50.000 ausgeführte Aufträge im Rahmen des Freelance-Service bei MQL5.com

Mitglieder des offiziellen MetaTrader Freelance-Service haben bis Oktober 2018 mehr als 50.000 Aufträge ausgeführt. Dies ist die weltweit größte Freelance-Website für MQL-Programmierer: mehr als tausend Entwickler, Dutzende neuer Aufträge täglich und 7 Sprachlokalisierungen.

Jeder Händler kann einen Profi mit der Umsetzung einer bestimmten Handelsstrategie beauftragen, indem er einfach einen Freelance-Auftrag mit den angegebenen Anforderungen, den Ausführungsbedingungen und dem Budget erteilt. Interessierte Entwickler unterbreiten Ihnen Angebote, aus denen Sie die am besten geeignete auswählen können. Der Bestellvorgang ist sicher: Die Zahlung wird eingefroren, bis der Kunde die Arbeit annimmt. Darüber hinaus kann jeder Streitfall durch ein Schiedsverfahren beigelegt werden.

Der Freelance-Service ist nicht die einzige Quelle für Handelsroboter. Das MetaTrader mit seinem algorithmischem Handelssystem bietet zwei weitere Dienstleistungen:

Freelancer sind oft das letzte Ziel des Händlers bei der Suche nach einem gewünschten Roboter. Der Service kann für diejenigen sehr hilfreich sein, die in der CodeBase und im Market keine geeignete App finden. Erstellen Sie einen Auftrag, vergleichen Sie die Angebote der freiberuflichen Programmierer und wählen Sie das beste aus. Als Ergebnis erhalten Sie ein automatisiertes Handelssystem nach Ihrer spezifischen Strategie.

Besuchen Sie jetzt den Freelance-Service und bestellen Sie einen Handelsroboter bei professionellen Entwicklern!

