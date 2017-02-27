Interfaces gráficas X: Nuevas posibilidades para la tabla dibujada (build 9)

Índice





Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

Hasta este momento, el tipo más desarrollado de las tablas en nuestra librería fue el tipo CTable. Esta tabla se reúne de los campos de edición tipo OBJ_EDIT y su desarrollo posterior ya resulta problemático. Por ejemplo, resulta complicado implementar el cambio manual del ancho de las columnas con la captura de los encabezados, es que no podemos controlar el área de la visibilidad de los objetos gráficos separados en la tabla. Aquí ya hemos alcanzado el límite de nuestras posibilidades.

Por eso, en esta fase del desarrollo de nuestra librería, el diseño de una tabla dibujada tipo CCanvasTable resulta más prometedor. Usted puede leer sobre las versiones anteriores y las actualizaciones de la tabla dibujada en los siguientes artículos:



En la captura de pantalla de abajo, se muestra la apariencia de la última versión de la tabla dibujada en la que hemos parado. Como podemos observar, es absolutamente inerte en este momento. Simplemente es una cuadrícula compuesta de las celdas de la tabla con los datos dentro de ellas. Podemos indicar el modo de alineación para las celdas. Además de las barras de desplazamiento y el modo del ajuste automático de los tamaños al formulario, en esta tabla no hay ninguna otra interactividad.

Fig. 1. Versión anterior de la tabla dibujada.

Vamos a solucionar esta situación y completar nuestra tabla dibujada con nuevas posibilidades. En esta actualización, nos ocuparemos de las siguientes funciones:



Formateo en el estilo «Cebra»

Seleccionar una fila de la tabla y quitar la selección al volver a pulsarla

Han sido agregados los encabezados para las columnas con posibilidad de cambiar su color al situar el cursor encima y hacer clic en ellos



Ajuste automático del texto al ancho de las columnas en caso si en la celda falta espacio

Posibilidad de cambiar el ancho de los encabezados de cada columna agarrando y arrastrando su borde



Formateo en el estilo «Cebra»

En uno de los últimos artículos, hemos añadido el modo «Cebra» a la tabla CTable. Este modo permite orientarse mejor en una tabla que contiene muchas celdas. Vamos a implementar este modo también en una tabla dibujada.



Para activar el modo, usamos el método CCanvasTable::IsZebraFormatRows(). Le pasaremos el segundo color del estilo, y el color común de las celdas nos servirá del primer color.







class CCanvasTable : public CElement

{

private :



color m_is_zebra_format_rows;



public :



void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; }

};

Los métodos para la visualización de este estilo son diferentes en las tablas de diferentes tipos. En caso de CCanvasTable, si usamos el modo habitual, el fondo de la tabla (lienzo para el dibujo) se colorea completamente con el color común de las celdas. Al ser activado el modo «Cebra», se inicia el trabajo del ciclo. En cada de sus iteraciones se calculan las coordenadas para cada fila, y las áreas se colorean consecutivamente con dos colores. De eso se encarga el método FillRectangle() que se utiliza para dibujar los rectángulos coloreados .

class CCanvasTable : public CElement

{

public :



void DrawRows( void );

};







void CCanvasTable::DrawRows( void )

{



if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE )

{



m_table.Erase(:: ColorToARGB (m_cell_color));

return ;

}



int x1= 0 ,x2=m_table_x_size;

int y1= 0 ,y2= 0 ;



for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{



y1=(r*m_cell_y_size)-r;

y2=y1+m_cell_y_size;



uint clr=:: ColorToARGB ((r% 2 != 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color);



m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,clr);

}

}

Usted puede establecer el color de las filas que quiera. Como resultado, la tabla dibujada en el modo «Cebra» tendrá el siguiente aspecto:

Fig. 2. Tabla dibujada en el modo del formateo en el estilo «Cebra».

Seleccionar y quitar la selección de las filas de la tabla

Para seleccionar una fila, nos harán falta los campos adicionales y los métodos para almacenar y establecer los siguientes parámetros:

Colores del fondo y del texto de la fila seleccionada

Indice y texto

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



color m_selected_row_color;

color m_selected_row_text_color;



int m_selected_item;

string m_selected_item_text;



public :



int SelectedItem( void ) const { return (m_selected_item); }

string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); }



private :



void DrawRows( void );

};

Usando el método CCanvasTable::SelectableRow(), se puede activar/desactivar el modo de selección de la fila:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



bool m_selectable_row;



public :



void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; }

};

Para seleccionar una fila, hace falta un método separado para el dibujo del área especificada por el usuario. Abajo se muestra el código del método CCanvasTable::DrawSelectedRow(). Ahí se calculan las coordenadas para el área seleccionada en el lienzo, según las cuales se dibuja el rectángulo coloreado.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawSelectedRow( void );

};







void CCanvasTable::DrawSelectedRow( void )

{



int y_offset=(m_selected_item*m_cell_y_size)-m_selected_item;



int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ;



x1= 0 ;

y1=y_offset;

x2=m_table_x_size;

y2=y_offset+m_cell_y_size- 1 ;



m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_row_color));

}

Al redibujar el texto, se usa el método auxiliar CCanvasTable::TextColor() que determina el color del texto en las celdas:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



uint TextColor( const int row_index);

};







uint CCanvasTable::TextColor( const int row_index)

{

uint clr=:: ColorToARGB ((row_index==m_selected_item)? m_selected_row_text_color : m_cell_text_color);



return (clr);

}

Para seleccionar una fila de la tabla, hay que hacer clic izquierdo en ella. Para eso vamos a necesitar el método CCanvasTable::OnClickTable() que va a invocarse en el manejador de eventos del control por el identificador CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.



Al principio del método, hay que superar algunas comprobaciones. El programa saldrá del método si:

el modo de selección de la fila está desactivado;

la barra de desplazamiento se encuentra en estado activo;

el clic no ha sido hecho en la tabla.



Si las comprobaciones han sido superadas, es necesario obtener el desplazamiento actual desde el punto extremo del lienzo y la coordenada Y del cursor para calcular la coordenada de la pulsación. Después de eso, determinamos en el ciclo la fila de la pulsación. Luego, una vez encontrada esta fila, hay que comprobar si está seleccionada en este momento, y si es así, quitar la selección. Si la fila se selecciona, hay que guardar su índice y el texto de la primera columna. Después de terminar la búsqueda de la fila en el ciclo, la tabla se redibuja. Se envía el mensaje que incluye lo siguiente:

identificador del evento ON_CLICK_LIST_ITEM

identificador del control

índice de la fila seleccionada

texto de la fila seleccionada.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



bool OnClickTable( const string clicked_object);

};







bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object)

{



if (!m_selectable_row)

return ( false );



if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState())

return ( false );



if (m_table.Name()!=clicked_object)

return ( false );



int xoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );

int yoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET );



int y=m_mouse.Y()-m_table.Y()+yoffset;



for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{



int y_offset=(r*m_cell_y_size)-r;



bool y_pos_check=(y>=y_offset && y<y_offset+m_cell_y_size);



if (!y_pos_check)

continue ;



if (r==m_selected_item)

{

m_selected_item = WRONG_VALUE ;

m_selected_item_text = "" ;

break ;

}



m_selected_item =r;

m_selected_item_text =m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[r];

break ;

}



DrawTable();



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item,m_selected_item_text);

return ( true );

}

La tabla dibujada con una fila seleccionada es así:





Fig. 3. Demostración de la selección y deselección de una fila en la tabla dibujada.

Encabezados para las columnas

Cualquier tabla sin encabezados de las columnas parece a una pieza bruta. En este tipo de las tablas también vamos a dibujar los encabezados, pero lo haremos en un lienzo separado. Para eso, en la clase CCanvasTable se incluye otra instancia de la clase CRectCanvas y se crea un método separado para la creación del lienzo. No vamos a mostrar aquí el código de este método: es casi el mismo que el método para la creación de la tabla. Su diferencia consiste en los tamaños que establecemos y en la ubicación del objeto.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



CRectCanvas m_headers;



private :

bool CreateHeaders( void );

};

Ahora, veremos las propiedades referentes a los encabezados de las columnas. Se puede configurarlas antes de crear la tabla.

Modo de visualización de los encabezados de la tabla.

Tamaño (alto) de los encabezados.

Color del fondo de los encabezados en diferentes estados.

Color del texto de encabezados.

Campos y métodos referentes a estas propiedades:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



bool m_show_headers;



int m_header_y_size;



color m_headers_color;

color m_headers_color_hover;

color m_headers_color_pressed;



color m_headers_text_color;



public :



void ShowHeaders( const bool flag) { m_show_headers=flag; }

void HeaderYSize( const int y_size) { m_header_y_size=y_size; }



void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; }

void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; }

void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; }

void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; }

};

Necesitamos un método que va a establecer los nombres de los encabezados. Aparte de eso, necesitaremos un array en el que van a almacenarse estos valores. El tamaño de este array será igual al número de las columnas y va a establecerse en el mismo método CCanvasTable::TableSize(), durante el establecimiento de los tamaños de la tabla.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



string m_header_text[];



public :



void SetHeaderText( const int column_index, const string value );

};







void CCanvasTable::SetHeaderText( const uint column_index, const string value )

{



uint csize=::ArraySize(m_vcolumns);

if (csize< 1 || column_index>=csize)

return ;



m_header_text[column_index]= value ;

}

La alineación del texto en las celdas y encabezados se hará a través del método común CCanvasTable::TextAlign(). El modo de alineación en las celdas de la tabla y en los encabezados coincide por el eje X, mientras que, en caso del eje Y, este modo se establece con un valor pasado. En esta versión, el texto en los encabezados va a centrarse por el eje Y— TA_VCENTER, y en las celdas habrá un margen ajustable desde el borde superior de la celda— TA_TOP.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



uint TextAlign( const int column_index, const uint anchor);

};







uint CCanvasTable::TextAlign( const int column_index, const uint anchor )

{

uint text_align= 0 ;



switch (m_vcolumns[column_index].m_text_align)

{

case ALIGN_CENTER :

text_align= TA_CENTER | anchor ;

break ;

case ALIGN_RIGHT :

text_align= TA_RIGHT | anchor ;

break ;

case ALIGN_LEFT :

text_align= TA_LEFT | anchor ;

break ;

}



return (text_align);

}

En muchas tablas del entorno operativo, la imagen del puntero cambia si el cursor se sitúa sobre la línea entre dos encabezados. En la captura de pantalla de abajo, esta situación se muestra a través del ejemplo de la tabla en la ventana «Caja de herramientas» de la plataforma comercial MetaTrader 5. Si pinchamos en este puntero, se activará el modo de modificación del ancho de la columna. El color del fondo del encabezado de esta columna cambiará.





Fig. 4. Puntero del cursor al ser situado sobre la línea entre los encabezados.

Prepararemos la misma imagen para nuestra librería. Usted puede descargar el archivo adjunto al artículo que contiene la carpeta con todas las imágenes de los controles de la librería. Añadimos nuevos identificadores en la enumeración de los punteros ENUM_MOUSE_POINTER en el archivo Enums.mqh para el cambio de los tamaños en los ejes X y Y:







enum ENUM_MOUSE_POINTER

{

MP_CUSTOM = 0 ,

MP_X_RESIZE = 1 ,

MP_Y_RESIZE = 2 ,

MP_XY1_RESIZE = 3 ,

MP_XY2_RESIZE = 4 ,

MP_X_RESIZE_RELATIVE = 5 ,

MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 6 ,

MP_X_SCROLL = 7 ,

MP_Y_SCROLL = 8 ,

MP_TEXT_SELECT = 9

};

Hay que introducir adiciones correspondientes en la clase CPointer, para que este tipo del puntero esté disponible para el uso en las clases de los controles.













#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp"

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp"







class CPointer : public CElement

{

private :



void SetPointerBmp( void );

};







void CPointer::SetPointerBmp( void )

{

switch (m_type)

{

...

case MP_X_RESIZE_RELATIVE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ;

break ;

case MP_Y_RESIZE_RELATIVE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ;

break ;

...

}



if (m_file_on== "" || m_file_off== "" )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Para el puntero del cursor hay que establecer ambas imágenes"

); }

Además, aquí vamos a necesitar campos adicionales:

Para determinar el momento de la captación del borde del encabezado.

Para determinar el momento cuando el cursor pase del área de un encabezado al área del otro. Es necesario para ahorrar los recursos, para que los encabezados se redibujen exclusivamente en el momento de la intersección de los límites de áreas adyacentes.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_prev_header_index_focus;



int m_column_resize_control;

};

El método CCanvasTable::HeaderColorCurrent() permite obtener el color actual para el encabezado, dependiendo del modo actual, posición del cursor y el estado del botón izquierdo del ratón. El foco sobre el encabezado va a determinarse en el método CCanvasTable::DrawHeaders() destinado para dibujar el fondo de los encabezados, y va a pasarse acá como resultado de la comprobación.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



uint HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus);

};







uint CCanvasTable::HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus )

{

uint clr= clrNONE ;



if (! is_header_focus || !m_headers.MouseFocus())

clr=m_headers_color;

else

{



bool condition=(m_mouse.LeftButtonState() && m_column_resize_control== WRONG_VALUE );

clr=(condition)? m_headers_color_pressed : m_headers_color_hover;

}



return (:: ColorToARGB (clr));

}

El código del método CCanvasTable::DrawHeaders() se muestra más abajo. Aquí, si el cursor del ratón no se encuentra en el área de encabezados, el lienzo entero se colorea con el color especificado. Si el foco está sobre los encabezados, es necesario determinar sobre cuál de ellos se encuentra exactamente. Para eso hay que determinar las coordenadas relativas del cursor, y luego, calculando en el ciclo las coordenadas de cada encabezado, determinamos si se encuentra en el foco o no. Aparte de eso, aquí se toma en consideración el modo del cambio del ancho de las columnas. Para este modo, en los cálculos se utiliza el margen adicional. Si el foco ha sido encontrado, hay que recordar el índice de la columna.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_sep_x_offset;



private :



void DrawHeaders( void );

};







void CCanvasTable::DrawHeaders( void )

{



if (!m_headers.MouseFocus())

{

m_headers.Erase(:: ColorToARGB (m_headers_color));

return ;

}



bool is_header_focus= false ;



int x= 0 ;



int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2=m_header_y_size;



if (:: CheckPointer (m_mouse)!= POINTER_INVALID )

{



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;

}



m_headers.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 ));



int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ;



for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



x2+=m_vcolumns[i].m_width;



if (is_header_focus=x>x1+((i!= 0 )? sep_x_offset : 0 ) && x<=x2+sep_x_offset)

m_prev_header_index_focus=i;



m_headers.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,HeaderColorCurrent(is_header_focus));



x1+=m_vcolumns[i].m_width;

}

}

Después de dibujar el fondo de encabezados, hay que dibujar la cuadrícula (bordes de los encabezados). Para eso se utiliza el método CCanvasTable::DrawHeadersGrid(). Primero, se dibuja el borde común, luego en el ciclo, se trazan las líneas separadoras.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawHeadersGrid( void );

};







void CCanvasTable::DrawHeadersGrid( void )

{



uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color);



int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ;

x2=m_table_x_size- 1 ;

y2=m_header_y_size- 1 ;



m_headers.Rectangle(x1,y1,x2,y2,clr);



x2=x1=m_vcolumns[ 0 ].m_width;

for ( int i= 1 ; i<m_columns_total; i++)

{

m_headers.Line(x1,y1,x2,y2,clr);

x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width;

}

}

En último lugar, dibujamos el texto de los encabezados. De esta tarea se encarga el método CCanvasTable::DrawHeadersText(). Aquí, hay que recorrer en el ciclo todos los encabezados, determinando la coordenada para el texto y el modo de alineación en cada iteración. La última operación del ciclo introduce el nombre del encabezado. Aquí mismo se utiliza la corrección del texto respecto al ancho de la columna. Para eso se utiliza el método CCanvasTable::CorrectingText(). Lo consideraremos con más detalles en la siguiente sección de este artículo.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawHeadersText( void );

};







void CCanvasTable::DrawHeadersText( void )

{



int x= 0 ,y=m_header_y_size/ 2 ;

int column_offset = 0 ;

uint text_align = 0 ;



uint clr=:: ColorToARGB (m_headers_text_color);



m_headers.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL );



for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{



x=TextX(c,column_offset);



text_align=TextAlign(c, TA_VCENTER );



m_headers. TextOut (x,y, CorrectingText(c, 0 , true ) ,clr,text_align);

}

}

Todos los métodos mencionados para el dibujo de encabezados se invocan en el método común CCanvasTable::DrawTableHeaders(). Si el modo de visualización de encabezados está desactivado, el acceso a este método queda bloqueado.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawTableHeaders( void );

};







void CCanvasTable::DrawTableHeaders( void )

{



if (!m_show_headers)

return ;



DrawHeaders();



DrawHeadersGrid();



DrawHeadersText();

}

El foco sobre el encabezado se determina con el método CCanvasTable::CheckHeaderFocus(). El programa sale del método en dos ocasiones:



si el modo de visualización de encabezados está desactivado

o si el proceso del cambio del ancho de las columnas ha comenzado.



Luego, obtenemos las coordenadas relativas del cursor en el lienzo. Buscamos el foco sobre algún encabezado en el ciclo y comprobamos si ha cambiado desde la última llamada a este método. Si registramos un foco nuevo (momento de la intersección de los límites de encabezados), hay que resetear el índice del encabezado guardado anteriormente y detener el ciclo.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void CheckHeaderFocus( void );

};







void CCanvasTable::CheckHeaderFocus( void )

{



if (!m_show_headers || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE )

return ;



int x1= 0 ,x2= 0 ;



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;



int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ;



for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



x2+=m_vcolumns[i].m_width;



if (( x>x1+sep_x_offset && x<=x2+sep_x_offset ) && m_prev_header_index_focus!=i )

{

m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ;

break ;

}



x1+=m_vcolumns[i].m_width;

}

}

A su vez, los encabezados se redibujan sólo cuando sus límites se cruzan. Eso ahorra los recursos de la CPU. Para esa tarea se utiliza el método CCanvasTable::ChangeHeadersColor(). Aquí el programa sale del método si el modo de visualización de los encabezados está desactivado o el proceso del cambio de su ancho está en marcha. Si las comprobaciones han sido superadas al principio del método, se comprueba el foco sobre los encabezados, y ellos se redibujan.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void ChangeHeadersColor( void );

};







void CCanvasTable::ChangeHeadersColor( void )

{



if (!m_show_headers)

return ;



if (m_column_resize.IsVisible() && m_mouse.LeftButtonState())

{



if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE )

m_column_resize_control=m_prev_header_index_focus;



return ;

}



if (!m_headers.MouseFocus())

{



if (m_prev_header_index_focus!= WRONG_VALUE )

{



m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ;



DrawTableHeaders();

m_headers.Update();

}

}



else

{

}

CheckHeaderFocus();



if (m_prev_header_index_focus== WRONG_VALUE )

{



DrawTableHeaders();

m_headers.Update();

}

}

}

Abajo se muestra el código del método CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus(). Es necesario para determinar el foco en las líneas entre los encabezados y se encarga de la muestra/ocultación del cursor para el cambio del ancho de las columnas. Al principio del método hay dos comprobaciones. El programa sale del método si el modo del cambio del ancho de las columnas está desactivado. Si el modo está activado y el proceso del cambio del ancho de la columna está en marcha, hay que actualizar las coordenadas del puntero del cursor del ratón desde el método.

Si el proceso del cambio del ancho de la columna no ha comenzado todavía, entonces si el cursor se encuentra en el área de encabezados, tratamos de determinar en el ciclo el foco sobre el límite de uno de ellos. Si el foco ha sido encontrado, actualizamos las coordenadas del puntero del cursor, hacemos que esté visible y salimos del método. Si el foco no ha sido encontrado, es necesario ocultar el puntero.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void CheckColumnResizeFocus( void );

};







void CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus( void )

{



if (!m_column_resize_mode)

return ;



if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE )

{



m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y());

return ;

}



bool is_focus= false ;



if (m_headers.MouseFocus())

{



int x1= 0 ,x2= 0 ;



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;



for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



x1=x2+=m_vcolumns[i].m_width;



if (is_focus=x>x1-m_sep_x_offset && x<=x2+m_sep_x_offset)

break ;

}



if (is_focus)

{



m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y());



m_column_resize.Show();

return ;

}

}



if (!m_headers.MouseFocus() || !is_focus)

m_column_resize.Hide();

}

El resultado es el siguiente:

Fig. 5. Encabezados para las columnas.

Corrección del largo de la línea respecto al ancho de la columna

Anteriormente, para que el texto no se solapase con las celdas contiguas, teníamos que ajustar el ancho de las columnas manualmente y volver a compilar el archivo para ver el resultado. Desde luego, no es muy cómodo.



Hagamos que el largo de la línea se corrija automáticamente si ella no cabe en la celda de la tabla. Las líneas corregidas anteriormente no van a corregirse de nuevo cuando la tabla se redibuja. Para almacenar estas líneas, agregamos un array más en la estructura de las propiedades de la tabla.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



struct CTOptions

{

string m_vrows[];

string m_text[];

int m_width;

ENUM_ALIGN_MODE m_text_align;

};

CTOptions m_vcolumns[];

};

Como resultado, en el array m_vrows[] va a almacenarse el texto completo, y el array m_text[] va a contener su versión corregida.

El método CCanvasTable::CorrectingText() se encargará de corregir el largo de la línea, tanto en los encabezados como en las celdas de la tabla. Después de determinar el tipo del texto con el que trabajamos, obtenemos su ancho. Luego, comprobamos si el texto completo de la línea cabe en la celda, tomando en cuenta los márgenes especificados desde los bordes. Si cabe, lo guardamos en el array m_text[] y salimos del método. En esta versión, el texto corregido se guarda sólo para las celdas, y no para los encabezados.

Si el texto no cabe, hay que recortar los caracteres sobrantes y añadir los puntos suspensivos '…' que indicarán que el texto a visualizar está recortado. No es muy complicado implementar eso:

1) Obtenemos el largo de la línea.



Luego, empezando del final de la línea, recorremos en el ciclo todos los caracteres, eliminando el último carácter y guardando el texto ya recortado en la variable temporal.



3) Si ya no quedan caracteres, devolvemos la línea vacía.



4) Hasta que haya caracteres, obtenemos el ancho de la línea resultante tomando en consideración los puntos suspensivos.



5) Comprobamos si la línea en esta forma cabe en la celda de la tabla, tomando en cuenta los márgenes especificados desde los bordes de la celda.



6) Si la línea cabe, la guardamos en la variable global del método y detenemos el ciclo.



7) Después de eso, guardamos la línea corregida en el array m_text[] y la devolvemos del método.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



string CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false );

};







string CCanvasTable::CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false )

{



string corrected_text=(headers)? m_header_text[column_index]: m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index];



int x_offset=m_text_x_offset* 2 ;



CRectCanvas *obj=(headers)? :: GetPointer (m_headers) : :: GetPointer (m_table);



int full_text_width=obj.TextWidth(corrected_text);



if (full_text_width<=m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset)

{



if (!headers)

m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text;



return (corrected_text);

}



else

{



string temp_text= "" ;



int total=:: StringLen (corrected_text);



for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--)

{



temp_text=:: StringSubstr (corrected_text, 0 ,i);



if (temp_text== "" )

{

corrected_text= "" ;

break ;

}



int text_width=obj.TextWidth(temp_text+ "..." );



if (text_width<m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset)

{



corrected_text=temp_text+ "..." ;

break ;

}

}

}



if (!headers)

m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text;



return (corrected_text);

}

El uso de las líneas corregidas durante el redibujo de la tabla es muy conveniente cuando el proceso del cambio del ancho de la columna está en marcha. En vez de corregir el texto dentro de todas las celdas de la tabla una y otra vez, será suficiente hacerlo solamente dentro de las celdas de la columna que cambia su ancho. Eso ahorra los recursos de la CPU.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



string Text( const int column_index, const int row_index);

};







string CCanvasTable::Text( const int column_index, const int row_index)

{

string text= "" ;



if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE )

text=CorrectingText(column_index,row_index);



else

{



if (column_index==m_column_resize_control)

text=CorrectingText(column_index,row_index);



else

text=m_vcolumns[column_index].m_text[row_index];

}



return (text);

}

El método() va a determinar si hace falta corregir el texto para la columna especificada o bastará con enviar la versión corregida anteriormente. Su código es el siguiente:

El código del método CCanvasTable::ChangeColumnWidth() destinado para el cambio del ancho de la columna se muestra más abajo.



Establecemos el ancho mínimo de la columna a 30 píxeles. El programa saldrá del método si la visualización de los encabezados está desactivada. Si la comprobación ha sido superada, a continuación se comprueba el foco en los bordes de los encabezados. Si después de esta comprobación resulta que el proceso no ha sido iniciado/terminado, las variables auxiliares se resetean y el programa sale del método. Si el proceso ha sido iniciado, obtenemos la coordenada relativa X del cursor. Si el proceso acaba de empezar, hay que guardar los valores actuales de la coordenada X del cursor (variable x_fixed) y del ancho de la columna capturada (variable prev_width). Las variables locales destinadas para eso son estáticas. Por eso, durante cada entrada en este método, sus valores van a guardarse hasta que no vayan a ser reseteados al final del proceso.

Ahora calcularemos el nuevo ancho para la columna. Si resulta que el ancho mínimo de la columna ha sido alcanzado, el programa sale del método. De lo contrario, el nuevo ancho se guarda en la estructura de las propiedades de la tabla según la columna especificada. Luego, los tamaños de la tabla se recalculan y se aplican de nuevo, y al final del método ella se redibuja.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_min_column_width;



private :



void ChangeColumnWidth( void );

};







CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_min_column_width( 30 )

{

...

}







void CCanvasTable::ChangeColumnWidth( void )

{



if (!m_show_headers)

return ;



CheckColumnResizeFocus();



static int x_fixed = 0 ;

static int prev_width = 0 ;



if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE )

{

x_fixed = 0 ;

prev_width = 0 ;

return ;

}



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;



if (x_fixed< 1 )

{



x_fixed =x;

prev_width =m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width;

}



int new_width=prev_width+(x-x_fixed);



if (new_width<m_min_column_width)

return ;



m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width=new_width;



CalculateTableSize();



ChangeTableSize();



DrawTable();

}

Es lo que tenemos al final:

Fig. 5. Corrección del largo de la línea respecto al ancho de la columna.

Procesamiento de eventos

La gestión del color de los objetos de la tabla y el cambio del ancho de sus columnas se realiza por el manejador del control cuando ocurre el evento del desplazamiento del cursor (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).







void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{



if (!CElementBase::IsVisible())

return ;



if (!CElementBase::CheckSubwindowNumber())

return ;



CElementBase::CheckMouseFocus();

m_headers.MouseFocus(m_mouse.X()>m_headers.X() && m_mouse.X()<m_headers.X2() &&

m_mouse.Y()>m_headers.Y() && m_mouse.Y()<m_headers.Y2());



if (m_scrollv.ScrollBarControl() || m_scrollh.ScrollBarControl())

{

ShiftTable();

return ;

}



ChangeObjectsColor();



ChangeColumnWidth();

return ;

}

...

}

Además, vamos a necesitar un nuevo identificador del evento para determinar el momento del cambio del estado del botón izquierdo del ratón. Es necesario para deshacerse de las comprobaciones y procesamientos repetidos en varios bloques del código del manejador. Vamos a añadir nuevo identificador ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON al archivo Defines.mqh:











#define ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON ( 33 )

Aparte de eso, a la clase para la obtención de los parámetros actuales del ratón (CMouse) ha sido añadido el método CMouse::CheckChangeLeftButtonState() para determinar el momento del cambio del estado del botón izquierdo del ratón. Este método se invoca en el manejador de la clase. Si el estado del botón izquierdo ha cambiado, desde el método se envía un mensaje con el identificador ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON. Luego se puede recibir este mensaje y procesarlo en cualquier control.







class CMouse

{

private :



bool CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state);

};







void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{



m_x =( int )lparam;

m_y =( int )dparam;

m_left_button_state =CheckChangeLeftButtonState(sparam);

...

}

}







bool CMouse::CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state)

{

bool left_button_state=( bool ) int (mouse_state);



if (m_left_button_state!=left_button_state)

:: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON, 0 , 0.0 , "" );



return (left_button_state);

}

En la clase CCanvasTable, el procesamiento del evento con el identificador ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON es necesario para lo siguiente:

para anular algunos campos de la clase;

para corregir las barras de desplazamiento

para redibujar la tabla







void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON)

{



if (!m_show_headers)

return ;



if (!m_mouse.LeftButtonState())

{



m_column_resize_control= WRONG_VALUE ;



m_column_resize.Hide();



HorizontalScrolling(m_scrollh.CurrentPos());

}



m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ;



ChangeObjectsColor();

}

}

El resultado del trabajo de la aplicación MQL ha sido demostrado en las capturas animadas de este artículo. Usted puede descargar esta aplicación a su ordenador para analizarla más detalladamente.

Conclusión

En esta actualización de la librería, hemos mejorado la tabla dibujada tipo CCanvasTable. No es la versión definitiva de la tabla, continuaremos el trabajo con ella y añadiremos otras posibilidades nuevas.

A continuación, se muestra el esquema de la librería para la creación de interfaces gráficas.

Fig. 6. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.

Abajo puede descargar la última versión de la librería y los archivos para las pruebas.