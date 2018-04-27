Trabajando con los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica

Contenido

Introducción

Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. En el artículo anterior hemos demostrado cómo visualizar los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica de la aplicación MQL5. Ahora vamos a complicar nuestra tarea: seleccionamos 100 mejores resultados de la optimización y los mostramos en la tabla de la interfaz gráfica.

Además de eso, continuamos el desarrollo del tema de los gráficos del balance de multisímbolos, que también ha sido presentado en el artículo correspondiente. Vamos a combinar las ideas de estos dos artículos, y hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización. Así, después de la optimización de los parámetros del Asesor Experto (EA), el trader podrá analizar y seleccionar los resultados que le interesan para el trabajo más rápidamente.

Desarrollo de la interfaz gráfica

La interfaz gráfica del EA de prueba va a incluir los siguientes elementos:

Formulario para los controles

Barra de estado para mostrar la información final adicional

Pestañas para distribuir los controles por grupos:



Frames



Campo de introducción para controlar la cantidad de los balances mostrados de los resultados durante el desplazamiento (scroll) repetido de los resultados tras la optimización





Retardo en milisegundos durante el scroll de los resultados





Botón del inicio del scroll repetido de los resultados





Gráfico para visualizar la cantidad especificada de los balances de resultados





Gráfico para visualizar todos los resultados



Results



Tabla de los mejores resultados



Balance



Gráfico para visualizar el balance de multisímbolos del resultado seleccionado en la tabla





Gráfico para visualizar las reducciones del resultado seleccionado en la tabla

Indicador de la ejecución del proceso de la repetición de los frames

El código de los métodos para crear los elementos arriba mencionados se ubica en un archivo separado y se incluye en el archivo con la clase del programa MQL:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTabs m_tabs1; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CGraph m_graph3; CGraph m_graph4; CTable m_table_param; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph3( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph4( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

Como ya he dicho antes, la tabla contendrá los 100 mejores resultados de la optimización (según el beneficio total más grande). Puesto que la interfaz gráfica se crea antes del inicio de la optimización, al principio la tabla estará vacía. El número de las columnas y el texto para los encabezados va a determinarse en la clase del procesamiento de los frames de la optimización.

Creamos la tabla con el siguiente conjunto de las funciones.

Visualización de los encabezados

Posibilidad de la ordenación

Selección de la fila

Fijación de la fila seleccionada (sin poder quitar la selección)



Cambio del ancho de la columna manualmente

Formato en el estilo «cebra»

El código de la creación de la tabla se muestra a continuación. Para asignar la tabla a la segunda pestaña, hay que pasar el objeto de la tabla en el objeto de las pestañas, indicando el índice de la pestaña. En este caso, la clase principal para la tabla será el control «Pestañas». De esta manera, al cambiar los tamaños del área de las pestañas, el tamaño de la tabla va a cambiarse respecto a su control principal, con la condición de que esoestará establecido en las condiciones del control «Tabla».

bool CProgram::CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap) { m_table_param.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_table_param); m_table_param.TableSize( 1 , 1 ); m_table_param.ShowHeaders( true ); m_table_param.IsSortMode( true ); m_table_param.SelectableRow( true ); m_table_param.IsWithoutDeselect( true ); m_table_param.ColumnResizeMode( true ); m_table_param.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table_param.AutoXResizeMode( true ); m_table_param.AutoYResizeMode( true ); m_table_param.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_table_param.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); if (!m_table_param.CreateTable(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table_param); return ( true ); }

Guardando los resultados de optimización

Para trabajar con los resultados de la optimización, ha sido implementada la clase CFrameGenerator. Vamos a usar la versión presentada en el artículo Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5. Vamos a modificarla y añadir los métodos necesarios. Tendremos que guardar no sólo el balance general y la estadística final en los frames, sino también el balance y la reducción del depósito para cada símbolo. Para guardar los balances, vamos a usar una estructura de los arrays separada, CSymbolBalance. Ella se usa para dos cosas. Va a almacenar los datos en sus arrays, que luego se pasarán al frame en el array general. Después de la optimización, los datos van a extraerse desde el array del frame y devolverse a los arrays de esta estructura para ser visualizados en los gráficos del balance de multisímbolo.

struct CSymbolBalance { double m_data[]; }; class CFrameGenerator { private : CSymbolBalance m_symbols_balance[]; };

Como parámetro string, el frame va a recibir la enumeración de los símbolos separados con ','. Desde el principio, se suponía guardar los datos en el frame, como un informe completo en el array string. Pero en este momento, no se puede pasar los arrays string en el frame. Al intentar pasar un array tipo string a la función FrameAdd(), durante la compilación obtendremos un mensaje de error: los arrays string y estructuras que contienen los objetos no se admiten.



string arrays and structures containing objects are not allowed

Otra opción es escribir el informe en el archivo, y después pasarlo al frame. Pero esta opción tampoco nos conviene: en este caso, tendríamos que escribir los resultados en el disco duro con demasiada frecuencia.

Por eso, he decidido recopilar todos los datos necesarios en un array, y luego extraerlos usando las claves que se guardan en los parámetros del frame. Al principio de este array, van a encontrarse los índices estadísticos. Luego, siguen los datos del balance general, y después de ellos, el balance para cada símbolo por separado. Al final, van a encontrarse los datos de las reducciones para dos ejes por separado.

En el esquema de abajo, se muestran las secuencias de los datos en el array. Para abreviar, se muestra la variante de dos símbolos.





Fig. 1. Secuencia de la distribución de datos en el array.

Para determinar los índices de cada rango dentro de este array, como ha sido dicho antes, necesitaremos las claves. La cantidad de las indicaciones estadísticas es constante y se determina de antemano. En este caso, en la tabla vamos a visualizar cinco indicaciones y el número del repaso con el fin de garantizar la posibilidad del acceso a los datos de este resultado después de la optimización:

#define STAT_TOTAL 6

Número del repaso

Resultado de la simulación

Beneficio (STAT_PROFIT)

Número de transacciones (STAT_TRADES)

Reducción (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)

Factor de recuperación (STAT_RECOVERY_FACTOR)

La cantidad de los datos del balance general y para cada símbolo será igual. Vamos a enviar este valor a la función FrameAdd(), como parámetro double. Para determinar qué símbolos han participado en la simulación, vamos a determinarlos en el historial de las transacciones durante cada repaso en la función OnTester(). Esta información será enviada a la función FrameAdd() como parámetro string.

:: FrameAdd ( m_report_symbols , 1 , data_count ,stat_data);

La secuencia de los símbolos especificados en el parámetro string coincide con la secuencia de los datos en el array. De esta manera, teniendo todos estos parámetros, se puede extraer todos los datos enpaquetados en el array, sin confundir nada.

En el código de abajo se muestra el método CFrameGenerator::GetHistorySymbols(), que sirve para determinar los símbolos en el historial de las transacciones:

#include <Trade\DealInfo.mqh> class CFrameGenerator { private : CDealInfo m_deal_info; string m_report_symbols; private : int GetHistorySymbols( void ); }; int CFrameGenerator::GetHistorySymbols( void ) { int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (m_deal_info. Symbol ()== "" ) continue ; if (:: StringFind (m_report_symbols,m_deal_info. Symbol (), 0 )==- 1 ) :: StringAdd (m_report_symbols,(m_report_symbols== "" )? m_deal_info. Symbol () : "," +m_deal_info. Symbol ()); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (m_report_symbols,u_sep,m_symbols_name); return (symbols_total); }

Si resulta que en el historial de las transacciones hay más de un símbolo, el tamaño del array se establece a un elemento menos. El primer elemento se reserva para el balance general.

:: ArrayResize (m_symbols_balance,(m_symbols_total> 1 )? m_symbols_total+ 1 : 1 );

Después de que los datos desde el historial de las transacciones hayan sido guardados en los arrays separados, hay que colocarlos en un array general. Para eso, se utiliza el método CFrameGenerator::CopyDataToMainArray(). Aquí, aumentamos cíclicamente el array general por la cantidad de datos agregados, y copiamos los datos de las reducciones en la última iteración.

class CFrameGenerator { private : double m_balances[]; private : void CopyDataToMainArray( void ); }; void CFrameGenerator::CopyDataToMainArray( void ) { int balances_total=:: ArraySize (m_symbols_balance); int data_total=:: ArraySize (m_symbols_balance[ 0 ].m_data); for ( int i= 0 ; i<=balances_total; i++) { int array_size=:: ArraySize (m_balances); if (i<balances_total) { :: ArrayResize (m_balances,array_size+data_total); :: ArrayCopy (m_balances,m_symbols_balance[i].m_data,array_size); } else { data_total=:: ArraySize (m_dd_x); :: ArrayResize (m_balances,array_size+(data_total* 2 )); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_x,array_size); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_y,array_size+data_total); } } }

Las indicaciones estadísticas se añaden al principio del array general a través del método CFrameGenerator::GetStatData(). Este método recibe por referencia el array que al final será guardado en el frame. Se le establece el tamaño del array de datos de los balances más el número de indicaciones estadísticas. Los datos de los balances se colocan desde el último índice en el rango de las indicaciones estadísticas.

class CFrameGenerator { private : void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balances)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balances,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] = 0 ; dst_array[ 1 ] =on_tester_value; dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); }

Al final, las acciones arriba descritas se realizan en el método CFrameGenerator::OnTesterEvent(), que se invoca en el archivo principal del programa en la función OnTester().

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (m_report_symbols, 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, OK" ); }

Los arrays de la tabla van a rellenarse el final de la optimización en el método FinalRecalculateFrames(), que se invoca en el método CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent(). Aquí, se realiza el recálculo final de los resultados de la optimización, se determina la cantidad de los parámetros optimizados, se rellena el array de los encabezados de la tabla, se recopilan los datos en el array de la tabla. Después de eso, los datos se ordenan según el criterio especificado.

Vamos a considerar unos métodos auxiliares, los cuales van a invocarse en el ciclo final del procesamiento de los frames. Empezamos con el método CFrameGenerator::GetParametersTotal(), en el que se determina el número de parámetros del EA que participan en la optimización.

Para obtener los parámetros del EA desde el frame, llamamos a la función FrameInputs(). Cuando pasamos el número del repaso a esta función, obtenemos el array de los parámetros y su cantidad. Al principio de su lista figuran los que han participado en la optimización, y luego van los demás. Puesto que en la tabla se muestran sólo los parámetros optimizados, hay que determinar el índice del primer parámetro no optimizado, con el fin de descartar el grupo que no tiene que entrar en la tabla. En nuestro caso, se puede indicar de antemano el primer parámetro externo no optimizado del EA al que va a orientarse el programa. En este caso, es Symbols. Una vez determinado el índice, se puede calcular la cantidad de los parámetros optimizados del EA.

class CFrameGenerator { private : string m_first_not_opt_param; private : void GetParametersTotal( void ); }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_first_not_opt_param( "Symbols" ) { } void CFrameGenerator::GetParametersTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); int limit_index= 0 ; int params_total=:: ArraySize (m_param_data); for ( int i= 0 ; i<params_total; i++) { if (:: StringFind (m_param_data[i],m_first_not_opt_param)>- 1 ) { limit_index=i; break ; } } m_param_total=(m_par_count-(m_par_count-limit_index)); } }

Los datos de la table van a almacenarse en la estructura de los arrays CReportTable. Después de averiguar el número de los parámetros optimizados del EA, aparece la posibilidad de determinar y establecer el número de las columnas de la tabla. Eso se hace en el método CFrameGenerator::SetColumnsTotal(). Originalmente, el número de las filas es igual a cero.

struct CReportTable { string m_rows[]; }; class CFrameGenerator { private : CReportTable m_columns[]; private : void SetColumnsTotal( void ); }; void CFrameGenerator::SetColumnsTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { int columns_total= int (STAT_TOTAL+m_param_total); :: ArrayResize (m_columns,columns_total); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) :: ArrayFree (m_columns[i].m_rows); } }

Las filas se añaden en el método CFrameGenerator::AddRow(). Durante el proceso del repaso de todos los frames, en la tabla entrarán sólo los resultados que contienen las transacciones. En las primeras columnas de la tabla, empezando desde el número del repaso, van a ubicarse las indicaciones estadísticas, y luego, los parámetros optimizados del EA. Cuando se obtienen los parámetros desde el frame, se muestran en el siguiente formato "parameterN=valueN" [nombre del parámetro][separador][valor del parámetro]. Necesitamos sólo los valores de los parámetros que tienen que entrar en la tabla. Por eso, dividimos la cadena por el separador ‘=’ y guardamos el valor desde el segundo elemento del array.

class CFrameGenerator { private : void AddRow( void ); }; void CFrameGenerator::AddRow( void ) { SetColumnsTotal(); if (m_data[ 3 ]< 1 ) return ; int columns_total=:: ArraySize (m_columns); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) { int prev_rows_total=:: ArraySize (m_columns[i].m_rows); :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,prev_rows_total+ 1 ,RESERVE); if (i== 0 ) { m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_pass); continue ; } if (i<STAT_TOTAL) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_data[i]); else { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[i-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]=array[ 1 ]; } } }

Recogemos los encabezados para la tabla en el método CFrameGenerator::GetHeaders(), pero sólo el primer elemento desde el array de los elementos de la cadena dividida:

class CFrameGenerator { private : void GetHeaders( void ); }; void CFrameGenerator::GetHeaders( void ) { int columns_total =:: ArraySize (m_columns); :: ArrayResize (m_headers,STAT_TOTAL+m_param_total); for ( int c=STAT_TOTAL; c<columns_total; c++) { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[c-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_headers[c]=array[ 0 ]; } }

Para indicar al programa según qué criterio hay que elegir 100 resultados para la tabla, usamos un método simple CFrameGenerator::ColumnSortIndex(). Le pasamos el índice de la columna. Tras la finalización de la optimización, la tabla de los resultados será ordenada en orden descendiente precisamente por este índice, mientras que los 100 resultados superiores entrarán en la tabla para visualizarse en la interfaz gráfica. Por defecto, se establece la tercera columna (índice 2), es decir, la ordenación será por el beneficio máximo.

class CFrameGenerator { private : uint m_column_sort_index; public : void ColumnSortIndex( const uint index) { m_column_sort_index=index; } }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_column_sort_index( 2 ) { }

Si queremos seleccionar los resultados según otro criterio, el método CFrameGenerator::ColumnSortIndex() se invoca en el método CProgram::OnTesterInitEvent() al principio de la optimización:

void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { ... m_frame_gen.ColumnSortIndex( 3 ); ... }

Como resultado, el método CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() para el recálculo final ahora trabaja según el siguiente algoritmo.

Pasamos el puntero de los frames al principio de la lista. El reseteo del contador del frame y anulación de los arrays.

Luego, recorremos cíclicamente todos los frames y:

obtenemos la cantidad de parámetros optimizados,



distribuimos los resultados negativos y positivos por los arrays,



añadimos la fila de datos a la tabla.

Después del ciclo del recorrido por los frames, obtenemos los encabezados de la tabla.

Luego, ordenamos la tabla por la columna especificada en los ajustes.

Terminamos el método de la actualización del gráfico con los resultados de la optimización.

Código del método CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames():

class CFrameGenerator { private : void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { GetParametersTotal(); if (m_data[m_profit_index]< 0 ) AddLoss(m_data[m_profit_index]); else AddProfit(m_data[m_profit_index]); AddRow(); m_frames_counter++; } GetHeaders(); int rows_total =:: ArraySize (m_columns[ 0 ].m_rows); QuickSort( 0 ,rows_total- 1 ,m_column_sort_index); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

A continuación, examinaremos los métodos que permiten obtener los datos desde los frames por la solicitud del usuario.

Extracción de datos del frame

Antes, hemos analizado la estructura del array general con la secuencia de datos de categorías diferentes. Ahora, hay que comprender de qué manera van a extraerse los datos desde este array. Más arriba hemos dicho que el frame contiene la secuencia de símbolos y el tamaño de los arrays del balance en forma de las claves. Si el tamaño de los arrays de balances fuera igual al tamaño de los arrays de reducciones, la determinación de los índices de todos los rangos de datos enpaquetados se realizaría según la misma fórmula en el ciclo (tal como se muestra en la esquema de abajo). Pero los tamaños de arrays son diferentes. Por eso, en la última iteración en el ciclo, hay que determinar cuántos elementos quedan en el rango de datos que corresponde a las reducciones del depósito, y dividirlo en dos, por que los tamaños de los arrays de reducciones son iguales.





Fig. 2. Esquema de parámetros para el cálculo del índice del array de la siguiente categoría.

Para obtener los datos desde el frame, ha sido implementado el método CFrameGenerator::GetFrameData(). Vamos a analizarlo más detalladamente.

Al principio del método, hay que pasar el puntero de los frames al principio de la lista. Luego, iniciamos el proceso del recorrido de todos los frames con los resultados de la optimización. Hay que encontrar el frame cuyo número del recorrido ha sido pasado al método como argumento. Si ha sido encontrado, el programa sigue este algoritmo.

Obtenemos el tamaño del array general con datos del frame.

Obtenemos los elementos de la cadena del parámetro string y su cantidad. Si resulta que hay más de un símbolo, el número de los balances en el array será más a uno. Es decir, el primer rango es el balance general, los demás corresponden a los balances de los símbolos.

Luego, hay que pasar los datos en los arrays de los balances. Iniciamos el ciclo para extraer los datos desde el array general (el número de iteraciones es igual al número de balances). Para determinar el índice a partir del cual es necesario copiar los datos, será suficiente hacer el desplazamiento según el número de las indicaciones estadísticas ( STAT_TOTAL ) y multiplicar el índice de la iteración ( i ) por el tamaño del array del balance ( m_value ). Así, en cada iteración, obtenemos los datos de todos los balances en los arrays separados.

desplazamiento según el número de las indicaciones estadísticas ( ) y multiplicar el índice de la iteración ( ) por el tamaño del array del balance ( ). Así, en cada iteración, obtenemos los datos de todos los balances en los arrays separados. En la última iteración, obtenemos los datos de las reducciones en los arrays separados. Son los últimos datos en el array, por eso simplemente hay que averiguar la cantidad restante de los elementos y dividirla por 2. Luego, obtenemos consecutivamente los datos de las reducciones en dos pasos .

. En el último paso, actualizamos los gráficos con datos nuevos, y detenemos el ciclo del recorrido de frames.

class CFrameGenerator { public : void GetFrameData( const ulong pass_number ); }; void CFrameGenerator::GetFrameData( const ulong pass_number) { :: FrameFirst (); while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_pass!=pass_number) continue ; int data_total=:: ArraySize (m_data); ushort u_sep =:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total =:: StringSplit (m_name,u_sep,m_symbols_name); int balances_total =(symbols_total> 1 )? symbols_total+ 1 : symbols_total; :: ArrayResize (m_symbols_balance,balances_total); for ( int i= 0 ; i<balances_total; i++) { :: ArrayFree (m_symbols_balance[i].m_data); int src_index=STAT_TOTAL+ int (i*m_value); :: ArrayCopy (m_symbols_balance[i].m_data,m_data, 0 ,src_index,( int )m_value); if (i+ 1 ==balances_total) { double dd_total =data_total-(src_index+( int )m_value); double array_size =dd_total/ 2.0 ; src_index= int (data_total-dd_total); :: ArrayResize (m_dd_x,( int )array_size); :: ArrayResize (m_dd_y,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_x,m_data, 0 ,src_index,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_y,m_data, 0 ,src_index+( int )array_size,( int )array_size); } } UpdateMSBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); break ; } }

Para obtener los datos desde las celdas del array de la tabla, llamamos al método público CFrameGenerator::GetValue(), indicando el índice de la columna y de la fila de la tabla en los argumentos.

class CFrameGenerator { public : string GetValue( const uint column_index, const uint row_index); }; string CFrameGenerator::GetValue( const uint column_index, const uint row_index) { uint csize=:: ArraySize (m_columns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ( "" ); uint rsize=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows); if (rsize< 1 || row_index>=rsize) return ( "" ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index]); }

Visualización de datos e interacción con la interfaz gráfica

Para actualizar los gráficos con los datos de los balances y reducciones, en la clase CFrameGenerator han sido declarados dos objetos más del tipo CGraphic. Igual como en el caso de otros objetos de este tipo, en la clase CFrameGenerator, es necesario completarlos con los punteros a los elementos de la interfaz gráfica al principio de la optimización en el método CFrameGenerator::OnTesterInitEvent().

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_ms_balance; CGraphic *m_graph_drawdown; public : void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; m_graph_ms_balance =graph_ms_balance; m_graph_drawdown =graph_drawdown; }

Los datos de la tabla de la interfaz gráfica se visualizan a través del método CProgram::GetFrameDataToTable(). Definimos la cantidad de columnas obteniendo los encabezados de la tabla desde el objeto CFrameGenerator en el array. Después de eso, establecemos el tamaño de la tabla (100 filas) en la interfaz gráfica. Luego, establecemos los encabezados y el tipo de datos.

Ahora, es necesario inicializar la tabla con los resultados de la optimización. Establecemos los valores usando el método CTable::SetValue(). Para obtener los valores desde las celdas de la tabla de datos, se usa el método CFrameGenerator::GetValue(). Para que los cambios realizados se muestren, es necesario actualizar la tabla.

class CProgram { private : void GetFrameDataToTable( void ); }; void CProgram::GetFrameDataToTable( void ) { string headers[]; m_frame_gen.CopyHeaders(headers); uint columns_total=:: ArraySize (headers); m_table_param.Rebuilding(columns_total, 100 , true ); for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { m_table_param.DataType(c, TYPE_DOUBLE ); m_table_param.SetHeaderText(c,headers[c]); } for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { for ( uint r= 0 ; r<m_table_param.RowsTotal(); r++) { if (c== 1 || c== 2 || c== 4 || c== 5 ) m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 2 ); else m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 0 ); } } m_table_param.Update( true ); m_table_param.GetScrollHPointer().Update( true ); m_table_param.GetScrollVPointer().Update( true ); }

El método CProgram::GetFrameDataToTable() se invoca cuando se finaliza el proceso de la optimización de los parámetros del Asesor Experto en el método OnTesterDeinit(). Después de eso, la interfaz gráfica se hace disponible para el usuario. Si va a la pestaña Results, puede observar los resultados de la optimización seleccionados según el criterio especificado. En nuestro ejemplo, la selección se realiza según la indicación en la segunda columna (Profit).

Fig. 3. Tabla de resultados de la optimización en la interfaz gráfica.

Ahora, veremos de qué manera el usuario puede ver los balances de multisímbolos de los resultados en esta tabla. Si seleccionamos alguna fila de la tabla, se genera el evento de usuario ON_CLICK_LIST_ITEM con el identificador de la tabla. Según él, podemos determinar de qué tabla ha sido recibido este mensaje (si hay más de una). Puesto que en la primera columna de la tabla se guarda el número del repaso, se puede obtener los datos de este resultado, pasando este número al método CFrameGenerator::GetFrameData().

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table_param.Id()) { ulong pass=( ulong )m_table_param.GetValue( 0 ,m_table_param.SelectedItem()); m_frame_gen.GetFrameData(pass); } return ; } ... }

Cada vez cuando el usuario seleccione una fila en la tabla, el gráfico de los balances de multisímbolos se actualiza en la pestaña Balance:

Fig. 4. Demostración del resultado obtenido.

Hemos obtenido una herramienta bastante cómoda para revisar rápidamente los resultados de multisímbolos de las pruebas.

Conclusión

He mostrado una opción más de las posibles de qué manera se puede trabajar con los resultados de la optimización tras su finalización. Este tema todavía no está completada, y es necesario y se debe seguir desarrolándolo. Usando la librería para el diseño de las interfaces gráficas, se puede crear muchas soluciones interesantes y convenientes. Propongan sus ideas en los comentarios para el artículo: probablemente, en algún artículo siguiente, aparecerá una herramienta necesaria precisamente para su trabajo con los resultados de la optimización.

Más abajo Usted puede descargar los archivos adjuntos para el testeo y el análisis detallado del código presentado en el artículo.