"Çalışma Sırasında" Kullanıcı Panelinden Uzman Danışman Parametrelerini Değiştirme

Karmaşık Uzman Danışmanlar geliştirirken, harici parametrelerin sayısı çok fazla olabilir. Ayarların da sık sık manuel olarak değiştirilmesi gerekir, bu da büyük bir parametreler listesini düşündüğümüzde tüm süreci çok zaman alıcı hale getirir. Elbette, setleri önceden hazırlayıp kaydedebilirsiniz, ancak bazı durumlarda gereken bu olmayabilir. MQL5'in her zaman olduğu gibi kullanışlı olduğu yer burasıdır.

Alım satım yaparken bir Uzman Danışmanın parametrelerini "çalışma sırasında" değiştirmemizi sağlayacak bir kullanıcı paneli oluşturmaya çalışalım. Bu, manuel veya yarı otomatik modda alım satım yapanların dikkatini çekebilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında, parametreler daha sonra panelde daha fazla görüntülenmek üzere bir dosyaya yazılacak ve Uzman Danışman tarafından okunacaktır.





Örnek olarak, JMA göstergesi yönünde bir pozisyon açan basit bir EA geliştireceğiz. Bu EA, mevcut sembol ve zaman aralığında tamamlanmış çubuklar üzerinde çalışacaktır. Harici parametreler Gösterge Dönemi, Zarar Durdur, Kâr Al, Ters ve Lotu içerecektir. Örneğimizde bu seçenekler gayet yeterli olacaktır.

Paneli açmak/kapatmak (Bilgi Panelini Aç/Kapat) ve Uzman Danışman parametre ayar modunu ("Çalışma Sırasında" Ayarı) etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için iki parametre daha ekleyelim. Parametre sayısı fazla olduğunda, ek seçenekleri listenin en başına veya sonuna yerleştirmek kolay ve hızlı erişim için her zaman daha uygundur.

Şekil 1. Uzman Danışman parametrelerine sahip Bilgi Paneli

"Çalışma Sırasında" ayar modu varsayılan olarak devre dışıdır. Bu modu ilk kez etkinleştirdiğinizde, Uzman Danışman, o anda sahip olduğu tüm parametreleri kaydetmek için bir dosya oluşturur. Dosya yanlışlıkla silinirse de aynısı olur. Uzman Danışman, silme işlemini algılayacak ve dosyayı yeniden oluşturacaktır. "Çalışma Sırasında" ayar modu devre dışı bırakıldığında, Uzman Danışman harici parametreler ile yönlendirilecektir.

Bu mod etkinleştirilirse, Uzman Danışman dosyadaki parametreleri okuyacak ve gerekli değeri bilgi panelindeki herhangi bir parametreye tıklayarak seçebilecek veya açılan iletişim penceresinde yeni bir değer girebileceksiniz. Dosya verileri her yeni değer seçildiğinde güncellenecektir.





Program küçük olmasına ve tüm fonksiyonlar tek bir dosyaya kolayca sığabilmesine rağmen, tüm proje bilgileri arasında gezinmek düzgün bir şekilde kategorize edildiğinde hala çok kolaydır. Bu nedenle, fonksiyonları türe göre kategorize etmek ve bunları ilk başta farklı dosyalarda tutarak daha sonra ana dosyaya eklemek en iyisidir. Aşağıdaki şekil, Çalışma Sırasında Uzman Danışman ile paylaşılan bir proje klasörünü ve tüm içerik dosyalarını göstermektedir. İçerik dosyaları ayrı bir klasöre (Include) yerleştirilir.





Şekil 2. MetaEditor'ın Navigatör penceresindeki proje dosyaları

Kod, içerik dosyaları ana dosyayla aynı klasörde olduğunda, aşağıdaki gibidir:

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Dosyaların nasıl ekleneceğine dair daha fazla bilgi MQL5 Referansı bölümünde bulunabilir.

Global değişkenlere - harici parametrelerin kopyalarına - ihtiyacımız olacaktır. Bunların değerleri, Uzman Danışmanın moduna göre harici parametrelerden veya dosyadan atanacaktır. Bu değişkenler tüm program kodu boyunca kullanılır: örneğin değerlerin bilgi panelinde görüntülenmesinde, alım satın fonksiyonlarında vb.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Diğer tüm Uzman Danışmanlarda olduğu gibi, ana fonksiyonlarımız olacak: OnInit, OnTick ve OnDeinit. Ayrıca OnTimer fonksiyonu olacak. Bu fonksiyon, parametre dosyasının varlığını her saniye kontrol edecek ve yanlışlıkla silinmesi durumunda bunu geri yükleyecektir. Kullanıcı paneli ile etkileşime geçmemiz gerektiği için, OnChartEvent fonksiyonu da kullanılacaktır. Bu fonksiyon, diğer ilgili fonksiyonlarla birlikte ayrı bir dosyaya (!OnChartEvent.mqh) yerleştirilmiştir.

Ana dosyanın çekirdek kodu aşağıdaki gibidir:

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

Ayrıca ana dosyaya birkaç fonksiyon daha ekledim:

GetIndicatorsHandles – gösterge işleyiciyi elde eder.

– gösterge işleyiciyi elde eder. NewBar – yeni çubuk etkinliğini belirler.

– yeni çubuk etkinliğini belirler. SetParameters – moda göre parametreleri ayarlar.

– moda göre parametreleri ayarlar. iZeroMemory – bazı değişkenleri ve dizileri sıfırlar.

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

Bu fonksiyonlar için kaynak kodları makaleye ekli dosyalarda bulunabilir. Burada sadece SetParameters fonksiyonunu inceleyeceğiz (açıklayıcı yorumlar kodda verilmiştir):

SetParameters fonksiyonunun kaynak kodu basit ve anlaşılırdır. WriteReadParameters fonksiyonuna daha yakından bakalım. Burada her şey oldukça basit. İlk olarak parametreleri içeren dosyanın mevcut olup olmadığını kontrol ederiz. Varsa, dosyayı okuruz ve bir diziye GetValuesParamsFromFile fonksiyonunu kullanarak parametre değerlerini yazarız. Dosya yoksa, kendisine yazılan mevcut harici parametreler ile oluşturulacaktır.

Aşağıda, yukarıda açıklanan eylemlerin uygulanması için daha ayrıntılı yorumlar içeren kod yer almaktadır:

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szArrIP; i++) { FileWrite (hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "File with parameters of the " +NAME_EXPERT+ " Expert Advisor created successfully." ); } } FileClose (hFl); }

WriteReadParameters ve GetValuesParamsFromFile fonksiyonları FILE_OPERATIONS.mqh dosyasında bulunabilir.

Fonksiyonlardan bazıları, "Diğer Uygulamalar için MetaTrader 5 Kotasyonları Nasıl Hazırlanır?" başlıklı önceki makalemde zaten anlatılmıştır, bu yüzden burada bunların üzerinde durmayacağız. Çok anlaşılır olmalarından ve kapsamlı bir şekilde yorumlanmalarından dolayı alım satım fonksiyonlarına dair herhangi bir zorluk yaşamamanız lazım. Burada makalenin ana konusuna odaklanacağız.





!OnChartEvent.mqh dosyası, kullanıcı paneliyle etkileşime yönelik fonksiyonlar içerir. Birçok fonksiyonda kullanılan değişkenler ve diziler, ilk başta global kapsamda bildirilir:

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

Bundan sonra olayları işleyen ana fonksiyon gelir. Örneğimizde, iki olayı ele almamız gerekiyor:

CHARTEVENT_OBJECT_EDIT olayı – grafik nesnesine sola tıklama.

olayı – grafik nesnesine sola tıklama. CHARTEVENT_OBJECT_EDIT olayı – Düzenleme grafik nesnesinde metin düzenlemesinin sonu.

Diğer MQL5 olaylarına dair daha fazla bilgiyi MQL5 Referansı içinde okuyabilirsiniz.

İlk olarak, "Çalışma Sırasında" ayar modunun etkin olması (SettingOnTheFly) koşuluyla, olayları yalnızca gerçek zamanlı olarak işlemek için bir kontrol ayarlayalım. Olayların işlenmesi ayrı fonksiyonlar ile ele alınacaktır: ChartEvent_ObjectClick ve ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

Listedeki nesneye tıkladığınızda, bilgi paneli üzerinde, başka bir değer seçmenizi veya giriş kutusuna yeni bir değer girmenize olanak sağlayan bir iletişim penceresi görünecektir.

Şekil 3. Seçilen parametre değerinde değişiklik için iletişim penceresi

Bunun nasıl çalıştığına daha yakından bakalım. Program, bir grafik nesnesine tıklandığında, bir grafik nesnesine gerçekten bir tıklama olup olmadığını olay tanımlayıcısı ile kontrol etmek için ilk olarak ChartEvent_ObjectClick fonksiyonunu kullanır.

İletişim penceresinin grafiğin ortasında açılmasını istiyorsanız, grafik boyutunu bilmeniz gerekir. Bu, ChartGetInteger fonksiyonunda CHART_WIDTH_IN_PIXELS ve CHART_HEIGHT_IN_PIXELS özelliklerinin belirtilmesi ile yapılabilir. Daha sonra program DialogWindowInfoPanel'e geçer. MQL5 Referansı bölümünde tüm grafik özelliklerine aşinalık kazanabilirsiniz.

Aşağıda, yukarıdaki eylemlerin uygulanmasına yönelik kod yer almaktadır:

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

İlk olarak iletişim penceresinin o anda açık olup olmadığını DialogWindowInfoPanel fonksiyonunu kullanarak kontrol ederiz. Pencere bulunamazsa, GetNumberClickedObjIP fonksiyonu, tıklamanın bilgi panelindeki listeden bir nesneyle ilişkili olup olmadığını kontrol eder. Tıklanan nesne listeden bir nesneyse, fonksiyon nesneler dizisinden ilgili öğe sayısını döndürür. InitArraysAndDefault fonksiyonu, bu sayıyı kullanarak iletişim penceresindeki liste dizi boyutunu ve varsayılan değerleri belirler. Tüm eylemler başarılıysa iletişim penceresi görünür.

DialogWindowInfoPanel fonksiyonu iletişim penceresinin zaten açık olduğunu belirlerse, program, iletişim penceresinde bir nesneye tıklama olup olmadığını kontrol eder. Örneğin iletişim penceresi açıldığında panelde o anda değeri görüntülenen satır seçili görünecektir. Listedeki başka bir seçeneğe tıklarsanız, program tıklanan iletişim penceresi listesi seçeneğini seçen SelectionOptionInDialogWindow fonksiyonunu kullanacaktır.

Zaten seçili olan liste seçeneğine tıklarsanız, bu nesne düzenlenecek bir nesne olarak tanımlanacaktır, böylece kutuya tıkladığınızda yeni bir değer girilebilmesi için bir giriş kutusu görünecektir. SetEditObjInDialogWindow fonksiyonu, giriş kutusunun ayarlanmasından sorumludur.

Son olarak Apply (Uygula) butonuna tıklandığında program değerin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edecektir. Değiştirilmişse, panelde yeni değer görünecek ve dosyaya yazılacaktır.

İletişim penceresinin ana fonksiyonunun kodu aşağıda yer almaktadır:

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Giriş kutusuna her yeni bir değer girildiğinde, CHARTEVENT_OBJECT_EDIT olayı oluşturulur ve program ChartEvent_ObjectEndEdit fonksiyonuna geçer. İletişim penceresindeki değer değiştirilmişse, girilen değer saklanacak, bunun doğruluğu kontrol edilecek ve bu değer listedeki nesneye atanacaktır. Bunu aşağıdaki kodda daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz:

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

Çalışma halindeki Uzman Danışman aşağıdaki videoda görülebilir:









Makalenin sonuna eklenen sıkıştırılmış dosyalar daha detaylı inceleme için indirilebilir.

Umarım bu makale, MQL5 öğrenmeye yeni başlayanların, verilen basit örnekleri kullanarak birçok soruya hızlı yanıt bulmalarına yardımcı olacaktır. Sağlanan kod parçacıklarındaki bazı kontrolleri kasıtlı olarak dahil etmedim.

Örneğin, grafiğin yüksekliğini/genişliğini iletişim penceresi açıkken değiştirirseniz, iletişim penceresi otomatik olarak ortalanmayacaktır. Bunu listeden başka bir seçenek seçerek tamamlarsanız, ilgili satırı seçmeye yarayan nesne önemli ölçüde kaydırılacaktır. Bu sizin ev ödeviniz olsun. Programlama pratiği yapmak çok önemlidir ve ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi olursunuz.

İyi şanslar!