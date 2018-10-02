MetaTrader 5 / トレーディングシステム
MQL5.comフリーランスサービスが注文50,000件を達成

公式のMetaTraderフリーランスサービスのメンバー受注完了数が2018年10月に50,000件に達しました。これは、MQLプログラマー向けの世界最大のフリーランスサイトです。サイトには1,000人以上の開発者が登録しており、新規注文は毎日数十件を超えます。サイトは7ヶ国語に訳されています。

要件、実行条件、予算を指定してフリーランス注文を行うだけで、プロフェッショナルから特定の取引戦略の実装を注文することができます。興味のある開発者が問い合わせするので、発注者はそのうち最適なものを選ぶことができます。注文手続きは安全です。発注者が結果を受け入れるまで、支払いは凍結されます。さらに、紛争は仲裁によって解決することができます。

自動売買ロボットのソースはフリーランスサービスだけではありません。MetaTraderアルゴリズム取引エコシステムにはさらに2つのサービスがあります。

希望するロボットはしばしば、フリーランスを使わないまでもこれらの場所で見つかります。フリーランスサービスは、コードベースとマーケットで適切なアプリケーションを見つけることができない時に非常に役に立ちます。注文を作成し、受注に応募したフリーランスプログラマーを比較し、最適なものを選択します。結果として、特定の戦略に従った、自動化されたシステム取引が得られます。

フリーランスに今すぐアクセスして、プロの開発者から自動売買ロボットを注文しましょう。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/5226

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

Robin Slow
Robin Slow | 5 12月 2018 において 17:24
ありがとうございました。
Michelle Ancheta
Michelle Ancheta | 14 11月 2021 において 18:14
ありがとう
情報をありがとう
10のレンジトレーディング戦略の比較分析 10のレンジトレーディング戦略の比較分析
この記事はレンジ期間のトレードにおける利点および欠点について調査します。 この記事で作成およびテストされた10の戦略は、チャネル内の価格変動の追跡に基づいています。 各戦略は、ダマシの相場参入シグナルを回避することを目的としたフィルタリング機構を備えています。
950のウェブサイトがメタクオーツの経済指標カレンダーをブロードキャスト 950のウェブサイトがメタクオーツの経済指標カレンダーをブロードキャスト
このウィジェットによって、ウェブサイトには世界最大経済の500の指標と指数の詳細なリリーススケジュールが提供され、トレーダーは、ウェブサイトのメインコンテンツに加えて、説明やグラフとともに、重要なイベントの最新情報をすばやく受け取ることができます。
トレード履歴のカスタム表示とレポート図の作成 トレード履歴のカスタム表示とレポート図の作成
この記事では、トレード履歴を評価するためのカスタム・メソッドについて説明します。 2つのクラスが、ヒストリーを分析するために書かれ、ダウンロード可能です。 最初のトレード履歴を収集し、要約表として表します。 2番目は、統計情報を扱います。: 変数を計算し、トレード結果のより効率的な評価チャートを構築します。
通貨ペアパターンのテスト: 実用的なアプリケーションと実際のトレードの視点 第４部 通貨ペアパターンのテスト: 実用的なアプリケーションと実際のトレードの視点 第４部
この記事では、トレーディング通貨ペアバスケットのシリーズに結論付けを行います。 ここでは、残りのパターンをテストし、実際のトレードでの適用について説明します。 相場におけるエントリーと決済、パターンを分析し、複合インジケータの使用を考察します。