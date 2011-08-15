Ставь лайки и следи за новостями
Адаптивная средняя JMA - индикатор для MetaTrader 5
Этот индикатор является лидером по сглаживанию ценовых кривых с минимальным лагом (запаздыванием).
От классических скользящих средних он выгодно отличается лучшим сглаживанием, большей чувствительностью и меньшим отставанием от ценового графика.
JMA представляет собой разновидность AMA (Adaptive Moving Average), являясь одним из лучших фильтров цены. Кривой JMA свойственно хорошее сглаживание, минимальное отставание от сильных ценовых движений и минимальное опережение после их окончаний. Следует учесть, что индикатор JMA - это анализатор быстрых трендов и поэтому не стоит увлекаться большими значениями параметра JMALength_.
Индикатор написан в трех вариантах, абсолютно одинаковых в принципе работы. Индикатор JJMA.mq5 использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикаторы JMA.mq5 и JMA_.mq5 никаких классов не используют, разница между ними в том, что второй индикатор можно накидывать на другие индикаторы, для получения JMA-усреднения последних.
