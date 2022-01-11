Modifica "al volo" i parametri dell'Expert Advisor dal pannello utente

Contenuti

Introduzione

1. Problemi in primo piano

2. Struttura dell'Expert Advisor

3. Interazione con il pannello utente

Conclusione





Introduzione

Quando si sviluppano Expert Advisor complessi, il numero di parametri esterni può essere molto elevato. E le impostazioni molto spesso devono essere modificate manualmente, rendendo l'intero processo molto dispendioso in termini di tempo, dato l’enorme elenco di parametri. Ovviamente è possibile preparare i set in anticipo e salvarli, ma in alcuni casi potrebbe non essere esattamente ciò che è richiesto. È qui che MQL5 torna utile, come sempre.

Proviamo a creare un pannello utente che ci permetta di modificare i parametri di un Expert Advisor "al volo" durante il trading. Questo può essere rilevante per coloro che fanno trading manualmente o in modalità semi-automatica. Ad ogni modifica effettuata, i parametri verranno scritti in un file dal quale verranno poi letti dall'Expert Advisor per essere ulteriormente visualizzati sul pannello.





1. Problemi in primo piano

A titolo illustrativo, svilupperemo un semplice EA che apre una posizione nella direzione dell'indicatore JMA. L'EA lavorerà sulle barre completate sul simbolo e sull'intervallo di tempo correnti. I parametri esterni includeranno Indicator Period, Stop Loss, Take Profit, Reverse e Lot. Queste opzioni saranno abbastanza sufficienti nel nostro esempio.

Aggiungiamo due parametri aggiuntivi per poter accendere/spegnere il pannello (pannello Info On/Off) e abilitare/disabilitare la modalità di impostazione dei parametri Expert Advisor (impostazione "On The Fly"). Laddove il numero di parametri è elevato, è sempre più conveniente posizionare opzioni aggiuntive all'inizio o alla fine dell'elenco per un accesso facile e veloce.

Fig. 1. Pannello informativo con i parametri dell'Expert Advisor

La modalità di impostazione "Al volo" è disabilitata per impostazione predefinita. Quando abiliti questa modalità per la prima volta, Expert Advisor crea un file per salvare tutti i parametri che ha attualmente. Lo stesso accadrà se il file viene cancellato accidentalmente. L'Expert Advisor rileverà l'eliminazione e ricreerà il file. Con la modalità di impostazione "On The Fly" disabilitata, l'Expert Advisor sarà guidato da parametri esterni.

Se questa modalità è abilitata, l'Expert Advisor leggerà i parametri dal file e, semplicemente facendo clic su qualsiasi parametro nel pannello delle informazioni, sarà possibile selezionare il valore richiesto o inserire un nuovo valore nella finestra di dialogo che si apre . I dati del file verranno aggiornati ogni volta che viene selezionato un nuovo valore.





2. Struttura dell'Expert Advisor

Sebbene il programma sia piccolo e tutte le funzioni possano essere facilmente inserite in un unico file, è comunque molto più comodo navigare in tutte le informazioni del progetto quando sono categorizzate correttamente. Pertanto, è meglio classificare le funzioni per tipo e averle in file diversi fin dall'inizio per includerle successivamente nel file principale. La figura seguente mostra una cartella di progetto condivisa con OnTheFly Expert Advisor e tutti i file di inclusione. I file di inclusione vengono inseriti in una cartella separata (Includi).





Fig. 2. File di progetto nella finestra Navigatore di MetaEditor

Quando i file di inclusione si trovano nella stessa cartella con il file master, il codice è il seguente:

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Ulteriori informazioni su come includere i file sono disponibili in Riferimento MQL5.

Avremo bisogno di variabili globali - copie di parametri esterni. I loro valori saranno assegnati dai parametri esterni o dal file, a seconda della modalità dell'Expert Advisor. Queste variabili vengono utilizzate in tutto il codice del programma, ad esempio nella visualizzazione dei valori sul pannello delle informazioni, nelle funzioni di trading, ecc.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Come in tutti gli altri Expert Advisor, avremo le principali funzioni: OnInit, OnTick e OnDeinit. E ci sarà anche la funzione OnTimer. Ogni secondo verificherà l'esistenza del file dei parametri e lo ripristinerà nel caso sia stato cancellato accidentalmente. Poiché dobbiamo interagire con il pannello utente, verrà utilizzata anche la funzione OnChartEvent. Questa funzione insieme ad altre funzioni correlate è stata inserita in un file separato (!OnChartEvent.mqh).

Il codice principale del file master è il seguente:

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

Ho anche incluso alcune altre funzioni nel file principale:

GetIndicatorsHandles : ottiene l'handle dell'indicatore.

: ottiene l'handle dell'indicatore. NewBar – determina il nuovo evento bar.

– determina il nuovo evento bar. SetParameters : imposta i parametri in base alla modalità.

: imposta i parametri in base alla modalità. iZeroMemory – azzera alcune variabili e array.

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

I codici sorgente per queste funzioni possono essere trovati nei file allegati all'articolo. Qui esamineremo solo la funzione SetParameters (i commenti esplicativi sono forniti nel codice):

Il codice sorgente per la funzione SetParameters è semplice e diretto. Diamo un'occhiata più da vicino alla funzione WriteReadParameters. Tutto è abbastanza semplice qui. Per prima cosa controlliamo se il file con i parametri esiste. In tal caso, leggiamo il file e scriviamo i valori dei parametri in un array utilizzando la funzione GetValuesParamsFromFile. Se il file non esiste, verrà creato, con i parametri esterni correnti scritti su di esso.

Di seguito il codice con commenti più dettagliati per l'attuazione delle azioni sopra descritte:

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szArrIP; i++) { FileWrite (hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "File with parameters of the " +NAME_EXPERT+ " Expert Advisor created successfully." ); } } FileClose (hFl); }

Le funzioni WriteReadParameters e GetValuesParamsFromFile si trovano nel file FILE_OPERATIONS.mqh.

Alcune delle funzioni sono già state descritte nel mio precedente articolo "Come preparare le quotazioni di MetaTrader 5 per altre applicazioni", pertanto non ci soffermeremo qui. Non dovresti incontrare alcuna difficoltà nemmeno con le funzioni di trading, poiché sono molto semplici e commentate ampiamente. Quello su cui ci concentreremo è l'argomento principale dell'articolo.





3. Interazione con il pannello utente

Il file !OnChartEvent.mqh contiene funzioni per l'interazione con il pannello utente. Le variabili e gli array utilizzati in molte funzioni sono dichiarati nell'ambito globale all'inizio:

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

Questo è seguito dalla funzione principale che gestisce gli eventi. Nel nostro esempio, dovremo gestire due eventi:

L'evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – click sinistro sull'oggetto grafico.

– click sinistro sull'oggetto grafico. L'evento CHARTEVENT_OBJECT_EDIT – fine della modifica del testo nell'oggetto grafico Modifica.

Puoi leggere di più su altri eventi MQL5 in Riferimento MQL5.

Impostiamo prima un controllo per la gestione degli eventi solo in tempo reale, sempre che sia abilitata la modalità di impostazione "On The Fly" (SettingOnTheFly). La gestione degli eventi sarà curata da funzioni separate: ChartEvent_ObjectClick e ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

Quando si fa clic sull'oggetto che appartiene all'elenco, sul pannello delle informazioni verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare un altro valore o di inserire un nuovo valore nella casella di input.

Fig. 3. Finestra di dialogo per la modifica del valore del parametro selezionato

Diamo un'occhiata più da vicino a come funziona. Quando si fa clic su un oggetto grafico, il programma utilizza prima la funzione ChartEvent_ObjectClick per verificare tramite l'identificatore dell'evento se c'è stato davvero un clic su un oggetto grafico.

Se vuoi che la finestra di dialogo si apra al centro del grafico, devi conoscere le dimensioni del grafico. Può essere ottenuto indicando le proprietà CHART_WIDTH_IN_PIXELS e CHART_HEIGHT_IN_PIXELS nella funzione ChartGetInteger. Il programma passa quindi al DialogWindowInfoPanel. Puoi familiarizzare con tutte le proprietà del grafico in MQL5 Riferimento.

Di seguito è riportato il codice per l'attuazione delle azioni di cui sopra:

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

Utilizzando la funzione DialogWindowInfoPanel, controlliamo prima se la finestra di dialogo è attualmente aperta. Se la finestra non viene trovata, la funzione GetNumberClickedObjIP verifica se il clic era in relazione ad un oggetto della lista nel pannello info. Se l'oggetto cliccato è l'oggetto dell'elenco, la funzione restituirà il numero dell'elemento rilevante dall'array di oggetti. Utilizzando quel numero, la funzione InitArraysAndDefault determina quindi la dimensione dell'array dell'elenco nella finestra di dialogo e i valori predefiniti. Se tutte le azioni hanno successo, apparirà la finestra di dialogo.

Se la funzione DialogWindowInfoPanel determina che la finestra di dialogo è già aperta, il programma verificherà se c'è stato un clic su un oggetto nella finestra di dialogo. Ad esempio, aprendo la finestra di dialogo, la riga il cui valore è attualmente visualizzato sul pannello apparirà come selezionata. Se si fa clic su un'altra opzione nell'elenco, il programma utilizzerà la funzione SelectionOptionInDialogWindow che seleziona l'opzione dell'elenco della finestra di dialogo selezionata.

Se si fa clic sull'opzione dell'elenco attualmente selezionata, questo oggetto verrà identificato come un oggetto da modificare e apparirà una casella di input in modo che sia possibile inserire un nuovo valore quando si fa clic sulla casella. La funzione SetEditObjInDialogWindow è responsabile dell'impostazione della casella di input.

E infine, se è stato cliccato il pulsante Applica, il programma verificherà se il valore è stato modificato. In caso affermativo, il nuovo valore apparirà sul pannello e verrà scritto nel file.

Di seguito è riportato il codice della funzione principale della finestra di dialogo:

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Ogni volta che viene inserito un nuovo valore nella casella di input, viene generato l'evento CHARTEVENT_OBJECT_EDIT e il programma passa alla funzione ChartEvent_ObjectEndEdit. Se il valore della finestra di dialogo è stato modificato, il valore inserito verrà memorizzato, verificato la correttezza e assegnato all'oggetto nella lista. Puoi vederlo più in dettaglio nel codice qui sotto:

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

L'Expert Advisor in azione può essere visto nel video qui sotto:









Conclusione

I file compressi allegati alla fine dell'articolo possono essere scaricati per uno studio più approfondito.

Spero che questo articolo aiuterà quelli di voi che iniziano a imparare MQL5 solo a trovare risposte rapide a molte domande usando i semplici esempi forniti. Ho intenzionalmente omesso alcuni controlli dagli snippet di codice forniti.

Ad esempio, se si modifica l'altezza/larghezza del grafico quando la finestra di dialogo è aperta, la finestra di dialogo non verrà centrata automaticamente. E se lo rabbocchi selezionando un'altra opzione dall'elenco, l'oggetto che serve a selezionare la relativa riga verrà notevolmente spostato. Lascia che questo sia il tuo compito. È molto importante esercitarsi nella programmazione e più ti eserciti, meglio è.

Buona fortuna!