожидание прибыли, при условии, что распределение прибылей последовательно во времени.

Есть ли валютные пары, схожие по поведению с EURUSD? Если да, то почему вы не сделали мультивалютный эксперт?

У многих валютных пар такое же или, по крайней мере, схожее кратковременное поведение, которое можно проанализировать и строить на его основе свою торговлю по одним и тем же индикаторам. Большинство инструментов, использованных в моем советнике, можно применять к другим валютным парам после небольшой доработки. Я решил остановиться на одной паре, т.к. ее можно лучше оптимизировать для соревнования.

Что вы думаете о мультивалютных советниках?

Я уверен, что это очень перспективное направление и в нем есть много возможностей для получения прибыли - их нужно только найти. Безусловно, можно построить очень интересные системы на основе мультивалютной торговли, но новичкам я все же рекомендую сначала хорошо изучить механику торговли на одной паре.

Нужен ли опыт ручной торговли для достижения понимания рынка?

Такой опыт не обязателен, но очень рекомендуется. Я открыл свой первый реальный счет на Форексе, где торговал вручную перед моим первым Чемпионатом. И это был очень ценный опыт в плане обучения. Ручная торговля дает вам лучшее понимание того, как именно работает рынок. Это знание затем уже можно применять к средствам автоматизации.

Могут ли роботы вытеснить живых трейдеров с рынка?

Торговые роботы не вытеснят людей полностью, но они в значительной мере снижают (и будут продолжать снижать) долю трейдеров, необходимую для поддержания эффективного рынка. Вне зависимости от того, насколько они быстры и логичны, роботы программируются и контролируются людьми, поэтому они также восприимчивы к человеческим эмоциям, страху или жадности.

Живые трейдеры все-таки необходимы для изучения данных, обновления инструкций для автоматизированных торговых программ и для контроля их поведения. Профессия трейдера не исчезнет полностью, но она непременно станет более специализированной.

Как можно зарабатывать с помощью торговых роботов на рынке? Можно ли их оставить одних на несколько месяцев и уехать отдыхать на море?

Я убежден, что нужно проводить регулярный мониторинг и переоценку деятельности торговых роботов. Советника нужно проверять, по крайней мере, несколько раз в день. При этом нужно обязательно настроить систему оповещения о важных событиях (по электронной почте или СМС). Например, это может быть достижение целевых уровней или изменение рыночных условий. В любом случае, главное преимущество торговых роботов заключается в том, что вам больше не нужно сидеть у экрана монитора по 12 часов, как это бывает при торговле вручную.

Какие знания необходимы для создания торгового робота?

Очень важны навыки программирования и технического анализа. Все это можно почерпнуть из книг, онлайн ресурсов и непосредственной практики. Если вы влюблены в трейдинг и готовы уделять ему достаточное количество времени, вы обязательно напишете своего торгового робота.

Что наиболее полезно в трейдинге - математика или психология?

Математика важнее при анализе и проектировании стратегии. Психология выходит на передний план на стадии реализации и исполнения. Вам нужна рабочая система, но вам также необходимо принимать взвешенные решения, когда вы видите убытки и прибыль.

Вы готовы торговать вручную?

Все зависит от ситуации. Мне нравится торговать вручную. Иногда это даже полезнее, когда имеешь дело с необычными рыночными ситуациями, а также во время новостей. Куда увлекательнее отдавать торговые приказы, щелкая мышью или нажимая кнопки на клавиатуре. Но такое увлечение приводит к большей эмоциональной вовлеченности и, как следствие, к большей вероятности совершения ошибок.

Автоматическая торговля, как известно, полная противоположность дискреционному трейдингу. Когда сделка должна быть выполнена по четко заданной цене и в нужное время при заданных условиях - алгоритмическому трейдингу нет равных.

Что можно автоматизировать в торговле, а что нет?

Систему, которая принимает на вход только числовые данные (технический анализ) для принятия торговых решений, можно автоматизировать. А вот систему, которая также принимает текст и прочую визуальную информацию, автоматизировать нельзя. Некоторые трейдеры с переменным успехом пытаются создавать системы, которые анализируют новости и отчеты. Но пока мы все еще очень далеки от систем с полноценным искусственным интеллектом.

На каких принципах построен ваш эксперт (скользящие средние, осциллятор и так далее)?

Как многие уже догадались, я использую несколько скользящих средних, но есть также и другие факторы для принятия решений. Если в этот раз я одержу победу, я расскажу о своей системе более подробно.

Что ж, желаем вам успеха на Automated Trading Championship 2012 и благодарим за интервью.