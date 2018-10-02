在MQL5.com自由职业者服务中已完成50,000个订单
截至2018年10月，MetaTrader官方自由职业者服务的成员已完成超过50,000个订单。这是全球最大的MQL程序员自由职业网站：超过1000名开发人员，每天几十个新订单以及7种语言本地化。
任何交易者都可以从专业人士那里订购特定的交易策略，只需下达具有指定需求，执行条款和预算的自由职业者服务订单。感兴趣的开发人员将提供他们的应用程序，而您则可以从中选择最合适的应用程序。订购流程安全可靠：付款会被冻结，直至客户接受工作为止。此外，任何争议都可以通过仲裁的方式解决。
自由职业者服务并不是EA交易的唯一来源。MetaTrader的EA生态系统还包括另外两项服务：
- 免费代码库，您可以在此任意下载5,600个交易和分析应用程序
- 现有EA交易和指标市场，有超过14,000个项目可供购买和租用
自由职业者服务通常是交易者搜寻所需EA的最后一个方式。这个服务可能对那些无法在代码库和市场中找到合适的应用程序的人们非常有帮助。创建一个订单，对比自由职业程序员的应用程序并选择最优的应用程序。因此，您将根据您的特定策略获得一个自动化的系统交易。
现在访问自由职业者服务，订购来自专业开发人员的EA交易！
