Spontane Änderung der Expert-Advisor-Parameter vom Bedienfeld aus

Einleitung

1. Behandelte Themen

2. Struktur des Expert Advisors

3. Interaktion mit dem Bedienfeld

Fazit





Bei der Erstellung eines Expert Advisors kann die Anzahl externer Parameter sehr groß sein. Die Einstellungen müssen oft manuell geändert werden, was den gesamten Prozess aufgrund der vielen Parameter zeitaufwendig macht. Es ist natürlich möglich, Einstellungen im Vorhinein vorzubereiten und sie zu speichern, aber das ist in manchen Fällen möglicherweise nicht das Richtige. In solchen Fällen ist MQL5 sehr praktisch.

Erstellen wir also ein Bedienfeld, das es uns erlaubt, die Parameter eines Expert Advisors spontan zu ändern. Das ist für Benutzer interessant, die manuell oder semi-automatisch handeln wollen. Nach jeder Änderung werden die Parameter in eine Datei geschrieben, von der aus sie dann vom Expert Advisor gelesen werden, um dann auf dem Bedienfeld angezeigt zu werden.





Zu Demonstrationszwecken werden wir einen einfachen Expert Advisor erstellen, der eine Position im Verzeichnis des JMA-Indikators öffnet. Der Expert Advisor wird an fertiggestellten Balken des aktuellen Symbols und Zeitrahmens arbeiten. Externe Parameter sind Indicator Period, Stop Loss, Take Profit, Reverse und Lot. Diese Optionen sind für unser Beispiel ausreichend.

Fügen wir zwei zusätzliche Parameter hinzu, um das Feld an- und auszuschalten (On/Off Info Panel) und die Parametereinstellungen der Expert-Advisor zu aktivieren/deaktivieren ("On The Fly" Setting). Bei einer großen Anzahl an Parametern ist es immer einfacher, zusätzliche Optionen am Anfang oder Ende der Liste anzubringen, um einen einfachen und schnellen Zugriff zu garantieren.

Abb. 1. Bedienfeld mit Parametern des Expert Advisors

Spontane Einstellungen sind standardmäßig deaktiviert. Bei der ersten Aktivierung dieser Einstellung erstellt der Expert Advisor eine Datei, um alle aktuellen Parameter zu speichern. Das gleiche trifft zu, wenn die Datei versehentlich gelöscht wird. Der Expert Advisor erkennt, dass etwas gelöscht wurde und stellt die Datei wieder her. Wenn die spontane Einstellung deaktiviert ist, wird der Expert Advisor von externen Parametern gesteuert.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Expert Advisor die Parameter der Datei lesen und Sie können entweder den gewünschten Wert auswählen, indem Sie auf einen beliebigen Parameter des Bedienfelds klicken, oder einen neuen Wert im Pop-Up-Fenster eingeben. Die Daten in der Datei werden mit jeder neuen Auswahl eines Wertes aktualisiert.





Obwohl das Programm klein ist und alle Funktionen leicht in eine Datei passen, ist es immer noch einfacher, die Projektinformationen zu managen, wenn diese richtig kategorisiert sind. Daher ist es am besten, die Funktionen nach Typen zu kategorisieren und sie von Anfang an in verschiedenen Dateien zu speichern, um sie später in die Stammdatei aufzunehmen. Die untere Abbildung zeigt einen gemeinsamen Projektordner mit dem Spontanen Expert Advisor und allen "Include"-Dateien. Die "Include"-Dateien werden in einem separaten Ordner gespeichert (Include).





Abb. 2. Projektdateien im Navigationsfenster des MetaEditor

Wenn die "Include"-Dateien im gleichen Ordner sind wie die Stammdatei lautet der Code wie folgt:

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Weitere Informationen über die Inklusion von Dateien können im Nachschlagewerk MQL5 gefunden werden.

Wir brauchen globale Variablen - Kopien von externen Parametern. Ihre Werte werden entweder von externen Parametern zugeteilt, oder von der Datei, je nach Einstellung des Expert Advisors. Diese Variablen werden im gesamten Programm-Code benutzt, zum Beispiel bei der Darstellung von Werten im Bedienfeld, bei Handelsfunktionen, etc.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Wie bei allen anderen Expert Advisors haben wir folgende Hauptfunktionen: OnInit, OnTick und OnDeinit. Und es gibt auch die OnTimer-Funktion. Jede Sekunde wird sie die Existenz der Parameter-Datei kontrollieren und wiederherstellen, falls sie versehentlich gelöscht wurde. Da wir mit dem Bedienfeld arbeiten müssen, verwenden wir auch die OnChartEvent-Funktion. Diese Funktion wird mit anderen verwandten Funktionen in eine separate Datei gespeichert (!OnChartEvent.mqh).

Der Kern-Code der Stammdatei lautet folgendermaßen:

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

Ich habe auch ein paar weitere Funktionen in die Stammdatei eingearbeitet.

GetIndicatorsHandles – holt den Indikator-Identifikator.

– holt den Indikator-Identifikator. NewBar – bestimmt das Ereignis "Neuer Balken".

– bestimmt das Ereignis "Neuer Balken". SetParameters – stellt Parameter je nach Modus ein.

– stellt Parameter je nach Modus ein. iZeroMemory – stellt einige Variablen und Arrays auf Null

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

Der Quellcode für diese Funktionen ist in den an diesen Artikel angehängten Dateien zu finden. Wir werden hier nur die Funktion "SetParameters" bewerten (erklärende Kommentare stehen im Code zur Verfügung):

Der Quellcode der Funktion "SetParameters" ist einfach. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktion "WriteReadParameters". Alles ist ziemlich einfach hier. Als erstes kontrollieren wir, ob die Datei mit Parametern existiert. Wenn dem so ist, lesen wir die Datei und schreiben Parameterwerte auf einen Array mit der Funktion "GetValuesParamsFromFile". Wenn die Datei noch nicht existiert, wird sie mit aktuellen externen Parametern erstellt.

Unten ist der Code mit detaillierten Kommentaren für die Implementierung der oben beschriebenen Ereignisse:

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szArrIP; i++) { FileWrite (hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "File with parameters of the " +NAME_EXPERT+ " Expert Advisor created successfully." ); } } FileClose (hFl); }

Die Funktionen "WriteReadParameters" und "GetValuesParamsFromFile" sind in der Datei FILE_OPERATIONS.mqh.

Einige der Funktionen wurden bereits in meinem vorigen Artikel, "Wie erstelle ich MetaTrader5-Angebote für andere Applikationen", beschrieben und werden daher hier nicht noch einmal erwähnt. Sie sollten keinerlei Schwierigkeiten mit den Handelsfunktionen haben, da diese sehr einfach und gut dokumentiert sind. Wir befassen uns nun mit dem Hauptthema des Artikels.





Die Datei "!OnChartEvent.mqh" enthält Funktionen für Interaktionen mit dem Bedienfeld. Variablen und Arrays, die in vielen Funktionen verwendet werden, werden im globalen Umfang gleich am Anfang festgestellt.

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

Danach folgt die Hauptfunktion, die Ereignisse identifiziert. In unserem Beispiel müssen wir zwei Ereignisse identifizieren:

Das Ereignis CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – linker Mausklick auf das graphische Objekt.

– linker Mausklick auf das graphische Objekt. Das Ereignis CHARTEVENT_OBJECT_EDIT – Ende der Textbearbeitung im graphischen Objekt "Bearbeitung".

Lesen Sie mehr über weitere MQL5-Ereignisse im Nachschlagewerk MQL5.

Setzen wir zuerst eine Kontrolle für die Identifikation von Ereignissen in Echtzeit fest, unter der Bedingung, dass Spontane Einstellungen aktiviert sind (SettingOnTheFly). Die Identifikation von Ereignissen wird von separaten Funktionen ausgeführt: ChartEvent_ObjectClick und ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

Wenn Sie auf das zu der Liste gehörende Objekt klicken, wird ein Dialogfenster auf dem Infofeld auftauchen, mit dem Sie weitere Werte auswählen oder einen neuen Wert in das Input-Feld eingeben können.

Abb. 3. Dialogfenster für Wertänderungen der ausgewählten Parameter

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionsweise. Wenn ein graphisches Objekt angeklickt wurde, verwendet das Programm zuerst die Funktion ChartEvent_ObjectClick um mit dem Ereignis-Identifikator zu kontrollieren, ob tatsächlich auf ein graphisches Objekt geklickt wurde.

Wenn Sie wollen, dass sich das Dialogfenster in der Mitte des Diagramms öffnet, müssen Sie die Diargammgröße kennen. Diese bekommen Sie, indem Sie die Eigenschaften "Diagrammbreite in Pixeln" (CHART_WIDTH_IN_PIXELS) und "Diagrammhöhe in Pixeln" (CHART_HEIGHT_IN_PIXELS) in die Funktion ChartGetInteger eingeben. Das Programm schaltet dann um zu DialogWindowInfoPanel. Im Nachschlagewerk MQL5 können Sie sich mit allen Diagrammeigenschaften vertraut machen.

Unten ist der Code für die Implementierung der obigen Aktionen:

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

Mit der Funktion DialogWindowInfoPanel kontrollieren wir zuerst, ob das Dialogfenster gerade offen ist. Wenn das Fenster nicht gefunden wurde, kontrolliert die Funktion GetNumberClickedObjIP ob der Klick in Bezug zu einem Objekt der Liste des Infofeldes war. Wenn das angeklickte Objekt das Objekt von der Liste ist, wird die Funktion die relevante Elementnummer des Array der Objekte zurückgeben. Mit dieser Nummer bestimmt die Funktion InitArraysAndDefault schließlich die Größe der Liste im Dialogfenster und Standardwerte. Wenn alle Ereignisse erfolgreich waren, wird das Dialogfenster erscheinen.

Wenn die Funktion DialogWindowInfoPanel bestimmt, dass das Dialogfenster immer offen ist, wird das Programm überprüfen, ob ein Objekt im Dialogfenster angeklickt wurde. Zum Beispiel, nach dem Öffnen des Dialogfensters wird die Zeile, dessen Wert gerade in dem Feld angezeigt wird, als ausgewählt erscheinen. Wenn Sie eine weitere Option in der Liste auswählen, wird das Programm die Funktion SelectionOptionInDialogWindow ausführen, die die Dialogfensterliste auswählt.

Wenn Sie auf die Listenoption klicken, die gerade ausgewählt ist, wird das Objekt als ein Objekt identifiziert, das bearbeitet werden muss. Ein Eingabefeld wird erscheinen, damit ein neuer Wert eingegeben werden kann, wenn Sie auf das Feld klicken. Die Funktion SetEditObjInDialogWindow ist für die Einstellung des Eingabefeldes verantwortlich.

Und schließlich wird das Programm, wenn die Apply-Taste geklickt wurde, überprüfen, ob der Wert geändert wurde. Wenn dem so ist, wird der neue Wert auf dem Bedienfeld erscheinen und in die Datei geschrieben.

Der Code der Hauptfunktion des Dialogfensters ist unten gegeben:

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Jedes Mal wenn ein neuer Wert in das Inputfeld eingegeben wird, wird das Ereignis CHARTEVENT_OBJECT_EDIT erstellt und das Programm schaltet um zur Funktion ChartEvent_ObjectEndEdit. Wenn der Wert des Dialogfensters verändert wurde, wird der eingegebene Wert gespeichert, auf Richtigkeit überprüft und den Objekten in der Liste zugeteilt. Unten ist es detaillierter in Code geschrieben:

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

Der Expert Advisor in Action ist in diesem Video zu sehen:





Die komprimierten Dateien am Ende des Artikels können für nähere Betrachtung heruntergeladen werden.

Ich hoffe, dieser Artikel wird mit diesen einfachen Beispielen MQL5-Neulingen helfen, schnelle Antworten zu finden. Ich habe absichtlich einige Kontrollen der zur Verfügung gestellten Codeschnipsel ausgelassen.

Wenn Sie zum Beispiel die Diagrammhöhe oder -breite ändern, wenn das Dialogfenster offen ist, wird das Dialogfenster nicht automatisch in der Mitte sein. Und wenn Sie eine weitere Option von der Liste auswählen, wird das Objekt, mit dem die relevante Zeile ausgewählt wurde, erheblich verschoben. Dies ist die Hausaufgabe. Programmieren zu üben ist sehr wichtig, und je mehr man übt, desto besser wird man.

Viel Erfolg!