CodeBase
Индикаторы

Адаптивная средняя JMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
11772
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор является лидером по сглаживанию ценовых кривых с минимальным лагом (запаздыванием).

От классических скользящих средних он выгодно отличается лучшим сглаживанием, большей чувствительностью и меньшим отставанием от ценового графика.

JMA представляет собой разновидность AMA (Adaptive Moving Average), являясь одним из лучших фильтров цены. Кривой JMA свойственно хорошее сглаживание, минимальное отставание от сильных ценовых движений и минимальное опережение после их окончаний. Следует учесть, что индикатор JMA - это анализатор быстрых трендов и поэтому не стоит увлекаться большими значениями параметра JMALength_.

Индикатор написан в трех вариантах, абсолютно одинаковых в принципе работы. Индикатор JJMA.mq5 использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикаторы JMA.mq5 и JMA_.mq5 никаких классов не используют, разница между ними в том, что второй индикатор можно накидывать на другие индикаторы, для получения JMA-усреднения последних.

