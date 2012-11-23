MetaTrader 4 на Linux
В этой статье расскажем, как одной командой установить MetaTrader 4 в популярных версиях Linux — Ubuntu и Debian. Эти системы широко используются как крупными компаниями для серверного оборудования, так и обычными трейдерами.
Установка платформы одной командой
Для работы MetaTrader 4 на Linux используется Wine. Это свободно распространяемое программное обеспечение, позволяющее пользователям Unix-подобных систем запускать приложения, разработанные для использования в системах Microsoft Windows.
Мы максимально упростили процедуру установки и подготовили специальный скрипт. Он автоматически определит версию вашей системы и в зависимости от нее скачает и установит нужный дистрибутив Wine. После этого он загрузит и запустит установщик платформы.
Для запуска установки откройте командную строку (Terminal) и введите в ней одну команду:
Для Ubuntu:
Для Debian:
Эта команда скачивает готовый скрипт, делает его исполняемым и запускает. Вам потребуется только ввести пароль своей учетной записи, чтобы разрешить установку.
Если в процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko) согласитесь — они нужны для работы платформы. Далее запустится установщик MetaTrader 4. Пройдите стандартные шаги — и платформа готова для работы.
Своевременно устанавливайте обновления
Настоятельно рекомендуется всегда использовать последнюю версию операционной системы и Wine. Своевременное обновление обеспечит наибольшую стабильность работы торговой платформы.
Для обновления Wine откройте командную строку и введите:
Дополнительная информация доступна на официальном сайте Wine.
Каталог данных MetaTrader 4
Для устанавливаемых программ Wine создает виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных терминала при установке по умолчанию находится по следующему пути:
Пользуйтесь MetaTrader 4 в Linux — все функции платформы доступны, а установка выполняется одной строкой.
