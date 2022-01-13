Modifier les paramètres de l'Expert Advisor à partir du panneau de l'utilisateur "On The Fly"

Contenu

Introduction

1. Questions en bref

2. Structure de l’Expert Advisor

3. Interaction avec le panneau de l'utilisateur

Conclusion





Introduction

Lors du développement d'Expert Advisors complexes, le nombre de paramètres externes peut être très important. Et les paramètres doivent très souvent être modifiés manuellement, ce qui rend l'ensemble du processus très chronophage, étant donné une liste massive de paramètres. On peut, bien sûr, préparer des sets à l'avance et les sauvegarder, mais ce n'est peut-être pas exactement ce qui est requis dans certains cas. C'est là que MQL5 est utile, comme toujours.

Essayons de créer un panel d'utilisateurs qui nous permettra de modifier les paramètres d'un Expert Advisor "On The Fly" pendant le trading. Cela peut être pertinent pour ceux qui tradent manuellement ou en mode semi-automatique. Lors de toute modification apportée, les paramètres seront écrits dans un fichier à partir duquel ils seront ensuite lus par l'Expert Advisor pour être ensuite affichés sur le panneau.





1. Questions en bref

A titre d'illustration, nous allons développer une EA simple qui ouvre une position en direction de l'indicateurJMA adaptatif. L'EA travaillera sur les barres terminées sur le symbole et la période actuels. Les paramètres externes incluront la période de l'indicateur, le stop loss, le take profit, l'inversion et le lot. Ces options seront tout à fait suffisantes dans notre exemple.

Ajoutons deux paramètres supplémentaires pour pouvoir activer/désactiver le panneau (On/Off Info Panel) et activer/désactiver le mode de paramétrage de l'Expert Advisor (réglage "On The Fly"). Lorsque le nombre de paramètres est important, il est toujours plus pratique de placer des options supplémentaires au tout début ou à la fin de la liste pour un accès facile et rapide.

Fig. 1. Panneau d'information avec les paramètres de l'Expert Advisor

Le mode de réglage "On The Fly" est désactivé par défaut. Lorsque vous activez ce mode pour la première fois, l'Expert Advisor crée un fichier afin de sauvegarder tous les paramètres dont il dispose actuellement. La même chose se produira si le fichier est accidentellement supprimé. L'Expert Advisor détectera la suppression et recréera le fichier. Le mode de réglage "On The Fly" étant désactivé, l'Expert Advisor sera guidé par des paramètres externes.

Si ce mode est activé, l'Expert Advisor lira les paramètres du fichier et, en cliquant simplement sur n'importe quel paramètre du panneau d'informations, vous pourrez soit sélectionner la valeur requise, soit saisir une nouvelle valeur dans la fenêtre de dialogue contextuelle. . Les données du fichier seront mises à jour chaque fois qu'une nouvelle valeur est sélectionnée.





2. Structure de l’Expert Advisor

Bien que le programme soit petit et que toutes les fonctions puissent facilement tenir dans un seul fichier, il est toujours beaucoup plus pratique de parcourir toutes les informations du projet lorsqu'elles sont correctement classées. Par conséquent, il est préférable de classer les fonctions par type et de les avoir dans différents fichiers dès le début pour les inclure plus tard dans le fichier principal. La figure ci-dessous montre un dossier de projet partagé avec l'Expert Advisor OnTheFly et tous les fichiers inclus. Les fichiers inclus sont placés dans un dossier séparé (Inclure).





Fig. 2. Fichiers de projet dans la fenêtre Navigateur de MetaEditor

Lorsque les fichiers à inclure se trouvent dans le même dossier que le fichier maître, le code est le suivant :

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Vous trouverez plus d'informations sur la façon d'inclure des fichiers dans Référence MQL5.

Nous aurons besoin de variables globales - des copies de paramètres externes. Leurs valeurs seront soit attribuées à partir des paramètres externes ou du fichier, selon le mode de l'Expert Advisor. Ces variables sont utilisées dans tout le code du programme, par exemple dans l'affichage des valeurs sur le panneau d'information, dans les fonctions de trading, etc.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Comme dans tous les autres Expert Advisors, nous aurons les principales fonctions : OnInit, OnTick et OnDeinit. Et il y aura aussi la fonction OnTimer. Chaque seconde, il vérifiera l'existence du fichier de paramètres et le restaurera au cas où il aurait été accidentellement supprimé. Puisque nous devons interagir avec le panneau utilisateur, la fonction OnChartEvent sera également utilisée. Cette fonction avec d'autres fonctions connexes a été placée dans un fichier séparé (!OnChartEvent.mqh).

Le code de base du fichier maître est le suivant :

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

J'ai également inclus quelques fonctions supplémentaires dans le fichier principal :

GetIndicatorsHandles – obtient le handle de l'indicateur.

– obtient le handle de l'indicateur. NewBar – détermine le nouvel événement de barre.

– détermine le nouvel événement de barre. SetParameters – définit les paramètres en fonction du mode.

– définit les paramètres en fonction du mode. iZeroMemory - met à zéro certaines variables et tableaux.

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

Les codes sources de ces fonctions peuvent être trouvés dans les fichiers joints à l'article. Ici, nous ne passerons en revue que la fonction SetParameters (des commentaires explicatifs sont fournis dans le code) :

Le code source de la fonction SetParameters est simple et direct. Examinons de plus près la fonction WriteReadParameters. Tout est assez simple ici. Nous vérifions d'abord si le fichier avec les paramètres existe. Si c'est le cas, nous lisons le fichier et écrivons les valeurs des paramètres dans un tableau à l'aide de la fonction GetValuesParamsFromFile. Si le fichier n'existe pas, il sera créé, avec les paramètres externes actuels qui y sont écrits.

Ci-dessous le code avec des commentaires plus détaillés pour la mise en œuvre des actions décrites ci-dessus :

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szArrIP; i++) { FileWrite (hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "File with parameters of the " +NAME_EXPERT+ " Expert Advisor created successfully." ); } } FileClose (hFl); }

Les fonctions WriteReadParameters et GetValuesParamsFromFile se trouvent dans le fichier FILE_OPERATIONS.mqh.

Certaines des fonctions ont déjà été décrites dans mon article précédent "Comment préparer des cotations MetaTrader 5 pour d'autres applications", nous ne nous attarderons donc pas sur elles ici. Vous ne devriez pas non plus rencontrer de difficultés avec les fonctions de trading, car elles sont très simples et abondamment commentées. Ce sur quoi nous allons nous concentrer est le sujet principal de l'article.





3. Interaction avec le panneau de l'utilisateur

Le fichier !OnChartEvent.mqh contient des fonctions d'interaction avec le panneau utilisateur. Les variables et les tableaux qui sont utilisés dans de nombreuses fonctions sont déclarés dans la portée globale au tout début :

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

Ceci est suivi par la fonction principale qui gère les événements. Dans notre exemple, nous devrons gérer deux événements :

L'événement CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - clic gauche sur l'objet graphique.

- clic gauche sur l'objet graphique. L'événement CHARTEVENT_OBJECT_EDIT – fin de l'édition de texte dans l'objet graphique Edit.

Vous pouvez en savoir plus sur les autres événements MQL5 dans Référence MQL5.

Définissons d'abord un contrôle de gestion des événements en temps réel uniquement, à condition toujours que le mode de paramétrage "On The Fly" soit activé (SettingOnTheFly). Le traitement des événements sera traité par des fonctions distinctes : ChartEvent_ObjectClick et ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

Lorsque vous cliquez sur l'objet qui appartient à la liste, une fenêtre de dialogue apparaît sur le panneau d'informations vous permettant de sélectionner une autre valeur ou d'entrer une nouvelle valeur dans la zone de saisie.

Fig. 3. Fenêtre de dialogue de modification de la valeur du paramètre sélectionné

Voyons de plus près comment cela fonctionne. Lorsqu'un objet graphique est cliqué, le programme utilise d'abord la fonction ChartEvent_ObjectClick pour vérifier par l'identifiant d'événement s'il y a vraiment eu un clic sur un objet graphique.

Si vous souhaitez que la fenêtre de dialogue s'ouvre au milieu du graphique, vous devez connaître la taille du graphique. Il peut être obtenu en indiquant les propriétés CHART_WIDTH_IN_PIXELS et CHART_HEIGHT_IN_PIXELS dans la fonction ChartGetInteger. Le programme passe ensuite au DialogWindowInfoPanel. Vous pouvez vous familiariser avec toutes les propriétés du graphique dans MQL5 Référence.

Vous trouverez ci-dessous le code pour la mise en œuvre des actions ci-dessus :

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

À l'aide de la fonction DialogWindowInfoPanel, nous vérifions d'abord si la fenêtre de dialogue est actuellement ouverte. Si la fenêtre n'est pas trouvée, la fonction GetNumberClickedObjIP vérifie si le clic était en relation avec un objet de la liste du panneau d'informations. Si l'objet cliqué est l'objet de la liste, la fonction renverra le numéro d'élément pertinent du tableau d'objets. À l'aide de ce nombre, la fonction InitArraysAndDefault détermine ensuite la taille du tableau de liste dans la fenêtre de dialogue et les valeurs par défaut. Si toutes les actions sont réussies, la fenêtre de dialogue apparaîtra.

Si la fonction DialogWindowInfoPanel détermine que la fenêtre de dialogue est déjà ouverte, le programme vérifiera s'il y a eu un clic sur un objet dans la fenêtre de dialogue. Par exemple, à l'ouverture de la fenêtre de dialogue, la ligne dont la valeur est actuellement affichée sur le panneau apparaîtra comme sélectionnée. Si vous cliquez sur une autre option dans la liste, le programme utilisera la fonction SelectionOptionInDialogWindow qui sélectionne l'option de liste de la fenêtre de dialogue sur laquelle vous avez cliqué.

Si vous cliquez sur l'option de liste actuellement sélectionnée, cet objet sera identifié comme un objet à éditer et une zone de saisie apparaîtra afin qu'une nouvelle valeur puisse être saisie lorsque vous cliquez sur la case. La fonction SetEditObjInDialogWindow est responsable de la définition de la zone de saisie.

Et enfin, si le bouton Appliquer a été cliqué, le programme vérifiera si la valeur a été modifiée. Si c'est le cas, la nouvelle valeur apparaîtra sur le panneau et sera écrite dans le fichier.

Le code de la fonction principale de la fenêtre de dialogue est fourni ci-dessous :

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Chaque fois qu'une nouvelle valeur est saisie dans la zone de saisie, l'événement CHARTEVENT_OBJECT_EDIT est généré et le programme bascule vers la fonction ChartEvent_ObjectEndEdit. Si la valeur de la fenêtre de dialogue a été modifiée, la valeur saisie sera enregistrée, vérifiée pour l'exactitude et affectée à l'objet dans la liste. Vous pouvez le voir plus en détail dans le code ci-dessous :

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

L'Expert Advisor en action est visible dans la vidéo ci-dessous :









Conclusion

Les fichiers zippés joints à la fin de l'article peuvent être téléchargés pour une étude plus approfondie.

J'espère que cet article aidera ceux d'entre vous qui commencent seulement à apprendre MQL5 à trouver des réponses rapides à de nombreuses questions en utilisant les exemples simples donnés. J'ai intentionnellement omis certaines vérifications des extraits de code fournis.

Par exemple, si vous modifiez la hauteur/largeur du graphique lorsque la fenêtre de dialogue est ouverte, la fenêtre de dialogue ne sera pas automatiquement centrée. Et si vous complétez le tout en sélectionnant une autre option dans la liste, l'objet qui sert à sélectionner la ligne concernée sera considérablement déplacé. Que ce soit votre devoir. Il est très important de pratiquer la programmation et plus vous pratiquez, mieux c'est.

Bonne chance!