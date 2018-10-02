MQL5.comフリーランスサービスが注文50,000件を達成

公式のMetaTraderフリーランスサービスのメンバー受注完了数が2018年10月に50,000件に達しました。これは、MQLプログラマー向けの世界最大のフリーランスサイトです。サイトには1,000人以上の開発者が登録しており、新規注文は毎日数十件を超えます。サイトは7ヶ国語に訳されています。

要件、実行条件、予算を指定してフリーランス注文を行うだけで、プロフェッショナルから特定の取引戦略の実装を注文することができます。興味のある開発者が問い合わせするので、発注者はそのうち最適なものを選ぶことができます。注文手続きは安全です。発注者が結果を受け入れるまで、支払いは凍結されます。さらに、紛争は仲裁によって解決することができます。





自動売買ロボットのソースはフリーランスサービスだけではありません。MetaTraderアルゴリズム取引エコシステムにはさらに2つのサービスがあります。

無料のコードベースでは、5,600件の取引アプリと分析アプリをダウンロードできます

既製の自動売買ロボットと指標のマーケットでは、14,000以上のプログラムを購入およびレンタルできます

希望するロボットはしばしば、フリーランスを使わないまでもこれらの場所で見つかります。フリーランスサービスは、コードベースとマーケットで適切なアプリケーションを見つけることができない時に非常に役に立ちます。注文を作成し、受注に応募したフリーランスプログラマーを比較し、最適なものを選択します。結果として、特定の戦略に従った、自動化されたシステム取引が得られます。

フリーランスに今すぐアクセスして、プロの開発者から自動売買ロボットを注文しましょう。