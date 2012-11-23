MetaTrader 4 / Примеры
В этой статье расскажем, как одной командой установить MetaTrader 4 в популярных версиях Linux — Ubuntu и Debian. Эти системы широко используются как крупными компаниями для серверного оборудования, так и обычными трейдерами.


Установка платформы одной командой

Для работы MetaTrader 4 на Linux используется Wine. Это свободно распространяемое программное обеспечение, позволяющее пользователям Unix-подобных систем запускать приложения, разработанные для использования в системах Microsoft Windows.

Мы максимально упростили процедуру установки и подготовили специальный скрипт. Он автоматически определит версию вашей системы и в зависимости от нее скачает и установит нужный дистрибутив Wine. После этого он загрузит и запустит установщик платформы.

Для запуска установки откройте командную строку (Terminal) и введите в ней одну команду:

Для Ubuntu:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Для Debian:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Эта команда скачивает готовый скрипт, делает его исполняемым и запускает. Вам потребуется только ввести пароль своей учетной записи, чтобы разрешить установку.

Установка Wine и MetaTrader 4 одной командой


Если в процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko) согласитесь — они нужны для работы платформы. Далее запустится установщик MetaTrader 4. Пройдите стандартные шаги — и платформа готова для работы.

Платформа MetaTrader 4 готова к использованию на Linux


Своевременно устанавливайте обновления

Настоятельно рекомендуется всегда использовать последнюю версию операционной системы и Wine. Своевременное обновление обеспечит наибольшую стабильность работы торговой платформы.

Для обновления Wine откройте командную строку и введите:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Дополнительная информация доступна на официальном сайте Wine.


Каталог данных MetaTrader 4

Для устанавливаемых программ Wine создает виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных терминала при установке по умолчанию находится по следующему пути:

Домашняя папка\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


Пользуйтесь MetaTrader 4 в Linux — все функции платформы доступны, а установка выполняется одной строкой.

abdukharim
abdukharim | 10 сент. 2018 в 16:03
При загрузке самого Wine случилась беда. терминал пишет : "E: Не удалось найти пакет winehq-stable" кто то сталкивался с подобным? как можно еще загрузить? и так же не открывается установщик, идет почему то через менеджер архивов и там вылазит ошибка. 
tayron767
tayron767 | 25 окт. 2018 в 14:37
кто подскажет ОС: Linux линии фибоначчи и zigzag  настраивается как на windows 7
StepTrader
StepTrader | 10 февр. 2023 в 13:34
Огромное спасибо за то, что облегчили задачу установки на Линукс. Даже не забыли все необходимые шрифты установить. Вы очень облегчили мне жизнь.
diaevd
diaevd | 26 мар. 2025 в 18:10

Крайная версия перестала работать начиная wine 10.4 - терминал считает, что запущен дебагер. При откате на 10.3 - работает, так что вы явно что-то с "защитой" перемудрили.


Volodymyr Vykovych
Volodymyr Vykovych | 7 июл. 2025 в 20:56
Everything worked! And here: 
A debugger has been found running in your
system
Please, unload it from memory and restart your
program.
Bravo!
Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012) Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012)
"Кто испытывает трудности с программированием и не смог принять участие в нынешнем Чемпионате, я могу сказать только одно - со временем все становится намного проще", - заявил Хуан Пабло Алонсо Эскобар (JPAlonso), герой нашего сегодняшнего интервью.
Изменяем параметры эксперта с пользовательской панели "на лету" Изменяем параметры эксперта с пользовательской панели "на лету"
В этой статье приводится небольшой пример реализации эксперта, для которого можно изменять параметры с пользовательской панели. Изменяя параметры "на лету", эксперт записывает значения с информационной панели в файл, а затем читает их из файла для отображения на панели. Статья может быть актуальной для тех, кто торгует в ручном или полуавтоматическом режиме.
Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Хотите раздавать свои торговые сигналы и получать за это деньги? Зарегистрируйтесь на сайте MQL5.com в качестве продавца, укажите свой торговый счет и предложите трейдерам подписку на копирование ваших сделок.
Как протестировать торгового робота перед покупкой Как протестировать торгового робота перед покупкой
Покупка торгового робота в MQL5 Маркете имеет одно большое преимущество перед всеми другими подобными предложениями - вы можете устроить комплексную проверку предлагаемой автоматической системы прямо в терминале MetaTrader 5. Каждый советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегий, чтобы получить о нем максимально полное представление.