Трассировка, отладка и структурный анализ кода





Введение



В данной статье речь пойдет про один из способов создания стека вызовов на этапе выполнения. Возможности, которые описаны в статье следующие:



Составление структуры используемых классов, функций, файлов.

Создание стека вызова, с сохранением всех прошлых стеков. Их последовательности вызовов.

Просматривать состояние Watch-параметров на этапе выполнения.

Пошаговое выполнение кода.

Группировать и сортировать полученные стеки, получать «экстремальные» данные.





Основные принципы разработки



Методом представления структуры стеков был выбран обычный подход – отображения в виде дерева. Для этого необходимо два информационных класса. CNode «узел», в которые записываются все данные стека. CTreeCtrl «дерево», которое обрабатывает все узлы. И сам трейсер CTraceCtrl, который обрабатывает деревья.



Классы реализованы следующей иерархией:





Классы CNodeBase, CTreeBase описывают базовые свойства и методы работы с узлами и деревьями.

Класс-потомок CNode расширяет базовый функционал CNodeBase, а класс CTreeBase работает именно с потомком CNode. Это сделано из-за того, что класс CNodeBase является родителем других типовых узлов и обособлен для удобства иерархии и наследования в самостоятельный класс.

В отличие от CTreeNode из стандартной библиотеки, в классе CNodeBase находится массив указателей на узлы, то есть "веток", выходящих из данного узла, может быть сколь угодно много.

Классы CNodeBase, CNode

class CNode; class CNodeBase { public : CNode *m_next[]; CNode *m_prev; int m_id; string m_text; public : CNodeBase() { m_id= 0 ; m_text= "" ; } ~CNodeBase(); }; class CNode : public CNodeBase { public : bool m_expand; bool m_check; bool m_select; int m_uses; long m_tick; long m_tick0; datetime m_last; tagWatch m_watch[]; bool m_break; string m_file; int m_line; string m_class; string m_func; string m_prop; public : CNode(); ~CNode(); void AddWatch( string watch, string val); };

Реализацию всех классов вы можете видеть в приложенных файлах. В тексте будем показывать только их заголовки и важные функции.



По принятой классификации CTreeBase представляет собой ориентированный ацикличный граф. Класс-потомок CTreeCtrl использует CNode и обслуживает весь его функционал: добавляет, изменяет, удаляет узлы CNode.



CTreeCtrl и CNode вполне могли бы заменить соответствующие классы из стандартной библиотеки, так как имеют чуть большие возможности.

Классы CTreeBase, CTreeCtrl



class CTreeBase { public : CNode *m_root; int m_maxid; public : CTreeBase(); ~CTreeBase(); void Clear(CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( int id,CNode *root= NULL ); CNode *FindNode( string txt,CNode *root= NULL ); int GetID( string txt,CNode *root= NULL ); int GetMaxID(CNode *root= NULL ); int AddNode( int id, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode( string txt, string text,CNode *root= NULL ); int AddNode(CNode *root, string text); }; class CTreeCtrl : public CTreeBase { public : CTreeCtrl() { m_root.m_file= "__base__" ; m_root.m_line= 0 ; m_root.m_func= "__base__" ; m_root.m_class= "__base__" ; } ~CTreeCtrl() { delete m_root; m_maxid= 0 ; } void Reset(CNode *root= NULL ); void SetDataBy( int mode, int id, string text,CNode *root= NULL ); string GetDataBy( int mode, int id,CNode *root= NULL ); public : bool IsExpand( int id,CNode *root= NULL ); bool ExpandIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void ExpandBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsCheck( int id,CNode *root= NULL ); bool CheckIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void CheckBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsSelect( int id,CNode *root= NULL ); bool SelectIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void SelectBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); bool IsBreak( int id,CNode *root= NULL ); bool BreakIt( int id, bool state,CNode *root= NULL ); void BreakBy( int mode,CNode *node, bool state,CNode *root= NULL ); public : void SortBy( int mode, bool ascend,CNode *root= NULL ); void GroupBy( int mode,CTreeCtrl *atree,CNode *node= NULL ); };

И завершают архитектуру два класса: CTraceCtrl, единственный экземпляр которого непосредственно используется для трассировки и содержит три экземпляра класса CTreeCtrl для создания требуемой структуры функций и временный контейнер - класс CIn. Это чисто вспомогательный класс, который будет добавлять новые узлы в CTraceCtrl.

Классы CTraceCtrl, CIn



class CTraceView; class CTraceCtrl { public : CTreeCtrl *m_stack; CTreeCtrl *m_info; CTreeCtrl *m_file; CTreeCtrl *m_class; CTraceView *m_traceview; CNode *m_cur; CTraceCtrl() { Create(); Reset(); } ~CTraceCtrl() { delete m_stack; delete m_info; delete m_file; delete m_class; } void Create(); void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid); bool StepBack(); void Reset() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Reset(); m_file.Reset(); m_class.Reset(); } void Clear() { m_cur=m_stack.m_root; m_stack.Clear(); m_file.Clear(); m_class.Clear(); } public : void AddWatch( string name, string val); void Break(); }; class CIn { public : void In( string afile, int aline, string afunc) { if (NIL(m_trace)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree)) return ; if (NIL(m_trace.m_tree.m_root)) return ; if (NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur=m_trace.m_tree.m_root; m_trace.In(afile,aline,afunc,- 1 ); } void ~CIn() { if (!NIL(m_trace)) m_trace.Out(- 1 ); } };



Модель работы класса CIn



На этот класс возлагается основная забота о создании дерева стека.



Построение графа происходит по шагам в два этапа с использованием двух функций CTraceCtrl:

void In( string afile, int aline, string aname, int aid); void Out( int aid);

Другими словами для построения дерева происходит постоянный вызов In-Out-In-Out-In-In-Out-Out и т.д.



Работа пары In-Out выглядит так:



1. Вход в блок (функцию, цикл, условие и т.д.), то есть сразу после скобки «{».

При входе в блок создается новый экземпляр CIn, который получает текущий CTraceCtrl, уже начатый с какими-то предыдущими узлами. В CIn вызывается функция CTraceCtrl::In и она создает новый узел в стеке. Узел создается сразу под текущим узлом CTraceCtrl::m_cur. В новый узел заносится вся актуальная информация о входе: имя файла, номер строки, имя класса, функции, текущее время и т.д.



2. Выход из блока при скобке «}».

При выходе из блока – MQL автоматически вызывает деструктор CIn::~CIn. В деструкторе вызывается функция CTraceCtrl::Out. Указатель текущего узла CTraceCtrl::m_cur поднимается в дереве на уровень выше. При этом деструктор для нового узла не вызывается, узел остается в дереве.

Схема построения стека





Построение стека вызовов в виде дерева с заполнением всех данных вызова происходит при помощи контейнера CIn.





Макросы для упрощения вызова



#define _IN CIn _in; _in.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

Чтоб не прописывать в вашем коде длинные строки создания объектаи входа в узел, удобно заменить её вызов макросом:Как видите, происходит создание объектаи последующий вход в узел.



В связи с тем, что MQL выдаёт предупреждение в случае совпадения имен локальных и внешних переменных – лучше (аккуратнее и чище) создать аналогично 3-4 определения с другими именами переменных в таком виде:



#define _IN1 CIn _in1; _in1.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN2 CIn _in2; _in2.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__) #define _IN3 CIn _in3; _in3.In(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());

По мере захода в подблоки нужно использовать последующие макросы _

С появлением в 411 билде макросов, можно полноценно использовать передачу параметров в #define.

Поэтому в классе CTraceCtrl вы встретите такое специальное макро-определение:



#define NIL(p) (CheckPointer(p)==POINTER_INVALID)

Оно позволяет укоротить проверку валидности указателя.



Например, строка:

if ( CheckPointer (m_tree))== POINTER_INVALID || CheckPointer (m_cur))== POINTER_INVALID ) return ;

заменяется на более короткий вариант

if (NIL(m_tree) || NIL(m_cur)) return ;





Подготовка ваших файлов к трассировке



Для контроля и получения стека необходимо сделать три шага.

#include <Trace.mqh>

На данный момент вся стандартная библиотека основана на классе CObject. Поэтому если и в ваших классах он тоже является базовым, то будет достаточно подключить Trace.mqh только в Object.mqh.





2. Расставить в требуемых блоках (можно через поиск-замена) макросы _IN

Пример использования макроса _IN

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( int digits_adjust) { _IN; if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { _IN1; printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel());



3. В главном модуле программы в функциях OnInit, OnTime, OnDeinit прописать создание, обновление и удаление глобального объекта CTraceCtrl соответственно. Ниже показан уже готовый код для вставки:

Внедрение трассировщика в основной код



int OnInit () { m_traceview= new CTraceView; m_trace= new CTraceCtrl; m_traceview.m_trace=m_trace; m_trace.m_traceview=m_traceview; m_traceview.Create( ChartID ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete m_traceview; delete m_trace; } void OnTimer () { if (m_traceview.IsOpenView(m_traceview.m_chart)) m_traceview. OnTimer (); else { m_traceview.Deinit(); m_traceview.Create( ChartID ()); } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { m_traceview. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); }

Классы отображения трассировки



Итак, организация стека выполнена. Давайте теперь рассмотрим отображение получаемой информации.

Для этого мы создали два класса. CTreeView – для отображения дерева, и CTraceView – для контроля отображения деревьев и дополнительной информации по стеку. Оба класса являются потомками базового CView.





Классы CTreeView, CTraceView



class CTreeView: public CView { public : CTreeView(); ~CTreeView(); void Attach(CTreeCtrl *atree); void Create( long chart, string name, int wnd, color clr, color bgclr, color selclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Arial" ); public : CTreeCtrl *m_tree; int m_sid; int OnClick( string name); public : int m_ndx, m_ndy; int m_bdx, m_bdy; CScrollView m_scroll; bool m_bProperty; void Draw(); void DrawTree(CNode *first, int xpos, int &ypos, int &up, int &dn); void DeleteView(CNode *root= NULL , bool delparent= true ); }; class CTraceView: public CView { public : CTraceView() { }; ~CTraceView() { Deinit(); } void Deinit(); void Create( long chart); public : int m_hagent; CTraceCtrl *m_trace; CTreeView *m_viewstack; CTreeView *m_viewinfo; CTreeView *m_viewfile; CTreeView *m_viewclass; void OnTimer (); void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); public : void Draw(); void DeleteView(); void UpdateInfoTree(CNode *node, bool bclear); string TimeSeparate( long time); };

По оптимальному варианту было решено выполнить представление стека в отдельном окне.



То есть, класс CTraceView при создании в функции CTraceView::Create открывает окно чарта, и все объекты рисуются именно на нем, хотя сам CTraceView создан и работает в эксперте в другом окне. Это сделано для того, чтобы большой объем информации не мешал работе исходного кода трассируемой программы и её выводу собственной информации на чарт.

Но для того, чтобы два окна могли «общаться» между собой, нам необходимо добавить на окно с объектами индикатор, который будет отправлять все события пользователя в базовое окно трассируемой программы.



Индикатор создается в той же функции CTraceView::Create. У него всего один внешний параметр – ID чарта, на который надо отправлять все события.

Индикатор TraceAgent



#property indicator_chart_window input long cid= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { EventChartCustom (cid, ( ushort )id, lparam, dparam, sparam); }

В результате получилось довольно структурированное представление стека.





В дереве слева TRACE отображается исходный полученный стек.



Под ним находится окно расширенной информации INFO по выделенному узлу (в текущем примере CTraceView::OnChartEvent). Два соседних окна с деревьями отображают этот же стек, но сгруппированный по классам (среднее дерево CLASS) и файлам (правое дерево FILE).

В деревья классов и файлов встроен функционал синхронизации с главным деревом стека, а также удобные принципы управления. Например, при щелчке на названии класса в дереве классов – сразу же в дереве стека и дереве файлов выделятся все функции данного класса. Аналогично при клике на имени файла выделятся все функции и классы, которые находятся в данном файле.















Возможности работы со стеком



Добавление Watch-параметров

Этот механизм позволяет быстро выделять и просматривать требуемые группы функций.

Как вы заметили, в параметрах узла CNode имеется массив структур tagWatch. Она создана только для удобства представления информации. В ней хранится именованное значение переменной или выражения.

Структура Watch-значения



struct tagWatch { string m_name; string m_val; };

Для добавления нового Watch-значения в текущий узел нужно вызвать функцию CTrace::AddWatch, или воспользоваться макросом _WATCH

#define _WATCH(w, v) if (!NIL(m_trace) && !NIL(m_trace.m_cur)) m_trace.m_cur.AddWatch(w, string(v));



Специальным ограничением на добавляемые значения (по аналогии с узлами) есть отслеживание уникальности их имён. Это значит, что название Watch-значения проверяется на уникальность перед его добавлением в массив CNode::m_watch[]. Если в массиве значение с таким именем уже есть, то добавления не происходит, а только обновляется это значение.



Все отслеживаемые Watch-значения отображаются в информационном окне.









Пошаговое выполнение кода

Еще одна удобная возможность, которую дает MQL5 - это организация принудительной паузы в коде в процессе выполнения.



Пауза организуется простым бесконечным циклом while (true). Удобство MQL5 здесь именно в отработке события выхода из этого цикла – ожидание клика на управляющей красной кнопке. Для создания точки остановки в процессе выполнения воспользуйтесь функцией CTrace::Break.



Функция для организации точки остановки



void CTraceCtrl::Break() { if (NIL(m_traceview)) return ; m_stack.BreakBy(TG_ALL, NULL , false ); m_cur.m_break= true ; m_traceview.m_viewstack.m_sid=m_cur.m_id; m_stack.ExpandBy(TG_UP,m_cur, true ,m_cur); m_traceview.Draw(); string name=m_traceview.m_viewstack.m_name+ string (m_cur.m_id)+ ".dbg" ; bool state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); while (!state) { Sleep ( 1000 ); state= ObjectGetInteger (m_traceview.m_chart,name, OBJPROP_STATE ); if (!m_traceview.IsOpenView()) break ; m_traceview.Draw(); } m_cur.m_break= false ; m_traceview.Draw(); }





При попадании на такую точку остановки деревья стека синхронизируются так, чтоб отобразить функцию, вызвавшей данный макрос. Если узел был свернут, то родительский узел раскрывается, чтоб отобразить её. А при необходимости дерево прокручивается вверх или вниз, чтоб поднять узел в область видимости.

Для выхода из CTraceCtrl::Break надо кликнуть на красную кнопку возле имени узла.





Послесловие



Итак, "игрушка" получилась интересная. За время, пока создавалась статья, опробовали очень много вариантов работы CTraceCtrl, и убедились в который раз, что в MQL5 имеются уникальные перспективы контроля экспертов и организации работы. Все эти "фичи", использованные в разработке трейсера невозможны в MQL4, что еще раз доказывает превосходство языка MQL5 и его широкие возможности.

В приложенных кодах вы найдете все классы, которые описаны в статье, плюс сервисные библиотеки (даются в минимальном требуемом объеме, так как они не самоцель). А также выкладываем в качестве готового примера - обновленные файлы из стандартной библиотеки, в которых просто расставлены макросы _IN. Все опыты проводились над экспертом из поставки MetaTrader 5 - MACD Sample.mq5.



