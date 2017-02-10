Встраивайте вебтерминал MetaTrader 4/5 в свои сайты - это бесплатно, и на этом можно заработать

Трейдерам хорошо знаком вебтерминал, который позволяет торговать на финансовых рынках прямо из браузера.

Мы предлагаем разместить его на вашем сайте — и это совершенно бесплатно. В результате ваши посетители получают мощный дополнительный функционал — они смогут торговать в самых популярных платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4, не покидая ваш сайт!











Как на этом заработать



Но плюс к этому, вебтерминал позволит вам продавать брокерским компаниям так называемые "лиды" — потенциальных клиентов. Каждый счет, открытый через ваш вебтерминал, специальным образом помечается. Для этого используются параметры счета "Lead source" и "Комментарий", доступные только брокеру.



В поле "Комментарий" добавляется строка вида "WebTerminal [укороченное имя домена, с которого открыт счет]". Например, "WebTerminal mql5.com". "www" из исходного адреса отбрасывается.

В поле "Lead source"‌ также добавляется укороченное доменное имя сайта без "www". Например, "mql5.com". Значение можно переопределить через добавление в параметры виджета utm-метку.

Таким образом, брокерская компания сможет отслеживать регистрации через ваш веб-сайт. В зависимости от вашей договоренности с брокером, за каждый лид вам будет выплачиваться определенное вознаграждение.

Владельцам популярных ресурсов вебтерминал позволит дополнительно заработать на рекламе брокерской компании. Например, за определенное вознаграждение вы можете сделать так, чтобы в вашем вебтерминале по умолчанию были выбраны серверы конкретного брокера. Вам нужно лишь договориться с брокерскими компаниями о партнерстве.

Мы не взимаем никакой оплаты за использование вебтерминала на сайте.





Как работает вебтерминал



Вебтерминал реализован на современном HTML5 и легко интегрируется в любой веб-сайт — достаточно добавить на него простой iframe-виджет. Работает в любых современных браузерах без необходимости установки дополнительных плагинов.



Для работы вебтерминала используется географически распределенная сеть серверов, которая обеспечивает наилучшие условия подключения и отказоустойчивость.

При этом сайт, на котором размещается виджет, не имеет доступа к данным вебтерминала — в том числе к информации, указываемой при авторизации и открытии демо-счетов. Защита выстроена таким образом, что данные пользователей не могут быть получены даже самим владельцем сайта, где используется вебтерминал.





Как добавить вебтерминал на ваш сайт



Для добавления вебтерминала на ваш сайт вставьте на одну из его страниц следующий HTML-код:

< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo&lang=ru&save_password=off" allowfullscreen= "allowfullscreen" style= "width: 100%; height: 100%; border: none;" > </ iframe >

По умолчанию трейдерам доступны серверы всех брокеров, поддерживающих вебтерминал. Это определяет параметр demo_all_servers=1. Если вы хотите ограничить список доступных серверов, удалите этот параметр и добавьте вместо него параметр "servers". В качестве его значения укажите список серверов через запятую. Чтобы указать, какой сервер будет использоваться по умолчанию в окне открытия демо-счетов и подключения к существующим счетам, добавьте параметр "trade_server".

< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade? servers=SomeBroker1-Demo,SomeBroker1-Live, SomeBroker2-Demo,SomeBroker2-Live &trade_server=SomeBroker-Demo &startup_mode=open_demo&lang=ru&save_password=off" allowfullscreen=" allowfullscreen " style= "width: 100%; height: 100%; border: none;" > </ iframe >

В каждый демо-счет, открываемый через ваш вебтерминал, будет встраиваться специальная метка. По ней брокер сможет понять, что потенциальный клиент пришел именно с вашего сайта. Метка добавляется в параметры "Комментарий" и "Lead Source" счета. Эти свойства доступны только брокеру. По умолчанию в них добавляется укороченное доменное имя сайта (без "www"), на котором установлен вебтерминал. Например, если виджет установлен на сайте www.mysite.com, в счете будут указаны следующие значения:

Комментарий: WebTerminal mysite.com

Lead Source: mysite.com

Значение, добавляемое в "Lead Source" можно переопределить, добавив в виджет терминала параметр utm_campaign:



< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo&lang=ru&save_password=off& utm_campaign=campaign_name " allowfullscreen=" allowfullscreen " style= "width: 100%; height: 100%; border: none;" > </ iframe >

При размещении вышеуказанного виджета на сайте www.mysite.com параметры счета будут заполнены следующим образом:

Комментарий: WebTerminal mysite.com

Lead Source: campaign_name

Размер виджета вебтерминала указывается стандартными CSS-стилями: style="width: 100%; height: 100%;". Рекомендуется указывать 100% для ширины и высоты, чтобы вебтерминал автоматически растягивался на все доступное ему пространство на странице сайта.



Вебтерминал поддерживает полноэкранный режим (меню Вид - Полный экран), позволяя пользователям комфортно работать со всем имеющимся функционалом. Атрибут полноэкранного режима allowfullscreen="allowfullscreen" уже добавлен в пример. Вы можете удалить его, если полноэкранный режим не нужен.

Интерфейс терминала переведен на 41 язык, переключаться между которыми можно через меню "Вид". Чтобы задать язык по умолчанию, используйте параметр "lang". Если у вас мультиязычный сайт, в виджет терминала можно подставлять текущий выбранный язык.

< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo& lang=ru &save_password=off" allowfullscreen= "allowfullscreen" style= "width: 100%; height: 100%; border: none;" > </ iframe >

В этом примере по умолчанию задан русский язык. Ниже приведены все доступные значения:

ar — арабский

bg — болгарский

zh — китайский

hr — хорватский

cs — чешский

da — датский

nl — голландский

en — английский et — эстонский

fi — финский

fr — французский

de — немецкий

el — греческий

he — иврит

hi — хинди

hu — венгерский id — индонезийский

it — итальянский

ja — японский

ko — корейский

lv — латышский

lt — литовский

ms — малайский

mn — монгольский fa — фарси

pl — польский

pt — португальский

ro — румынский

ru — русский

sr — сербский

sk — словацкий

sl — словенский es — испанский

sv — шведский

tg — таджикский

th — тайский

zt — традиционный китайский

tr — турецкий

uk — украинский

uz — узбекский

vi — вьетнамский

За запуск вебтерминала отвечает параметр "startup_mode". Он может иметь одно из следующих значений:

open_demo — укажите это значение, чтобы пользователям, у которых нет сохраненных счетов в вебтерминале, при запуске вместо окна авторизации показывалось окно создания демо-счета. При наличии сохраненных счетов в локальном хранилище браузера будет происходить подключение к последнему использованному счету.

— укажите это значение, чтобы пользователям, у которых нет сохраненных счетов в вебтерминале, при запуске вместо окна авторизации показывалось окно создания демо-счета. При наличии сохраненных счетов в локальном хранилище браузера будет происходить подключение к последнему использованному счету. no_autologin — в диалоге подключения к счету пользователь может выбрать опцию сохранения пароля в хранилище браузера. Это позволит в последующем подключаться к счету без ввода пароля. Если для последнего использованного счета сохранен пароль, при следующем запуске вебтерминал подключится к нему автоматически. Чтобы запретить автоматическое подключение, укажите "startup_mode=no_autologin".



Также вебтерминал позволяет сохранять пароли торговых счетов в хранилище браузера пользователя (на сайте никогда ничего не сохраняется!), чтобы подключаться к ним автоматически без ввода пароля. Для этого используется опция "Сохранить пароль в хранилище" в окне авторизации. Чтобы сохранение пароля было отключено по умолчанию, добавьте параметр save_password=off.



< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo&lang=ru& save_password=off " allowfullscreen= "allowfullscreen" style= "width: 100%; height: 100%; border: none;" > </ iframe >

Вебтерминал поддерживает дополнительные параметры для его настройки под собственные нужды:

startup_version — версия вебтерминала по умолчанию: 4 для MetaTrader 4 или 5 для MetaTrader 5. Фактически используется только для первого запуска вебтерминала. В дальнейшем версия платформы при запуске будет определяться по последнему использованному счету.



— версия вебтерминала по умолчанию: 4 для MetaTrader 4 или 5 для MetaTrader 5. Фактически используется только для первого запуска вебтерминала. В дальнейшем версия платформы при запуске будет определяться по последнему использованному счету. login — логин торгового счета. Может использоваться при создании личных кабинетов. Если ваш сайт сохраняет информацию о номере счета, вы можете динамически формировать виджет, подставляя в него необходимый счет. Таким образом, при подключении к счету нужно будет вводить только пароль, логин подставится автоматически.

demo_show_phone — чтобы в форме регистрации демо-счета показывалось поле для указания телефона, добавьте в виджет этот параметр со значением 1: demo_show_phone=1. Если параметр не указан или для него указано значение, отличное от 1, поле "Телефон" показываться не будет. Отсутствие необходимости заполнять телефон может повысить конверсию.



Вебтерминал поддерживает следующие минимальные версии веб-браузеров:



Internet Explorer 11

Microsoft Edge 12

Mozilla Firefox 34

Google Chrome 43

Safari 8

Opera 32





Единый терминал для MetaTrader 5 и MetaTrader 4



Для обеих версий платформы используется единый вебтерминал. Если в параметре "trade_server" виджета задан сервер по умолчанию, при запуске вебтерминал самостоятельно переключится на нужную версию платформы, определив ее по имени сервера.

Если вы используете обе версии платформы (например, задав demo_all_servers=1), в интерфейсе вебтерминала появляется переключатель между ними. Он доступен в окне подключения к счету, в окне открытия счета и в меню "Файл".





Чтобы указать версию, которая будет выбираться по умолчанию при запуске, добавьте параметр "startup_version" в код виджета:

< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo& startup_version=5 &lang=ru&save_password=off" allowfullscreen= "allowfullscreen" style= "width: 100%; height: 100%; border: none" > </ iframe >

В этом примере по умолчанию переключатель версии платформы будет установлен на MetaTrader 5.

Если в процессе работы пользователь переключится на другую платформу, этот выбор будет запомнен. При последующем запуске вебтерминал будет переключен на последнюю использованную версию платформы.







Готовый пример HTML-страницы с вебтерминалом



Попробуйте запустить вебтерминал прямо сейчас. Сохраните приведенный ниже код в HTML-файле, а затем откройте его в браузере.

<!DOCTYPE html>

< html >

< head >

< meta http-equiv= "Content-Type" content= "text/html; charset=utf-8" >

< title > Вебтерминал для торговых платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 </ title >

< style type= "text/css" >

body {margin: 0; padding: 0; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 16px; color: #000; background-color: #FFF; min-width: 1010px; }

.top {background-color: #0055A7; }

.top h1 {margin: 10px 20px 10px 10px; font-size: 25px; font-weight: normal; color: #FFF; display: inline-block; vertical-align: middle; }

.top .menu, .top .menu li {margin: 0; padding: 0; list-style: none; display: inline-block; vertical-align: middle; }

.top .menu li {margin: 0; padding: 0; list-style: none; display: inline-block; }

.top .menu li a {padding: 20px; font-size: 16px; color: #FFF; text-decoration: none; text-align: center; display: block; }

.top .menu li a:hover {background-color: #0B6ABF; }

.top .menu li a.selected {background-color: #2989DF; color: #FFF; }

.content { box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.5); position: fixed; width: 100%; top: 60px; bottom: 60px; }

.footer {text-align: center; padding: 20px; color: #0A0A0A; font-size: 14px; position: fixed; bottom: 0; width: 100%; }

</ style >

</ head >

< body >

< div class= "top" >

< h1 > Имя компании </ h1 >

< ul class= "menu" >

< li > < a href= "#" > Аналитика </ a > </ li >

< li > < a href= "#" class= "selected" > Вебтерминал </ a > </ li >

< li > < a href= "#" > Новости </ a > </ li >

< li > < a href= "#" > Контакты </ a > </ li >

</ ul >

</ div >

< div class= "content" >



< iframe src= "https://metatraderweb.app/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo&lang=ru&save_password=off" allowfullscreen= "allowfullscreen" style= "width: 100%; height: 100%; border: none;" > </ iframe >



</ div >

< div class= "footer" > Copyright 2000-2017, Имя компании </ div >

</ body >

</ html >





Дело осталось за малым — встроить вебтерминал



Как видите, интеграция вебтерминала с любым сайтом требует минимальных усилий, наши разработчики проделали большую работу для этого. У вас есть посетители, у брокеров – интерес в новых лидах, у нас – готовое веб-решение. И чтобы всё заработало, необходимо лишь встроить один iframe в ваш веб-сайт.

Дайте своим посетителям новые возможности и заработайте на этом.