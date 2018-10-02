50 000 encomendas atendidas no Freelance MQL5.com

MetaTrader 5 / Sistemas de negociação
Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil desenvolvedores, com dezenas encomendas diárias e com localização em 7 idiomas.

No Freelance, qualquer trader pode não apenas encomendar a um profissional a tarefa de implementar sua estratégia de negociação, simplesmente colocando um pedido com os termos de referência, prazos e orçamento; mas também escolher um desenvolvedor entre os interessados que irão oferecer seus serviços. A encomenda ocorre com segurança, uma vez que se o cliente não aceitar o resultado final, o pagamento permanecerá congelado e não será transferido para o programador. Se surgirem disputas, será possível recorrer a arbitragem.

O serviço Freelance não é o único lugar onde você pode encontrar robôs de negociação. O ecossistema de negociação algorítmica do MetaTrader possui mais dois serviços:

  • Biblioteca de códigos fonte gratuitos Code Base, onde pode baixar qualquer um dos 5 600 aplicativos de negociação e analíticos disponíveis
  • Loja de robôs e indicadores prontos — mais de 14 000 programas para compra ou aluguel disponíveis

O Freelance é frequentemente o último destino do trader na busca pelo robô desejado. Esse serviço pode ser muito útil para aqueles que não conseguem encontrar nenhum aplicativo adequado no Code Base e no Mercado. Crie uma encomenda, compare aplicativos de programadores freelancers e escolha o ideal. Como resultado, você receberá um sistema automatizado de negociação de acordo com sua estratégia.

Visite o Freelance agora e encomende robôs de negociação a desenvolvedores profissionais!

Robin Slow | 5 dez. 2018 em 17:24
Obrigado
Michelle Ancheta | 14 nov. 2021 em 18:14
Obrigado
Obrigado pela informação
Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado? Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?
A maioria dos assinantes escolhe sinais de negociação pela aparência da curva de saldo e pelo número de assinantes. Daí que muitos provedores hoje se preocupam mais com estatísticas bonitas do que com a qualidade real do sinal, muitas vezes testando diversos volumes de transação e melhorando artificialmente a aparência da curva de saldo. Este artigo aborda critérios de confiabilidade e maneiras pelas quais um provedor pode melhorar a qualidade de seu sinal. São exemplificadas a análise do histórico de um determinado sinal e as maneiras que podem ajudar o provedor a torná-lo mais lucrativo e menos arriscado.
Indicador universal RSI para operação simultânea em dois sentidos Indicador universal RSI para operação simultânea em dois sentidos
Ao desenvolver algoritmos de negociação, muitas vezes enfrentamos o desafio de como determinar onde começa e termina a tendência/fase de correção. Neste artigo, tentaremos criar um indicador universal compatível com sinais para diferentes tipos de estratégias. Procuraremos simplificar ao máximo o recebimento de sinais para operações de negociação no EA. Exemplificaremos como combinar diferentes indicadores num único indicador.
Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#) Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#)
Este artigo descreve como adicionar a um EA um recurso para trabalhar com o servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. São importadas funções de uma DLL. Para criar a DLL, é implementada a plataforma Microsoft .NET e a linguagem C#. Com pequenas alterações, os métodos usados no artigo também são adequados para EAs escritos em MQL4.
Redes Neurais Profundas (Parte VII). Ensemble de redes neurais: stacking Redes Neurais Profundas (Parte VII). Ensemble de redes neurais: stacking
Nós continuamos a construir os ensembles. Desta vez, o bagging de ensemble criado anteriormente será complementado com um combinador treinável — uma rede neural profunda. Uma rede neural combina as 7 melhores saídas ensemble após a poda. A segunda obtém todas as 500 saídas do ensemble como entrada, realizando a poda e combinando elas. As redes neurais serão construídas usando o pacote keras/TensorFlow para Python. Os recursos do pacote serão brevemente considerados. Serão realizados os testes e a comparação da qualidade de classificação do bagging e stacking de ensembles.