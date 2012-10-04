Как подготовить котировки MetaTrader 5 для других программ

Содержание





Введение

До того, как я начал изучать MQL5, я попробовал использовать множество других программ для разработки торговых систем. Не могу сказать, что я потратил время впустую. В некоторых из них, конечно же, можно найти полезные инструменты, которые позволяют сэкономить время, разобраться со многими вопросами, развеять мифы и довольно быстро выбрать дальнейшее направление без знания языков программирования.

Для работы в этих программах нужны исторические данные. Так как определённого стандарта в формате данных нет, их очень часто нужно было редактировать перед использованием (например, в Excel) под формат, который понимает та или иная программа. Даже если ты разобрался как, потом убеждаешься, что ручной работы всё же много. На разных форумах можно найти различные версии скриптов для копирования котировок из MetaTrader 4 в нужный формат. Если есть такой спрос, то создадим версию скрипта и на MQL5.





1. Рассматриваемые вопросы

В статье будут рассматриваться следующие вопросы:

Работа со списком символов в окне Обзор Рынка и с общим списком символов на сервере.

Проверка доступной глубины данных и, при необходимости, загрузка недостающего количества с корректной обработкой различных ситуаций.

Вывод информации о запрашиваемых данных на график в информационную пользовательскую панель и в журнал.

Подготовка данных для записи в формате, указанном пользователем.

Создание директорий для файлов.

Запись данных в файл.





2. Формат данных

Я приведу пример подготовки данных для использования в программе NeuroShell DayTrader Professional (далее NSDT). Я пробовал воспользоваться 5-ой и 6-ой версией NSDT и обнаружил, что у этих версий разные требования к формату данных. В 5-ой версии NSDT данные о дате и времени должны находиться в разных столбцах. Первая строка в файле должна выглядеть вот так:

"Date" "Time" "Open" "High" "Low" "Close" "Volume"

В 6-ой версии NSDT строка заголовков уже должна выглядеть иначе, чтобы программа приняла файл. То есть, дата и время должны находятся в одном столбце:

Date,Open,High,Low,Close,Volume

В MetaTrader 5 есть штатная возможность сохранить котировки в файл в формате *.csv. Данные в файле при этом выглядят вот так:





Рис. 1. Данные сохранённые терминалом MetaTrader 5



Но просто редактированием строки заголовков не обойтись, так как дата должна иметь другой формат. Для 5-ой версии NSDT:

dd.mm.yyyy,hh:mm,Open,High,Low,Close,Volume



dd/mm/yyyy hh:mm,Open,High,Low,Close,Volume

Для 6-ой версии NSDT:

Во внешних параметрах скрипта будем использовать выпадающие списки, в которых пользователь сможет выбрать нужный формат. Кроме выбора формата заголовков и даты предоставим пользователю возможность выбрать количество символов, данные которых он хочет записать в файлы. Для этого сделаем три варианта:

Записать данные только текущего символа, на графике которого был запущен скрипт (ONLY CURRENT SYMBOL).

Записать в файлы данные тех символов, которые находятся в окне Обзор Рынка (MARKETWATCH SYMBOLS).

Записать данные всех символов, которые доступны на сервере (ALL LIST SYMBOLS).

Для создания таких списков в коде скрипта перед внешними параметрами введём вот такой код:



enum FORMAT_HEADERS { NSDT_5 = 0 , NSDT_6 = 1 }; enum FORMAT_DATETIME { SEP_POINT1 = 0 , SEP_POINT2 = 1 , SEP_SLASH1 = 2 , SEP_SLASH2 = 3 }; enum CURRENT_MARKETWATCH { CURRENT = 0 , MARKETWATCH = 1 , ALL_LIST_SYMBOLS = 2 };

Подробнее о перечислениях можно узнать в Справочнике по MQL5.





3. Внешние параметры программы

Теперь можно сформировать весь список внешних параметров скрипта:



input datetime start_date = D'01.01.2011' ; input datetime end_date = D'18.09.2012' ; input FORMAT_HEADERS format_headers = NSDT_5; input FORMAT_DATETIME format_date = SEP_POINT2; input CURRENT_MARKETWATCH curr_mwatch = CURRENT; input bool clear_mwatch = true ; input bool show_progress = true ;

Внешние параметры имеют следующее предназначение:

С помощью параметров Start Date (start_date) и End Date (end_date) пользователь может указать диапазон дат для записи.

В выпадающем списке Format Headers (format_headers) можно выбрать формат заголовков.

В выпадающем списке Format Datetime (format_date) можно выбрать формат даты и времени.

В выпадающем списке Mode Write Symbols (curr_mwatch) можно выбрать количество символов для записи.

Если параметр Clear Market Watch (clear_mwatch) равен true, это позволяет удалить из окна Обзор Рынка все символы в конце записи. Это касается только тех символов, чьи графики в текущий момент не открыты.

Параметр Show Progress (%) (show_progress) показывает в информационной панели ход процесса записи в файл. Если его отключить, то процесс записи будет проходить быстрее.

Так будут выглядеть внешние параметры при запуске:





Рис. 2. Окно внешних параметров программы







4. Проверка введённых пользователем параметров

Создадим функцию, которая будет проверять корректность параметров, введённых пользователем, ещё до начала основного кода. Например, начальная дата в параметре Start Date должна быть раньше, чем в End Date. А формат заголовков должен соответствовать формату даты и времени. Если пользователь ошибся при установке параметров, то выйдет соответствующее предупреждение и программа будет завершена.

Пример предупреждения:





Рис. 3. Пример предупреждения о некорректных значениях







Функция ValidationParameters():

bool ValidationParameters() { if (start_date>=end_date) { MessageBox ( "Начальная дата должна быть раньше конечной!



" "Программа не может продолжить работу. Попробуйте ещё раз." , "Ошибка в параметрах!" , MB_ICONERROR ); return ( true ); } if (format_headers==NSDT_5 && (format_date==SEP_POINT1 || format_date==SEP_SLASH1)) { MessageBox ( "Для заголовков формата:



" "\"Date\" " "\"Time\" " "\"Open\" " "\"High\" " "\"Low\" " "\"Close\" " "\"Volume\"



" "Формат даты/времени можно установить одним из двух:



" "dd.mm.yyyy, hh:mm

" "dd/mm/yyyy, hh:mm



" "Программа не может продолжить работу. Попробуйте ещё раз." , "Несоответствие форматов заголовков и даты/времени!" , MB_ICONERROR ); return ( true ); } if (format_headers==NSDT_6 && (format_date==SEP_POINT2 || format_date==SEP_SLASH2)) { MessageBox ( "Для заголовков формата:



" "Date,Open,High,Low,Close,Volume



" "Формат даты/времени можно установить одним из двух:



" "dd.mm.yyyy hh:mm

" "dd/mm/yyyy hh:mm



" "Программа не может продолжить работу. Попробуйте ещё раз." , "Несоответствие форматов заголовков и даты/времени!" , MB_ICONERROR ); return ( true ); } return ( false ); }





5. Глобальные переменные

Далее определимся со всеми глобальными переменными и массивами, которые будут использоваться в скрипте:

MqlRates rates[]; string symbols[]; string arr_nmobj[ 22 ]= { "fon" , "hd01" , "nm01" , "nm02" , "nm03" , "nm04" , "nm05" , "nm06" , "nm07" , "nm08" , "nm09" , "nm10" , "nm11" , "nm12" , "nm13" , "nm14" , "nm15" , "nm16" , "nm17" , "nm18" , "nm19" , "nm20" }; string arr_txtobj[ 21 ]; string path= "" ; int cnt_symb= 0 ; int sz_arr_symb= 0 ; int bars= 0 ; int copied_bars= 0 ; double pgs_pcnt= 0 ; int hFl= INVALID_HANDLE ; string sdt= "" , dd= "" , mm= "" , yyyy= "" , tm= "" , sep= "" ; int max_bars= 0 ; datetime first_date= 0 , first_termnl_date= 0 , first_server_date= 0 , check_start_date= 0 ;





6. Информационная панель

Теперь нужно разобраться с тем, что будет отображаться на информационной панели. В качестве фона можно использовать три типа графических объектов:

Самый простой и напрашивающийся в первую очередь – "Прямоугольная метка" (OBJ_RECTANGLE_LABEL).

Тем, кто хочет сделать свой интерфейс с уникальным внешним видом, подойдёт графический объект "Рисунок" (OBJ_BITMAP).

В качестве фона можно также использовать графический объект "Поле ввода" (OBJ_EDIT). Установив свойство "только чтение" можно исключить возможность ввода текста. На данный момент есть ещё одно преимущество при использовании объекта "Поле ввода". Если вы сделали информационную панель в эксперте и хотели бы видеть её в таком же виде во время теста в режиме визуализации, то для этого подходит пока только этот объект. Ни OBJ_RECTANGLE_LABEL, ни OBJ_BITMAP не отображаются во время теста в режиме визуализации.

Хоть в данном случае будет реализован скрипт, а не эксперт, в качестве примера всё равно сделаем фон с объектом OBJ_EDIT. На рисунке ниже показан итоговый результат:





Рис. 4. Внешний вид информационной панели







Перечислим, что отображено в качестве информации на панели:

Symbol (current/total) – символ, данные которого загружаются/копируются/записываются в данный момент. В скобках слева показан номер текущего символа. Справа - общее количество символов, с которыми будет работать скрипт.

(current/total) – символ, данные которого загружаются/копируются/записываются в данный момент. В скобках слева показан номер текущего символа. Справа - общее количество символов, с которыми будет работать скрипт. Path Symbol – путь к символу или категория символа, к которой он принадлежит. Если вызвать контекстное меню в окне Обзор Рынка (правой кнопкой мыши) и выбрать в нём "Символы…", то откроется окно, в котором можно увидеть список всех символов. Подробнее с этим можно ознакомиться в Справке терминала.

– путь к символу или категория символа, к которой он принадлежит. Если вызвать контекстное меню в окне Обзор Рынка (правой кнопкой мыши) и выбрать в нём "Символы…", то откроется окно, в котором можно увидеть список всех символов. Подробнее с этим можно ознакомиться в Справке терминала. Timeframe – период (таймфрейм). Будет использоваться тот таймфрейм, на котором был запущен скрипт.

– период (таймфрейм). Будет использоваться тот таймфрейм, на котором был запущен скрипт. Input Start Date – дата начала данных, которую указал пользователь в параметрах скрипта.

– дата начала данных, которую указал пользователь в параметрах скрипта. First Date (H1) – самая первая доступная дата (бар) данных текущего таймфрейма.

– самая первая доступная дата (бар) данных текущего таймфрейма. First Terminal Date (M1) – самая первая доступная дата минутного таймфрейма в уже имеющихся данных терминала.

– самая первая доступная дата минутного таймфрейма в уже имеющихся данных терминала. First Server Date (M1) – самая первая доступная дата минутного таймфрейма на сервере.

– самая первая доступная дата минутного таймфрейма на сервере. Max. Bars In Options Terminal – максимальное количество баров для отображения на графике, установленное в настройках терминала.

– максимальное количество баров для отображения на графике, установленное в настройках терминала. Copied Bars – количество скопированных баров для записи.

– количество скопированных баров для записи. Progress Value Current Symbol – процент записанных данных текущего символа.

Ниже можно ознакомиться с кодом подобной информационной панели:

void InfoTable( int s) { int fnt_sz= 8 ; string fnt= "Calibri" ; color clr= clrWhiteSmoke ; int xH= 300 ; int height_pnl= 0 ; int yV1= 1 ,yV2= 12 ,xV1= 165 ,xV2= 335 ,xV3= 1 ; string sf= "" ,stf= "" ,ssf= "" ; bool flg_sf= false ,flg_stf= false ,flg_ssf= false ; if (show_progress) { height_pnl= 138 ; } else { height_pnl= 126 ; } flg_sf= SeriesInfoInteger (symbols[s], _Period , SERIES_FIRSTDATE ,first_date); flg_stf= SeriesInfoInteger (symbols[s], PERIOD_M1 , SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ,first_termnl_date); flg_ssf= SeriesInfoInteger (symbols[s], PERIOD_M1 , SERIES_SERVER_FIRSTDATE ,first_server_date); if (flg_sf) { sf=TSdm(first_date); } else { sf= "?" ; } if (flg_stf) { stf=TSdm(first_termnl_date); } else { stf= "?" ; } if (flg_ssf) { ssf=TSdm(first_server_date); } else { ssf= "?" ; } if (cnt_symb== 0 ) { cnt_symb= 1 ; } int anchor1= ANCHOR_LEFT_UPPER ,anchor2= ANCHOR_RIGHT_UPPER ,corner= CORNER_LEFT_UPPER ; string path_symbol= SymbolInfoString (symbols[s], SYMBOL_PATH ); path_symbol= StringSubstr (path_symbol, 0 , StringLen (path_symbol)- StringLen (symbols[s])); arr_txtobj[ 0 ]= "INFO TABLE" ; arr_txtobj[ 1 ]= "Symbol (current / total) : " ; arr_txtobj[ 2 ]= "" +symbols[s]+ " (" +IS(s+ 1 )+ "/" +IS(cnt_symb)+ ")" ; arr_txtobj[ 3 ]= "Path Symbol : " ; arr_txtobj[ 4 ]=path_symbol; arr_txtobj[ 5 ]= "Timeframe : " ; arr_txtobj[ 6 ]=gStrTF( _Period ); arr_txtobj[ 7 ]= "Input Start Date : " ; arr_txtobj[ 8 ]=TSdm(start_date); arr_txtobj[ 9 ]= "First Date (H1) : " ; arr_txtobj[ 10 ]=sf; arr_txtobj[ 11 ]= "First Terminal Date (M1) : " ; arr_txtobj[ 12 ]=stf; arr_txtobj[ 13 ]= "First Server Date (M1) : " ; arr_txtobj[ 14 ]=ssf; arr_txtobj[ 15 ]= "Max. Bars In Options Terminal : " ; arr_txtobj[ 16 ]=IS(max_bars); arr_txtobj[ 17 ]= "Copied Bars : " ; arr_txtobj[ 18 ]=IS(copied_bars); arr_txtobj[ 19 ]= "Progress Value Current Symbol : " ; arr_txtobj[ 20 ]=DS(pgs_pcnt, 2 )+ "%" ; Create_Edit( 0 , 0 ,arr_nmobj[ 0 ], "" ,corner,fnt,fnt_sz, clrDimGray , clrDimGray , 345 ,height_pnl,xV3,yV1, 2 , C'15,15,15' ); Create_Edit( 0 , 0 ,arr_nmobj[ 1 ],arr_txtobj[ 0 ],corner,fnt, 8 , clrWhite , C'64,0,0' , 345 , 12 ,xV3,yV1, 2 , clrFireBrick ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 2 ],arr_txtobj[ 1 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2, 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 3 ],arr_txtobj[ 2 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2, 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 4 ],arr_txtobj[ 3 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 2 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 5 ],arr_txtobj[ 4 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 2 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 6 ],arr_txtobj[ 5 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 3 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 7 ],arr_txtobj[ 6 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 3 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 8 ],arr_txtobj[ 7 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 4 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 9 ],arr_txtobj[ 8 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 4 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 10 ],arr_txtobj[ 9 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 5 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 11 ],arr_txtobj[ 10 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 5 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 12 ],arr_txtobj[ 11 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 6 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 13 ],arr_txtobj[ 12 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 6 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 14 ],arr_txtobj[ 13 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 7 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 15 ],arr_txtobj[ 14 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 7 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 16 ],arr_txtobj[ 15 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 8 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 17 ],arr_txtobj[ 16 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 8 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 18 ],arr_txtobj[ 17 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 9 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 19 ],arr_txtobj[ 18 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 9 , 0 ); if (show_progress) { Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 20 ],arr_txtobj[ 19 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 10 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 21 ],arr_txtobj[ 20 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 10 , 0 ); } } void Create_Label( long chrt_id, string lable_nm, string rename, long anchor, long corner, string font_bsc, int font_size, color font_clr, int x_dist, int y_dist, long zorder) { if ( ObjectCreate (chrt_id,lable_nm, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TEXT ,rename); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONT ,font_bsc); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_COLOR ,font_clr); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } } void Create_Edit( long chrt_id, int nmb_win, string lable_nm, string text, long corner, string font_bsc, int font_size, color font_clr, color font_clr_brd, int xsize, int ysize, int x_dist, int y_dist, long zorder, color clr) { if ( ObjectCreate (chrt_id,lable_nm, OBJ_EDIT ,nmb_win, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONT ,font_bsc); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm,OBJPROP_ALIGN,ALIGN_CENTER); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_COLOR ,font_clr); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_BORDER_COLOR ,font_clr_brd); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_BGCOLOR ,clr); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_XSIZE ,xsize); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_YSIZE ,ysize); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_READONLY , true ); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

После того, как скрипт завершит свою работу, или пользователь удалит скрипт с графика досрочно, все графические объекты, созданные скриптом, нужно удалить. Для этого используем такие функции:

void DelAllScriptObjects() { int sz_arr1= ArraySize (arr_nmobj); for ( int i= 0 ; i<sz_arr1; i++) { DelObjbyName(arr_nmobj[i]); } } int DelObjbyName( string Name) { int nm_obj= 0 ; bool res= false ; nm_obj= ObjectFind ( ChartID (),Name); if (nm_obj>= 0 ) { res= ObjectDelete ( ChartID (),Name); if (!res) { Print ( "Ошибка при удалении объекта: - " +ErrorDesc(Error())+ "" ); return ( false ); } } return (res); }





7. Основной блок программы

Основной функцией в скриптах является OnStart(). Именно в ней вызываются на исполнение все остальные функции. Основной ход программы подробно прокомментирован в коде:

void OnStart () { if (ValidationParameters()) { return ; } max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); GetSymbolsToArray(); sz_arr_symb= ArraySize (symbols); SetSeparateForFormatDate(); for ( int s= 0 ; s<=sz_arr_symb- 1 ; s++) { copied_bars= 0 ; pgs_pcnt= 0.0 ; InfoTable(s); ChartRedraw (); int res=GetDataCurrentSymbol(s); if (res== 0 ) { BC } if (res== 2 ) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

Пользователь удалил скрипт!" ); break ; } if ((path=CheckCreateGetPath(s))== "" ) { BC } WriteDataToFile(s); } DelSymbolsFromMarketWatch(); Sleep ( 1000 ); DelAllScriptObjects(); }

Рассмотрим функции, в которых происходят главные действия.

В функции GetSymbolsToArray() происходит заполнение массива символов (symbols[]) именами символов. Размер массива и, соответственно, количество символов в нём зависит от того, какой вариант выбрал пользователь в параметре Mode Write Symbols (curr_mwatch).

Если пользователю нужны данные только от одного символа, то размер массива будет равен 1.

ArrayResize (symbols, 1 ); symbols[ 0 ]= _Symbol ;

Если пользователю нужны данные всех символов из окна Обзор рынка (MarketWatch) или вообще всех доступных символов, то размер массива будет определяться функцией:

int SymbolsTotal ( bool selected );

Чтобы не делать два блока для двух вариантов с почти одинаковым кодом, сделаем функцию-указатель MWatchOrAllList(), которая будет возвращать true или false. Это значение будет определять, откуда будет браться список символов. Только из окна Обзор Рынка (true) или из общего списка доступных символов (false).

bool MWatchOrAllList() { if (curr_mwatch==MARKETWATCH) { return ( true ); } if (curr_mwatch==ALL_LIST_SYMBOLS) { return ( false ); } return ( true ); }

После получения количества символов в цикле проходим по всему списку и на каждой итерации, увеличив размер массива на один и получив имя символа по порядковому номеру с помощью функции SymbolName(), заносим его в массив.

int SymbolName ( int pos, bool selected );

В функции SymbolName() для выбора списка символов также используем функцию-указатель MWatchOrAllList(). Полный код функции GetSymbolsToArray():

void GetSymbolsToArray() { if (curr_mwatch==CURRENT) { ArrayResize (symbols, 1 ); symbols[ 0 ]= _Symbol ; } if (curr_mwatch==MARKETWATCH || curr_mwatch==ALL_LIST_SYMBOLS) { cnt_symb= SymbolsTotal (MWatchOrAllList()); for ( int i= 0 ; i<=cnt_symb- 1 ; i++) { string nm_symb= "" ; ArrayResize (symbols,i+ 1 ); nm_symb= SymbolName (i,MWatchOrAllList()); symbols[i]=nm_symb; } } }

Функция SetSeparateForFormatDate() очень проста. С её помощью определяем, какой будет использоваться разделитель в дате в зависимости от выбора пользователя в выпадающем списке в параметре Format Date (format_date).

void SetSeparateForFormatDate() { switch (format_date) { case SEP_POINT1 : case SEP_POINT2 : sep= "." ; break ; case SEP_SLASH1 : case SEP_SLASH2 : sep= "/" ; break ; } }

Далее идёт основной цикл, в котором производятся различные проверки. После них, если всё проходит успешно, данные записываются в файл. Если же нет, то цикл останавливается, все объекты удаляются с графика и скрипт завершает свою работу (в случае с одним символом). Или же происходит переход к следующей итерации (если символов более одного). В цикле последовательно происходит обращение к каждому символу в массиве symbols[]. В каждую функцию, которая находится в этом цикле, передаётся номер (индекс). Таким образом, соблюдается точная последовательность во всех функциях.

В самом начале тела цикла на каждой итерации получаем данные текущего символа в цикле. Для этого используется функция GetDataCurrentSymbol(). Рассмотрим, что происходит в этой функции.

Перед тем, как скопировать данные символа в массив rate[], производится проверка на доступность данных с помощью функции CheckLoadHistory(). Эта функция предоставлена разработчиками в качестве примера. Ее изначальную версию можно посмотреть в Справке по MQL5. Я лишь немного подкорректировал её под использование в этом скрипте. В справке дано довольно детальное описание (его желательно тоже изучить), поэтому здесь я не буду приводить свой вариант, который практически точно такой же. И к тому же он есть коде с очень подробными комментариями.

Единственное, что можно сейчас написать, так это то, что функция CheckLoadHistory() возвращает код ошибки или код успешного выполнения, по которому затем выводится соответствующее сообщение в журнал из блока оператора-переключателя switch. В зависимости от того, какой был получен код, функция GetDataCurrentSymbol() либо продолжает своё выполнение дальше, либо возвращает свой код.

Если всё прошло успешно, то далее происходит копирование исторических данных с помощью функции CopyRates(). В глобальную переменную сохраняется размер массива, затем осуществляется выход из функции с возвратом кода 1. Если же что-то пошло не так, то функция завершит своё выполнение ещё в операторе switch и вернёт код 0 или 2.

int GetDataCurrentSymbol( int s) { Print ( "------

№" +IS(s+ 1 )+ " >>>" ); int res=CheckLoadHistory(s, _Period ); InfoTable(s); ChartRedraw (); switch (res) { case - 1 : Print ( "Неизвестный символ " +symbols[s]+ " (code: -1)!" ); return ( 0 ); case - 2 : Print ( "Запрошенных баров больше, чем можно отобразить на графике (code: -2)!...

" "...Будет использовано для записи столько данных сколько доступно." ); break ; case - 3 : Print ( "Выполнение было прервано пользователем (code: -3)!" ); return ( 2 ); case - 4 : Print ( "Загрузка окончилась неудачей (code: -4)!" ); return ( 0 ); case 0 : Print ( "Все данные символа загружены (code: 0)." ); break ; case 1 : Print ( "Уже имеющихся данных в таймсерии достаточно (code: 1)." ); break ; case 2 : Print ( "Таймсерия построена из имеющихся данных терминала (code: 2)." ); break ; default : Print ( "Результат выполнения не определен!" ); } if ( CopyRates (symbols[s], _Period ,check_start_date,end_date,rates)<= 0 ) { Print ( "Ошибка копирования данных символа " +symbols[s]+ " - " ,ErrorDesc(Error())+ "" ); return ( 0 ); } else { copied_bars= ArraySize (rates); Print ( "Symbol: " ,symbols[s], "; Timeframe: " ,gStrTF( _Period ), "; Copied bars: " ,copied_bars); } return ( 1 ); }

После этого программа снова в теле основного цикла в функции OnStart(). Код присваивается локальной переменной res, и по её значению проводится проверка. Если 0, то была ошибка, которая означает, что данные текущего в цикле символа записать невозможно. Пояснение ошибки вывелось в журнал, и принимается решение, прервать цикл (break) или перейти к следующей итерации (continue).

if (res== 0 ) { BC }

В строке кода выше видно, что этот выбор производится какими-то загадочными символами BC. Это макроподстановка. Подробнее об этом можно прочитать в Справке по MQL5. Здесь только отмечу, что целые выражения (в одну строку) можно вложить в короткую запись, как показано в примере выше (BC). В каких-то случаях этот метод может быть даже удобнее и компактнее, чем функция. В данном случае это выглядит так:

#define BC if (curr_mwatch==CURRENT) { break ; } if (curr_mwatch==MARKETWATCH || curr_mwatch==ALL_LIST_SYMBOLS) { continue ; }

Ещё примеры макроподстановок, которые используются в этом скрипте:

#define nmf __FUNCTION__+ ": " #define TRM_DP TerminalInfoString (TERMINAL_DATA_PATH)

Если же функция GetDataCurrentSymbol() вернула 2, это значит, что программа была удалена пользователем. Для того чтобы определить это событие в MQL5 есть функция IsStopped(). Эту функцию рекомендуется использовать в циклах, чтобы вовремя успеть правильно закончить выполнение программы. Если функция возвращает true, то есть около трёх секунд, чтобы произвести все действия перед принудительным удалением программы. В нашем случае производится удаление всех графических объектов и выводится сообщение в журнал:

if (res== 2 ) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

Пользователь удалил скрипт!" ); break ; }





8. Создаём папки и записываем данные в файл

Функция CheckCreateGetPath() проверяет существование корневой папки для данных. Назовем ее DATA_OHLC и находится она будет в директории C:\Metatrader 5\MQL5\Files. В ней будут находиться папки с названиями символов, в которых соответственно будут создаваться файлы для записи данных.

Если корневой папки или папки для текущего в цикле символа нет, то функция создаёт её. Если всё проходит успешно, то функция возвращает строку с путем, по которому должен быть создан файл. Функция возвращает пустую строку в случае ошибки или при попытке удаления программы с графика пользователем.

Код ниже усеян подробными комментариями и в нём будет несложно разобраться:

string CheckCreateGetPath( int s) { int i= 1 ; long search=- 1 ; string ffname= "" ,lpath= "" ; string file= "*.csv" ,folder= "*" ; string root= "DATA_OHLC\\" , fSmb=symbols[s]+ "\\" , fTF=gStrTF( _Period )+ "\\" ; bool flgROOT= false ,flgSYMBOL= false ; lpath=folder; search= FileFindFirst (lpath,ffname); Print ( "Директория: " ,TRM_DP+ "\\MQL5\\Files\\" ); if (ffname==root) { flgROOT= true ; Print ( "Корневая папка " +root+ " существует" ); } if (search!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgROOT) { while ( FileFindNext (search,ffname)) { if ( IsStopped ()) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

Пользователь удалил скрипт!" ); return ( "" ); } if (ffname==root) { flgROOT= true ; Print ( "Корневая папка " +root+ " существует" ); break ; } } } FileFindClose (search); search=- 1 ; } else { Print ( "Ошибка при получении хэндла поиска либо директория " +TRM_DP+ " пуста: " ,ErrorDesc(Error())); } lpath=root+folder; search= FileFindFirst (lpath,ffname); if (ffname==fSmb) { flgSYMBOL= true ; Print ( "Папка символа " +fSmb+ " существует" ); } if (search!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgSYMBOL) { while ( FileFindNext (search,ffname)) { if ( IsStopped ()) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

Пользователь удалил скрипт!" ); return ( "" ); } if (ffname==fSmb) { flgSYMBOL= true ; Print ( "Папка символа " +fSmb+ " существует" ); break ; } } } FileFindClose (search); search=- 1 ; } else { Print ( "Ошибка при получении хэндла поиска либо директория " +path+ " пуста" ); } if (!flgROOT) { if ( FolderCreate ( "DATA_OHLC" )) { Print ( "Создана корневая папка ..\DATA_OHLC\\" ); } else { Print ( "Ошибка при создании корневой папки DATA_OHLC: " ,ErrorDesc(Error())); return ( "" ); } } if (!flgSYMBOL) { if ( FolderCreate (root+symbols[s])) { Print ( "Создана папка символа ..\DATA_OHLC\\" +fSmb+ "" ); return (root+symbols[s]+ "\\" ); } else { Print ( "Ошибка при создании папки символа ..\DATA_OHLC\\" +fSmb+ "\: " ,ErrorDesc(Error())); return ( "" ); } } if (flgROOT && flgSYMBOL) { return (root+symbols[s]+ "\\" ); } return ( "" ); }

Если функция CheckCreateGetPath() вернула пустую строку, то прерываем цикл либо переходим к следующей итерации, используя уже знакомую макроподстановку (BC):

if ((path=CheckCreateGetPath(s))== "" ) { BC }

Если дошли до этого места, значит данные успешно скопированы, папки созданы и в строковой переменной path содержится путь, в котором нужно создать файл для записи данных текущего в цикле символа.

Для записи данных в файл создадим функцию WriteDataToFile(). В начале этой функции формируется [путь]+[имя файла]. Имя файла состоит из имени символа и текущего таймфрейма. Например, EURUSD_H1.csv. Если файл с таким именем уже есть, то он просто открывается для записи. Данные, которые были в него записаны в предыдущий раз, будут удалены. Вместо них будут записаны новые данные. Если файл создан/открыт успешно, функция FileOpen() возвращает хэндл, который будет использоваться для доступа к файлу.

Проверяем наличие хэндла. Если он есть, записываем строку заголовков. В зависимости от того, какие заголовки выбрал пользователь, будет записана соответствующая строка. Далее начинается основной цикл записи исторических данных.

Перед тем, как записать очередную строку, нужно привести ее к формату, который указал пользователь. Для этого получаем время открытия бара и с помощью функции StringSubstr() распределяем по переменным отдельно число, месяц, год и время. Далее в зависимости от того, какой формат даты выбрал пользователь, определяем, будут ли дата и время находиться в одном столбце или в разных. Далее соединяем все части в одну строку с помощью функции StringConcatenate(). После записи всех строк закрываем файл функцией FileClose().

Ниже показан весь код функции WriteDataToFile():

void WriteDataToFile( int s) { int dgt=( int ) SymbolInfoInteger (symbols[s], SYMBOL_DIGITS ); string nm_fl=path+symbols[s]+ "_" +gStrTF( _Period )+ ".csv" ; hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , ',' ); if (hFl> 0 ) { if (format_headers==NSDT_5) { FileWrite (hFl, "\"Date\" " "\"Time\" " "\"Open\" " "\"High\" " "\"Low\" " "\"Close\" " "\"Volume\"" ); } if (format_headers==NSDT_6) { FileWrite (hFl, "Date" , "Open" , "High" , "Low" , "Close" , "Volume" ); } for ( int i= 0 ; i<=copied_bars- 1 ; i++) { if ( IsStopped ()) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

Пользователь удалил скрипт!" ); break ; } sdt=TSdm(rates[i].time); yyyy= StringSubstr (sdt, 0 , 4 ); mm= StringSubstr (sdt, 5 , 2 ); dd= StringSubstr (sdt, 8 , 2 ); tm= StringSubstr (sdt, 11 ); string sep_dt_tm= "" ; if (format_date==SEP_POINT1 || format_date==SEP_SLASH1) { sep_dt_tm= " " ; } if (format_date==SEP_POINT2 || format_date==SEP_SLASH2) { sep_dt_tm= "," ; } StringConcatenate (sdt,dd,sep,mm,sep,yyyy,sep_dt_tm,tm); FileWrite (hFl, sdt, DS_dgt(rates[i].open,dgt), DS_dgt(rates[i].high,dgt), DS_dgt(rates[i].low,dgt), DS_dgt(rates[i].close,dgt), IS(( int )rates[i].tick_volume)); pgs_pcnt=(( double )(i+ 1 )/copied_bars)* 100 ; InfoTable(s); if (show_progress) { ChartRedraw (); } } FileClose (hFl); } else { Print ( "Ошибка при создании/открытии файла!" ); } }

Это была последняя функция в основном цикле функции OnStart(). Если это был не последний символ, то всё точно также повторяется для следующего. В ином случае происходит выход из цикла. Если в параметрах скрипта пользователь указал очистить список символов в окне Обзор Рынка, то символы, чьи графики не открыты в текущий момент, будут удалены функцией DelSymbolsFromMarketWatch(). После этого все графические объекты, созданные скриптом, удаляются, и программа завершает свою работу. Данные готовы для использования.

Пример того, как загружать данные в NeuroShell DayTrader Professional можно посмотреть у меня в блоге. Видео, демонстрирующее работу скрипта:





Заключение

Какую бы программу для разработки торговых стратегий я не использовал, я везде доходил до каких-то ограничений, которые не позволяли мне развивать свои идеи дальше. В итоге я всё-таки пришёл к тому, что без программирования далеко не уйдёшь. Если есть серьёзные намерения для достижения своих целей, то MQL5 - наилучший вариант. Тем не менее, изучая другие программы для анализа данных и разработки торговых стратегий, можно увидеть интересные идеи для дальнейшего развития. Возможно, я не скоро бы к ним пришел, пользуясь только одним инструментом.

Успехов в развитии!