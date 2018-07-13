Die Behandlung der Ergebnisse der Optimierung mit einem grafischen Interface

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Dies ist eine Fortsetzung der Idee der Verarbeitung und Analyse von Optimierungsergebnissen. Der vorherige Artikel enthielt die Beschreibung der Art und Weise, wie Optimierungsergebnisse mit der grafischen Interface der MQL5-Anwendung visualisiert werden können. Diesmal ist die Aufgabe komplizierter: Wir wählen die 100 besten Optimierungsergebnisse aus und zeigen sie im grafischen Interface an.

Darüber hinaus entwickeln wir die Idee eines Saldos mehrerer Symbole weiter, die auch in einem eigenen Artikel vorgestellt wurde. Lassen Sie uns die Ideen dieser beiden Artikel kombinieren und es dem Benutzer ermöglichen, eine Zeile in der Optimierungsergebnistabelle auszuwählen und eine Multi-Symbol-Saldo und eine Drawdown-Grafik auf separaten Diagrammen zu erhalten. Nach der Optimierung der Parameter des Expert Advisors kann der Händler eine schnelle Analyse der Ergebnisse durchführen und geeignete Werte auswählen.

Entwickeln des grafischen Interfaces

Das GUI des Test Expert Advisors besteht aus folgenden Elementen.

Aussehen der Kontrollelemente

Statusleiste für die Anzeige zusätzlicher Übersichtsinformationen

Registerkarten zum Anordnen von Elementen in Gruppen:



Rahmen (Frames)



Eingabefeld zur Verwaltung der Anzahl der angezeigten Saldenergebnisse beim erneuten Blättern nach der Optimierung





Verzögerung in Millisekunden beim Scrollen durch die Ergebnisse





Taste zum Starten des erneuten Scrollens durch die Ergebnisse





Grafische Darstellung der vorgegebenen Anzahl von Saldenergebnissen





Grafik aller Ergebnisse



Ergebnisse



Tabelle der besten Ergebnisse



Saldo



Grafik des Multi-Symbol-Saldos für das in der Tabelle ausgewählte Ergebnis





Drwadown-Diagramm für das in der Tabelle ausgewählte Ergebnis

Indikation für den Rahmen-Wiedergabeprozess

Der Code der Methoden zur Erzeugung der oben aufgeführten Elemente ist als separate Include-Datei für die Verwendung mit der MQL-Programmklasse verfügbar:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTabs m_tabs1; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CGraph m_graph3; CGraph m_graph4; CTable m_table_param; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph3( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph4( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

Wie oben erwähnt, zeigt die Tabelle die 100 besten Optimierungsergebnisse (bezogen auf den größten Endgewinn). Da das GUI vor dem Start der Optimierung erstellt wird, ist die Tabelle zunächst leer. Die Anzahl der Spalten und Texte für Überschriften wird in der Verarbeitungsklasse des Optimierungsrahmens festgelegt.

Lassen Sie uns eine Tabelle mit den folgenden Funktionen erstellen.

Anzeige der Überschriften

Sortieroption

Markieren einer Zeile

Fixieren einer markierten Zeile (ohne die Möglichkeit, die Markierung aufzuheben)



Manuelle Einstellung der Spaltenbreite

Formatierung im Zebra-Stil

Der Code für die Erstellung der Tabelle ist unten dargestellt. Um die Tabelle in der zweiten Registerkarte zu fixieren, sollte das Tabellenobjekt mit der Angabe des Registerindexes an das Tabulatorobjekt übergeben werden. In diesem Fall ist die Hauptklasse der Tabelle das Element 'Tabs'. Wenn also die Größe des Tabulatorbereichs geändert wird, ändert sich die Größe der Tabelle relativ zu ihrem Hauptelement, vorausgesetzt, dies ist angegeben in Elementeigenschaften 'Tabelle'.

bool CProgram::CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap) { m_table_param.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_table_param); m_table_param.TableSize( 1 , 1 ); m_table_param.ShowHeaders( true ); m_table_param.IsSortMode( true ); m_table_param.SelectableRow( true ); m_table_param.IsWithoutDeselect( true ); m_table_param.ColumnResizeMode( true ); m_table_param.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table_param.AutoXResizeMode( true ); m_table_param.AutoYResizeMode( true ); m_table_param.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_table_param.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); if (!m_table_param.CreateTable(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table_param); return ( true ); }

Speichern der Optimierungsergebnisse

Die Klasse CFrameGenerator ist für die Arbeit mit Optimierungsergebnissen implementiert. Wir werden eine Version aus dem Artikel Visualisierung der Handelsstrategieoptimierung in MetaTrader 5 verwenden und die notwendige Methoden hinzufügen. Zusätzlich zur Speicherung des Gesamtsaldos und der Endstatistik im Rahmen müssen wir den Saldo und den Drawdown für jedes Symbol separat speichern. Die separate Array-Struktur CSymbolBalance wird zum Speichern der Salden verwendet. Die Struktur hat einen doppelten Zweck. Die in den Arrays gespeicherten Daten werden dann an einen Rahmen in einem gemeinsamen Array übergeben. Nach der Optimierung werden die Daten aus dem Rahmen-Array extrahiert und an die Arrays dieser Struktur zurückgegeben, um sie in Multi-Symbol-Salden-Graphen darzustellen.

struct CSymbolBalance { double m_data[]; }; class CFrameGenerator { private : CSymbolBalance m_symbols_balance[]; };

Die Aufzählung der durch ',' getrennten Symbole wird als String-Parameter an den Rahmen übergeben. Ursprünglich sollten die Daten in einem Rahmen als vollständiger Bericht in einem String-Array gespeichert werden. String-Arrays können derzeit jedoch nicht an einen Rahmen übergeben werden. Der Versuch, ein String-Array an die Funktion FrameAdd() zu übergeben, führt zu einem Fehler während der Kompilierung:



String-Arrays und Strukturen, die Objekte enthalten, sind nicht erlaubt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Bericht in eine Datei zu schreiben und diese Datei dem Rahmen zu übergeben. Diese Option ist jedoch nicht geeignet: Wir müssten die Ergebnisse zu oft auf einer Festplatte speichern.

Deshalb habe ich beschlossen, alle notwendigen Daten in einem Array zu sammeln und dann die Daten auf Basis der in den Rahmenparametern enthaltenen Schlüssel zu extrahieren. Statistische Variablen werden am Anfang des Arrays enthalten sein. Es folgen der Gesamtsaldo und separate Saldenwerte pro Symbol. Am Ende befinden sich die Drawdowns auf zwei Achsen getrennt voneinander.

Das folgende Schema zeigt die Reihenfolge der gepackten Daten im Array. Eine Variante mit zwei Symbolen wird gezeigt, um das Schema kurz genug zu halten.





Abb. 1. Reihenfolge der Datenanordnung im Array.

Wir benötigen also Schlüssel für die Bestimmung der Indizes jedes Bereichs im Array. Die Anzahl der statistischen Variablen ist konstant und wird im Voraus festgelegt. Wir werden in der Tabelle fünf Variablen und eine Durchlaufnummer anzeigen, um sicherzustellen, dass auf die Daten dieses Ergebnisses nach der Optimierung zugegriffen werden kann:

#define STAT_TOTAL 6

Durchlauf

Testergebnis

Profit (STAT_PROFIT)

Positionsanzahl (STAT_TRADES)

Drawdown (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)

Erholungsfaktor (STAT_RECOVERY_FACTOR)

Der Umfang der Saldendaten wird gleich sein für alle Daten und den individuellen Symboldaten. Dieser Wert wird an die Funktion FrameAdd() als double gesendet. Um die beim Testen verwendeten Symbole zu bestimmen, definieren wir sie bei jedem Durchgang in der Funktion OnTester() basierend auf der Historie der Positionen. Diese Information wird an die Funktion FrameAdd() als string gesendet.

:: FrameAdd ( m_report_symbols , 1 , data_count ,stat_data);

Die im String-Parameter angegebene Zeichenfolge entspricht der Datenfolge im Array. Wenn wir alle diese Parameter haben, können wir die Daten, die in das Array gepackt sind, richtig extrahieren.

Die Methode CFrameGenerator::GetHistorySymbols() zur Bestimmung von Symbolen in der Historie von Geschäften wird im folgenden Code dargestellt:

#include <Trade\DealInfo.mqh> class CFrameGenerator { private : CDealInfo m_deal_info; string m_report_symbols; private : int GetHistorySymbols( void ); }; int CFrameGenerator::GetHistorySymbols( void ) { int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (m_deal_info. Symbol ()== "" ) continue ; if (:: StringFind (m_report_symbols,m_deal_info. Symbol (), 0 )==- 1 ) :: StringAdd (m_report_symbols,(m_report_symbols== "" )? m_deal_info. Symbol () : "," +m_deal_info. Symbol ()); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (m_report_symbols,u_sep,m_symbols_name); return (symbols_total); }

Falls die geschlossenen Positionen mehr als ein Symbol betreffen, wird das Array um Eins erhöht. Das erste Element ist reserviert für den Gesamtsaldo.

:: ArrayResize (m_symbols_balance,(m_symbols_total> 1 )? m_symbols_total+ 1 : 1 );

Sobald alle Daten aus der Positionshistorie in separaten Arrays gespeichert sind, sollten sie in einem gemeinsamen Array abgelegt werden. Dazu wird die Methode CFrameGenerator::CopyDataToMainArray() verwendet. Hier erhöhen wir sequentiell das gemeinsame Array um die Menge der hinzugefügten Daten in einer Schleife. Dann, während der letzten Iteration, kopieren wir den Drawdown.

class CFrameGenerator { private : double m_balances[]; private : void CopyDataToMainArray( void ); }; void CFrameGenerator::CopyDataToMainArray( void ) { int balances_total=:: ArraySize (m_symbols_balance); int data_total=:: ArraySize (m_symbols_balance[ 0 ].m_data); for ( int i= 0 ; i<=balances_total; i++) { int array_size=:: ArraySize (m_balances); if (i<balances_total) { :: ArrayResize (m_balances,array_size+data_total); :: ArrayCopy (m_balances,m_symbols_balance[i].m_data,array_size); } else { data_total=:: ArraySize (m_dd_x); :: ArrayResize (m_balances,array_size+(data_total* 2 )); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_x,array_size); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_y,array_size+data_total); } } }

Statistische Variablen werden am Anfang des gemeinsamen Arrays von der Methode CFrameGenerator::GetStatData() hinzugefügt. Das Array, das schließlich im Rahmen gespeichert wird, wird dieser Methode per Referenz übergeben. Seine Größe wird als die Größe des Saldenarrays plus der Anzahl der statistischen Variablen festgelegt. Die Saldendaten werden aus dem letzten Index in den Bereich der statistischen Variablen gestellt.

class CFrameGenerator { private : void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balances)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balances,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] = 0 ; dst_array[ 1 ] =on_tester_value; dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); }

Das oben beschriebene Vorgehen wird von der Methode CFrameGenerator::OnTesterEvent() durchgeführt, die im Hauptprogramm von der Funktion OnTester() aufgerufen wird.

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (m_report_symbols, 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, OK" ); }

Die Tabellen-Arrays werden am Ende der Optimierung in der Methode FinalRecalculateFrames() gefüllt, die in der Methode CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent() aufgerufen wird. Hier werden folgende Aktionen durchgeführt: die endgültige Neuberechnung der Optimierungsergebnisse, die Bestimmung der Anzahl der optimierten Parameter, das Füllen des Arrays von Tabellenköpfen, das Sammeln von Daten in Tabellenarrays. Danach werden die Daten nach den angegebenen Kriterien sortiert.

Betrachten wir einige Hilfsmethoden, die im letzten Verarbeitungszyklus des Rahmens aufgerufen werden. Beginnen wir mit CFrameGenerator::GetParametersTotal(), der die Anzahl der bei der Optimierung verwendeten EA-Parameter bestimmt.

Die Funktion FrameInputs() wird aufgerufen, um die Parameter des Expert Advisors aus dem Rahmen zu erhalten. Durch die Übergabe der Nummer des Durchlaufs an diese Funktion können wir ein Array von Parametern und deren Anzahl erhalten. Die in der Optimierung verwendeten Parameter werden zuerst aufgelistet, dann werden andere Parameter angezeigt. In der Tabelle werden nur Optimierungsparameter angezeigt, deshalb müssen wir den Index des ersten nicht optimierten Parameters bestimmen - dies hilft uns, die Gruppe zu entfernen, die nicht in der Tabelle enthalten sein sollte. Wir können den ersten nicht optimierten externen EA-Parameter im Voraus angeben, den das Programm verwenden wird. In diesem Fall ist dies Symbols. Wenn wir den Index kennen, können wir die Anzahl der Optimierungsparameter des Expert Advisors berechnen.

class CFrameGenerator { private : string m_first_not_opt_param; private : void GetParametersTotal( void ); }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_first_not_opt_param( "Symbols" ) { } void CFrameGenerator::GetParametersTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); int limit_index= 0 ; int params_total=:: ArraySize (m_param_data); for ( int i= 0 ; i<params_total; i++) { if (:: StringFind (m_param_data[i],m_first_not_opt_param)>- 1 ) { limit_index=i; break ; } } m_param_total=(m_par_count-(m_par_count-limit_index)); } }

Die Daten der Tabelle werden in dem Array der Struktur CReportTable gespeichert. Nachdem wir die Anzahl der zu optimierenden Parameter des EAs herausgefunden haben, könne wir die Anzahl der Spalten der Tabelle bestimmen. Dies geschieht in der Methode CFrameGenerator::SetColumnsTotal(). Die Anzahl der Zeilen ist anfangs Null.

struct CReportTable { string m_rows[]; }; class CFrameGenerator { private : CReportTable m_columns[]; private : void SetColumnsTotal( void ); }; void CFrameGenerator::SetColumnsTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { int columns_total= int (STAT_TOTAL+m_param_total); :: ArrayResize (m_columns,columns_total); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) :: ArrayFree (m_columns[i].m_rows); } }

Die Zeilen werden in der Methode CFrameGenerator::AddRow() hinzugefügt. Bei der Arbeit mit Rahmen werden nur Ergebnisse auf Grund von Positionen zur Tabelle hinzugefügt. Die ersten Spalten der Tabelle zeigen die Durchlaufnummer, statistische Variablen und dann die Optimierungsparameter des Expert Advisors. Wenn Parameter aus einem Rahmen gewonnen wurden, stehen sie im Format "parameterN=valueN" [Parametername][Trennzeichen][Parameterwert] zur Verfügung. Wir benötigen nur Parameterwerte, die der Tabelle hinzugefügt werden sollen. Deshalb lassen Sie uns die Zeile nach dem Trennzeichen '=' zerteilen und den Wert aus dem zweiten Element des Arrays speichern.

class CFrameGenerator { private : void AddRow( void ); }; void CFrameGenerator::AddRow( void ) { SetColumnsTotal(); if (m_data[ 3 ]< 1 ) return ; int columns_total=:: ArraySize (m_columns); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) { int prev_rows_total=:: ArraySize (m_columns[i].m_rows); :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,prev_rows_total+ 1 ,RESERVE); if (i== 0 ) { m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_pass); continue ; } if (i<STAT_TOTAL) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_data[i]); else { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[i-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]=array[ 1 ]; } } }

Die Tabellenköpfe werden von der speziellen MethodeCFrameGenerator::GetHeaders() gewonnen - das erste Element des Arrayelements der zerteilten Zeile.

class CFrameGenerator { private : void GetHeaders( void ); }; void CFrameGenerator::GetHeaders( void ) { int columns_total =:: ArraySize (m_columns); :: ArrayResize (m_headers,STAT_TOTAL+m_param_total); for ( int c=STAT_TOTAL; c<columns_total; c++) { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[c-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_headers[c]=array[ 0 ]; } }

Verwenden wir die einfache Methode CFrameGenerator::ColumnSortIndex(), um dem Programm mitzuteilen, welches Kriterium es verwenden soll, um 100 Optimierungsergebnisse für die Tabelle auszuwählen. Der Spaltenindex wird an die Methode übergeben. Nach Abschluss der Optimierung wird die Ergebnistabelle nach diesem Index absteigend sortiert und die Top-100-Ergebnisse werden in die Tabelle aufgenommen und in der grafischen Oberfläche angezeigt. Die dritte Spalte (Index 2) ist standardmäßig gesetzt, d.h. die Ergebnisse werden nach dem maximalen Gewinn sortiert.

class CFrameGenerator { private : uint m_column_sort_index; public : void ColumnSortIndex( const uint index) { m_column_sort_index=index; } }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_column_sort_index( 2 ) { }

Wenn Sie Ergebnisse basierend auf einem anderen Kriterium abrufen müssen, sollte CFrameGenerator::ColumnSortIndex() in der CProgram::OnTesterInitEvent() Methode am Anfang der Optimierung aufgerufen werden:

void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { ... m_frame_gen.ColumnSortIndex( 3 ); ... }

Die Methode CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() zur endgültigen Neuberechnung des Rahmens arbeitet nun nach folgendem Algorithmus.

Bewegen Sie den Rahmenzeiger auf den Listenanfang. Setzen Sie den Zähler der Rahmen und Arrays zurück.

Iterieren Sie über alle Rahmen in einer Schleife und:

holen der Anzahl der Optimierungsparameter,



negative und positive Ergebnisse auf die Arrays verteilen,



einfügen einer Zeile zur Tabelle.

Nach dem Iterationszyklus des Rahmens holen wir uns die Tabellenüberschriften.

Dann folgt das Sortieren der Tabelle nach der Spalte angegeben in den Einstellungen.

Die Methode wird durch die Aktualisierung des Optimierungsgraphen vervollständigt.

Der Code von CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames():

class CFrameGenerator { private : void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { GetParametersTotal(); if (m_data[m_profit_index]< 0 ) AddLoss(m_data[m_profit_index]); else AddProfit(m_data[m_profit_index]); AddRow(); m_frames_counter++; } GetHeaders(); int rows_total =:: ArraySize (m_columns[ 0 ].m_rows); QuickSort( 0 ,rows_total- 1 ,m_column_sort_index); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Als nächstes betrachten wir die Methoden, die verwendet werden, um Daten von einem Rahmen auf Anforderung des Benutzers zu empfangen.

Extrahieren der Daten aus einem Rahmen

Wir haben die Struktur eines gemeinsamen Arrays mit der Reihenfolge der Daten verschiedener Kategorien betrachtet. Jetzt müssen wir verstehen, wie Daten aus diesem Array extrahiert werden. Die Rahmen enthalten die Salden und die Aufzählung der Symbole als Schlüssel. Wenn die Größe der Saldenarrays gleich der Größe der Drawdown-Arrays wäre, könnten wir die Indizes aller Bereiche der gepackten Daten durch eine einzige Formel in einem Zyklus bestimmen, wie im folgenden Schema. Aber die Größen der Arrays sind unterschiedlich. Daher müssen wir während der letzten Iteration im Zyklus bestimmen, wie viele Elemente im Datenbereich verbleiben, der sich auf Drawdowns bezieht, und sie durch zwei teilen, da die Größen der Drawdown-Arrays gleich sind.





Abb. 2. Ein Schema mit Parametern zur Berechnung des Index des Arrays aus der nächsten Kategorie.

Die public Methode CFrameGenerator::GetFrameData() ist implementiert, um Daten aus einem Rahmen zu erhalten. Betrachten wir das genauer.

Am Anfang der Methode müssen wir den Rahmenzeiger auf den Listenanfang bewegen. Danach beginnt der Iterationsprozess aller Rahmen mit den Optimierungsergebnissen. Wir müssen den Rahmen finden, dessen Durchlaufnummer als Argument an die Methode übergeben wurde. Wenn es gefunden wird, arbeitet das Programm nach dem folgenden Algorithmus weiter.

Die Größe des gemeinsamen Arrays mit den Rahmendaten wird ermittelt.

Elemente der String-Parameterzeile und die Anzahl solcher Elemente werden ermittelt. Gibt es mehr als ein Symbol, wird die Anzahl der Salden im Array um eins erhöht. Der erste Bereich ist also der Gesamtsaldo, andere Bereiche gelten für Salden nach Symbolen.

Als nächstes müssen die Daten in die Arrays der Salden verschoben werden. Wir führen einen Zyklus durch, um Daten aus dem gemeinsamen Array zu extrahieren (die Anzahl der Iterationen ist gleich der Anzahl der Salden). Um den ersten Index zu bestimmen, der mit dem Kopieren von Daten beginnt, verschieben wir um die Anzahl der statistischen Variablen ( STAT_TOTAL ) und multiplizieren den Iterationsindex ( i ) mit der Größe des Salden-Arrays ( m_value ). So erhalten wir bei jeder Iteration die Daten aller Salden in separate Arrays.

Während der letzten Iteration erhalten wir Drawdown-Daten in separate Arrays. Dies sind die letzten Daten im Array, so dass wir nur die verbleibende Anzahl der Elemente herausfinden und durch 2 teilen müssen. Weiter, in zwei aufeinander folgenden Schritten erhalten wir Drawdown-Daten .

. Der letzte Schritt besteht darin, die Diagramme mit neuen Daten zu aktualisieren und den Iterationszyklus zu stoppen.

class CFrameGenerator { public : void GetFrameData( const ulong pass_number ); }; void CFrameGenerator::GetFrameData( const ulong pass_number) { :: FrameFirst (); while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_pass!=pass_number) continue ; int data_total=:: ArraySize (m_data); ushort u_sep =:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total =:: StringSplit (m_name,u_sep,m_symbols_name); int balances_total =(symbols_total> 1 )? symbols_total+ 1 : symbols_total; :: ArrayResize (m_symbols_balance,balances_total); for ( int i= 0 ; i<balances_total; i++) { :: ArrayFree (m_symbols_balance[i].m_data); int src_index=STAT_TOTAL+ int (i*m_value); :: ArrayCopy (m_symbols_balance[i].m_data,m_data, 0 ,src_index,( int )m_value); if (i+ 1 ==balances_total) { double dd_total =data_total-(src_index+( int )m_value); double array_size =dd_total/ 2.0 ; src_index= int (data_total-dd_total); :: ArrayResize (m_dd_x,( int )array_size); :: ArrayResize (m_dd_y,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_x,m_data, 0 ,src_index,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_y,m_data, 0 ,src_index+( int )array_size,( int )array_size); } } UpdateMSBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); break ; } }

Um Daten aus den Zellen des Tabellenarrays zu erhalten, rufen wir die public Methode CFrameGenerator::GetValue() auf, die den Index der Tabellenspalte und -zeile in ihren Argumenten angibt.

class CFrameGenerator { public : string GetValue( const uint column_index, const uint row_index); }; string CFrameGenerator::GetValue( const uint column_index, const uint row_index) { uint csize=:: ArraySize (m_columns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ( "" ); uint rsize=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows); if (rsize< 1 || row_index>=rsize) return ( "" ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index]); }

Datenvisualisierung und die Interaktion mit dem grafischen Interface

Zwei weitere Objekte vom Typ CGraphic werden in der Klasse CFrameGenerator für die Aktualisierung von Diagrammen durch Anwendung von Salden- und Drawdown-Daten deklariert. Wie bei anderen Objekten des gleichen Typs in CFrameGenerator, müssen wir Zeiger auf GUI-Elemente in ihnen, auf die CFrameGenerator::OnTesterInitEvent() Methode am Anfang der Optimierung übergeben.

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_ms_balance; CGraphic *m_graph_drawdown; public : void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; m_graph_ms_balance =graph_ms_balance; m_graph_drawdown =graph_drawdown; }

Daten in der Tabelle der grafischen Oberfläche werden mit der Methode CProgram::GetFrameDataToTable() angezeigt. Lassen Sie uns die Anzahl der Spalten bestimmen, indem wir Tabellenköpfe in ein Array aufnehmen. Die Spaltenköpfe werden dem Objekt CFrameGenerator entnommen. Danach setzen wir die Tabellengröße (100 Zeilen) in der grafischen Oberfläche . Dann werden die Überschriften und der Datentyp gesetzt.

Nun müssen wir die Tabelle mit Hilfe der Optimierungsergebnisse initialisieren. Werte zur Tabelle werden über CTable::SetValue() gesetzt. Die Methode CFrameGenerator::GetValue() wird verwendet, um Werte aus Datentabellenzellen zu erhalten. Aktualisieren der zu übernehmenden Tabelle.

class CProgram { private : void GetFrameDataToTable( void ); }; void CProgram::GetFrameDataToTable( void ) { string headers[]; m_frame_gen.CopyHeaders(headers); uint columns_total=:: ArraySize (headers); m_table_param.Rebuilding(columns_total, 100 , true ); for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { m_table_param.DataType(c, TYPE_DOUBLE ); m_table_param.SetHeaderText(c,headers[c]); } for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { for ( uint r= 0 ; r<m_table_param.RowsTotal(); r++) { if (c== 1 || c== 2 || c== 4 || c== 5 ) m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 2 ); else m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 0 ); } } m_table_param.Update( true ); m_table_param.GetScrollHPointer().Update( true ); m_table_param.GetScrollVPointer().Update( true ); }

Die Methode CProgram::GetFrameDataToTable() wird nach Abschluss der EA-Parameteroptimierung in OnTesterDeinit() aufgerufen. Danach steht dem Anwender die grafische Oberfläche zur Verfügung. Die Registerkarte Ergebnisse enthält Optimierungsergebnisse, die nach den angegebenen Kriterien ausgewählt wurden. In unserem Beispiel wurden die Ergebnisse anhand des Wertes in der zweiten Spalte (Profit) ausgewählt.

Abb. 3. Die Tabelle der Optimierungsergebnisse in der grafischen Oberfläche.

Der Benutzer kann die Multi-Symbol-Bilanzwerte der Ergebnisse aus dieser Tabelle einsehen. Wenn Sie eine beliebige Tabellenzeile markieren, wird das benutzerdefinierte Ereignis ON_CLICK_LIST_ITEM mit dem Tabellenbezeichner erzeugt. Dies ermöglicht die Bestimmung der Tabelle, von der die Nachricht empfangen wurde (sofern es mehrere Tabellen gibt). Die erste Spalte speichert die Durchlaufnummer, so dass wir die Ergebnisdaten erhalten können, indem wir diese Nummer an den CFrameGenerator::GetFrameData() Methode übergeben.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table_param.Id()) { ulong pass=( ulong )m_table_param.GetValue( 0 ,m_table_param.SelectedItem()); m_frame_gen.GetFrameData(pass); } return ; } ... }

Jedes Mal, wenn der Benutzer eine Zeile in der Tabelle auswählt, wird die Grafik der Multi-Symbol-Salden in der Registerkarte Saldo aktualisiert:

Abb. 4. Demonstration der erhaltenen Ergebnisse.

Wir haben ein nützliches Werkzeug, das eine schnelle Ansicht der Ergebnisse von Multi-Symbol-Tests ermöglicht.

Schlussfolgerungen

Ich habe eine weitere Möglichkeit aufgezeigt, wie Sie mit Optimierungsergebnissen arbeiten können. Dieses Thema ist noch nicht vollständig erforscht und sollte weiterentwickelt werden. Die GUI-Erstellungsbibliothek ermöglicht die Erstellung einer Vielzahl von interessanten und komfortablen Lösungen. Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Ideen in Kommentaren zu diesem Artikel einzubringen. Möglicherweise beschreibt einer der folgenden Artikel das Optimierungswerkzeug, das Sie benötigen.

Nachfolgend können Sie die Dateien zum Testen und detaillierten Studium des im Artikel enthaltenen Codes herunterladen.