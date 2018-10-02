50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com

Hasta el mes de octubre de 2018, los participantes del servicio Freelance oficial para las plataformas MetaTrader han ejecutado más de 50 000 encargos. Se trata de la bolsa más grande del mundo de trabajo a distancia para programadores de MQL: más de mil desarrolladores, decenas de nuevos encargos diarios por parte de tráders y localización en 7 idiomas.

En Freelance cualquier tráder puede encargar a profesionales la implementación de su estrategia, basta con crear una solicitud que contenga la correspondiente tarea técnica, el plazo de ejecución y el presupuesto. Los desarrolladores interesados le ofrecerán sus servicios por sí mismos, solo queda elegir al ejecutor entre aquellos que hayan respondido. El encargo tiene lugar de forma segura: hasta que el cliente no acepte el resultado del trabajo, el pago permanecerá congelado y no será transmitido al ejecutor. En el caso de que surjan situaciones discutibles, podrá recurrir al arbitraje.





La bolsa Freelance no es el único sitio donde puede conseguir robots comerciales. El ecosistema de trading algorítmico de MetaTrader ofrece dos métodos más para solucionar esta tarea:

La biblioteca gratuita de código fuente Code Base: descargue cualquiera de los 5 600 aplicaciones comerciales y analíticas disponibles en la misma

La tienda de robots e indicadores preparados: tiene a su disposición más de 14 000 programas para comprar o alquilar

Freelance es con frecuencia el destino final en la larga búsqueda del robot deseado. Si no encuentra nada que le convenza en Code Base y el Mercado, es el momento adecuado para recurrir a la bolsa Freelance. Cree su encargo, compare atentamente las solicitudes recibidas de los desarrolladores y elija al que más le convenga. Como resultado, obtendrá un sistema automático que comercie según la estrategia pensada por usted.

¡Entre en la bolsa ahora mismo y encargue un robot a profesionales!