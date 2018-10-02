50 000 encomendas atendidas no Freelance MQL5.com

Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil desenvolvedores, com dezenas encomendas diárias e com localização em 7 idiomas.

No Freelance, qualquer trader pode não apenas encomendar a um profissional a tarefa de implementar sua estratégia de negociação, simplesmente colocando um pedido com os termos de referência, prazos e orçamento; mas também escolher um desenvolvedor entre os interessados que irão oferecer seus serviços. A encomenda ocorre com segurança, uma vez que se o cliente não aceitar o resultado final, o pagamento permanecerá congelado e não será transferido para o programador. Se surgirem disputas, será possível recorrer a arbitragem.





O serviço Freelance não é o único lugar onde você pode encontrar robôs de negociação. O ecossistema de negociação algorítmica do MetaTrader possui mais dois serviços:

Biblioteca de códigos fonte gratuitos Code Base, onde pode baixar qualquer um dos 5 600 aplicativos de negociação e analíticos disponíveis

Loja de robôs e indicadores prontos — mais de 14 000 programas para compra ou aluguel disponíveis

O Freelance é frequentemente o último destino do trader na busca pelo robô desejado. Esse serviço pode ser muito útil para aqueles que não conseguem encontrar nenhum aplicativo adequado no Code Base e no Mercado. Crie uma encomenda, compare aplicativos de programadores freelancers e escolha o ideal. Como resultado, você receberá um sistema automatizado de negociação de acordo com sua estratégia.

