MetaTrader 5 / Sistemas comerciales
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com

50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com

MetaTrader 5Sistemas comerciales |
16 380 2
MetaQuotes
MetaQuotes

Hasta el mes de octubre de 2018, los participantes del servicio Freelance oficial para las plataformas MetaTrader han ejecutado más de 50 000 encargos. Se trata de la bolsa más grande del mundo de trabajo a distancia para programadores de MQL: más de mil desarrolladores, decenas de nuevos encargos diarios por parte de tráders y localización en 7 idiomas.

En Freelance cualquier tráder puede encargar a profesionales la implementación de su estrategia, basta con crear una solicitud que contenga la correspondiente tarea técnica, el plazo de ejecución y el presupuesto. Los desarrolladores interesados le ofrecerán sus servicios por sí mismos, solo queda elegir al ejecutor entre aquellos que hayan respondido. El encargo tiene lugar de forma segura: hasta que el cliente no acepte el resultado del trabajo, el pago permanecerá congelado y no será transmitido al ejecutor. En el caso de que surjan situaciones discutibles, podrá recurrir al arbitraje.

50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com

La bolsa Freelance no es el único sitio donde puede conseguir robots comerciales. El ecosistema de trading algorítmico de MetaTrader ofrece dos métodos más para solucionar esta tarea:

  • La biblioteca gratuita de código fuente Code Base: descargue cualquiera de los 5 600 aplicaciones comerciales y analíticas disponibles en la misma
  • La tienda de robots e indicadores preparados: tiene a su disposición más de 14 000 programas para comprar o alquilar

Freelance es con frecuencia el destino final en la larga búsqueda del robot deseado. Si no encuentra nada que le convenza en Code Base y el Mercado, es el momento adecuado para recurrir a la bolsa Freelance. Cree su encargo, compare atentamente las solicitudes recibidas de los desarrolladores y elija al que más le convenga. Como resultado, obtendrá un sistema automático que comercie según la estrategia pensada por usted.

¡Entre en la bolsa ahora mismo y encargue un robot a profesionales!

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5226

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (2)
Robin Slow
Robin Slow | 5 dic 2018 en 17:24
MetaQuotes Software Corp.:

Nuevo artículo Se han publicado 50.000 pedidos realizados en el servicio MQL5.com Freelance:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Gracias
Michelle Ancheta
Michelle Ancheta | 14 nov 2021 en 18:14
Robin Slow #:
Gracias
gracias por la información
Neuroredes profundas (Parte VIII). Aumentando la calidad de la clasificación de los conjuntos bagging Neuroredes profundas (Parte VIII). Aumentando la calidad de la clasificación de los conjuntos bagging
En el artículo se analizan tres métodos con cuya ayuda podemos aumentar la calidad de clasificación de los conjuntos bagging y valorar su efectividad. Se ha evaluado cómo influye la optimización de los hiperparámetros de las redes neuronales ELM y los parámetros de post-procesado en la calidad de clasificación del conjunto.
Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes
En el artículo se describen varios métodos personalizados de valoración de la historia comercial. Para ello, se describen dos clases para su descarga y análisis. La primera reúne la historia comercial en un breve recuadro. El segundo se ha pensado para los cálculos estadísticos: calcula una serie de índices y construye los gráficos con cuya ayuda se valora el rendimiento de las transacciones de forma más cómoda.
Indicador universal RSI para operar simultáneamente en dos direcciones Indicador universal RSI para operar simultáneamente en dos direcciones
Al desarrollar algoritmos comerciales topamos con frecuencia con un problema: ¿cómo determinar dónde comienza y dónde termina la tendencia/flat? En este artículo, vamos a intentar crear un indicador universal en el que conjugaremos señales para distintos tipos de estrategia. También intentaremos simplificar la obtención de señales para las transacciones comerciales en el experto. Asimismo, mostraremos un ejemplo de combinación de varios indicadores diferentes en uno.
950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes 950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes
La adición del widget proporciona a los sitios web un horario de publicación detallado de 500 índices e indicadores de las mayores economías mundiales. De esta forma, los tráders, aparte del contenido principal del sitio web, reciben de manera operativa información actual sobre todos los eventos importantes, complementada con explicaciones y gráficos.