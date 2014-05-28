Cambiar los Parámetros del Asesor Experto desde el Panel de Usuario "Sobre la Marcha"

Contenidos

Introducción

1. Asuntos en el Punto de Mira

2. Estructura del Asesor Experto

3. Interacción con el Panel de Usuario

Conclusión





Al desarrollar Asesores Expertos complejos, el número de parámetros externos puede ser muy grande. Y la configuración debe cambiarse manualmente muy a menudo, lo que hace el proceso entero muy largo en los casos de listas masivas de parámetros. Por supuesto, un usuario puede preparar conjuntos por adelantado y guardarlos, pero puede que no sean exactamente lo que se requiere en algunos casos. Aquí es donde MQL5 puede resultar de utilidad, como siempre.

Creemos un panel de usuario que nos permita cambiar los parámetros de un Asesor Experto "sobre la marcha" durante el proceso de trading. Esto podría ser relevante para aquellos que realizan operaciones de trading manualmente o en modo semi-automático. Al realizar cualquier cambio, los parámetros se escribirán en un archivo desde donde los leerá el Asesor Experto para mostrarlos después en el panel.





Para ilustrar esto, desarrollaremos un EA (Asesor Experto) sencillo que abrirá una posición en la dirección del indicador JMA. El EA funcionará en barras completas del símbolo e intervalo cronológico actual. Los parámetros externos incluirán Indicator Period, Stop Loss, Take Profit, Reverse y Lot. Estas opciones serán más que suficientes para nuestro ejemplo.

Añadamos dos parámetros adicionales para poder encender y apagar el panel (el Panel On/Off) y activar/desactivar el modo de configuración de parámetros del Asesor Experto (configuración "On The Fly", o "Sobre la Marcha"). Allá donde el número de parámetros es grande siempre será más conveniente colocar opciones adicionales al principio o final de la lista para un acceso fácil y rápido.

Fig. 1. Panel de Información con parámetros del Asesor Experto.

El modo de configuración "On The Fly" está desactivado por defecto. Cuando active este modo por primera vez, el Asesor Experto creará un archivo para guardar todos los parámetros que tiene actualmente. Lo mismo ocurrirá si el archivo de elimina por accidente. El Asesor Experto detectará la eliminación y recreará el archivo. Con el modo de configuración "On The Fly" desactivado, el Asesor Experto se guiará por parámetros externos.

Si este modo está activado, el Asesor Experto leerá los parámetros del archivo y, simplemente haciendo click en cualquier parámetro en el panel de información, usted podrá seleccionar el valor requerido o introducir un nuevo valor en el cuadro de diálogo emergente. Los datos del archivo se actualizarán cada vez que se seleccione un nuevo valor.





Aunque el programa es pequeño y todas las funciones podrían caber perfectamente en un archivo, es mucho más conveniente categorizar toda la información correctamente para tener un mejor acceso a ella después. Por tanto, es mejor categorizar las funciones por tipo y guardarlas en diferentes archivos desde el principio para incluirlas después en un archivo maestro. La figura de abajo muestra una carpeta de proyecto compartida con el Asesor Experto OnTheFly y todos los archivos include. Los archivos include se colocan en una carpeta separada (Include).





Fig. 2. Los archivos del proyecto en la ventana de navegador de MetaEditor

Cuando los archivos include están en la misma carpeta con el archivo maestro, el código tiene el siguiente aspecto:

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Puede encontrar más información sobre cómo incluir archivos en el material de Referencia MQL5.

Necesitaremos variables globales, copias de parámetros externos. Sus valores se asignarán desde los parámetros externos del archivo, dependiendo del modo del Asesor Experto. Estas variables se usan a través del código de programa entero, por ejemplo al mostrar valores en el panel de información, al operar con funciones, etc.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Al igual que con todos los demás Asesores Expertos, tendremos las funciones principales: OnInit, OnTick y OnDeinit. Y también tendremos la función OnTimer. En cada segundo comprobará la existencia del archivo de parámetros y lo restaurará en caso de que haya sido eliminado por accidente. Como debemos interactuar con el panel de usuario, se usará también la función OnChartEvent. Esta función se ha colocado en un archivo separado (!OnChartEvent.mqh), junto con las otras funciones relacionadas.

El código base del archivo maestro tiene el siguiente aspecto:

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

También he incluido algunas funciones más en el archivo maestro:

GetIndicatorsHandles – obtiene el identificador del indicador.

– obtiene el identificador del indicador. NewBar – determina el evento de barra nueva.

– determina el evento de barra nueva. SetParameters – configura los parámetros dependiendo del modo.

– configura los parámetros dependiendo del modo. iZeroMemory – pone a cero algunas variables y arrays.

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

Los códigos fuente para estas funciones se pueden encontrar en los archivos adjuntos al artículo. Aquí solo revisaremos la función SetParameters (los comentarios explicativos se facilitan en el código):

El código fuente para la función SetParameters es sencillo y directo. Echemos un vistazo más detallado a la función WriteReadParameters. Todo es bastante sencillo en este caso. Primero comprobaremos si existe el archivo con parámetros. Si existe, leeremos el archivo y escribiremos valores de parámetro en un array usando la función GetValuesParamsFromFile. Si el archivo no existe, se creará con los parámetros externos actuales escritos en él.

Abajo se encuentra el código con comentarios más detallados para la implementación de las acciones descritas arriba:

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szArrIP; i++) { FileWrite (hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "File with parameters of the " +NAME_EXPERT+ " Expert Advisor created successfully." ); } } FileClose (hFl); }

Las funciones WriteReadParameters y GetValuesParamsFromFile se pueden encontrar en el archivo FILE_OPERATIONS.mqh.

Algunas de las funciones ya se han descrito en mi artículo anterior "How to Prepare MetaTrader 5 Quotes for Other Applications" ("Cómo Preparar Cuotas de MetaTrader 5 para Otras Aplicaciones"), por tanto no insistiremos en ello aquí. Tampoco debería tener dificultades con funciones de trading, puesto que son muy claras y se comentan con detenimiento. Ahora nos centraremos en el tema principal de este artículo.





El archivo !OnChartEvent.mqh contiene funciones para la interacción con el panel de usuario. Las variables y arrays que se usan en muchas funciones se declaran en el ámbito global al principio:

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

A esto le siguen las funciones principales que gestionan eventos. En nuestro ejemplo, necesitaremos gestionar dos eventos:

El evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - click con el botón izquierdo en el objeto gráfico.

- click con el botón izquierdo en el objeto gráfico. El evento CHARTEVENT_OBJECT_EDIT - final de edición de texto en el objeto gráfico Edit.

Puede leer más sobre otros eventos de MQL5 en el material de Referencia de MQL5.

Primero configuremos una comprobación de la gestión de eventos solo en tiempo real, siempre suponiendo que el modo de configuración "On The Fly" esté activado (SettingOnTheFly). La gestión de eventos se llevará a cabo con funciones separadas: ChartEvent_ObjectClick y ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

Al hacer click en el objeto que pertenece a la lista, aparecerá un cuadro de diálogo en el panel de información que le permitirá seleccionar otro valor o introducir un valor nuevo en el campo de entrada.

Fig. 3. Cuadro de diálogo para modificar el valor del parámetro seleccionado

Echemos un vistazo más detallado a su funcionamiento. Al hacer click en un objeto gráfico, el programa usa primero la función ChartEvent_ObjectClick para comprobar por medio del identificador del evento si realmente se dio un click en un objeto gráfico.

Si desea que el cuadro de diálogo se abra en medio del gráfico, debe saber el tamaño del gráfico. Se puede obtener indicando las propiedades CHART_WIDTH_IN_PIXELS y CHART_HEIGHT_IN_PIXELS en la función ChartGetInteger. Entonces, el programa cambia al panel DialogWindowInfoPanel. Se puede familiarizar con todas las propiedades de los gráficos en el material de Referencia MQL5.

Abajo puede ver el código para la implementación de las acciones mencionadas:

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

Usando la función DialogWindowInfoPanel, comprobaremos primero si el cuadro de diálogo está actualmente abierto. Si el cuadro de diálogo no se encuentra, la función GetNumberClickedObjIP comprueba si el click se hizo en relación a un objeto de la lista en el panel de información. Si el objeto en el que ha hecho click es el objeto de la lista, la función devolverá el número de elemento relevante del array de objetos. Usando ese número, la función InitArraysAndDefault determinará a continuación el tamaño del array de lista en el cuadro de diálogo y valores por defecto. Si todas las acciones se realizan con éxito, el cuadro de diálogo aparecerá.

Si la función DialogWindowInfoPanel determina que el cuadro de diálogo ya está abierto, el programa comprobará si hubo un click en un objeto en el cuadro de diálogo. Por ejemplo, al abrir el cuadro de diálogo, la línea cuyo valor ya se muestra en el panel aparecerá como seleccionada. Si hace click en otra opción en la lista, el programa usará la función SelectionOptionInDialogWindow, que selecciona la opción de lista de cuadro de diálogo cliqueada.

Si hace click en la opción de lista que ya está seleccionada, este objeto se identificará como un objeto a editar, y aparecerá un campo de entrada para introducir un valor nuevo al hacer click en el campo. La función SetEditObjInDialogWindow es responsable de la configuración del campo de entrada.

Y finalmente, si se hizo click en el botón Apply (Aplicar), el programa comprobará si el valor se ha modificado. Si se modificó, el nuevo valor aparecerá en el panel y se escribirá en el archivo.

El código de la función principal del cuadro de diálogo se muestra a continuación:

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Cada vez que se introduce un nuevo valor en el campo de entrada, se genera el evento CHARTEVENT_OBJECT_EDIT, y el programa cambia a la función ChartEvent_ObjectEndEdit. Si el valor del cuadro de diálogo se modificó, el valor introducido se guardará, se revisará su corrección y se asignará al objeto en la lista. Puede verlo más en detalle en el código de abajo:

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

Puede ver el Asesor Experto en acción en el vídeo de abajo:









Puede descargarse los archivos comprimidos al final del artículo para estudiarlos más a fondo.

Espero que este artículo sea de ayuda para aquellos que hayan empezado a estudiar MQL5 para encontrar respuestas rápidas a muchas preguntas usando los sencillos ejemplos dados. No incluí a propósito algunas comprobaciones de los fragmentos facilitados.

Por ejemplo, si cambia la altura/anchura del gráfico cuando el cuadro de diálogo está abierto, el cuadro de diálogo no se centrará automáticamente. Y si además usted lo complementa seleccionando otra opción de la lista, el objeto que sirve para seleccionar la línea relevante cambiará considerablemente. Estos serán sus deberes. Es muy importante practicar programación, y cuanto más practique, mejor hará las cosas.

¡Buena suerte!